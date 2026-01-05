DeltaFusionLite

Ключевые особенности:



Кумулятивная дельта: Отслеживает совокупный объем покупок и продаж с течением времени.

Чистая дельта: Показывает разницу между давлением на покупку и продажу для каждого бара.

Сброс сессии: Позволяет настраивать время начала сессии для внутридневного анализа.

Сглаживание: Включает сглаживание EMA для более чистых и читаемых кривых дельты.





Назначение:

Идеально подходит для трейдеров, которые хотят отслеживать динамику потока ордеров, дисбаланс объемов и расхождения между ценой и дельтой без сложных расчетов на нескольких таймфреймах. Он легкий, быстрый и сосредоточен на основных показателях дельты.





Примеры дивергенций, обнаруживаемых с помощью DeltaFusion Lite:

Бычья дивергенция

Цена достигает новых минимумов, но чистая дельта показывает более высокие минимумы → давление продаж ослабевает, возможен бычий разворот.

Цена достигает новых максимумов, но чистая дельта показывает более низкие максимумы → давление на покупателей ослабевает, возможен медвежий разворот.

Цена достигает более высокого минимума, а кумулятивная дельта - более низкого → подтверждает продолжение бычьего тренда.

Сильное движение цены без подтверждения в дельте → указывает на низкий уровень участия, впереди возможная коррекция.



