Профессиональный визуальный индикатор для популярной стратегии "One Candle" Daily Breakout (0,9 SL / 1,25 TP). Автоматизирует векторный анализ для золота (XAUUSD).

Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.