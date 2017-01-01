Пользовательские типы

Ключевое слово typedef в языке C++ позволяет создавать пользовательские типы данных – для этого достаточно определить новое имя типа данных для уже существующего типа данных. При этом сам новый тип данных не создается, а лишь определяется новое имя для уже существующего типа. Благодаря использованию пользовательских типов можно делать программы более гибкими: для этого иногда достаточно изменить typedef-инструкции с помощью макросов подстановки (#define). Использование пользовательских типов позволяет также улучшить читабельность кода, поскольку для стандартных типов данных с помощью typedef можно использовать собственные описательные имена. Общий формат записи инструкции для создания пользовательского типа:

typedef тип новое_имя;

Здесь элемент тип означает любой допустимый тип данных, а элемент новое_имя – новое имя для этого типа. Важно отметить, что новое имя определяется только в качестве дополнения к существующему имени типа, а не для его замены. В языке MQL5 с помощью typedef можно создавать указатели на функции.

Указатель на функцию

Указатель на функцию в общем виде определятся форматом записи

typedef тип_результата_функции (*Имя_типа_функции)(список_типов_входных параметров);

где после слова typedef задается сигнатура функции – количество и тип входных параметров, а также тип возвращаемого функцией результата. В качестве объяснения приведем простой пример создания и использования указателя на функцию:

//--- объявим указатель на функцию, которая принимает два параметра типа int

typedef int (*TFunc)(int,int);

//--- TFunc является типом и мы можем объявить переменную-указатель на функцию

TFunc func_ptr; // указатель на функцию

//--- объявим функции, которые соответствуют описанию TFunc

int sub(int x,int y) { return(x-y); } // вычитание одного числа из другого

int add(int x,int y) { return(x+y); } // сложение двух чисел

int neg(int x) { return(~x); } // инвертирование битов в переменной

//--- в переменную func_ptr можно сохранить адрес функции, чтобы в дальнейшем ее вызывать

func_ptr=sub;

Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=add;

Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=neg; // ошибка: neg не имеет тип int (int,int)

Print(func_ptr(10)); // ошибка: должно быть два параметра

В данном примере переменной func_ptr можно присвоить функции sub и add, поскольку они имеют по два входных параметра типа int, как это указано в определении указателя на функцию TFunc. А вот функция neg не может быть присвоена указателю func_ptr, так как ее сигнатура отличается.

Организации событийных моделей в пользовательском интерфейсе

С помощью указателей на функции удобно строить обработку событий при создании пользовательского интерфейса. Покажем на примере из раздела CButton, как можно создавать кнопки и добавлять в них функции для обработки нажатия. Сначала определим указатель на функцию TAction, которая будет вызываться по нажатию кнопки, и создадим три функции в соответствии с описанием TAction.

//--- создадим пользовательский тип функции

typedef int(*TAction)(string,int);

//+------------------------------------------------------------------+

//| Открывает файл |

//+------------------------------------------------------------------+

int Open(string name,int id)

{

PrintFormat("Вызвана функция %s (name=%s id=%d)",__FUNCTION__,name,id);

return(1);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Сохраняет файл |

//+------------------------------------------------------------------+

int Save(string name,int id)

{

PrintFormat("Вызвана функция %s (name=%s id=%d)",__FUNCTION__,name,id);

return(2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Закрывает файл |

//+------------------------------------------------------------------+

int Close(string name,int id)

{

PrintFormat("Вызвана функция %s (name=%s id=%d)",__FUNCTION__,name,id);

return(3);

}



Затем произведем класс MyButton от CButton, в котором добавим член TAction, являющийся указателем на функцию.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создадим свой класс кнопки с функцией обработки событий |

//+------------------------------------------------------------------+

class MyButton: public CButton

{

private:

TAction m_action; // обработчик событий графика

public:

MyButton(void){}

~MyButton(void){}

//--- конструктор с указанием текста кнопки и указателя на функцию для обработки событий

MyButton(string text, TAction act)

