Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VR Locker Lite - Торговая стратегия на основе положительного замка - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2192
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Что такое локирование?
Локирование — это ситуация, когда трейдер по одному и тому же активу одновременно держит длинную (LONG) и короткую (SHORT) позиции равного объема. В результате:
- Рыночный риск нейтрализуется: прибыль или убыток по одной позиции компенсируются противоположным движением по другой.
- Стоимость позиции "замораживается": чистый финансовый результат перестает зависеть от колебаний рынка.
Представленный торговый алгоритм VR Locker Lite демонстрирует работу с одним положительным замком:
Алгоритм работы:
- Торговый робот открывает сразу две позиции на покупку (BUY) и на продажу (SELL)
- С помощью усреднения торговый робот "Раздвигает" позиции на покупку (BUY) и на продажу (SELL)
Варианты дальнейшей работы с замком:
- Самый простой - просто закрыть замок и начать весь торговый цикл заново.
- Раскрыть замок - оставить одну из позиции на более долгий срок и "Дать прибыли расти".
- Включить трейлинг стоп для одной из позиций или обеих сразу.
- Перенести одну из позиций в безубыток и "Дать прибыли расти".
- Запустить алгоритм на другом финансовом инструменте или с другим MagicNumber что бы создать еще один положительный замок.
О чем важно не забыть:
- Двойные комиссии и свопы: Вы платите комиссию за открытие и (в будущем) за закрытие двух позиций вместо одной. На форекс по одной из позиций может быть отрицательный своп (плата за перенос).
- Блокировка капитала: Маржа (гарантийное обеспечение) по заблокированной позиции все равно заморожена. Вы не можете использовать эти средства для других сделок.
- Усложнение анализа: Вы по-прежнему должны принять решение, какую сторону лока закрыть и когда. Это часто бывает сложнее, чем первоначальный вход.
nModify Orders
Функция модификации открытых позиций и отложенных ордеровnProfit and Loss Positions
Калькулятор прибыли/убытка позиций (открытых ордеров)
Memory
Мониторинг потребления памяти.iCrosshair - Real-Time Candle Metrics on Hover
Наведите курсор на любую свечу, чтобы увидеть то, что MT5 не показывает: Размер диапазона, процент тела, соотношение фитилей. Умный, быстрый и настраиваемый.