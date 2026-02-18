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NeuroPro Converter - скрипт для MetaTrader 5
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Конвертер вербализации NeuroPro для MQL5
Данный скрипт предназначен для автоматизации процесса переноса нейронных сетей из аналитического пакета NeuroPro (релиз 1997 года) в торговые терминалы MetaTrader 4/5.
Решаемая проблема
В классической статье «Использование нейросетей NeuroPro в торговле» описывается процесс «вербализации» обученной сети в текстовый код, и там же указывается, что формат вывода NeuroPro несовместим с современным синтаксисом MQL5:
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Синтаксис: отсутствие объявлений типов данных ( double ), лишние закрывающие скобки, отсутствие точек с запятой и специфическая запись индексов массива ( ___1__ ).
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Арифметика: ошибочная интерпретация последовательности « --» как оператора декремента.
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Кодировка: софт 90-х выдает текст в ANSI (CP1251), что при обычном копировании приводит к потере кириллических идентификаторов (превращая их в «кракозябры»).
Данный скрипт-конвертер полностью автоматизирует 90% «грязной» работы, на которую раньше уходило много полезного времени из-за ручной правки по переводу вербализации в код.
Ключевые особенности алгоритма
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Байтовое чтение: скрипт читает исходный файл IN.txt напрямую через FILE_BIN , исключая искажение символов системным буфером обмена.
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Инвариантность к именам: скрипт не навязывает свои названия. Если вы назвали входные каналы BAR , IN , OUT или как-то ещё, скрипт оставит их без изменений, сохранив ваш авторский регистр.
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Умная замена: трансформации подвергаются только ключевые элементы:
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СигмоидаX → SiX (сохраняется индекс функции активации).
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СиндромX → double SyX (автоматическое объявление промежуточных нейронов).
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Синтаксический корректор: скрипт вычисляет баланс скобок в каждой строке, удаляет избыточные символы в хвосте формул и расставляет « ;» .
Инструкция по применению
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В NeuroPro выполните вербализацию сети и сохраните результат в текстовый файл (например, IN.txt ).
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Поместите файл в папку данных терминала: MQL5\Files\NeuroPro\
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Запустите скрипт. В окне входных параметров можно уточнить путь и имена файлов.
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Полученный файл IN готово.txt содержит чистый код MQL5, готовый к вставке в советник.
Пример работы скрипта:
1) Скриншот программы NeuroPro, в части вызова окна вербализации
2) Скриншот открытого файла — результата запуска скрипта
Технические детали
Скрипт использует посимвольный разбор (токен-анализ) правой части выражений, что гарантирует сохранность всех математических коэффициентов и латинских идентификаторов. Реализована полная поддержка кириллицы через принудительное декодирование страницы 1251.
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