Индикаторы

Candlestick Wick Imbalance - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Опубликован:
Сравнивает верхний и нижний фитиль свечи, чтобы найти дисбаланс, и рисует крылья.

Пользователь может задать умножение в поле ввода, например, значение 2 означает, что если верхний фитиль в 2 раза больше нижнего или если нижний фитиль в 2 раза больше верхнего, то он строит крыло на той стороне, площадь фитиля которой больше, чем площадь другого фитиля.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47370

Это простая программа для сравнения асинхронного и синхронного закрытия. Это пример программы, поэтому не стесняйтесь модифицировать ее для собственных целей тестирования, например, добавлять условия.

Контроллер горизонтальной сетки с событиями KeyEvents

Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя

Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.