Range Vector Fibo Logic (индикатор) - Односвечная стратегия



Идея индикатора - перестаньте просыпаться в 3 часа ночи, чтобы рисовать линии вручную. Это профессиональный визуальный инструмент для популярных стратегий "Одна свеча" и "Ежедневный прорыв", используемых институциональными трейдерами. Если вы торгуете по вирусной стратегии Daily High/Low Breakout, этот инструмент автоматизирует анализ. Он мгновенно проектирует векторные уровни прорыва, зоны стоп-лосс и цели прибыли по Фибоначчи на текущий день на основе вчерашней волатильности.





Как интерпретировать индикаторы Индикатор рисует определенные линии, чтобы направлять ваши торговые решения:

Черные линии (вход): Отмечают уровни триггера прорыва (вчерашние High и Low). Закрытие свечи за пределами этих линий сигнализирует о потенциальном входе.

Красные пунктирные линии (стоп-лосс): Размещены на уровне коррекции Фибоначчи 0,9. Если цена развернется к этому уровню, установка будет недействительной.

Синие сплошные линии (тейк-профит): Размещены на уровне расширения 1,25 Фибоначчи. Это статистическая точка исчерпания дневного вектора волатильности.













Рекомендуемые символ и таймфрейм

Символ: XAUUSD (золото)

Таймфрейм: M15 (15-минутный)





Внешние переменные (параметры) Данный индикатор позволяет полностью настроить логику стратегии и визуальное оформление:

History_Days: Определяет, для скольких прошедших дней индикатор будет рисовать уровни (По умолчанию: 10).

Show_Period_Sep: Включает вертикальные разделители для визуального разделения торговых дней (true/false).

Line_Width: настройка толщины сигнальных линий для лучшей видимости (по умолчанию: 2).

Entry / Stop Loss / Take Profit Color: Настройте цвета линий в соответствии с фоном вашего графика.

Long_SL_Level: Коэффициент Фибоначчи для длинного стоп-лосса (по умолчанию: 0,9).

Long_TP_Level: Соотношение Фибоначчи для длинного тейк-профита (по умолчанию: 1,25).

Short_SL_Level: Соотношение Фибоначчи для короткого стоп-лосса (по умолчанию: 0,1).

Short_TP_Level: Соотношение Фибоначчи для короткого тейк-профита (по умолчанию: -0,25).







