Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Strategy Checklist - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 65
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это порт индикатора для MT5, который я реализовал для личного использования.
Он позволяет вам определить контрольный список, который поможет вам проверить ваши правила перед открытием сделки.
Имейте в виду, что он не является автоматическим. Вы должны вручную определить проверки и отметить их как соответствующие вашей стратегии.
Настройки
- TAG - Позволяет иметь более одного экземпляра индикатора на графике. Помните, что все экземпляры должны иметь разные значения TAG.
- Window Position - Позволяет определить позицию по умолчанию, в которой будет открыто окно.
- Check01...Check20 - Позволяет определить правила контрольного списка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47594
DeltaFusion Lite - это упрощенная версия индикатора DeltaFusionPro для MT4. Он рассчитывает и отображает кумулятивную дельту и чистую дельту, давая трейдерам четкое представление о давлении покупок и продаж в пределах каждой свечи. Анализируя распределение объема между спросом и предложением, он помогает выявить изменения рыночных настроений, потенциальные развороты и различные типы расхождений между ценой и объемом.Heikin Ashi Lines
Более простой способ отображения Heikin Ashi
Простой визуальный тестер стратегий / обучение ручной торговле по Мартингейлу.YURAZ_MCCH
Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.