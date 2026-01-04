Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ценовой канал - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Swordless 无剑
- Просмотров:
- 58
- Опубликован:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это простой индикатор ценового канала, позволяющий настраивать период и цвета линий. Часто используется в стратегиях прорыва канала.
Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/66837
