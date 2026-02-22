Итак, давайте посмотрим на классический индикатор iMA. Это известный и проверенный временем индикатор. У него есть свои достоинства и недостатки.

Основное достоинство этого индикатора - его простота. А вот с недостатками давайте разберемся подробнее.

Если мы возьмем сглаживание SMA, то такой индикатор будет запаздывать. Если мы возьмем сглаживание EMA, то у этого индикатора будет другой недостаток - бесконечный период. Точнее, он будет конечным (из-за точности), но временной ряд он будет сглаживать очень "жестко".

А вот как нам построить индикатор, чтобы он имел и конечный период, и мог сглаживать хорошо? Тут мы можем использовать многоугольные числа. Любой индикатор представляет собой набор коэффициентов. В этом индикаторе коэффициенты строятся как раз на таких числах. Что мы получаем в результате. Сглаживание от SMA до EMA, при этом период у нас всегда остается конечным.

Параметры индикатора:

iPeriod - период индикатора.

Polygonal - параметр, устанавливающий порядок полигонального числа.

Если этот параметр равен 0, то мы получим SMA. Если он равен 1, то у нас будет LWMA. Чем больше значение последнего параметра, тем сильнее индикатор будет приближаться к EMA.

Сам индикатор на графике выглядит так.

Где его можно использовать. В мультитрендовых стратегиях. Параметры индикатора позволяют его настраивать под самые разные варианты использования.