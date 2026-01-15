CodeBaseРазделы
Индикаторы

Custom Hammer and Inverted Hammer - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Просмотров:
122
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Этот индикатор имеет поле ввода коэффициента умножения, где пользователь может ввести любое значение для определения пользовательского молота или перевернутого молота

Индикатор будет отображать цвет, указанный в поле ввода.

Пример: Если коэффициент умножения равен 1.25, то он будет искать любой молот, где тень молота минимум 1.25x тела и наоборот для перевернутого молота.




