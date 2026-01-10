Экономический календарь
Общее число безработных во Франции (France Jobseekers Total)
|Средняя
|3082.0 тыс
|-
|
3021.8 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3125.7 тыс
|
3082.0 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Общее число безработных (Jobseekers Total) отражает суммарное количество безработных граждан Франции, зарегистрированных в Национальном агентстве занятости Pôle emploi. Данные о количестве безработных публикуются в конце месяца. Рост показателя указывает на снижение покупательской способности населения, что может отрицательно сказаться на котировках евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Общее число безработных во Франции (France Jobseekers Total)".
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
