Индикаторы

Horizontal Grid Controller - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Rajesh Kumar Nait
Просмотров:
43
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Контроллер горизонтальной сетки с ключевыми событиями

L -> увеличить точки сетки

K - > Уменьшить точки сетки

j - > Сброс точек сетки по умолчанию

Также на графике отображается комментарий о фактическом размере точек сетки.


Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47434

