Индикаторы

Candle Time Count Down - индикатор для MetaTrader 5

Chioma Obunadike | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Простой индикатор, который может оценить, когда закроется текущая свеча.

Он ограничен таймфреймами, равными или меньшими, чем Daily Period.

Наслаждайтесь.


    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47494

