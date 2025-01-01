- StringAdd
Резервирует в памяти для строки буфер указанного размера.
|
bool StringReserve(
Параметры
string_var
[in][out] Строка, для которой необходимо изменить размер буфера.
new_capacity
[in] Требуемый размер буфера под строку. Если новый размер new_capacity меньше длины строки, то размер текущего буфера не изменится.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
В общем случае размер строки не равен размеру буфера, предназначенному для хранения строки. Как правило при создании строки буфер под неё выделяется с запасом. Функция StringReserve() позволяет управлять размером буфера и указываеть оптимальный размер для будущих операций.
В отличие от StringInit() функция StringReserve() не изменяет содержимое строки и не заполняет её символами.
Пример:
|
void OnStart()
Смотри также
StringBufferLen, StringSetLength, StringInit, StringSetCharacter