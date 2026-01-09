ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ ПОЗИЦИЙ ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ МЫШИ - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ ПАНЕЛЬ

// Полный исходный код см. в прикрепленном файле MQ5









Экстренное управление позициями упрощается с помощью этой мощной визуальной панели.





🎯 ЧТО ЭТО ДЕЛАЕТ

Профессиональный советник, который добавляет на ваш график элегантную панель управления для мгновенного закрытия позиций с расширенными возможностями фильтрации. Идеально подходит для экстренных ситуаций, новостных событий или быстрых решений по управлению рисками.





✨ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мгновенное закрытие ВСЕХ позиций одним щелчком мыши

- Закрыть только позиции на покупку

- Закрыть только позиции на продажу

- Закрытие позиций только по текущему символу

- Закрыть только прибыльные позиции

- Закрыть только убыточные позиции

- Счетчик позиций в реальном времени и отображение прибыли и убытков

- Цветные индикаторы прибыли/убытка (зеленый=прибыль, красный=убыток)

- Диалоговые окна подтверждения безопасности, показывающие P&L перед закрытием

- Кнопка легкого снятия панели

- Полностью настраиваемые цвета и положение панели

- Работает на ВСЕХ символах и таймфреймах

- Нулевая задержка с мгновенным исполнением





🛡️ БЕЗОПАСНОСТЬ ВПЕРВЫЕ

Каждое действие по закрытию позиций требует вашего подтверждения в диалоговом окне с указанием точной суммы P&L перед исполнением. Вы никогда не закроете позицию случайно.





💡 PERFECT FOR

✓ Экстренного выхода из позиции во время неожиданных новостей

✓ Быстрой фиксации прибыли при достижении цели

✓ Быстрое сокращение убытков для защиты вашего счета

✓ Очистка позиций в конце дня

✓ Профессиональное управление рисками

✓ Скальперы и дневные трейдеры

✓ Новостные трейдеры, которым нужны мгновенные выходы





🎨 ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА

- Выберите положение панели (любой из 4 углов)

- Настройте расстояние по X и Y от угла

- Изменение всех цветов (фон, кнопки, текст)

- Профессиональные цветовые схемы включены





📊 ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Панель постоянно обновляется, показывая:

- Общее количество открытых позиций

- Общий P&L в валюте вашего счета

- Количество позиций на покупку и P&L

- Количество позиций на продажу и P&L

- Все выделено цветом для мгновенной наглядности





⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Все настройки просты и хорошо документированы:

- Угол панели - Выбор места отображения

- Расстояние между панелями X/Y - точная настройка положения

- Цвета - фон, кнопки, текст

- Все параметры имеют понятные описания





🚀 СУПЕР ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Перетащите советника на любой график

2. Включите автоторговлю (зеленая кнопка на панели инструментов)

3. Панель появляется автоматически

4. Нажмите любую кнопку, чтобы закрыть позиции

5. Подтвердите действие

6. Готово! Снимите панель по окончании работы





⚡ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Сверхлегкий код

- Никакой нагрузки на процессор или проблем с памятью

- Мгновенный отклик на нажатие кнопки

- Легко обрабатывает 100+ позиций

- Отсутствие задержек даже во время высокой волатильности





✅ ПРОВЕРЕНО И НАДЕЖНО

Тщательно протестирована на нескольких брокерах, типах счетов и рыночных условиях. Включает в себя всестороннюю обработку ошибок, подробное протоколирование и интеллектуальные режимы заполнения ордеров (FOK/IOC/RETURN) для максимальной совместимости.





🆓 СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

- Никаких скрытых расходов

- Нет ограничений на позиции

- Нет срока действия

- Нет пробного периода

- 100% бесплатно навсегда





📞 ОТЛИЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

У вас есть вопросы или проблемы? Оставьте комментарий, и я быстро отвечу! Я стараюсь помочь пользователям получить максимальную отдачу от этого инструмента.





⭐⭐⭐⭐⭐ ПОЖАЛУЙСТА, ОЦЕНИТЕ, ЕСЛИ ПОЛЕЗНО! ⭐⭐⭐⭐⭐

Если этот советник сэкономил вам время или деньги, пожалуйста, потратьте 10 секунд, чтобы оценить его!

Ваша оценка поможет другим трейдерам открыть для себя этот бесплатный инструмент.

Спасибо за поддержку! 🙏





---





📥 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Скачайте файл

2. Откройте MetaTrader 5

3. Откройте MetaEditor (нажмите F4 или Tools → MetaQuotes Language Editor)

4. Файл → Открыть папку данных

5. Скопируйте файл EA в папку MQL5 → Experts

6. Перезапустите MT5 или обновите Навигатор (щелкните правой кнопкой мыши → Обновить).

7. Перетащите "OneClickCloseAll" из Навигатора → Советники на любой график

8. Нажмите "ОК" в окне настроек

9. Убедитесь, что кнопка "Автоторговля" включена (зеленая) на панели инструментов

10. Панель появится на вашем графике - готова к использованию!





⚠️ ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Платформа MetaTrader 5

- Автотрейдинг должен быть включен (зеленая кнопка)

- Работает на любом символе и таймфрейме

- Поддерживаются демо- и реальные счета

- Совместимость со всеми брокерами





🔧 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если кнопки не работают:

1. Проверьте, включен ли автотрейдинг (зеленая кнопка).

2. Проверьте Инструменты → Параметры → Советники → установлен ли флажок "Разрешить автоматическую торговлю".

3. При необходимости перекомпилируйте советник (F7 в MetaEditor).

4. Проверьте вкладку "Эксперты" на наличие сообщений об ошибках





💬 ОТЗЫВЫ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

Я всегда стремлюсь к совершенствованию! Если у вас есть пожелания или предложения, пожалуйста, оставьте комментарий.





---





ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

v1.00 - Первоначальный выпуск

- Шесть фильтров закрытия позиций

- Отображение P&L в реальном времени

- Подтверждения безопасности

- Полная настройка

- Профессиональный графический интерфейс





---





🎁 БОЛЬШЕ БЕСПЛАТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Следите за мной, чтобы получить больше бесплатных торговых утилит!