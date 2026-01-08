Пользовательский индикатор MT5 под названием "wd.Multi_LineMA.mq5" разработан для того, чтобы предложить трейдерам ценные сведения о значениях скользящих средних на более высоком таймфрейме (MTF Multi TimeFrame). Он включает в себя дополнительные визуальные функции для углубленного анализа, такие как возможность просмотра трейлов для определенного количества баров и динамическая горизонтальная ценовая линия MA.

Алерты на столбик энгульфинга ниже или выше уровней rsi