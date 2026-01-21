Описание

Библиотека nOpen Order упрощает открытие позиций и отложенных ордеров в MetaTrader 5. Содержит две основные функции с понятным интерфейсом.

Функции

1. Open_Position() — открытие рыночных позиций

Open_Position(тип позиции, способ ввода стопа и тейка, объем лота, стоп-лосс, тейк-профит, символ, магик); Open_Position( "Buy" , "Value" , 0.1 , 1000 , 2000 , _Symbol , 123 ); Open_Position( "Sell" , "Price" , 0.5 , 1.12345 , 1.10000 , "EURUSD" , 456 ); 2. Open_Order() — размещение отложенных ордеров

Open_Order(тип ордера, объем лота, цена_активации, стоп-лосс, тейк-профит, символ, магик); Open_Order( "Buy Stop" , 0.1 , 1.12345 , 1.10000 , 1.15000 , _Symbol , 789 ); Open_Order( "Sell Limit" , 0.2 , 1.20000 , 1.21000 , 1.18000 , "GBPUSD" , 999 );

Важные нюансы

Для отключения стоп-лосса или тейк-профита вписывайте 0

При "Value" стоп-ордера рассчитываются от цены открытия

При "Price" стоп-ордера ставятся по указанным ценам

Цены должны соответствовать направлению торговли

Примеры быстрого старта