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nClose Orders - библиотека для MetaTrader 5
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Close_Orders — Универсальная функция для закрытия позиций и удаления ордеров
Краткое описание
Одна функция для 14 задач по управлению сделками в MetaTrader 5.
Закрывает позиции и удаляет отложенные ордера с фильтрацией по типу, прибыльности и магическому номеру.
Что умеет
Для позиций (9 вариантов):
-
Все позиции / только прибыльные / только убыточные
-
Только BUY / только SELL
-
BUY прибыльные / BUY убыточные
-
SELL прибыльные / SELL убыточные
Для отложенных ордеров (5 вариантов):
-
Все отложки / только Buy Stop / только Buy Limit
-
Только Sell Stop / только Sell Limit
Как использовать
// Примеры вызовов: Close_Orders("Position", "All", 0); // Все позиции Close_Orders("Position", "Buy Profit", 123); // Прибыльные BUY с магиком 123 Close_Orders("Order", "Buy Stop", 0); // Все Buy Stop ордера
Параметры:
-
p_o : "Position" (позиции) или "Order" (ордера)
-
type_po : Тип фильтра (см. варианты выше)
-
magicNumber : Магик (0 = все)
Преимущества
-
Простота — один вызов вместо 14 функций
-
Гибкость — тонкая фильтрация сделок
-
Безопасность — правильная работа с циклами
-
Универсальность — для экспертов, скриптов, индикаторов
Технические особенности
-
deviation = 5 — оптимальный допуск цены
-
Итерация с конца — безопасное удаление
-
Локальные переменные — изоляция запросов
Включение в проект
#include <Close_Orders.mqh> // Готово к использованию!
Функция открытия позиций и отложенных ордеровnCount Orders
Универсальный счетчик ордеров и позиций
Калькулятор прибыли/убытка позиций (открытых ордеров)nModify Orders
Функция модификации открытых позиций и отложенных ордеров