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Sideways Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Backtest EURUSD 01/03/2025 - 20/01/2026 Таймфрейм M5(обучение ONNX AI специально для M5-M15)
Backtest GBPUSD 01/03/2025 - 20/01/2026 Таймфрейм M5 (обучение ONNX AI специально для M5-M15)
1. Общий обзор
SidewaysMartingale - это советник, предназначенный для торговли на боковых (ограниченных диапазоном) рынках с использованием стратегии восстановления мартингейла, дополненной детектором тренда на основе искусственного интеллекта, реализованного с помощью модели ONNX.
Советник сочетает в себе:
-
ИИ классификацию трендов (боковой / бычий / медвежий)
-
Индикатор Envelopes для входов на основе диапазона
-
Контролируемое масштабирование позиций по мартингейлу
-
Закрытие корзины на основе прибыли
-
Экстренная остановка на основе маржи
Основная идея заключается в следующем:
Торгуйте только тогда, когда рынок по статистике классифицируется как боковой, и избегайте добавления позиций по мартингейлу при обнаружении сильного тренда.
2. AI Trend Detector (интеграция с ONNX)
Выходные данные модели ONNX
Модель ONNX выдает:
-
предсказанную метку (не используется напрямую)
-
Вектор вероятностей с тремя вероятностями:
|Переменная
|Значение
|prob_side
|Вероятность того, что рынок находится в боковом движении/диапазоне
|prob_bull
|Вероятность того, что рынок является бычьим (восходящий тренд)
|prob_bear
|Вероятность того, что рынок является медвежьим (нисходящий тренд).
Эти вероятности извлекаются как:
3. Инжиниринг признаков (входные данные ИИ)
Советник вводит 9 разработанных функций в модель ONNX:
|Индекс признака
|Описание
|f[0]
|Наклон EMA200 (направление и сила тренда)
|f[1]
|Расстояние цены от EMA200
|f[2]
|Значение ATR (волатильность)
|f[3]
|Диапазон свечи, нормированный на ATR
|f[4]
|Давление прорыва по отношению к предыдущему максимуму
|f[5]
|Доминирование тела свечи
|f[6]
|День недели
|f[7]
|Час дня
|f[8]
|Направление предыдущей свечи
Эти характеристики позволяют модели искусственного интеллекта определять:
-
Волатильность рынка
-
Сила тренда
-
Поведенческие модели на основе времени
-
Поведение структуры цены
4. Логика обнаружения бокового рынка
Рынок считается боковым, если:
Пример:
-
Если InpAISidewayThreshold = 0,70
-
Тогда для классификации рынка как бокового требуется не менее 70% уверенности
👉 Новые сделки не открываются, пока не будет выполнено это условие
5. Логика входа (скальпинг в диапазоне)
Советник использует конверты для определения экстремумов диапазона.
Вход на покупку
-
Цена касается или пробивает нижний конверт
-
ИИ подтверждает боковой рынок
-
Открывается позиция на покупку
Вход на продажу
-
Цена касается или пробивает верхний конверт
-
ИИ подтверждает боковой рынок
-
Открывает позицию на продажу
💡 Это гарантирует, что сделки будут заключаться только на экстремумах диапазона в условиях отсутствия тренда.
6. Логика восстановления по Мартингейлу
Когда позиции уже существуют, советник применяет мартингейл, основанный на расстоянии:
-
Новая позиция открывается только в том случае, если цена отходит на определенное расстояние в пунктах.
-
Размер лота увеличивается с помощью множителя (LotMultiplier).
-
Максимальное количество сделок ограничено ( MaxTradesInSeries )
Проверка расстояния
7. Защитный фильтр AI для Мартингейла
Это критически важный механизм контроля рисков.
Перед добавлением новой позиции по мартингейлу советник проверяет:
Если текущая серия - BUY
Если текущая серия - ПРОДАЖА
🔒 Значение:
-
Если ИИ обнаруживает сильный противоположный тренд
-
и уверенность превышает порог InpAISafetyThreshold
-
Расширение Мартингейла останавливается
Это предотвращает:
-
Мартингейл во время сильных прорывов
-
Глубоких просадок, вызванных продолжением тренда
8. Цель по прибыли и закрытие корзины
Советник отслеживает общую плавающую прибыль по всем позициям:
if(totalProfitUSD >= TakeProfitTargetUSD)
По достижении этой цели:
-
Все позиции закрываются
-
Серия Мартингейла сбрасывается
-
Советник ожидает нового бокового движения.
При таком подходе все позиции рассматриваются как одна корзина.
9. Управление рисками
Аварийный стоп на основе маржи
Если просадка капитала превышает определенный процент:
-
Все позиции немедленно закрываются
-
Предотвращает сценарии маржин-колла
10. Краткое описание стратегии
|Компонент
|Назначение
|ИИ Детектор трендов
|Классифицирует рыночный режим
|prob_side
|Позволяет торговать только в диапазонах
|prob_bull / prob_bear
|Блокирует мартингейл во время сильных трендов
|Конверты
|Определяет крайние точки диапазона
|Мартингейл
|Восстановление на боковых рынках
|Корзина TP
|Быстрый выход после средней реверсии
|Маржинальный SL
|Защита на уровне счета
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68537
В этом индикаторе реализован алгоритм многоугольных чисел. Он позволяет получить разные варианты сглаживания временного ряда.Larry Williams XGBoost Onnx
Применение метода Ларри Уильяма с помощью ИИ Time-Series XGBoost
Этот скрипт служит практическим примером того, как разработчики могут программно работать с файлами с помощью MQL5. Одна из его ключевых задач - продемонстрировать эффективную организацию файлов проекта, что очень важно для разработчиков, работающих над крупными системами или стремящихся создавать переносимые, самодостаточные проекты. Концепция может быть расширена и дополнена дополнительными идеями для поддержки более сложных рабочих процессов разработки.EA Duplicate Detector
Позволяет советнику определять наличие дубликатов советников на графике в зависимости от условий.