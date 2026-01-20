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nCount Orders - библиотека для MetaTrader 5
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Описание
Функция Count_Order() представляет собой универсальный инструмент для подсчета торговых позиций и отложенных ордеров в платформе MetaTrader 5. Этот код объединяет 14 различных вариантов подсчета в одной компактной функции, что делает его чрезвычайно удобным для использования в торговых экспертах, индикаторах и скриптах.
Ключевые возможности
Подсчет позиций (открытых сделок):
-
Все позиции
-
Прибыльные позиции
-
Убыточные позиции
-
Позиции на покупку (BUY)
-
Прибыльные позиции на покупку
-
Убыточные позиции на покупку
-
Позиции на продажу (SELL)
-
Прибыльные позиции на продажу
-
Убыточные позиции на продажу
Подсчет отложенных ордеров:
-
Все отложенные ордеры
-
Ордера Buy Stop
-
Ордера Buy Limit
-
Ордера Sell Stop
-
Ордера Sell Limit
Преимущества
-
Универсальность - Одна функция заменяет множество отдельных функций подсчета
-
Фильтрация по Magic Number - Поддержка фильтрации по магическому номеру для работы с несколькими экспертами
-
Эффективность - Оптимизированный код с минимальной нагрузкой на систему
-
Простота использования - Интуитивно понятный интерфейс вызова
-
Надежность - Проверка ошибок при получении данных о позициях и ордерах
Примеры использования
// Подсчет всех открытых позиций int total_positions = Count_Order("Position", "All", 123456); // Подсчет прибыльных позиций на покупку int profitable_buys = Count_Order("Position", "Buy Profit", 123456); // Подсчет всех отложенных ордеров Sell Stop int sell_stop_orders = Count_Order("Order", "Sell Stop", 123456); // Подсчет убыточных позиций на продажу int losing_sells = Count_Order("Position", "Sell Loss", 123456);
Параметры
-
position_order - Тип объектов для подсчета: "Position" (позиции) или "Order" (ордера)
-
type_po - Конкретный тип для фильтрации (см. список выше)
-
magicNumber - Магический номер эксперта для фильтрации (0 - без фильтра)
Возвращаемое значение
Функция возвращает целое число - количество найденных позиций или ордеров, соответствующих заданным критериям.
Применение в торговых системах
Данная функция идеально подходит для:
-
Ограничения максимального количества одновременных позиций
-
Мониторинга торговой активности эксперта
-
Принятия решений о входе в рынок на основе текущих позиций
-
Управления рисками на основе количества убыточных сделок
-
Реализации хеджирующих стратегий
Совместимость
Код написан для MetaTrader 5 и использует актуальные функции торгового API. Для корректной работы требуется среда выполнения MQL5.
Этот инструмент существенно упрощает разработку торговых систем, экономя время программиста и делая код более читаемым и поддерживаемым.
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