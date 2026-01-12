Смотри, как бесплатно скачать роботов
DCC / Piercing - индикатор для MetaTrader 5
- 62
Если предыдущая свеча медвежья, а текущая свеча бычья с открытием ниже закрытия предыдущей свечи, то это обозначает бычью стрелку
Если предыдущая свеча бычья, а текущая свеча медвежья с открытием выше закрытия предыдущей свечи, то это обозначает медвежью стрелку
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47333
