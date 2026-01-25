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VR Locker Lite - Торговая стратегия на основе положительного замка - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
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Что такое локирование?

Локирование — это ситуация, когда трейдер по одному и тому же активу одновременно держит длинную (LONG) и короткую (SHORT) позиции равного объема. В результате:

  • Рыночный риск нейтрализуется: прибыль или убыток по одной позиции компенсируются противоположным движением по другой.
  • Стоимость позиции "замораживается": чистый финансовый результат перестает зависеть от колебаний рынка.

Представленный торговый алгоритм VR Locker Lite демонстрирует работу с одним положительным замком:

Алгоритм работы:

  1. Торговый робот открывает сразу две позиции на покупку (BUY) и на продажу (SELL)
  2. С помощью усреднения торговый робот "Раздвигает" позиции на покупку (BUY) и на продажу (SELL)
Варианты дальнейшей работы с замком:
  1. Самый простой - просто закрыть замок и начать весь торговый цикл заново.
  2. Раскрыть замок - оставить одну из позиции на более долгий срок и "Дать прибыли расти".
  3. Включить трейлинг стоп для одной из позиций или обеих сразу.
  4. Перенести одну из позиций в безубыток и "Дать прибыли расти".
  5. Запустить алгоритм на другом финансовом инструменте или с другим MagicNumber что бы создать еще один положительный замок.

О чем важно не забыть:

  1. Двойные комиссии и свопы: Вы платите комиссию за открытие и (в будущем) за закрытие двух позиций вместо одной. На форекс по одной из позиций может быть отрицательный своп (плата за перенос).
  2. Блокировка капитала: Маржа (гарантийное обеспечение) по заблокированной позиции все равно заморожена. Вы не можете использовать эти средства для других сделок.
  3. Усложнение анализа: Вы по-прежнему должны принять решение, какую сторону лока закрыть и когда. Это часто бывает сложнее, чем первоначальный вход.
nModify Orders nModify Orders

Функция модификации открытых позиций и отложенных ордеров

nProfit and Loss Positions nProfit and Loss Positions

Калькулятор прибыли/убытка позиций (открытых ордеров)

Memory Memory

Мониторинг потребления памяти.

iCrosshair - Real-Time Candle Metrics on Hover iCrosshair - Real-Time Candle Metrics on Hover

Наведите курсор на любую свечу, чтобы увидеть то, что MT5 не показывает: Размер диапазона, процент тела, соотношение фитилей. Умный, быстрый и настраиваемый.