CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Wick Engulf - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
95
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Тело свечи, полностью закрытое фитилем предыдущей свечи


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47328

Wickless Breakout Wickless Breakout

Прорыв без плетения

DCC / Piercing DCC / Piercing

DCC / Пирсинг

Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy

Профессиональный визуальный индикатор для популярной стратегии "One Candle" Daily Breakout (0,9 SL / 1,25 TP). Автоматизирует векторный анализ для золота (XAUUSD).

YURAZ_MCCH YURAZ_MCCH

Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.