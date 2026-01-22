



Profit_and_Loss_Positions - Калькулятор прибыли/убытка позиций

Назначение

Включаемый файл для расчета суммарной прибыли или убытка торговых позиций с фильтрацией по типу и Magic Number.

Основная функция

Profit_Position(string p_l, string type_pl, long magicNumber)

Рассчитывает общую сумму прибыли или убытка позиций.

Параметры:

p_l - тип расчета: "Profit" (прибыль) или "Loss" (убыток)

type_pl - тип позиций: "All" , "Buy" , "Sell"

magicNumber - фильтр по магическому номеру (0 = все)

Возвращает: суммарную прибыль/убыток в валюте депозита

Примеры использования

double profitAll = Profit_Position( "Profit" , "All" , 0 ); double lossBuy = Profit_Position( "Loss" , "Buy" , 123 ); double profitSell = Profit_Position( "Profit" , "Sell" , 0 );

Практическое применение

Для трейдеров:

Мониторинг текущих результатов

Анализ эффективности стратегий

Контроль рисков

Для разработчиков:

Управление рисками в экспертах

Создание торговых отчетов

Реализация условий закрытия

Особенности

Работает только в MetaTrader 5

Поддерживает фильтрацию по Magic Number

Возвращает сумму в валюте депозита

Эффективный перебор позиций

Как подключить