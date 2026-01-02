CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Price Density - Market Noise Index - индикатор для MetaTrader 5

Wissam Hussein | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
77
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор точно оценивает рыночный шум, помогая трейдерам различать периоды высокой и низкой волатильности

Графическое отображение на графике позволяет легко интерпретировать и быстро принимать решения.


    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47690

    Input and output of onnx model Input and output of onnx model

    Скрипт полезен для изучения структуры моделей ONNX, позволяя получить представление о входных и выходных данных, их именах и свойствах. Он особенно полезен для отладки и понимания характеристик моделей ONNX, используемых в приложениях машинного обучения.

    OBJ_TRENDBYANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия по углу" на графике OBJ_TRENDBYANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия по углу" на графике

    Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Трендовая линия по углу" (OBJ_TRENDBYANGLE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точки привязки (вычисляемые по времени и цене баров в процентах от размеров окна), угол наклона, цвет, стиль и толщину линии, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение точки привязки и угол наклона линии, визуализируя процесс изменения направления трендовой линии, а в завершение удаляет созданный объект.

    YURAZ_RSAXEL Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя YURAZ_RSAXEL Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя

    Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя

    YURAZ_MCCH YURAZ_MCCH

    Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.