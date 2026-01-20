



Описание

Функция Count_Order() представляет собой универсальный инструмент для подсчета торговых позиций и отложенных ордеров в платформе MetaTrader 5. Этот код объединяет 14 различных вариантов подсчета в одной компактной функции, что делает его чрезвычайно удобным для использования в торговых экспертах, индикаторах и скриптах.

Ключевые возможности

Подсчет позиций (открытых сделок):

Все позиции

Прибыльные позиции

Убыточные позиции

Позиции на покупку (BUY)

Прибыльные позиции на покупку

Убыточные позиции на покупку

Позиции на продажу (SELL)

Прибыльные позиции на продажу

Убыточные позиции на продажу

Подсчет отложенных ордеров:

Все отложенные ордеры

Ордера Buy Stop

Ордера Buy Limit

Ордера Sell Stop

Ордера Sell Limit

Преимущества

Универсальность - Одна функция заменяет множество отдельных функций подсчета Фильтрация по Magic Number - Поддержка фильтрации по магическому номеру для работы с несколькими экспертами Эффективность - Оптимизированный код с минимальной нагрузкой на систему Простота использования - Интуитивно понятный интерфейс вызова Надежность - Проверка ошибок при получении данных о позициях и ордерах

Примеры использования

int total_positions = Count_Order( "Position" , "All" , 123456 ); int profitable_buys = Count_Order( "Position" , "Buy Profit" , 123456 ); int sell_stop_orders = Count_Order( "Order" , "Sell Stop" , 123456 ); int losing_sells = Count_Order( "Position" , "Sell Loss" , 123456 );

Параметры

position_order - Тип объектов для подсчета: "Position" (позиции) или "Order" (ордера)

type_po - Конкретный тип для фильтрации (см. список выше)

magicNumber - Магический номер эксперта для фильтрации (0 - без фильтра)

Возвращаемое значение

Функция возвращает целое число - количество найденных позиций или ордеров, соответствующих заданным критериям.

Применение в торговых системах

Данная функция идеально подходит для:

Ограничения максимального количества одновременных позиций

Мониторинга торговой активности эксперта

Принятия решений о входе в рынок на основе текущих позиций

Управления рисками на основе количества убыточных сделок

Реализации хеджирующих стратегий

Совместимость

Код написан для MetaTrader 5 и использует актуальные функции торгового API. Для корректной работы требуется среда выполнения MQL5.

Этот инструмент существенно упрощает разработку торговых систем, экономя время программиста и делая код более читаемым и поддерживаемым.