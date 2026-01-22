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nProfit and Loss Positions - библиотека для MetaTrader 5
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Profit_and_Loss_Positions - Калькулятор прибыли/убытка позиций
Назначение
Включаемый файл для расчета суммарной прибыли или убытка торговых позиций с фильтрацией по типу и Magic Number.
Основная функция
Profit_Position(string p_l, string type_pl, long magicNumber)
Рассчитывает общую сумму прибыли или убытка позиций.
Параметры:
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p_l - тип расчета: "Profit" (прибыль) или "Loss" (убыток)
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type_pl - тип позиций: "All" , "Buy" , "Sell"
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magicNumber - фильтр по магическому номеру (0 = все)
Возвращает: суммарную прибыль/убыток в валюте депозита
Примеры использования
// Сумма прибыли всех позиций double profitAll = Profit_Position("Profit", "All", 0); // Сумма убытка BUY позиций эксперта с магиком 123 double lossBuy = Profit_Position("Loss", "Buy", 123); // Сумма прибыли SELL позиций double profitSell = Profit_Position("Profit", "Sell", 0);
Практическое применение
Для трейдеров:
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Мониторинг текущих результатов
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Анализ эффективности стратегий
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Контроль рисков
Для разработчиков:
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Управление рисками в экспертах
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Создание торговых отчетов
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Реализация условий закрытия
Особенности
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Работает только в MetaTrader 5
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Поддерживает фильтрацию по Magic Number
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Возвращает сумму в валюте депозита
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Эффективный перебор позиций
Как подключить
#include <Profit_and_Loss_Positions.mqh> // Использование в коде эксперта double currentProfit = Profit_Position("Profit", "All", 123456);
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