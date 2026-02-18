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VR Breakdown level - Торговая стратегия на пробой прошлого High или Low - эксперт для MetaTrader 5
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VR Breakdown Level - Простая торговая стратегия основанная на пробитие предыдущих High или Low уровней, период для расчета уровней выбирается пользователем в настройках торгового робота.
Логика стратегии:
При наступлении нового торгового периода (Выбирается пользователем в настройках), торговый робот запоминает цены High и Low предыдущего периода. Далее в случае если цена равна одному из уровней открывается позиция в направлении уровня. Другими словами если цена выросла и стала больше предыдущего High торговый робот совершает покупку финансового инструмента, объемом заданным пользователем в настройках. Всем открытым позициям устанавливается Стоп Лосс и Тейк профит (Задается пользователем в настройках). Закрытие позиций происходит только по Стоп Лоссу или Тейк Профиту.
Похожим образом можно реализовать стратегию с помощью отложенных ордеров BUY STOP и SELL STOP, разница лишь в том что с отложенными ордерами нам нужно вовремя удалять противоположный отложенный ордер. Наличие отложенных ордеров показывает брокеру по каким ценам мы собираемся войти в рынок. Использование "внутренних" уровней, скрывает эту информацию от брокера.
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