Символы, как элемент строки, в MQL5 - это индексы в наборе символов Unicode. Они являются 16-разрядными значениями, которые можно преобразовывать в целые числа и с которыми можно манипулировать целочисленными операциями, такими как сложение и вычитание.
Любой одиночный символ, заключенный в одинарные кавычки, или шестнадцатеричный ASCII-код символа в виде '\x10' является символьной константой и имеет тип ushort. Например, запись вида '0' представляет из себя числовое значение 30, соответствующее индексу, по которому в таблице символов располагается символ ноль.
Пример:
|
void OnStart()
Обратная косая черта является управляющим символом для компилятора при разборе константных строк и символьных констант в исходном тексте программы. Некоторые символы, например, одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("), обратная косая черта (\) и управляющие символы можно представлять комбинацией символов, начинающейся с обратной косой черты(\), в соответствии с приводимой ниже таблицей:
|
Название символа
|
Мнемокод или изображение
|
Запись в MQL5
|
Числовое значение
|
новая строка (перевод строки)
|
LF
|
'\n'
|
10
|
горизонтальная табуляция
|
HT
|
'\t'
|
9
|
возврат каретки
|
CR
|
'\r'
|
13
|
обратная косая черта
|
\
|
'\\'
|
92
|
одинарная кавычка
|
'
|
'\''
|
39
|
двойная кавычка
|
"
|
'\"'
|
34
|
шестнадцатеричный код
|
hhhh
|
'\xhhhh'
|
от 1до 4 шестнадцатеричных знаков
|
десятичный код
|
d
|
'\d'
|
десятичное число от 0 до 65535
Если за обратной косой чертой следует символ, отличный от перечисленных, результат не определен.
Пример
|
void OnStart()
Как уже говорилось выше, значение символьной константы (или переменной) представляет собой индекс в таблице символов, а так как индекс является целым числом, то допустимо его записывать разными способами.
|
void OnStart()
Внутреннее представление символьного литерала - тип ushort. Символьные константы могут принимать значения от 0 до 65535.
