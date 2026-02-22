Backtest EURUSD 01/03/2025 - 20/01/2026 Таймфрейм M5 (обучение ONNX AI специально для M5-M15 )

Backtest GBPUSD 01/03/2025 - 20/01/2026 Таймфрейм M5 (обучение ONNX AI специально для M5-M15)





1. Общий обзор

SidewaysMartingale - это советник, предназначенный для торговли на боковых (ограниченных диапазоном) рынках с использованием стратегии восстановления мартингейла, дополненной детектором тренда на основе искусственного интеллекта, реализованного с помощью модели ONNX.

Советник сочетает в себе:

ИИ классификацию трендов (боковой / бычий / медвежий)

Индикатор Envelopes для входов на основе диапазона

Контролируемое масштабирование позиций по мартингейлу

Закрытие корзины на основе прибыли

Экстренная остановка на основе маржи

Основная идея заключается в следующем:

Торгуйте только тогда, когда рынок по статистике классифицируется как боковой, и избегайте добавления позиций по мартингейлу при обнаружении сильного тренда.

2. AI Trend Detector (интеграция с ONNX)

Выходные данные модели ONNX

Модель ONNX выдает:

предсказанную метку (не используется напрямую)

Вектор вероятностей с тремя вероятностями:

Переменная Значение prob_side Вероятность того, что рынок находится в боковом движении/диапазоне prob_bull Вероятность того, что рынок является бычьим (восходящий тренд) prob_bear Вероятность того, что рынок является медвежьим (нисходящий тренд).

Эти вероятности извлекаются как:

float prob_side = prob_data[ 0 ].values[ 0 ]; float prob_bull = prob_data[ 0 ].values[ 1 ]; float prob_bear = prob_data[ 0 ].values[ 2 ];

3. Инжиниринг признаков (входные данные ИИ)

Советник вводит 9 разработанных функций в модель ONNX:

Индекс признака Описание f[0] Наклон EMA200 (направление и сила тренда) f[1] Расстояние цены от EMA200 f[2] Значение ATR (волатильность) f[3] Диапазон свечи, нормированный на ATR f[4] Давление прорыва по отношению к предыдущему максимуму f[5] Доминирование тела свечи f[6] День недели f[7] Час дня f[8] Направление предыдущей свечи





Эти характеристики позволяют модели искусственного интеллекта определять:

Волатильность рынка

Сила тренда

Поведенческие модели на основе времени

Поведение структуры цены

4. Логика обнаружения бокового рынка

Рынок считается боковым, если:

bool is_sideway = (prob_side >= InpAISidewayThreshold);

Пример:

Если InpAISidewayThreshold = 0,70

Тогда для классификации рынка как бокового требуется не менее 70% уверенности

👉 Новые сделки не открываются, пока не будет выполнено это условие

5. Логика входа (скальпинг в диапазоне)

Советник использует конверты для определения экстремумов диапазона.

Вход на покупку

if (price_close <= lower[ 0 ] && is_sideway)

Цена касается или пробивает нижний конверт

ИИ подтверждает боковой рынок

Открывается позиция на покупку

Вход на продажу

else if (price_close >= upper[ 0 ] && is_sideway)

Цена касается или пробивает верхний конверт

ИИ подтверждает боковой рынок

Открывает позицию на продажу

💡 Это гарантирует, что сделки будут заключаться только на экстремумах диапазона в условиях отсутствия тренда.

6. Логика восстановления по Мартингейлу

Когда позиции уже существуют, советник применяет мартингейл, основанный на расстоянии:

Новая позиция открывается только в том случае, если цена отходит на определенное расстояние в пунктах.

Размер лота увеличивается с помощью множителя (LotMultiplier).

Максимальное количество сделок ограничено ( MaxTradesInSeries )

Проверка расстояния

if (dist >= reqDist)

7. Защитный фильтр AI для Мартингейла

Это критически важный механизм контроля рисков.

Перед добавлением новой позиции по мартингейлу советник проверяет:

Если текущая серия - BUY

if (s_seriesType == POSITION_TYPE_BUY && prob_bear >= InpAISafetyThreshold) return ;

Если текущая серия - ПРОДАЖА

if (s_seriesType == POSITION_TYPE_SELL && prob_bull >= InpAISafetyThreshold) return ;

🔒 Значение:

Если ИИ обнаруживает сильный противоположный тренд

и уверенность превышает порог InpAISafetyThreshold

Расширение Мартингейла останавливается

Это предотвращает:

Мартингейл во время сильных прорывов

Глубоких просадок, вызванных продолжением тренда

8. Цель по прибыли и закрытие корзины

Советник отслеживает общую плавающую прибыль по всем позициям:

if(totalProfitUSD >= TakeProfitTargetUSD)

По достижении этой цели:

Все позиции закрываются

Серия Мартингейла сбрасывается

Советник ожидает нового бокового движения.

При таком подходе все позиции рассматриваются как одна корзина.

9. Управление рисками

Аварийный стоп на основе маржи

if (((bal - eq)/bal)* 100.0 >= StopLossByMarginPercent)

Если просадка капитала превышает определенный процент:

Все позиции немедленно закрываются

Предотвращает сценарии маржин-колла

10. Краткое описание стратегии