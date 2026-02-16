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Индикаторы

iCrosshair - Real-Time Candle Metrics on Hover - индикатор для MetaTrader 5

awran5
awran5

awran5

11 кодов 1 тема 24 комментария
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(1)
Опубликован:
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iCrosshair - метрики свечей в реальном времени при наведении

Интерактивный индикатор "перекрестие" с аналитикой свечей в реальном времени, отображаемой в однострочной информационной панели. Полная переработка оригинального iCrosshair.mq4 (2015-2016) для MetaTrader 5.

предварительный просмотр

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Особенности

  • Клавиатурное сокращение - Нажмите 'T', чтобы мгновенно переключить режим отслеживания
  • Компактная информационная панель - вся аналитика в одной строке в левом верхнем углу
  • Аналитические метрики - Range, Body%, UW% (Upper Wick), LW% (Lower Wick)
  • Универсальная поддержка - Форекс (пипсы), металлы, индексы, криптовалюты (пункты)
  • Время закрытия - Полная дата и время закрытия свечи
  • Оптимизировано - Интеллектуальное кэширование, отлаженный рендеринг (20 FPS)

Формат инфобара

Bar:5 | Pips:12.3 | O:1.0850 H:1.0875 L:1.0820 C:1.0860 | Range:55 | Body:40% | UW:25% LW:35% | Vol:1234 | 2026.01.15 14:00
Метрика Описание
Бар Индекс бара от текущего (0 = текущий бар)
Пипсы Расстояние от курсора до цены закрытия бара
O/H/L/C Цены OHLC (компактный формат)
Диапазон Общий размер свечи в пипсах/пунктах
Body% Тело в процентах от диапазона
UW%/LW% Верхний/Нижний фитиль в процентах от диапазона
Vol Тиковый объем для бара
Время закрытия Дата и время закрытия свечи


Параметры

Параметры отображения

  • ShowComment (true) - Показать/скрыть информационную панель
  • Show_OHLC (true) - Включать цены O/H/L/C
  • Show_Volume (true) - Включить тиковый объем
  • Show_Ratios (true) - Включить диапазон, Body%, UW%, LW%.

Визуальные настройки

  • LineColor (SlateGray) - Цвет линии перекрестия
  • LineStyle (Dot) - стиль линии
  • LineWidth (1) - толщина линии (1-5)

Производительность

  • InfoUpdateInterval (50ms) - Частота обновления информационной панели

Как использовать

  1. Добавьте индикатор на любой график
  2. Наведите курсор на любую свечу, чтобы увидеть мгновенную аналитику
  3. Нажмите 'T' или щелкните по линиям, чтобы заморозить/разморозить их
  4. Замороженные линии могут быть использованы в качестве опорных точек поддержки/сопротивления

Технические подробности

  • Родная архитектура MQL5 (64-битная оптимизация)
  • Интеллектуальное кэширование со скользящим окном (200 баров)
  • Отлаженный рендеринг при 20 FPS - снижает нагрузку на CPU на ~80%
  • Всесторонняя проверка границ и обработка ошибок

Автор

Awran5

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68324

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