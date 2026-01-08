Ставь лайки и следи за новостями
Candlestick Body, High Low and Wick Range - индикатор для MetaTrader 5
Нажмите на свечу, чтобы увидеть диапазон тела, диапазон high low, диапазон верхнего фитиля и диапазон нижнего фитиля.
Диапазон тела бычьей свечи = Close - Open
Диапазон тела медвежьей свечи = Open - Close
Диапазон High Low = High - Low
Диапазон верхнего и нижнего фитиля
Нажмите клавишу D, чтобы удалить текст.
