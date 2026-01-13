CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Wickless Breakout - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
71
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Если у какой-либо свечи отсутствует фитиль, она обозначается знаком "x" wingdings


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47330

DCC / Piercing DCC / Piercing

DCC / Пирсинг

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Отображение котировок Binance в режиме реального времени

Wick Engulf Wick Engulf

Свечной паттерн "фитильный энульф

Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy

Профессиональный визуальный индикатор для популярной стратегии "One Candle" Daily Breakout (0,9 SL / 1,25 TP). Автоматизирует векторный анализ для золота (XAUUSD).