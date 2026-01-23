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nModify Orders - библиотека для MetaTrader 5
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Modify_Orders.mqh предназначена для управления позициями и ордерами в MetaTrader 5
Назначение
Modify_Orders.mqh предоставляет две мощные функции для управления открытыми позициями и отложенными ордерами в торговых экспертах и индикаторах на платформе MetaTrader 5. Она предназначена для автоматизации рутинных операций по модификации уровней Stop Loss, Take Profit и цен ордеров.
Основные возможности:
-
Модификация Stop Loss и Take Profit для открытых позиций
-
Изменение цен отложенных ордеров
-
Гибкая фильтрация по типам позиций, прибыльности и символам
-
Поддержка различных режимов расчета значений (в пунктах или абсолютных ценах)
Структура
Функция Modify_Position()
Предназначена для модификации уровней Stop Loss и Take Profit открытых позиций.
void Modify_Position( string tp_and_sl, // "SL" или "TP" - что изменяем string price_and_value, // "Value" или "Price" - тип значения string type_position, // Фильтр по типу позиции double price_tp_and_sl, // Значение для установки string symb, // Символ торгового инструмента long magicNumber // Magic Number эксперта );
Параметры фильтрации позиций:
|Параметр type_position
|Описание
|"All"
|Все позиции
|"All Profit"
|Только прибыльные позиции
|"All Loss"
|Только убыточные позиции
|"Buy"
|Только Buy позиции
|"Buy Profit"
|Только прибыльные Buy позиции
|"Buy Loss"
|Только убыточные Buy позиции
|"Sell"
|Только Sell позиции
|"Sell Profit"
|Только прибыльные Sell позиции
|"Sell Loss"
|Только убыточные Sell позиции
Примеры использования:
// Установить SL на 1000 пунктов для всех позиций Modify_Position("SL", "Value", "All", 1000, _Symbol, 0); // Установить TP на цену 1.2345 для прибыльных Buy позиций Modify_Position("TP", "Price", "Buy Profit", 1.2345, _Symbol, 12345); // Установить SL на 500 пунктов для убыточных Sell позиций Modify_Position("SL", "Value", "Sell Loss", 500, "EURUSD", 98765);
Функция Modify_Order()
Предназначена для модификации отложенных ордеров (Stop и Limit ордеров).
void Modify_Order( string tp_sl_price, // "Price", "SL" или "TP" string type_order, // Тип ордера для фильтрации double price_tp_sl_price, // Новое значение string symb, // Символ торгового инструмента long magicNumber // Magic Number эксперта );
Поддерживаемые типы ордеров:
-
"Buy Stop" - отложенный ордер Buy Stop
-
"Buy Limit" - отложенный ордер Buy Limit
-
"Sell Stop" - отложенный ордер Sell Stop
-
"Sell Limit" - отложенный ордер Sell Limit
Примеры использования:
// Изменить цену Buy Stop ордера Modify_Order("Price", "Buy Stop", 1.2345, _Symbol, 0); // Установить Stop Loss для Sell Limit ордера Modify_Order("SL", "Sell Limit", 1.2350, "GBPUSD", 12345); // Изменить Take Profit для Buy Limit ордера Modify_Order("TP", "Buy Limit", 1.2300, "EURUSD", 98765);
Принцип работы
Алгоритм Modify_Position:
-
Перебор всех открытых позиций в обратном порядке
-
Фильтрация позиций по символу и Magic Number
-
Проверка дополнительных условий (тип позиции, прибыльность)
-
Расчет новых значений SL/TP:
-
Для режима "Value" : цена ± (значение × Point)
-
Для режима "Price" : прямое присвоение значения
-
-
Отправка команды модификации через OrderSend()
Алгоритм Modify_Order:
-
Перебор всех отложенных ордеров
-
Фильтрация по символу, Magic Number и типу ордера
-
Модификация указанного параметра (цена, SL или TP)
-
Сохранение неизмененных параметров
-
Отправка команды модификации
Особенности реализации
Безопасность и надежность:
-
Двойная проверка типов ордеров - по строковому параметру и реальному типу из системы
-
Комплексная фильтрация - гарантирует воздействие только на целевые позиции/ордера
-
Сохранение неизменных параметров - при изменении SL сохраняется TP и наоборот
Математические расчеты:
Для Buy позиций:
-
Stop Loss: Текущая цена - (Значение × Point)
-
Take Profit: Текущая цена + (Значение × Point)
Для Sell позиций:
-
Stop Loss: Текущая цена + (Значение × Point)
-
Take Profit: Текущая цена - (Значение × Point)
Рекомендации по использованию
Для торговых экспертов:
#include <Modify_Order.mqh> // В функции OnTick() или по условию: if(Условие_для_трейлинга) { // Подтягиваем SL к цене при движении в нужную сторону Modify_Position("SL", "Value", "All Profit", 500, _Symbol, ExpertMagic); }
Для скриптов ручного управления:
// Скрипт для быстрого выставления SL на все позиции void OnStart() { Modify_Position("SL", "Value", "All", 1000, _Symbol, 0); }
Оптимальные параметры:
-
Таймфрейм: любой (функции не зависят от таймфрейма)
-
Инструменты: любые валютные пары, металлы, индексы
-
Magic Number: рекомендуется использовать уникальные значения для каждого эксперта
Преимущества библиотеки
-
Универсальность - работает с любыми торговыми инструментами
-
Гибкость - 18 различных режимов фильтрации позиций
-
Простота использования - интуитивно понятный интерфейс
-
Надежность - комплексные проверки перед модификацией
-
Эффективность - минимальные затраты вычислительных ресурсов
Калькулятор прибыли/убытка позиций (открытых ордеров)nClose Orders
Функция для закрытия позиций и удаления ордеров
Работа с помощью положительного замка, торговый робот создает один положительный замок, трейдер сам решает что с ним делать.Memory
Мониторинг потребления памяти.