



Close_Orders — Универсальная функция для закрытия позиций и удаления ордеров

Краткое описание

Одна функция для 14 задач по управлению сделками в MetaTrader 5.

Закрывает позиции и удаляет отложенные ордера с фильтрацией по типу, прибыльности и магическому номеру.

Что умеет

Для позиций (9 вариантов):

Все позиции / только прибыльные / только убыточные

Только BUY / только SELL

BUY прибыльные / BUY убыточные

SELL прибыльные / SELL убыточные

Для отложенных ордеров (5 вариантов):

Все отложки / только Buy Stop / только Buy Limit

Только Sell Stop / только Sell Limit

Как использовать

Close_Orders( "Position" , "All" , 0 ); Close_Orders( "Position" , "Buy Profit" , 123 ); Close_Orders( "Order" , "Buy Stop" , 0 );

Параметры:

p_o : "Position" (позиции) или "Order" (ордера)

type_po : Тип фильтра (см. варианты выше)

magicNumber : Магик (0 = все)

Преимущества

Простота — один вызов вместо 14 функций

Гибкость — тонкая фильтрация сделок

Безопасность — правильная работа с циклами

Универсальность — для экспертов, скриптов, индикаторов

Технические особенности

deviation = 5 — оптимальный допуск цены

Итерация с конца — безопасное удаление

Локальные переменные — изоляция запросов

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