Текущая свеча должна закрыться через x времени

Учебник для начинающих по конвертам, чтобы научиться кодировать на MQL5

Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя

Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.