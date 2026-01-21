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Библиотеки

nOpen Order - библиотека для MetaTrader 5

[Удален]
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Описание

Библиотека nOpen Order упрощает открытие позиций и отложенных ордеров в MetaTrader 5. Содержит две основные функции с понятным интерфейсом.

Функции

1. Open_Position() — открытие рыночных позиций

// Структура вызова:
Open_Position(тип позиции, способ ввода стопа и тейка, объем лота, стоп-лосс, тейк-профит, символ, магик);

// Параметры для вписывания:
// тип = "Buy" или "Sell"
// способ = "Value" (в пунктах) или "Price" (в цене)
// объем = лоты (0.1, 1.0 и т.д.)
// стоплосс = если "Value": пункты (1000), если "Price": цена (1.01234)
// тейкпрофит = если "Value": пункты (2000), если "Price": цена (1.12345)
// символ = "_Symbol" (текущий) или "EURUSD" и т.д.
// магик = магический номер (0 или ваш номер)

// Примеры:
Open_Position("Buy", "Value", 0.1, 1000, 2000, _Symbol, 123);
Open_Position("Sell", "Price", 0.5, 1.12345, 1.10000, "EURUSD", 456);
2. Open_Order() — размещение отложенных ордеров 

// Структура вызова:
Open_Order(тип ордера, объем лота, цена_активации, стоп-лосс, тейк-профит, символ, магик);

// Параметры для вписывания:
// тип = "Buy Stop", "Buy Limit", "Sell Stop", "Sell Limit"
// объем = лоты (0.1, 1.0 и т.д.)
// цена_активации = цена срабатывания ордера (1.12345)
// стоплосс = цена стоп-лосса (1.01234)
// тейкпрофит = цена тейк-профита (1.23456)
// символ = "_Symbol" или конкретный символ
// магик = магический номер

// Примеры:
Open_Order("Buy Stop", 0.1, 1.12345, 1.10000, 1.15000, _Symbol, 789);
Open_Order("Sell Limit", 0.2, 1.20000, 1.21000, 1.18000, "GBPUSD", 999);

Важные нюансы

  • Для отключения стоп-лосса или тейк-профита вписывайте 0

  • При "Value" стоп-ордера рассчитываются от цены открытия

  • При "Price" стоп-ордера ставятся по указанным ценам

  • Цены должны соответствовать направлению торговли

Примеры быстрого старта

// Простой BUY со стопами в пунктах
Open_Position("Buy", "Value", 0.1, 50, 100, _Symbol, 0);

// SELL с конкретными ценами стопов
Open_Position("Sell", "Price", 0.1, 1.10500, 1.09500, _Symbol, 111);

// Отложенный ордер без стоп-лосса (только тейк-профит)
Open_Order("Buy Limit", 0.1, 1.10000, 0, 1.11000, _Symbol, 222);

nCount Orders nCount Orders

Универсальный счетчик ордеров и позиций

nCalculate Lot by Percent nCalculate Lot by Percent

Функция расчета лота по проценту риска

nClose Orders nClose Orders

Функция для закрытия позиций и удаления ордеров

nProfit and Loss Positions nProfit and Loss Positions

Калькулятор прибыли/убытка позиций (открытых ордеров)