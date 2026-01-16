Торговая стратегия «Орёл или решка» относится к категории высокорисковых краткосрочных торговых подходов, используемых преимущественно на фондовом рынке и рынке Forex. Её название обусловлено случайностью принятия решений, подобно подбрасыванию монеты («орел» — покупать актив, «решка» — продавать). Эта стратегия основана исключительно на интуитивных решениях или случайных сигналах и игнорирует фундаментальные факторы анализа рынка.













Как работает стратегия?

Стратегия строится следующим образом:

Выбор инструмента: трейдер выбирает финансовый инструмент (акцию, валюту, товар). Принятие решения: решение о покупке или продаже принимается случайно, например, путем подбрасывания монеты или другого способа выбора между двумя вариантами действий. Закрытие сделки: сделка закрывается автоматически спустя заранее установленное время или при достижении определённого уровня прибыли или убытка.

Эта стратегия не требует глубокого понимания рыночных механизмов и аналитики, однако также не предполагает серьёзного подхода к управлению рисками.

Недостатки стратегии:



Высокий уровень риска: Полагаясь лишь на удачу, вероятность убытков значительно возрастает. Стратегия игнорирует любые объективные индикаторы и рекомендации, увеличивая шансы потери капитала. Отсутствие контроля над риском: Поскольку покупка или продажа происходят абсолютно случайно, отсутствует возможность разумного управления капиталом, оценки рисков и распределения активов. Невозможность долгосрочного успеха: Даже если отдельные сделки оказываются прибыльными благодаря удаче, в длительной перспективе такая стратегия скорее приведёт к значительным потерям. Недолговечность результатов: Положительные результаты возможны лишь в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры и наличия большого количества мелких успешных сделок, что крайне редко встречается на практике.

Применение стратегии:

Стратегия подходит больше начинающим трейдерам, которые хотят ознакомиться с принципами работы биржевых площадок и попробовать торговлю без глубоких познаний в техническом анализе. Однако профессионалы используют данную стратегию крайне редко, предпочитая научно обоснованные подходы, учитывающие поведение цены, объём торгов и фундаментальные показатели компаний.

Для опытных инвесторов эта стратегия представляет собой скорее экспериментальный метод проверки гипотез, нежели стабильный способ заработка.

Таким образом, хотя стратегия проста и доступна каждому новичку, она несёт значительные риски и практически не имеет шансов принести устойчивый доход в долгосрочной перспективе.





Рассмотрим основной блок сигнала случайного открытия позиций:



if ((b + s) == 0 )

Здесь проверяется условие отсутствия открытых позиций. Переменная b обозначает количество длинных ("buy") позиций, переменная s — коротких ("sell"). Если сумма обеих равна нулю (b + s = 0), значит, ни одной открытой позиции нет.

if (:: MathRand () % 2 == 0 )

Внутри условия срабатывания предыдущего блока идет проверка случайного числа. Функция ::MathRand() генерирует псевдослучайное число от 0 до 32767 включительно. Затем это число делится по модулю на 2 (% 2) — если остаток равен 0, выполняется следующий блок.

{ if (trade.Buy(lt)) return ; }

Если случайное число четное (остаток деления на 2 равен 0), торговый робот открывает длинную позицию (покупку) объемом iLots. После успешного открытия позиции выполнение функции прерывается оператором return.

else if (trade.Sell(lt)) return ;

Если случайное число было нечетным (остаток от деления на 2 отличался от нуля), открывается короткая позиция (продажа) объемом iLots, и также прекращается дальнейшее исполнение функции.

Итоговая логика работы фрагмента:



Проверяется наличие открытых позиций трейдера.

Если открытых позиций нет, выбирается случайное направление сделки: либо покупка (long), либо продажа (short).

Открытая сделка автоматически останавливает дальнейшую работу функции.

Таким образом, этот код представляет собой простейший пример алгоритма, принимающего решение об открытии позиции на рынке случайным образом.

