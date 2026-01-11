CodeBaseРазделы
Sample program for async/sync all close. - скрипт для MetaTrader 5

Это простая программа для сравнения асинхронного и синхронного закрытия.
Это пример программы, поэтому не стесняйтесь модифицировать ее для собственных целей тестирования, например, добавлять условия.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47413

