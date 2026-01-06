Это порт индикатора для MT5, который я реализовал для личного использования.

Он позволяет вам определить контрольный список, который поможет вам проверить ваши правила перед открытием сделки.

Имейте в виду, что он не является автоматическим. Вы должны вручную определить проверки и отметить их как соответствующие вашей стратегии.





Настройки

TAG - Позволяет иметь более одного экземпляра индикатора на графике. Помните, что все экземпляры должны иметь разные значения TAG.

Window Position - Позволяет определить позицию по умолчанию, в которой будет открыто окно.

- Позволяет определить позицию по умолчанию, в которой будет открыто окно. Check01...Check20 - Позволяет определить правила контрольного списка.



