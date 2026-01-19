CodeBaseРазделы
Модуль расчета лота по проценту риска

Назначение:

Автоматически рассчитывает размер торговой позиции (лот) так, чтобы потенциальный убыток при срабатывании стоп-лосса составлял заданный процент от вашего депозита. Это основа грамотного управления капиталом.

Как это работает:

  1. Вы задаете: процент риска (например, 2%) и цену стоп-лосса.

  2. Функция вычисляет: на какую сумму можно торговать, чтобы потерять не более 2% от счета, если цена дойдет до стопа.

  3. Функция переводит эту сумму в лоты, учитывая спецификацию инструмента у вашего брокера.

Ключевые особенности:

  • Умная логика: автоматически применяет правильную формулу для пар типа  EURUSD  и  USDJPY .

  • Проверки: контролирует корректность цен, минимальные и максимальные лоты.

  • Готово к использованию: один вызов функции возвращает лот для отправки в рыночный ордер.

Пример использования в коде:

// Рискнуть 1.5% депозита, выставив стоп-лосс на уровне 1.08500
double myLot = Calculate_Lot_by_Percent(1.5, 1.08500);

if(myLot > 0) {
    // Открыть сделку с рассчитанным лотом
    trade.Sell(myLot, _Symbol, 0, 1.08500, 0, "Trade with 1.5% risk");
}

Итог: Этот код избавляет от ручных расчетов и помогает соблюдать дисциплину риска в каждой сделке. Просто подключите его к своему советнику или скрипту.


