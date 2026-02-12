В Тестере во время оптимизации можно сталкиваться с аварийным завершением проходов из-за нехватки памяти.

Существует метод вычисления таких аварийных проходов. Однако, оценить все множество вариантов входных параметров на предмет сильного потребления советником памяти сложно.





Требуется найти потенциально проблемные конфигурации входных параметров имеющегося советника. И затем разобраться в причинах.





Данная незамысловатая библиотека позволяет отслеживать динамику изменения потребления памяти довольно простым для пользователя способом.





Пример.



Для наглядности возьмем лаконичный советник и добавим в него несколько строк (выделены).

#property tester_no_cache #define MEMORY_TESTER_OPTIMIZATION #include <fxsaber\Memory\Memory.mqh> input int inMaxMB = 10 ; void OnTick () { static MqlRates Rates[]; const int SizeMB = ( ArraySize (Rates) * sizeof ( MqlRates )) >> 20 ; if (SizeMB < inMaxMB) ArrayResize (Rates, ((SizeMB + 2 ) << 20 ) / sizeof ( MqlRates )); } double OnTester () { return (gMemory.GetMax()); }

Советник просто увеличивает свой массив.





Результат.



На картинке результат оптимизации.

Измерения потребляемой памяти похожи на правду.





Одиночный проход верхнего набора выдаст такое.

Core 1 OnTester result 102 Core 1 2026.02 .10 23 : 58 : 58 MQL_MEMORY_USED: Min = 0 Max = 102 Last = 0 Core 1 EURUSD,M1: 80954 ticks, 1437 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.020 . Test passed in 0 : 00 : 01.781 . Core 1 EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0 : 00 : 01.801 (including 0 : 00 : 00.020 for history data synchronization) Core 1 202 Mb memory used including 23 Mb of history data, 64 Mb of tick data





Сценарии.



Библиотека позволяет находить завышенное потребление памяти советником и далее разбираться в причинах в режиме дебага.

Чем меньше ресурсов отнимает советник - тем больше возможностей при оптимизации: увеличение количества агентов тестирования - скорости оптимизации.