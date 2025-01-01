- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSetLength
Устанавливает для строки указанную длину в символах.
|
bool StringSetLength(
Параметры
string_var
[in][out] Строка, для которой необходимо задать новую длину в символах.
new_capacity
[in] Требуемая длина строки в символах. Если новая длина new_length меньше текущего размера, то непоместившиеся символы будут отброшены.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Функция StringSetLength() не изменяет размера буфера, отведенного под строку.
Пример:
|
void OnStart()
Смотри также
StringLen, StringBufferLen, StringReserve StringInit, StringSetCharacter