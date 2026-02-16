iCrosshair - метрики свечей в реальном времени при наведении

Интерактивный индикатор "перекрестие" с аналитикой свечей в реальном времени, отображаемой в однострочной информационной панели. Полная переработка оригинального iCrosshair.mq4 (2015-2016) для MetaTrader 5.





Особенности

Клавиатурное сокращение - Нажмите 'T' , чтобы мгновенно переключить режим отслеживания

- Нажмите , чтобы мгновенно переключить режим отслеживания Компактная информационная панель - вся аналитика в одной строке в левом верхнем углу

- вся аналитика в одной строке в левом верхнем углу Аналитические метрики - Range, Body%, UW% (Upper Wick), LW% (Lower Wick)

- Range, Body%, UW% (Upper Wick), LW% (Lower Wick) Универсальная поддержка - Форекс (пипсы), металлы, индексы, криптовалюты (пункты)

- Форекс (пипсы), металлы, индексы, криптовалюты (пункты) Время закрытия - Полная дата и время закрытия свечи

- Полная дата и время закрытия свечи Оптимизировано - Интеллектуальное кэширование, отлаженный рендеринг (20 FPS)

Формат инфобара

Bar: 5 | Pips: 12.3 | O: 1.0850 H: 1.0875 L: 1.0820 C: 1.0860 | Range: 55 | Body: 40 % | UW: 25 % LW: 35 % | Vol: 1234 | 2026.01 .15 14 : 00

Метрика Описание Бар Индекс бара от текущего (0 = текущий бар) Пипсы Расстояние от курсора до цены закрытия бара O/H/L/C Цены OHLC (компактный формат) Диапазон Общий размер свечи в пипсах/пунктах Body% Тело в процентах от диапазона UW%/LW% Верхний/Нижний фитиль в процентах от диапазона Vol Тиковый объем для бара Время закрытия Дата и время закрытия свечи





Параметры

Параметры отображения

ShowComment (true) - Показать/скрыть информационную панель

(true) - Показать/скрыть информационную панель Show_OHLC (true) - Включать цены O/H/L/C

(true) - Включать цены O/H/L/C Show_Volume (true) - Включить тиковый объем

(true) - Включить тиковый объем Show_Ratios (true) - Включить диапазон, Body%, UW%, LW%.

Визуальные настройки

LineColor (SlateGray) - Цвет линии перекрестия

(SlateGray) - Цвет линии перекрестия LineStyle (Dot) - стиль линии

(Dot) - стиль линии LineWidth (1) - толщина линии (1-5)

Производительность

InfoUpdateInterval (50ms) - Частота обновления информационной панели

Как использовать

Добавьте индикатор на любой график Наведите курсор на любую свечу, чтобы увидеть мгновенную аналитику Нажмите 'T' или щелкните по линиям, чтобы заморозить/разморозить их Замороженные линии могут быть использованы в качестве опорных точек поддержки/сопротивления

Технические подробности

Родная архитектура MQL5 (64-битная оптимизация)

Интеллектуальное кэширование со скользящим окном (200 баров)

Отлаженный рендеринг при 20 FPS - снижает нагрузку на CPU на ~80%

Всесторонняя проверка границ и обработка ошибок

Автор

Awran5