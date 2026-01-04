CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ценовой канал - индикатор для MetaTrader 5

Swordless | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Swordless 无剑
Просмотров:
58
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Это простой индикатор ценового канала, позволяющий настраивать период и цвета линий. Часто используется в стратегиях прорыва канала.


Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/66837

