Вероятно, каждый человек в то или иное время выкладывал график Heikin Ashi. Он выглядит намного чище, с меньшим количеством шума и более четкими трендами.

Но есть один существенный недостаток - он скрывает истинные значения баров/свечей, особенно истинные цены закрытия.

Цена закрытия Heikin Ashi - это просто примененная цена, называемая "общей ценой", а цена открытия Heikin Ashi - это просто скользящее среднее цен закрытия.

Так почему бы просто не отобразить их в виде двух линий?

Именно это и делает данный индикатор. Таким образом, вы можете видеть истинные значения баров/свечей. Пунктирная линия - это открытие, а сплошная - закрытие.



Обратите внимание, что по умолчанию в качестве цвета линии используется серый/серый, а это скучно. Поэтому используйте тот цвет, который вам больше всего подходит, например желтый на черном фоне или синий на белом.

Код использует условную компиляцию и будет компилироваться как на MQL4, так и на MQL5. Обратите внимание, что исходные коды всех моих публикаций в CodeBase теперь также доступны на вкладке "Публичные проекты" в MetaEditor под названием "FMIC".







