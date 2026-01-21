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nClose Orders - библиотека для MetaTrader 5

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Close_Orders — Универсальная функция для закрытия позиций и удаления ордеров

Краткое описание

Одна функция для 14 задач по управлению сделками в MetaTrader 5.

Закрывает позиции и удаляет отложенные ордера с фильтрацией по типу, прибыльности и магическому номеру.

Что умеет

Для позиций (9 вариантов):

  • Все позиции / только прибыльные / только убыточные

  • Только BUY / только SELL

  • BUY прибыльные / BUY убыточные

  • SELL прибыльные / SELL убыточные

Для отложенных ордеров (5 вариантов):

  • Все отложки / только Buy Stop / только Buy Limit

  • Только Sell Stop / только Sell Limit

Как использовать

// Примеры вызовов:
Close_Orders("Position", "All", 0);           // Все позиции
Close_Orders("Position", "Buy Profit", 123);  // Прибыльные BUY с магиком 123
Close_Orders("Order", "Buy Stop", 0);         // Все Buy Stop ордера

Параметры:

  • p_o :  "Position"  (позиции) или  "Order"  (ордера)

  • type_po : Тип фильтра (см. варианты выше)

  • magicNumber : Магик (0 = все)

Преимущества

  • Простота — один вызов вместо 14 функций

  • Гибкость — тонкая фильтрация сделок

  • Безопасность — правильная работа с циклами

  • Универсальность — для экспертов, скриптов, индикаторов

Технические особенности

  • deviation = 5  оптимальный допуск цены

  • Итерация с конца — безопасное удаление

  • Локальные переменные — изоляция запросов

Включение в проект

#include <Close_Orders.mqh>
// Готово к использованию!
nOpen Order nOpen Order

Функция открытия позиций и отложенных ордеров

nCount Orders nCount Orders

Универсальный счетчик ордеров и позиций

nProfit and Loss Positions nProfit and Loss Positions

Калькулятор прибыли/убытка позиций (открытых ордеров)

nModify Orders nModify Orders

Функция модификации открытых позиций и отложенных ордеров