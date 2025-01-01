Символьные константы

Символы, как элемент строки, в MQL5 - это индексы в наборе символов Unicode. Они являются 16-разрядными значениями, которые можно преобразовывать в целые числа и с которыми можно манипулировать целочисленными операциями, такими как сложение и вычитание.

Любой одиночный символ, заключенный в одинарные кавычки, или шестнадцатеричный ASCII-код символа в виде '\x10' является символьной константой и имеет тип ushort. Например, запись вида '0' представляет из себя числовое значение 30, соответствующее индексу, по которому в таблице символов располагается символ ноль.

Пример:

void OnStart()

{

//--- определим символьные константы

int symbol_0='0';

int symbol_9=symbol_0+9; // получим символ '9'

//--- выведем значения констант

printf("В десятичном виде: symbol_0 = %d, symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);

printf("В шестнадцетеричном виде: symbol_0 = 0x%x, symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);

//--- заведем константы в строку

string test="";

StringSetCharacter(test,0,symbol_0);

StringSetCharacter(test,1,symbol_9);

//--- а вот как они выглядят в строке

Print(test);

}

Обратная косая черта является управляющим символом для компилятора при разборе константных строк и символьных констант в исходном тексте программы. Некоторые символы, например, одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("), обратная косая черта (\) и управляющие символы можно представлять комбинацией символов, начинающейся с обратной косой черты(\), в соответствии с приводимой ниже таблицей:

Название символа Мнемокод или изображение Запись в MQL5 Числовое значение новая строка (перевод строки) LF '

' 10 горизонтальная табуляция HT '\t' 9 возврат каретки CR '\r' 13 обратная косая черта \ '\\' 92 одинарная кавычка ' '\'' 39 двойная кавычка " '\"' 34 шестнадцатеричный код hhhh '\xhhhh' от 1до 4 шестнадцатеричных знаков десятичный код d '\d' десятичное число от 0 до 65535

Если за обратной косой чертой следует символ, отличный от перечисленных, результат не определен.

Пример

void OnStart()

{

//--- объявим символьные константы

int a='A';

int b='$';

int c='©'; // код 0xA9

int d='\xAE'; // код символа ®

//--- выведем константы на печать

Print(a,b,c,d);

//--- добавим символ в строку

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- заменим символ в строке

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- заменим символ в строке

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- заменим символ в строке

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- представим символы в виде числа

int a1=65;

int b1=36;

int c1=169;

int d1=174;

//--- добавим символ в строку

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- заменим символ в строке

StringSetCharacter(test,1,b1);

Print(test);

//--- заменим символ в строке

StringSetCharacter(test,1,c1);

Print(test);

//--- заменим символ в строке

StringSetCharacter(test,1,d1);

Print(test);

}

Как уже говорилось выше, значение символьной константы (или переменной) представляет собой индекс в таблице символов, а так как индекс является целым числом, то допустимо его записывать разными способами.

void OnStart()

{

//---

int a=0xAE; // код символа ® соответствует литералу '\xAE'

int b=0x24; // код символа $ соответствует литералу '\x24'

int c=0xA9; // код символа © соответствует литералу '\xA9'

int d=0x263A; // код символа ☺ соответствует литералу '\x263A'

//--- выведем значения

Print(a,b,c,d);

//--- добавим символ в строку

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- заменим символ в строке

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- заменим символ в строке

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- заменим символ в строке

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- коды мастей

int a1=0x2660;

int b1=0x2661;

int c1=0x2662;

int d1=0x2663;

//--- добавим символ пикей

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- добавим символ червей

StringSetCharacter(test,2,b1);

Print(test);

//--- добавим символ бубей

StringSetCharacter(test,3,c1);

Print(test);

//--- добавим символ треф

StringSetCharacter(test,4,d1);

Print(test);

//--- Пример символьных литералов в строке

test="Дама\x2660Туз\x2662";

printf("%s",test);

}

Внутреннее представление символьного литерала - тип ushort. Символьные константы могут принимать значения от 0 до 65535.

Смотри также

StringSetCharacter(), StringGetCharacter(), ShortToString(), ShortArrayToString(), StringToShortArray()