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Larry Williams XGBoost Onnx - эксперт для MetaTrader 5
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Бэктест XAUUSD Таймфрейм H4 Диапазон дат 24/01/2020 - 03/12/2025
📋 Руководство пользователя: Советник Larry Williams AI-Filtered EA
Этот советник (EA) сочетает в себе классическую стратегию Ларри Вильямса Outside Bar с фильтромискусственного интеллекта (ONNX). Он использует механическое действие цены для поиска сетапов и искусственный интеллект для прогнозирования вероятности успешной сделки.
1. Подготовка файла (крайне важно)
Чтобы советник правильно инициализировался, необходимо поместить предварительно обученную модель машинного обучения в правильную директорию:
-
Имя файла: larry_model.onnx (или имя, указанное во входах).
-
Путь: MQL5 > Файлы > larry_model.onnx
-
Требование: Эксперт не запустится ( INIT_FAILED ), если файл отсутствует в этой папке.
2. Входные параметры
|Параметр
|Описание
|InpMagic
|Уникальный идентификатор для советника, позволяющий ему управлять собственными сделками, не вмешиваясь в другие.
|InpLotSize
|Объем открываемой позиции (например, 0,5 лота).
|InpRR
|Соотношение риска и вознаграждения. Если установлено значение 1,5, то тейк-профит будет в 1,5 раза больше расстояния до стоп-лосса.
|InpModelName
|Точное имя вашего файла ONNX в папке Files.
|InpThreshold
|Уровень уверенности ИИ (от 0,0 до 1,0). Советник будет торговать только в том случае, если вероятность AI выше этого значения (например, 0,6 = 60 %).
|InpAtrPeriod
|Период для среднего истинного диапазона (ATR), используемого в качестве одной из характеристик данных ИИ.
3. Торговая логика и стратегия
Фаза 1: Механическое обнаружение
При открытии каждого нового бара советник проверяет наличие Outside Bar (High текущей свечи выше предыдущей, а Low ниже предыдущей).
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Бычий сигнал: Цена закрывается выше High предыдущего бара.
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Медвежий сигнал: Цена закрывается ниже минимума предыдущего бара.
Фаза 2: Проверка ИИ
При обнаружении внешнего бара советник извлекает 10 признаков данных (размер тела, относительный диапазон, ATR, изменение объема, день недели, час и т. д.) и отправляет их в модель larry_model.onnx.
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Советник выполняет BUY, если вероятность AI для класса 1 (Buy) > InpThreshold.
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Советник выполняет SELL, если вероятность AI для класса 2 (Sell) > InpThreshold .
Фаза 3: Управление торговлей
-
Стоп-лосс (SL): Размещается на Low (для покупки) или High (для продажи) сигнальной свечи.
-
Тейк-профит (TP): Рассчитывается автоматически на основе соотношения InpRR.
-
Частота: Советник допускает только одну открытую позицию за раз.
4. Технические требования к модели ONNX
Если вы обучаете модель на Python (Scikit-Learn, PyTorch и т. д.), убедитесь, что выходные данные соответствуют требованиям советника:
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Входная форма: {1, 10} (10 признаков).
-
Выходной узел 0: предсказанная метка (Long).
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Выходной узел 1: Вероятности (массив Float из 3 классов: [Neutral, Buy, Sell]).
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Порядок признаков: Данные должны подаваться в точном порядке, определенном в функции CalculateFeatures (Body Size, Rel Range, Bull/Bear flag, ATR, Rel ATR, Day, Hour, Vol Change, Prev Direction).
5. Как развернуть и обучить себя
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разархивируйте файл larry_william.zip
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выполните команду pip install -r requirements.txt
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откройте сначала metatrader 5
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запустите python download_csv_metatrader5.py
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запустить python train_larry_williams.py
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запустить python convert_onnx_larry.py
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68424
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