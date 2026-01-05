Ставь лайки и следи за новостями
DeltaFusionLite - индикатор для MetaTrader 5
- 58
Ключевые особенности:
Кумулятивная дельта: Отслеживает совокупный объем покупок и продаж с течением времени.
Чистая дельта: Показывает разницу между давлением на покупку и продажу для каждого бара.
Сброс сессии: Позволяет настраивать время начала сессии для внутридневного анализа.
Сглаживание: Включает сглаживание EMA для более чистых и читаемых кривых дельты.
Назначение:
Идеально подходит для трейдеров, которые хотят отслеживать динамику потока ордеров, дисбаланс объемов и расхождения между ценой и дельтой без сложных расчетов на нескольких таймфреймах. Он легкий, быстрый и сосредоточен на основных показателях дельты.
Примеры дивергенций, обнаруживаемых с помощью DeltaFusion Lite:
Бычья дивергенция
Цена достигает новых минимумов, но чистая дельта показывает более высокие минимумы → давление продаж ослабевает, возможен бычий разворот.
Цена достигает новых максимумов, но чистая дельта показывает более низкие максимумы → давление на покупателей ослабевает, возможен медвежий разворот.Скрытая дивергенция
Цена достигает более высокого минимума, а кумулятивная дельта - более низкого → подтверждает продолжение бычьего тренда.Дивергенция исчерпания
Сильное движение цены без подтверждения в дельте → указывает на низкий уровень участия, впереди возможная коррекция.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/66864
