ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Строковые функцииStringSetLength 

StringSetLength

Устанавливает для  строки указанную длину в символах.

bool  StringSetLength(
   string&    string_var,      // строка
   uint       new_length       // новая длина строки
   );

Параметры

string_var

[in][out]  Строка, для которой необходимо задать новую длину в символах.

new_capacity

[in]  Требуемая  длина строки в символах. Если новая длина new_length меньше текущего размера, то непоместившиеся символы будут отброшены.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция StringSetLength() не изменяет размера буфера, отведенного под строку.

Пример:

void OnStart()
  {
//--- определяем строку
   string text="123456789012345";
   
//--- выводим в журнал строку и её размер
   PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
//--- уменьшаем размер строки до 10 символов
   StringSetLength(text10);
   
//--- выводим в журнал строку, изменённую в результате работы StringSetLength(), и её новый размер
   PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
   /*
   Результат
   Before StringSetLength() the string '123456789012345has a size of 15 characters
   After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters
   */
  }

Смотри также

StringLen, StringBufferLen, StringReserve StringInit, StringSetCharacter