Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Candle Grids - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 38
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Построение прямоугольника на графике для построения пользовательских сеток на основе значений точек на входе
Добавлена возможность использовать диапазон прямоугольника для построения сетки, если пользователь хочет ее использовать. Установите режим true или false, true = использовать диапазон прямоугольников, false = использовать пользовательские точки
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47606
Эта функция дает мне сокращенные названия таймфреймов Пример: "M1" вместо "PERIOD_M1".Price Density - Market Noise Index
Сложный инструмент, который точно измеряет рыночный шум
Скрипт рисует уровни Рудолфа АкселяYURAZ_MCCH
Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.