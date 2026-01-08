Ставь лайки и следи за новостями
Этот индикатор реализует "Теорию кварталов" - концепцию технического анализа, которая делит движение цены на четыре квартала вокруг центрального базового уровня. Он предназначен для работы с несколькими типами активов (Forex, акции, сырьевые товары и т. д.) и предоставляет визуальные уровни кварталов на графике.
Концепция теории четвертей:
-
Базовый уровень: Центральная базовая цена
-
Квартал 1: Диапазон цен от базового уровня до базового уровня + диапазон квартала
-
Квартал 2: Диапазон цен от Базового + Квартальный диапазон до Базового + 2*Квартальный диапазон
-
Квартал 3: Диапазон цен от Базы - Квартальный диапазон до Базы
-
Квартал 4: Диапазон цен от Базы - 2*Квартальный диапазон до Базы - Квартальный диапазон
1. Гибкий расчет базового уровня:
-
Текущее дневное закрытие: Последняя цена закрытия
-
Закрытие предыдущего дня: Вчерашняя цена закрытия
-
Previous Week Close (закрытие предыдущей недели): Цена закрытия за прошлую неделю
-
Previous Month Close: Цена закрытия за прошлый месяц
-
Weekly/Monthly Open: цена начала недели/месяца
-
Пользовательский уровень: Определяемый пользователем уровень цен
-
-
Пипсы: Специфическое для Форекс измерение
-
Пункты: Наименьшее приращение цены
-
Процент: Процент от базового уровня
-
Абсолют: Фиксированное значение цены
-
Автоматически определяет Форекс по сравнению с другими инструментами
-
Настраивает расчеты пунктов для различных форматов символов
-
Изящно обрабатывает недоступные таймфреймы
2. Несколько единиц размера квартала:
3. Поддержка нескольких активов:
Торговые приложения:
Поддержка/сопротивление:
-
Границы кварталов выступают в качестве динамической поддержки/сопротивления
-
Средние линии как потенциальные точки разворота
Анализ тренда:
-
Цена в квартале 1/2 предполагает бычий уклон
-
Цена в квартале 3/4 указывает на медвежий тренд
-
Переходы четвертей указывают на изменение тренда
Торговля в диапазоне:
-
Торгуйте отскоки между границами кварталов
-
Ищите реакции на серединах кварталов
