



Modify_Orders.mqh предназначена для управления позициями и ордерами в MetaTrader 5

Назначение

Modify_Orders.mqh предоставляет две мощные функции для управления открытыми позициями и отложенными ордерами в торговых экспертах и индикаторах на платформе MetaTrader 5. Она предназначена для автоматизации рутинных операций по модификации уровней Stop Loss, Take Profit и цен ордеров.

Основные возможности:

Модификация Stop Loss и Take Profit для открытых позиций

Изменение цен отложенных ордеров

Гибкая фильтрация по типам позиций, прибыльности и символам

Поддержка различных режимов расчета значений (в пунктах или абсолютных ценах)

Структура

Функция Modify_Position()

Предназначена для модификации уровней Stop Loss и Take Profit открытых позиций.

void Modify_Position( string tp_and_sl, string price_and_value, string type_position, double price_tp_and_sl, string symb, long magicNumber );

Параметры фильтрации позиций:





Параметр type_position Описание "All" Все позиции "All Profit" Только прибыльные позиции "All Loss" Только убыточные позиции "Buy" Только Buy позиции "Buy Profit" Только прибыльные Buy позиции "Buy Loss" Только убыточные Buy позиции "Sell" Только Sell позиции "Sell Profit" Только прибыльные Sell позиции "Sell Loss" Только убыточные Sell позиции





Примеры использования:

Modify_Position( "SL" , "Value" , "All" , 1000 , _Symbol , 0 ); Modify_Position( "TP" , "Price" , "Buy Profit" , 1.2345 , _Symbol , 12345 ); Modify_Position( "SL" , "Value" , "Sell Loss" , 500 , "EURUSD" , 98765 );

Функция Modify_Order()

Предназначена для модификации отложенных ордеров (Stop и Limit ордеров).

void Modify_Order( string tp_sl_price, string type_order, double price_tp_sl_price, string symb, long magicNumber );





Поддерживаемые типы ордеров:

"Buy Stop" - отложенный ордер Buy Stop

"Buy Limit" - отложенный ордер Buy Limit

"Sell Stop" - отложенный ордер Sell Stop

"Sell Limit" - отложенный ордер Sell Limit





Примеры использования:

Modify_Order( "Price" , "Buy Stop" , 1.2345 , _Symbol , 0 ); Modify_Order( "SL" , "Sell Limit" , 1.2350 , "GBPUSD" , 12345 ); Modify_Order( "TP" , "Buy Limit" , 1.2300 , "EURUSD" , 98765 );

Принцип работы

Алгоритм Modify_Position:

Перебор всех открытых позиций в обратном порядке Фильтрация позиций по символу и Magic Number Проверка дополнительных условий (тип позиции, прибыльность) Расчет новых значений SL/TP: Для режима "Value" : цена ± (значение × Point)

Для режима "Price" : прямое присвоение значения Отправка команды модификации через OrderSend()





Алгоритм Modify_Order:

Перебор всех отложенных ордеров Фильтрация по символу, Magic Number и типу ордера Модификация указанного параметра (цена, SL или TP) Сохранение неизмененных параметров Отправка команды модификации





Особенности реализации

Безопасность и надежность:

Двойная проверка типов ордеров - по строковому параметру и реальному типу из системы Комплексная фильтрация - гарантирует воздействие только на целевые позиции/ордера Сохранение неизменных параметров - при изменении SL сохраняется TP и наоборот





Математические расчеты:

Для Buy позиций:

Stop Loss: Текущая цена - (Значение × Point)

Take Profit: Текущая цена + (Значение × Point)

Для Sell позиций:

Stop Loss: Текущая цена + (Значение × Point)

Take Profit: Текущая цена - (Значение × Point)





Рекомендации по использованию

Для торговых экспертов:

#include <Modify_Order.mqh> if (Условие_для_трейлинга) { Modify_Position( "SL" , "Value" , "All Profit" , 500 , _Symbol , ExpertMagic); }

Для скриптов ручного управления:

void OnStart () { Modify_Position( "SL" , "Value" , "All" , 1000 , _Symbol , 0 ); }

Оптимальные параметры:

Таймфрейм : любой (функции не зависят от таймфрейма)

Инструменты : любые валютные пары, металлы, индексы

Magic Number: рекомендуется использовать уникальные значения для каждого эксперта

Преимущества библиотеки