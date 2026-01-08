Этот индикатор реализует "Теорию кварталов" - концепцию технического анализа, которая делит движение цены на четыре квартала вокруг центрального базового уровня. Он предназначен для работы с несколькими типами активов (Forex, акции, сырьевые товары и т. д.) и предоставляет визуальные уровни кварталов на графике.

Пользовательский индикатор MT5 под названием "wd.Multi_LineMA.mq5" разработан для того, чтобы предложить трейдерам ценные сведения о значениях скользящих средних на более высоком таймфрейме (MTF Multi TimeFrame). Он включает в себя дополнительные визуальные функции для углубленного анализа, такие как возможность просмотра трейлов для определенного количества баров и динамическая горизонтальная ценовая линия MA.