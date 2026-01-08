CodeBaseРазделы
Aklamavo Quarters Theory - индикатор для MetaTrader 5

Sylvester Aklamavo | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор реализует "Теорию кварталов" - концепцию технического анализа, которая делит движение цены на четыре квартала вокруг центрального базового уровня. Он предназначен для работы с несколькими типами активов (Forex, акции, сырьевые товары и т. д.) и предоставляет визуальные уровни кварталов на графике.

Концепция теории четвертей:

  • Базовый уровень: Центральная базовая цена

  • Квартал 1: Диапазон цен от базового уровня до базового уровня + диапазон квартала

  • Квартал 2: Диапазон цен от Базового + Квартальный диапазон до Базового + 2*Квартальный диапазон

  • Квартал 3: Диапазон цен от Базы - Квартальный диапазон до Базы

  • Квартал 4: Диапазон цен от Базы - 2*Квартальный диапазон до Базы - Квартальный диапазон

    1. Гибкий расчет базового уровня:

    • Текущее дневное закрытие: Последняя цена закрытия

    • Закрытие предыдущего дня: Вчерашняя цена закрытия

    • Previous Week Close (закрытие предыдущей недели): Цена закрытия за прошлую неделю

    • Previous Month Close: Цена закрытия за прошлый месяц

    • Weekly/Monthly Open: цена начала недели/месяца

    • Пользовательский уровень: Определяемый пользователем уровень цен




    • 2. Несколько единиц размера квартала:

    • Пипсы: Специфическое для Форекс измерение

    • Пункты: Наименьшее приращение цены

    • Процент: Процент от базового уровня

    • Абсолют: Фиксированное значение цены

    3. Поддержка нескольких активов:

    • Автоматически определяет Форекс по сравнению с другими инструментами

    • Настраивает расчеты пунктов для различных форматов символов

    • Изящно обрабатывает недоступные таймфреймы

Торговые приложения:

Поддержка/сопротивление:

  • Границы кварталов выступают в качестве динамической поддержки/сопротивления

  • Средние линии как потенциальные точки разворота

Анализ тренда:

  • Цена в квартале 1/2 предполагает бычий уклон

  • Цена в квартале 3/4 указывает на медвежий тренд

  • Переходы четвертей указывают на изменение тренда

Торговля в диапазоне:

  • Торгуйте отскоки между границами кварталов

  • Ищите реакции на серединах кварталов

кварталы










    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/66977

