Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Sample program for async/sync all close. - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 25
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
Это простая программа для сравнения асинхронного и синхронного закрытия.
Это пример программы, поэтому не стесняйтесь модифицировать ее для собственных целей тестирования, например, добавлять условия.
Это пример программы, поэтому не стесняйтесь модифицировать ее для собственных целей тестирования, например, добавлять условия.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47413
