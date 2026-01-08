CodeBaseРазделы
Индикаторы

Candlestick Body, High Low and Wick Range - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Нажмите на свечу, чтобы увидеть диапазон тела, диапазон high low, диапазон верхнего фитиля и диапазон нижнего фитиля.

Диапазон тела бычьей свечи = Close - Open

Диапазон тела медвежьей свечи = Open - Close

Диапазон High Low = High - Low

Диапазон верхнего и нижнего фитиля

Нажмите клавишу D, чтобы удалить текст.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47496

