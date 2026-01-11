Сравнивает верхний и нижний фитиль свечи, чтобы найти дисбаланс, и рисует крылья.

Пользователь может задать умножение в поле ввода, например, значение 2 означает, что если верхний фитиль в 2 раза больше нижнего или если нижний фитиль в 2 раза больше верхнего, то он строит крыло на той стороне, площадь фитиля которой больше, чем площадь другого фитиля.



