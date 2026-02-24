В этом индикаторе реализован алгоритм многоугольных чисел. Он позволяет получить разные варианты сглаживания временного ряда.

Позволяет советнику определять наличие дубликатов советников на графике в зависимости от условий.

Если у вас есть доступ к коду эксперта, вы можете сохранять графики баланса и капитала, а также рассчитывать дополнительные критерии оптимизации, добавляя дополнительный код из этой библиотеки.