Martingale Trade Simulator - эксперт для MetaTrader 5
Этот советник я создал для обучения ручной торговле с использованием Мартингейла, который может быть включен/выключен.
Работает только в режиме тестера стратегий.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47584
