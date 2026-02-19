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Советники

Larry Williams XGBoost Onnx - эксперт для MetaTrader 5

Taufiqurrachman Assauqi
Taufiqurrachman Assauqi

Taufiqurrachman Assauqi

4.5 (2)
Новичок
2 продукта 7 кодов 2 комментария
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Просмотров:
1330
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Files\
larry_model.onnx (4120.09 KB)
larry_william.zip (5.12 KB)
larry_williams_onnx.mq5 (16.38 KB) просмотр
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Бэктест XAUUSD Таймфрейм H4 Диапазон дат 24/01/2020 - 03/12/2025

Таймфрейм H4 XAUUSD

📋 Руководство пользователя: Советник Larry Williams AI-Filtered EA

Этот советник (EA) сочетает в себе классическую стратегию Ларри Вильямса Outside Bar с фильтромискусственного интеллекта (ONNX). Он использует механическое действие цены для поиска сетапов и искусственный интеллект для прогнозирования вероятности успешной сделки.

1. Подготовка файла (крайне важно)

Чтобы советник правильно инициализировался, необходимо поместить предварительно обученную модель машинного обучения в правильную директорию:

  • Имя файла: larry_model.onnx (или имя, указанное во входах).

  • Путь: MQL5 > Файлы > larry_model.onnx

  • Требование: Эксперт не запустится ( INIT_FAILED ), если файл отсутствует в этой папке.


2. Входные параметры

Параметр Описание
InpMagic Уникальный идентификатор для советника, позволяющий ему управлять собственными сделками, не вмешиваясь в другие.
InpLotSize Объем открываемой позиции (например, 0,5 лота).
InpRR Соотношение риска и вознаграждения. Если установлено значение 1,5, то тейк-профит будет в 1,5 раза больше расстояния до стоп-лосса.
InpModelName Точное имя вашего файла ONNX в папке Files.
InpThreshold Уровень уверенности ИИ (от 0,0 до 1,0). Советник будет торговать только в том случае, если вероятность AI выше этого значения (например, 0,6 = 60 %).
InpAtrPeriod Период для среднего истинного диапазона (ATR), используемого в качестве одной из характеристик данных ИИ.


3. Торговая логика и стратегия

Фаза 1: Механическое обнаружение

При открытии каждого нового бара советник проверяет наличие Outside Bar (High текущей свечи выше предыдущей, а Low ниже предыдущей).

  • Бычий сигнал: Цена закрывается выше High предыдущего бара.

  • Медвежий сигнал: Цена закрывается ниже минимума предыдущего бара.

Фаза 2: Проверка ИИ

При обнаружении внешнего бара советник извлекает 10 признаков данных (размер тела, относительный диапазон, ATR, изменение объема, день недели, час и т. д.) и отправляет их в модель larry_model.onnx.

  • Советник выполняет BUY, если вероятность AI для класса 1 (Buy) > InpThreshold.

  • Советник выполняет SELL, если вероятность AI для класса 2 (Sell) > InpThreshold .

Фаза 3: Управление торговлей

  • Стоп-лосс (SL): Размещается на Low (для покупки) или High (для продажи) сигнальной свечи.

  • Тейк-профит (TP): Рассчитывается автоматически на основе соотношения InpRR.

  • Частота: Советник допускает только одну открытую позицию за раз.


4. Технические требования к модели ONNX

Если вы обучаете модель на Python (Scikit-Learn, PyTorch и т. д.), убедитесь, что выходные данные соответствуют требованиям советника:

  1. Входная форма: {1, 10} (10 признаков).

  2. Выходной узел 0: предсказанная метка (Long).

  3. Выходной узел 1: Вероятности (массив Float из 3 классов: [Neutral, Buy, Sell]).

  4. Порядок признаков: Данные должны подаваться в точном порядке, определенном в функции CalculateFeatures (Body Size, Rel Range, Bull/Bear flag, ATR, Rel ATR, Day, Hour, Vol Change, Prev Direction).


5. Как развернуть и обучить себя

  1. разархивируйте файл larry_william.zip

  2. выполните команду pip install -r requirements.txt

  3. откройте сначала metatrader 5

  4. запустите python download_csv_metatrader5.py

  5. запустить python train_larry_williams.py

  6. запустить python convert_onnx_larry.py

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68424

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