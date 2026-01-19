Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
nCalculate Lot by Percent - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 77
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Модуль расчета лота по проценту риска
Назначение:
Автоматически рассчитывает размер торговой позиции (лот) так, чтобы потенциальный убыток при срабатывании стоп-лосса составлял заданный процент от вашего депозита. Это основа грамотного управления капиталом.
Как это работает:
-
Вы задаете: процент риска (например, 2%) и цену стоп-лосса.
-
Функция вычисляет: на какую сумму можно торговать, чтобы потерять не более 2% от счета, если цена дойдет до стопа.
-
Функция переводит эту сумму в лоты, учитывая спецификацию инструмента у вашего брокера.
Ключевые особенности:
-
Умная логика: автоматически применяет правильную формулу для пар типа EURUSD и USDJPY .
-
Проверки: контролирует корректность цен, минимальные и максимальные лоты.
-
Готово к использованию: один вызов функции возвращает лот для отправки в рыночный ордер.
Пример использования в коде:
// Рискнуть 1.5% депозита, выставив стоп-лосс на уровне 1.08500
double myLot = Calculate_Lot_by_Percent(1.5, 1.08500);
if(myLot > 0) {
// Открыть сделку с рассчитанным лотом
trade.Sell(myLot, _Symbol, 0, 1.08500, 0, "Trade with 1.5% risk");
}
Итог: Этот код избавляет от ручных расчетов и помогает соблюдать дисциплину риска в каждой сделке. Просто подключите его к своему советнику или скрипту.
Классический вариант торговой стратегии Heads or Tails (Орёл или Решка) с разбором кода сигнального блока.Custom Hammer and Inverted Hammer
Молоток на заказ и перевернутый молоток
Скрипт рисует уровни Рудолфа АкселяYURAZ_MCCH
Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.