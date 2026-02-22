Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AIS Polygonal Number - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 909
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Итак, давайте посмотрим на классический индикатор iMA. Это известный и проверенный временем индикатор. У него есть свои достоинства и недостатки.
Основное достоинство этого индикатора - его простота. А вот с недостатками давайте разберемся подробнее.
Если мы возьмем сглаживание SMA, то такой индикатор будет запаздывать. Если мы возьмем сглаживание EMA, то у этого индикатора будет другой недостаток - бесконечный период. Точнее, он будет конечным (из-за точности), но временной ряд он будет сглаживать очень "жестко".
А вот как нам построить индикатор, чтобы он имел и конечный период, и мог сглаживать хорошо? Тут мы можем использовать многоугольные числа. Любой индикатор представляет собой набор коэффициентов. В этом индикаторе коэффициенты строятся как раз на таких числах. Что мы получаем в результате. Сглаживание от SMA до EMA, при этом период у нас всегда остается конечным.
Параметры индикатора:
iPeriod - период индикатора.
Polygonal - параметр, устанавливающий порядок полигонального числа.
Если этот параметр равен 0, то мы получим SMA. Если он равен 1, то у нас будет LWMA. Чем больше значение последнего параметра, тем сильнее индикатор будет приближаться к EMA.
Сам индикатор на графике выглядит так.
Где его можно использовать. В мультитрендовых стратегиях. Параметры индикатора позволяют его настраивать под самые разные варианты использования.
Применение метода Ларри Уильяма с помощью ИИ Time-Series XGBoostNeuroPro Converter
Конвертер вербализации NeuroPro для MQL5
Трендовый детектор Мартингейла использует onnx AIProject Template Generator
Этот скрипт служит практическим примером того, как разработчики могут программно работать с файлами с помощью MQL5. Одна из его ключевых задач - продемонстрировать эффективную организацию файлов проекта, что очень важно для разработчиков, работающих над крупными системами или стремящихся создавать переносимые, самодостаточные проекты. Концепция может быть расширена и дополнена дополнительными идеями для поддержки более сложных рабочих процессов разработки.