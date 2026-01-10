КалендарьРазделы

Общее число безработных во Франции (France Jobseekers Total)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Министерство труда (Ministry of Labour)
Сектор:
Труд
Средняя 3082.0 тыс -
3021.8 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
3125.7 тыс
3082.0 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Общее число безработных (Jobseekers Total) отражает суммарное количество безработных граждан Франции, зарегистрированных в Национальном агентстве занятости Pôle emploi. Данные о количестве безработных публикуются в конце месяца. Рост показателя указывает на снижение покупательской способности населения, что может отрицательно сказаться на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Общее число безработных во Франции (France Jobseekers Total)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
3082.0 тыс
3021.8 тыс
авг. 2025
3021.8 тыс
3033.5 тыс
июль 2025
3033.5 тыс
2980.6 тыс
июнь 2025
2980.6 тыс
3078.0 тыс
3002.2 тыс
май 2025
3002.2 тыс
2895.4 тыс
3013.4 тыс
апр. 2025
3013.4 тыс
3081.3 тыс
3189.3 тыс
март 2025
3189.3 тыс
3027.2 тыс
3217.8 тыс
февр. 2025
3228.8 тыс
3161.6 тыс
3161.6 тыс
янв. 2025
3161.6 тыс
2956.8 тыс
2956.8 тыс
дек. 2024
2956.8 тыс
2885.1 тыс
2935.0 тыс
нояб. 2024
2935.0 тыс
2839.3 тыс
2891.5 тыс
окт. 2024
2891.5 тыс
2803.7 тыс
2837.9 тыс
сент. 2024
2837.9 тыс
2796.6 тыс
2795.7 тыс
авг. 2024
2795.7 тыс
2824.7 тыс
2808.4 тыс
июль 2024
2808.4 тыс
2815.7 тыс
2834.5 тыс
июнь 2024
2834.5 тыс
2819.3 тыс
2816.3 тыс
май 2024
2816.3 тыс
2775.4 тыс
апр. 2024
2775.4 тыс
2812.2 тыс
март 2024
2812.2 тыс
2820.6 тыс
февр. 2024
2811.9 тыс
2827.7 тыс
янв. 2024
2827.7 тыс
2825.2 тыс
дек. 2023
2825.2 тыс
2798.8 тыс
2826.6 тыс
нояб. 2023
2826.6 тыс
2821.4 тыс
окт. 2023
2821.4 тыс
2812.2 тыс
сент. 2023
2812.2 тыс
2787.0 тыс
2827.6 тыс
авг. 2023
2827.6 тыс
2816.6 тыс
июль 2023
2816.6 тыс
2792.8 тыс
июнь 2023
2792.8 тыс
2798.8 тыс
2806.0 тыс
май 2023
2806.0 тыс
2799.8 тыс
апр. 2023
2799.8 тыс
2789.0 тыс
март 2023
2789.0 тыс
2857.4 тыс
2800.1 тыс
февр. 2023
2781.0 тыс
2809.0 тыс
янв. 2023
2809.0 тыс
2816.6 тыс
дек. 2022
2816.6 тыс
2923.1 тыс
2810.4 тыс
сент. 2022
2905.8 тыс
2940.6 тыс
2965.8 тыс
авг. 2022
2966.0 тыс
2967.0 тыс
июль 2022
2967.0 тыс
2946.5 тыс
июнь 2022
2946.5 тыс
3004.8 тыс
2932.9 тыс
май 2022
2933.0 тыс
2955.0 тыс
апр. 2022
2955.0 тыс
2940.0 тыс
март 2022
2940.0 тыс
3163.1 тыс
2951.0 тыс
февр. 2022
2967.3 тыс
2977.1 тыс
янв. 2022
2977.1 тыс
3075.0 тыс
дек. 2021
3075.0 тыс
3336.7 тыс
3087.8 тыс
нояб. 2021
3087.8 тыс
3253.7 тыс
сент. 2021
3253.7 тыс
3491.3 тыс
3308.7 тыс
июнь 2021
3417.6 тыс
3561.8 тыс
3490.1 тыс
май 2021
3490.1 тыс
3623.8 тыс
апр. 2021
3623.8 тыс
3557.9 тыс
март 2021
3557.9 тыс
3576.3 тыс
3574.7 тыс
