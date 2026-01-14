Ставь лайки и следи за новостями
Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy - индикатор для MetaTrader 5
- 121
Range Vector Fibo Logic (индикатор) - Односвечная стратегия
Идея индикатора - перестаньте просыпаться в 3 часа ночи, чтобы рисовать линии вручную. Это профессиональный визуальный инструмент для популярных стратегий "Одна свеча" и "Ежедневный прорыв", используемых институциональными трейдерами. Если вы торгуете по вирусной стратегии Daily High/Low Breakout, этот инструмент автоматизирует анализ. Он мгновенно проектирует векторные уровни прорыва, зоны стоп-лосс и цели прибыли по Фибоначчи на текущий день на основе вчерашней волатильности.
Как интерпретировать индикаторы Индикатор рисует определенные линии, чтобы направлять ваши торговые решения:
- Черные линии (вход): Отмечают уровни триггера прорыва (вчерашние High и Low). Закрытие свечи за пределами этих линий сигнализирует о потенциальном входе.
- Красные пунктирные линии (стоп-лосс): Размещены на уровне коррекции Фибоначчи 0,9. Если цена развернется к этому уровню, установка будет недействительной.
- Синие сплошные линии (тейк-профит): Размещены на уровне расширения 1,25 Фибоначчи. Это статистическая точка исчерпания дневного вектора волатильности.
Рекомендуемые символ и таймфрейм
- Символ: XAUUSD (золото)
- Таймфрейм: M15 (15-минутный)
Внешние переменные (параметры) Данный индикатор позволяет полностью настроить логику стратегии и визуальное оформление:
- History_Days: Определяет, для скольких прошедших дней индикатор будет рисовать уровни (По умолчанию: 10).
- Show_Period_Sep: Включает вертикальные разделители для визуального разделения торговых дней (true/false).
- Line_Width: настройка толщины сигнальных линий для лучшей видимости (по умолчанию: 2).
- Entry / Stop Loss / Take Profit Color: Настройте цвета линий в соответствии с фоном вашего графика.
- Long_SL_Level: Коэффициент Фибоначчи для длинного стоп-лосса (по умолчанию: 0,9).
- Long_TP_Level: Соотношение Фибоначчи для длинного тейк-профита (по умолчанию: 1,25).
- Short_SL_Level: Соотношение Фибоначчи для короткого стоп-лосса (по умолчанию: 0,1).
- Short_TP_Level: Соотношение Фибоначчи для короткого тейк-профита (по умолчанию: -0,25).
