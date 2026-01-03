CodeBaseРазделы
Candle Grids - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Построение прямоугольника на графике для построения пользовательских сеток на основе значений точек на входе

Добавлена возможность использовать диапазон прямоугольника для построения сетки, если пользователь хочет ее использовать. Установите режим true или false, true = использовать диапазон прямоугольников, false = использовать пользовательские точки


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47606

