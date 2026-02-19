Бэктест XAUUSD Таймфрейм H4 Диапазон дат 24/01/2020 - 03/12/2025

📋 Руководство пользователя: Советник Larry Williams AI-Filtered EA

Этот советник (EA) сочетает в себе классическую стратегию Ларри Вильямса Outside Bar с фильтромискусственного интеллекта (ONNX). Он использует механическое действие цены для поиска сетапов и искусственный интеллект для прогнозирования вероятности успешной сделки.

1. Подготовка файла (крайне важно)

Чтобы советник правильно инициализировался, необходимо поместить предварительно обученную модель машинного обучения в правильную директорию:

Имя файла: larry_model.onnx (или имя, указанное во входах).

Путь: MQL5 > Файлы > larry_model.onnx

Требование: Эксперт не запустится ( INIT_FAILED ), если файл отсутствует в этой папке.

2. Входные параметры

Параметр Описание InpMagic Уникальный идентификатор для советника, позволяющий ему управлять собственными сделками, не вмешиваясь в другие. InpLotSize Объем открываемой позиции (например, 0,5 лота). InpRR Соотношение риска и вознаграждения. Если установлено значение 1,5, то тейк-профит будет в 1,5 раза больше расстояния до стоп-лосса. InpModelName Точное имя вашего файла ONNX в папке Files. InpThreshold Уровень уверенности ИИ (от 0,0 до 1,0). Советник будет торговать только в том случае, если вероятность AI выше этого значения (например, 0,6 = 60 %). InpAtrPeriod Период для среднего истинного диапазона (ATR), используемого в качестве одной из характеристик данных ИИ.





3. Торговая логика и стратегия

Фаза 1: Механическое обнаружение

При открытии каждого нового бара советник проверяет наличие Outside Bar (High текущей свечи выше предыдущей, а Low ниже предыдущей).

Бычий сигнал: Цена закрывается выше High предыдущего бара.

Медвежий сигнал: Цена закрывается ниже минимума предыдущего бара.

Фаза 2: Проверка ИИ

При обнаружении внешнего бара советник извлекает 10 признаков данных (размер тела, относительный диапазон, ATR, изменение объема, день недели, час и т. д.) и отправляет их в модель larry_model.onnx.

Советник выполняет BUY , если вероятность AI для класса 1 (Buy) > InpThreshold.

Советник выполняет SELL, если вероятность AI для класса 2 (Sell) > InpThreshold .

Фаза 3: Управление торговлей

Стоп-лосс (SL): Размещается на Low (для покупки) или High (для продажи) сигнальной свечи.

Тейк-профит (TP): Рассчитывается автоматически на основе соотношения InpRR.

Частота: Советник допускает только одну открытую позицию за раз.





4. Технические требования к модели ONNX

Если вы обучаете модель на Python (Scikit-Learn, PyTorch и т. д.), убедитесь, что выходные данные соответствуют требованиям советника:

Входная форма: {1, 10} (10 признаков). Выходной узел 0: предсказанная метка (Long). Выходной узел 1: Вероятности (массив Float из 3 классов: [Neutral, Buy, Sell]). Порядок признаков: Данные должны подаваться в точном порядке, определенном в функции CalculateFeatures (Body Size, Rel Range, Bull/Bear flag, ATR, Rel ATR, Day, Hour, Vol Change, Prev Direction).





5. Как развернуть и обучить себя