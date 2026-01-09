Ставь лайки и следи за новостями
Candle Time Count Down - индикатор для MetaTrader 5
Простой индикатор, который может оценить, когда закроется текущая свеча.
Он ограничен таймфреймами, равными или меньшими, чем Daily Period.
Наслаждайтесь.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47494
