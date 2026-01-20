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nCount Orders - библиотека для MetaTrader 5

[Удален]
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Описание

Функция  Count_Order() представляет собой универсальный инструмент для подсчета торговых позиций и отложенных ордеров в платформе MetaTrader 5. Этот код объединяет 14 различных вариантов подсчета в одной компактной функции, что делает его чрезвычайно удобным для использования в торговых экспертах, индикаторах и скриптах.

Ключевые возможности

Подсчет позиций (открытых сделок):

  • Все позиции

  • Прибыльные позиции

  • Убыточные позиции

  • Позиции на покупку (BUY)

  • Прибыльные позиции на покупку

  • Убыточные позиции на покупку

  • Позиции на продажу (SELL)

  • Прибыльные позиции на продажу

  • Убыточные позиции на продажу

Подсчет отложенных ордеров:

  • Все отложенные ордеры

  • Ордера Buy Stop

  • Ордера Buy Limit

  • Ордера Sell Stop

  • Ордера Sell Limit

Преимущества

  1. Универсальность - Одна функция заменяет множество отдельных функций подсчета

  2. Фильтрация по Magic Number - Поддержка фильтрации по магическому номеру для работы с несколькими экспертами

  3. Эффективность - Оптимизированный код с минимальной нагрузкой на систему

  4. Простота использования - Интуитивно понятный интерфейс вызова

  5. Надежность - Проверка ошибок при получении данных о позициях и ордерах

Примеры использования

// Подсчет всех открытых позиций
int total_positions = Count_Order("Position", "All", 123456);

// Подсчет прибыльных позиций на покупку
int profitable_buys = Count_Order("Position", "Buy Profit", 123456);

// Подсчет всех отложенных ордеров Sell Stop
int sell_stop_orders = Count_Order("Order", "Sell Stop", 123456);

// Подсчет убыточных позиций на продажу
int losing_sells = Count_Order("Position", "Sell Loss", 123456);

Параметры

  • position_order  - Тип объектов для подсчета: "Position" (позиции) или "Order" (ордера)

  • type_po  - Конкретный тип для фильтрации (см. список выше)

  • magicNumber  - Магический номер эксперта для фильтрации (0 - без фильтра)

Возвращаемое значение

Функция возвращает целое число - количество найденных позиций или ордеров, соответствующих заданным критериям.

Применение в торговых системах

Данная функция идеально подходит для:

  • Ограничения максимального количества одновременных позиций

  • Мониторинга торговой активности эксперта

  • Принятия решений о входе в рынок на основе текущих позиций

  • Управления рисками на основе количества убыточных сделок

  • Реализации хеджирующих стратегий

Совместимость

Код написан для MetaTrader 5 и использует актуальные функции торгового API. Для корректной работы требуется среда выполнения MQL5.

Этот инструмент существенно упрощает разработку торговых систем, экономя время программиста и делая код более читаемым и поддерживаемым.


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