



Модуль расчета лота по проценту риска



Назначение:

Автоматически рассчитывает размер торговой позиции (лот) так, чтобы потенциальный убыток при срабатывании стоп-лосса составлял заданный процент от вашего депозита. Это основа грамотного управления капиталом.

Как это работает:



Вы задаете: процент риска (например, 2%) и цену стоп-лосса. Функция вычисляет: на какую сумму можно торговать, чтобы потерять не более 2% от счета, если цена дойдет до стопа. Функция переводит эту сумму в лоты, учитывая спецификацию инструмента у вашего брокера.

Ключевые особенности:



Умная логика: автоматически применяет правильную формулу для пар типа EURUSD и USDJPY .

Проверки: контролирует корректность цен, минимальные и максимальные лоты.

Готово к использованию: один вызов функции возвращает лот для отправки в рыночный ордер.

Пример использования в коде:



double myLot = Calculate_Lot_by_Percent( 1.5 , 1.08500 ); if (myLot > 0 ) { trade.Sell(myLot, _Symbol , 0 , 1.08500 , 0 , "Trade with 1.5% risk" ); }

Итог: Этот код избавляет от ручных расчетов и помогает соблюдать дисциплину риска в каждой сделке. Просто подключите его к своему советнику или скрипту.



