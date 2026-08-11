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Уровень безработицы во Франции (France Unemployment Rate)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики и экономических исследований (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Сектор:
Труд
Низкая 8.3% 8.3%
8.1%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
8.5%
8.3%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
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Уровень безработицы (Unemployment Rate) отражает процентное изменение количества безработных резидентов по отношению ко всему населению Франции в отчетном квартале. Рост безработицы свидетельствует о спаде рынка труда. Это может отрицательно сказаться на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы во Франции (France Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2 кв. 2026
8.3%
8.3%
8.1%
1 кв. 2026
8.1%
7.8%
7.9%
4 кв. 2025
7.9%
7.6%
7.7%
3 кв. 2025
7.7%
7.4%
7.6%
2 кв. 2025
7.5%
7.3%
7.5%
1 кв. 2025
7.4%
7.3%
7.3%
4 кв. 2024
7.3%
6.9%
7.4%
3 кв. 2024
7.4%
7.1%
7.3%
2 кв. 2024
7.3%
7.1%
7.5%
1 кв. 2024
7.5%
7.3%
7.5%
4 кв. 2023
7.5%
7.0%
7.5%
3 кв. 2023
7.4%
7.1%
7.2%
2 кв. 2023
7.2%
7.2%
7.1%
1 кв. 2023
7.1%
7.3%
7.1%
4 кв. 2022
7.2%
7.3%
7.3%
3 кв. 2022
7.3%
7.2%
7.4%
2 кв. 2022
7.4%
7.3%
7.3%
1 кв. 2022
7.3%
7.4%
7.4%
4 кв. 2021
7.4%
7.9%
8.0%
3 кв. 2021
8.1%
7.6%
8.0%
2 кв. 2021
8.0%
7.7%
8.1%
1 кв. 2021
8.1%
7.5%
8.0%
4 кв. 2020
8.0%
8.6%
9.1%
3 кв. 2020
9.0%
7.4%
7.1%
2 кв. 2020
7.1%
7.8%
7.8%
1 кв. 2020
7.8%
8.3%
8.1%
4 кв. 2019
8.1%
8.3%
8.5%
3 кв. 2019
8.6%
8.3%
8.5%
2 кв. 2019
8.5%
8.5%
8.7%
1 кв. 2019
8.7%
9.0%
8.8%
4 кв. 2018
8.8%
8.8%
9.1%
3 кв. 2018
9.1%
9.1%
2 кв. 2018
9.1%
9.2%
1 кв. 2018
9.2%
9.0%
4 кв. 2017
8.9%
9.6%
3 кв. 2017
9.7%
9.5%
2 кв. 2017
9.5%
9.6%
1 кв. 2017
9.6%
10.0%
4 кв. 2016
10.0%
10.1%
3 кв. 2016
10.0%
9.9%
2 кв. 2016
9.9%
10.2%
1 кв. 2016
10.2%
10.2%
4 кв. 2015
10.3%
10.4%
3 кв. 2015
10.6%
10.3%
2 кв. 2015
10.3%
10.3%
1 кв. 2015
10.3%
10.4%
4 кв. 2014
10.4%
10.4%
3 кв. 2014
10.3%
10.2%
2 кв. 2014
10.1%
10.1%
1 кв. 2014
10.1%
10.2%
12
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Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

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