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nOpen Order - библиотека для MetaTrader 5
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Описание
Библиотека nOpen Order упрощает открытие позиций и отложенных ордеров в MetaTrader 5. Содержит две основные функции с понятным интерфейсом.
Функции
1. Open_Position() — открытие рыночных позиций
// Структура вызова: Open_Position(тип позиции, способ ввода стопа и тейка, объем лота, стоп-лосс, тейк-профит, символ, магик); // Параметры для вписывания: // тип = "Buy" или "Sell" // способ = "Value" (в пунктах) или "Price" (в цене) // объем = лоты (0.1, 1.0 и т.д.) // стоплосс = если "Value": пункты (1000), если "Price": цена (1.01234) // тейкпрофит = если "Value": пункты (2000), если "Price": цена (1.12345) // символ = "_Symbol" (текущий) или "EURUSD" и т.д. // магик = магический номер (0 или ваш номер) // Примеры: Open_Position("Buy", "Value", 0.1, 1000, 2000, _Symbol, 123); Open_Position("Sell", "Price", 0.5, 1.12345, 1.10000, "EURUSD", 456);2. Open_Order() — размещение отложенных ордеров
// Структура вызова: Open_Order(тип ордера, объем лота, цена_активации, стоп-лосс, тейк-профит, символ, магик); // Параметры для вписывания: // тип = "Buy Stop", "Buy Limit", "Sell Stop", "Sell Limit" // объем = лоты (0.1, 1.0 и т.д.) // цена_активации = цена срабатывания ордера (1.12345) // стоплосс = цена стоп-лосса (1.01234) // тейкпрофит = цена тейк-профита (1.23456) // символ = "_Symbol" или конкретный символ // магик = магический номер // Примеры: Open_Order("Buy Stop", 0.1, 1.12345, 1.10000, 1.15000, _Symbol, 789); Open_Order("Sell Limit", 0.2, 1.20000, 1.21000, 1.18000, "GBPUSD", 999);
Важные нюансы
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Для отключения стоп-лосса или тейк-профита вписывайте 0
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При "Value" стоп-ордера рассчитываются от цены открытия
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При "Price" стоп-ордера ставятся по указанным ценам
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Цены должны соответствовать направлению торговли
Примеры быстрого старта
// Простой BUY со стопами в пунктах Open_Position("Buy", "Value", 0.1, 50, 100, _Symbol, 0); // SELL с конкретными ценами стопов Open_Position("Sell", "Price", 0.1, 1.10500, 1.09500, _Symbol, 111); // Отложенный ордер без стоп-лосса (только тейк-профит) Open_Order("Buy Limit", 0.1, 1.10000, 0, 1.11000, _Symbol, 222);
nCount Orders
Универсальный счетчик ордеров и позицийnCalculate Lot by Percent
Функция расчета лота по проценту риска
nClose Orders
Функция для закрытия позиций и удаления ордеровnProfit and Loss Positions
Калькулятор прибыли/убытка позиций (открытых ордеров)