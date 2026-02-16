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iCrosshair - Real-Time Candle Metrics on Hover - индикатор для MetaTrader 5
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iCrosshair - метрики свечей в реальном времени при наведении
Интерактивный индикатор "перекрестие" с аналитикой свечей в реальном времени, отображаемой в однострочной информационной панели. Полная переработка оригинального iCrosshair.mq4 (2015-2016) для MetaTrader 5.
Особенности
- Клавиатурное сокращение - Нажмите 'T', чтобы мгновенно переключить режим отслеживания
- Компактная информационная панель - вся аналитика в одной строке в левом верхнем углу
- Аналитические метрики - Range, Body%, UW% (Upper Wick), LW% (Lower Wick)
- Универсальная поддержка - Форекс (пипсы), металлы, индексы, криптовалюты (пункты)
- Время закрытия - Полная дата и время закрытия свечи
- Оптимизировано - Интеллектуальное кэширование, отлаженный рендеринг (20 FPS)
Формат инфобара
Bar:5 | Pips:12.3 | O:1.0850 H:1.0875 L:1.0820 C:1.0860 | Range:55 | Body:40% | UW:25% LW:35% | Vol:1234 | 2026.01.15 14:00
|Метрика
|Описание
|Бар
|Индекс бара от текущего (0 = текущий бар)
|Пипсы
|Расстояние от курсора до цены закрытия бара
|O/H/L/C
|Цены OHLC (компактный формат)
|Диапазон
|Общий размер свечи в пипсах/пунктах
|Body%
|Тело в процентах от диапазона
|UW%/LW%
|Верхний/Нижний фитиль в процентах от диапазона
|Vol
|Тиковый объем для бара
|Время закрытия
|Дата и время закрытия свечи
Параметры
Параметры отображения
- ShowComment (true) - Показать/скрыть информационную панель
- Show_OHLC (true) - Включать цены O/H/L/C
- Show_Volume (true) - Включить тиковый объем
- Show_Ratios (true) - Включить диапазон, Body%, UW%, LW%.
Визуальные настройки
- LineColor (SlateGray) - Цвет линии перекрестия
- LineStyle (Dot) - стиль линии
- LineWidth (1) - толщина линии (1-5)
Производительность
- InfoUpdateInterval (50ms) - Частота обновления информационной панели
Как использовать
- Добавьте индикатор на любой график
- Наведите курсор на любую свечу, чтобы увидеть мгновенную аналитику
- Нажмите 'T' или щелкните по линиям, чтобы заморозить/разморозить их
- Замороженные линии могут быть использованы в качестве опорных точек поддержки/сопротивления
Технические подробности
- Родная архитектура MQL5 (64-битная оптимизация)
- Интеллектуальное кэширование со скользящим окном (200 баров)
- Отлаженный рендеринг при 20 FPS - снижает нагрузку на CPU на ~80%
- Всесторонняя проверка границ и обработка ошибок
Автор
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68324
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