Индикаторы

DCC / Piercing - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Если предыдущая свеча медвежья, а текущая свеча бычья с открытием ниже закрытия предыдущей свечи, то это обозначает бычью стрелку

Если предыдущая свеча бычья, а текущая свеча медвежья с открытием выше закрытия предыдущей свечи, то это обозначает медвежью стрелку


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47333