{

Text(text);

m_action=act;

}

//--- установка собственной функции, которая будет вызываться из обработчика событий OnEvent()

void SetAction(TAction act){m_action=act;}

//--- стандартный обработчик событий графика

virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) override

{

if(m_action!=NULL & lparam==Id())

{

//--- вызовем собственный обработчик m_action()

m_action(sparam,(int)lparam);

return(true);

}

else

//--- вернем результат вызова обработчика из родительского класса CButton

return(CButton::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam));

}

};

Далее создадим производный класс CControlsDialog от CAppDialog, в котором добавим массив m_buttons для хранения кнопок типа MyButton, а также методы AddButton(MyButton &button) и CreateButtons().

//+------------------------------------------------------------------+

//| Класс CControlsDialog |

//| Назвначение: графическая панель для управления приложением |

//+------------------------------------------------------------------+

class CControlsDialog : public CAppDialog

{

private:

CArrayObj m_buttons; // массив кнопок

public:

CControlsDialog(void){};

~CControlsDialog(void){};

//--- create

virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2) override;

//--- добавление кнопки

bool AddButton(MyButton &button){return(m_buttons.Add(GetPointer(button)));m_buttons.Sort();};

protected:

//--- создание кнопок

bool CreateButtons(void);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создание объекта CControlsDialog на графике |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)

{

if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))

return(false);

return(CreateButtons());

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| defines |

//+------------------------------------------------------------------+

//--- indents and gaps

#define INDENT_LEFT (11) // indent from left (with allowance for border width)

#define INDENT_TOP (11) // indent from top (with allowance for border width)

#define CONTROLS_GAP_X (5) // gap by X coordinate

#define CONTROLS_GAP_Y (5) // gap by Y coordinate

//--- for buttons

#define BUTTON_WIDTH (100) // size by X coordinate

#define BUTTON_HEIGHT (20) // size by Y coordinate

//--- for the indication area

#define EDIT_HEIGHT (20) // size by Y coordinate

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создание и добавление кнопок на панель CControlsDialog |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CControlsDialog::CreateButtons(void)

{

//--- расчет координат кнопок

int x1=INDENT_LEFT;

int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);

int x2;

int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;

//--- добавим объекты кнопок вместе с указателями на функции

AddButton(new MyButton("Open",Open));

AddButton(new MyButton("Save",::Save));

AddButton(new MyButton("Close",Close));

//--- создадим кнопки графически

for(int i=0;i<m_buttons.Total();i++)

{

MyButton *b=(MyButton*)m_buttons.At(i);

x1=INDENT_LEFT+i*(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X);

x2=x1+BUTTON_WIDTH;

if(!b.Create(m_chart_id,m_name+"bt"+b.Text(),m_subwin,x1,y1,x2,y2))

{

PrintFormat("Failed to create button %s %d",b.Text(),i);

return(false);

}

//--- добавим каждую кнопку в контейнер CControlsDialog

if(!Add(b))

return(false);

}

//--- succeed

return(true);

}

Теперь мы можем написать программу с использованием панели управления CControlsDialog, в которой создается 3 кнопки "Open", "Save" и "Close". При нажатии на кнопку вызывается соответствующая ей функция, которая прописана в виде указателя на функцию TAction.

//--- объявим объект на глобальном уровне, чтобы создать его автоматически при запуске программы

CControlsDialog MyDialog;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- теперь создадим объект на графике

if(!MyDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))

return(INIT_FAILED);

//--- запускаем приложение

MyDialog.Run();

//--- успешная инициализация приложения

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- destroy dialog

MyDialog.Destroy(reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert chart event function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // event ID

const long& lparam, // event parameter of the long type

const double& dparam, // event parameter of the double type

const string& sparam) // event parameter of the string type

{

//--- для событий графика вызываем обработчик из родительского класса (CAppDialog в данном случае)

MyDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);

}

Внешний вид запущенного приложения и результаты нажатия кнопок представлены на картинке.

