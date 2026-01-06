CodeBaseРазделы
Советники

Martingale Trade Simulator - эксперт для MetaTrader 5

Этот советник я создал для обучения ручной торговле с использованием Мартингейла, который может быть включен/выключен.

Работает только в режиме тестера стратегий.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47584

