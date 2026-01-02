Ставь лайки и следи за новостями
Price Density - Market Noise Index - индикатор для MetaTrader 5
77
Индикатор точно оценивает рыночный шум, помогая трейдерам различать периоды высокой и низкой волатильности
Графическое отображение на графике позволяет легко интерпретировать и быстро принимать решения.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47690
