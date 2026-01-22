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nProfit and Loss Positions - библиотека для MetaTrader 5

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Profit_and_Loss_Positions - Калькулятор прибыли/убытка позиций

Назначение

Включаемый файл для расчета суммарной прибыли или убытка торговых позиций с фильтрацией по типу и Magic Number.

Основная функция

Profit_Position(string p_l, string type_pl, long magicNumber)

Рассчитывает общую сумму прибыли или убытка позиций.

Параметры:

  • p_l - тип расчета:  "Profit"  (прибыль) или  "Loss"  (убыток)

  • type_pl - тип позиций:  "All" ,  "Buy" ,  "Sell"

  • magicNumber - фильтр по магическому номеру (0 = все)

Возвращает: суммарную прибыль/убыток в валюте депозита

Примеры использования

// Сумма прибыли всех позиций
double profitAll = Profit_Position("Profit", "All", 0);

// Сумма убытка BUY позиций эксперта с магиком 123
double lossBuy = Profit_Position("Loss", "Buy", 123);

// Сумма прибыли SELL позиций
double profitSell = Profit_Position("Profit", "Sell", 0);

Практическое применение

Для трейдеров:

  • Мониторинг текущих результатов

  • Анализ эффективности стратегий

  • Контроль рисков

Для разработчиков:

  • Управление рисками в экспертах

  • Создание торговых отчетов

  • Реализация условий закрытия

Особенности

  • Работает только в MetaTrader 5

  • Поддерживает фильтрацию по Magic Number

  • Возвращает сумму в валюте депозита

  • Эффективный перебор позиций

Как подключить

#include <Profit_and_Loss_Positions.mqh>

// Использование в коде эксперта
double currentProfit = Profit_Position("Profit", "All", 123456);

nClose Orders nClose Orders

Функция для закрытия позиций и удаления ордеров

nOpen Order nOpen Order

Функция открытия позиций и отложенных ордеров

nModify Orders nModify Orders

Функция модификации открытых позиций и отложенных ордеров

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