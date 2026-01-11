Это простая программа для сравнения асинхронного и синхронного закрытия.

Это пример программы, поэтому не стесняйтесь модифицировать ее для собственных целей тестирования, например, добавлять условия.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.

Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47413