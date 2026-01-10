Смотри, как бесплатно скачать роботов
Horizontal Grid Controller - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Rajesh Kumar Nait
- Просмотров:
- 43
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Контроллер горизонтальной сетки с ключевыми событиями
L -> увеличить точки сетки
K - > Уменьшить точки сетки
j - > Сброс точек сетки по умолчанию
Также на графике отображается комментарий о фактическом размере точек сетки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47434
