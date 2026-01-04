CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Heikin Ashi Lines - индикатор для MetaTrader 5

Fernando Carreiro | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
57
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Вероятно, каждый человек в то или иное время выкладывал график Heikin Ashi. Он выглядит намного чище, с меньшим количеством шума и более четкими трендами.

Но есть один существенный недостаток - он скрывает истинные значения баров/свечей, особенно истинные цены закрытия.

Цена закрытия Heikin Ashi - это просто примененная цена, называемая "общей ценой", а цена открытия Heikin Ashi - это просто скользящее среднее цен закрытия.

Так почему бы просто не отобразить их в виде двух линий?

Именно это и делает данный индикатор. Таким образом, вы можете видеть истинные значения баров/свечей. Пунктирная линия - это открытие, а сплошная - закрытие.

Обратите внимание, что по умолчанию в качестве цвета линии используется серый/серый, а это скучно. Поэтому используйте тот цвет, который вам больше всего подходит, например желтый на черном фоне или синий на белом.

Код использует условную компиляцию и будет компилироваться как на MQL4, так и на MQL5. Обратите внимание, что исходные коды всех моих публикаций в CodeBase теперь также доступны на вкладке "Публичные проекты" в MetaEditor под названием "FMIC".



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47605

Ценовой канал Ценовой канал

Это простой индикатор ценового канала, позволяющий настраивать период и цвета линий. Часто используется в стратегиях прорыва канала.

Candle Grids Candle Grids

Построение прямоугольника на графике для построения пользовательских сеток на основе значений точек на входе

YURAZ_RSAXEL Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя YURAZ_RSAXEL Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя

Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя

YURAZ_MCCH YURAZ_MCCH

Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.