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EA Duplicate Detector - библиотека для MetaTrader 5
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Позволяет эксперту определять, есть ли на графике дублирующие советники, исходя из условий.
Expert.mqh взят из библиотеки, написанной fxsaber по адресу https://www.mql5.com/ru/code/19003.
enum ENUM_DUPLICATE_POLICY { POLICY_ALLOW_ALL, // Разрешить все (Без обнаружения) POLICY_ONE_PER_TERMINAL, // В терминале глобально разрешен только один экземпляр POLICY_ONE_PER_SYMBOL, // На один символ допускается только один экземпляр (независимо от периода) POLICY_ONE_PER_SYMBOL_PERIOD, // Допускается только один экземпляр на символ и период POLICY_UNIQUE_PARAMS_ONLY // Разрешить выполнение только в том случае, если параметры различны (независимо от символа/периода) };
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68657
Этот скрипт служит практическим примером того, как разработчики могут программно работать с файлами с помощью MQL5. Одна из его ключевых задач - продемонстрировать эффективную организацию файлов проекта, что очень важно для разработчиков, работающих над крупными системами или стремящихся создавать переносимые, самодостаточные проекты. Концепция может быть расширена и дополнена дополнительными идеями для поддержки более сложных рабочих процессов разработки.Sideways Martingale
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