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EA Duplicate Detector - библиотека для MetaTrader 5

hini
hini

hini

2 кода 7 тем 652 комментария
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Просмотров:
296
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\fxsaber\Expert\
Expert.mqh (29.38 KB) просмотр
EADetector.mqh (14.54 KB) просмотр
EADetector.mq5 (5.94 KB) просмотр
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Позволяет эксперту определять, есть ли на графике дублирующие советники, исходя из условий.

Expert.mqh взят из библиотеки, написанной fxsaber по адресу https://www.mql5.com/ru/code/19003.

enum ENUM_DUPLICATE_POLICY {
  POLICY_ALLOW_ALL,                    // Разрешить все (Без обнаружения)
  POLICY_ONE_PER_TERMINAL,             // В терминале глобально разрешен только один экземпляр
  POLICY_ONE_PER_SYMBOL,               // На один символ допускается только один экземпляр (независимо от периода)
  POLICY_ONE_PER_SYMBOL_PERIOD,        // Допускается только один экземпляр на символ и период
  POLICY_UNIQUE_PARAMS_ONLY            // Разрешить выполнение только в том случае, если параметры различны (независимо от символа/периода)
};



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68657

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Этот скрипт служит практическим примером того, как разработчики могут программно работать с файлами с помощью MQL5. Одна из его ключевых задач - продемонстрировать эффективную организацию файлов проекта, что очень важно для разработчиков, работающих над крупными системами или стремящихся создавать переносимые, самодостаточные проекты. Концепция может быть расширена и дополнена дополнительными идеями для поддержки более сложных рабочих процессов разработки.

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