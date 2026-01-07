CodeBaseРазделы
Индикаторы

wd.Multi_LineMA - индикатор для MetaTrader 5

Widy Prasetyo
Пользовательский индикатор MT5 под названием "wd.Multi_LineMA.mq5" разработан для того, чтобы предложить трейдерам ценные сведения о значениях скользящих средних на более высоком таймфрейме (MTF Multi TimeFrame). Он включает в себя дополнительные визуальные функции для углубленного анализа, такие как возможность просмотра трейлов за определенное количество баров и динамическая горизонтальная ценовая линия MA.



Вот как работает индикатор:

MTF Multi-Timeframe Moving Average:
Индикатор рассчитывает скользящую среднюю на основе заданных пользователем параметров, таких как период, метод и применяемая цена. Если текущий таймфрейм ниже указанного старшего таймфрейма, он извлекает значения Moving Average из старшего таймфрейма, отображая их на текущем графике. И наоборот, если текущий таймфрейм выше указанного, индикатор воздерживается от отображения значений Moving Average с более низкого таймфрейма, предпочитая показать ограниченный график lowerTF или скрыть значения lowerTF на текущем графике.

Moving Average Trail:
Индикатор оснащен трейлом Moving Average и позволяет настроить длину трейла для определенного количества баров, изменив значение в свойствах.

Horizontal Price Line:
Индикатор включает горизонтальную ценовую линию, которая динамически перемещается на основе последнего значения Moving Average. Эта линия соответствует скользящей средней, созданной на текущем уровне цены предложения, и обновляется в реальном времени с каждым тиком по мере изменения значения скользящей средней.

Скользящая средняя MTF Multi-Timeframe рассчитывается на основе значений в реальном времени. Например, для золота на H4, дата 28 ноября 2023 года, время: 04:00, при использовании 'Custom Moving Average' (встроенный индикатор MetaTrader 5), он показывает значение 2013.991. Аналогично, при использовании 'wd.Multi_LineMA', он показывает идентичное значение 2013.991, даже если текущий период графика отличается.



След скользящей средней полезен для наблюдения за историческим движением без загромождения графика линиями. Горизонтальная ценовая линия облегчает наблюдение за ценой и помогает пользователям определять линии поддержки и сопротивления. Она служит точкой отсчета для визуализации текущего уровня скользящей средней на графике.



В целом индикатор эффективно настраивает необходимые параметры, инициализирует Multi-Timeframe Moving Average, последовательно обновляет Horizontal Price Line и управляет отображением MA-трейлов в зависимости от соотношения между таймфреймами. Его самое значительное преимущество заключается в том, что он позволяет пользователям быстро и эффективно определять линии сопротивления-поддержки на основе MA за считанные секунды.

