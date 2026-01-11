Ставь лайки и следи за новостями
Candlestick Wick Imbalance - индикатор для MetaTrader 5
Сравнивает верхний и нижний фитиль свечи, чтобы найти дисбаланс, и рисует крылья.
Пользователь может задать умножение в поле ввода, например, значение 2 означает, что если верхний фитиль в 2 раза больше нижнего или если нижний фитиль в 2 раза больше верхнего, то он строит крыло на той стороне, площадь фитиля которой больше, чем площадь другого фитиля.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47370
