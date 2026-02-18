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NeuroPro Converter - скрипт для MetaTrader 5

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
Приветствую вас, друзья!
Пишу на mql4 и mql5. В моём маркете вы найдёте самые разные продукты, каждый день я разрабатываю что-то новое, что-то исследую. В ближайшее время появятся новые индикаторы и советники.
26 продуктов 9 кодов 131 тема 6158 комментариев
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Конвертер вербализации NeuroPro для MQL5

Данный скрипт предназначен для автоматизации процесса переноса нейронных сетей из аналитического пакета NeuroPro (релиз 1997 года) в торговые терминалы MetaTrader 4/5.


Решаемая проблема

В классической статье «Использование нейросетей NeuroPro в торговле» описывается процесс «вербализации» обученной сети в текстовый код, и там же указывается, что формат вывода NeuroPro несовместим с современным синтаксисом MQL5:

  1. Синтаксис: отсутствие объявлений типов данных ( double ), лишние закрывающие скобки, отсутствие точек с запятой и специфическая запись индексов массива ( ___1__ ).

  2. Арифметика: ошибочная интерпретация последовательности « --» как оператора декремента.

  3. Кодировка: софт 90-х выдает текст в ANSI (CP1251), что при обычном копировании приводит к потере кириллических идентификаторов (превращая их в «кракозябры»).

Данный скрипт-конвертер полностью автоматизирует 90% «грязной» работы, на которую раньше уходило много полезного времени из-за ручной правки по переводу вербализации в код. 


Ключевые особенности алгоритма

  • Байтовое чтение: скрипт читает исходный файл IN.txt напрямую через FILE_BIN , исключая искажение символов системным буфером обмена.

  • Инвариантность к именам: скрипт не навязывает свои названия. Если вы назвали входные каналы BAR , IN , OUT  или как-то ещё, скрипт оставит их без изменений, сохранив ваш авторский регистр.

  • Умная замена: трансформации подвергаются только ключевые элементы:

    • СигмоидаX → SiX (сохраняется индекс функции активации).

    • СиндромX → double SyX (автоматическое объявление промежуточных нейронов).

  • Синтаксический корректор: скрипт вычисляет баланс скобок в каждой строке, удаляет избыточные символы в хвосте формул и расставляет « ;» .


Инструкция по применению

  1. В NeuroPro выполните вербализацию сети и сохраните результат в текстовый файл (например, IN.txt ).

  2. Поместите файл в папку данных терминала: MQL5\Files\NeuroPro\ 

  3. Запустите скрипт. В окне входных параметров можно уточнить путь и имена файлов.

  4. Полученный файл IN готово.txt содержит чистый код MQL5, готовый к вставке в советник.



Пример работы скрипта:

1) Скриншот программы NeuroPro, в части вызова окна вербализации
2) Скриншот открытого файла — результата запуска скрипта

  






    Технические детали

    Скрипт использует посимвольный разбор (токен-анализ) правой части выражений, что гарантирует сохранность всех математических коэффициентов и латинских идентификаторов. Реализована полная поддержка кириллицы через принудительное декодирование страницы 1251.


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