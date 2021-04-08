Trabalhando com preços na biblioteca DoEasy (Parte 61): coleção de séries de ticks para símbolos

Sumário

Ideia

No último artigo criamos uma classe do objeto-lista de dados de ticks que coletava e armazenava ticks de um símbolo durante um determinado número de dias. Visto que diferentes símbolos podem ser usados durante a operação do programa, é necessário criar uma lista própria para cada um deles. Hoje vamos combinar essas listas numa coleção de dados de ticks. Na verdade, irá tratar-se de uma lista normal baseada numa classe de array dinâmico de ponteiros para instâncias da classe CObject e seus herdeiros da Biblioteca Padrão, que armazenará ponteiros para as listas de dados de ticks criadas segundo cada símbolo, cuja classe de objetos preparamos no último artigo.

Esta ideia, que é idêntica à de construção das classes-coleções anteriores na biblioteca, nos permitirá posteriormente salvar, armazenar, atualizar, receber e usar em estudos estatísticos dados de ticks de quaisquer símbolos disponíveis no banco de dados da biblioteca.







Classe-coleção de dados de ticks

No diretório da biblioteca \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ criamos um novo arquivo da classe-coleção de dados de ticks com o nome TickSeriesCollection.mqh.

A classe será herdeira da classe de objeto base de todos os objetos da biblioteca.

Vamos examinar o corpo da classe e, em seguida, analisaremos suas variáveis e métodos:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Ticks\TickSeries.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" class CTickSeriesCollection : public CBaseObj { private : CListObj m_list; int IndexTickSeries( const string symbol); public : CTickSeriesCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } CTickSeries *GetTickseries( const string symbol); CTickSeries *GetTickseries( const int index); bool CreateCollection( const CArrayObj *list_symbols, const uint required= 0 ); void SetAvailableTickSeries( const string symbol, const bool flag= true ); void SetAvailableTickSeries( const bool flag= true ); bool IsAvailableTickSeries( const string symbol); bool IsAvailableTickSeries( void ); bool SetRequiredUsedDays( const string symbol, const uint required= 0 ); bool SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ); CDataTick *GetTick( const string symbol, const int index); CDataTick *GetTick( const string symbol, const datetime tick_time); CDataTick *GetTick( const string symbol, const long tick_time_msc); bool IsNewTick( const string symbol); bool CreateTickSeries( const string symbol, const uint required= 0 ); bool CreateTickSeriesAll( const uint required= 0 ); void Refresh( const string symbol); void Refresh( void ); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CTickSeriesCollection(); };

A variável-membro da classe m_list do tipo CListObj é uma classe herdeira da classe CArrayObj da biblioteca padrão, como muitas listas criadas nesta biblioteca. Tudo o que a classe CListObj faz é implementar o método virtual Type() da Classe CObject, isto é, a classe base de objetos da biblioteca padrão. O método deve retornar o identificador do tipo de classe. Aqui ele é o identificador do tipo de array.

É a implementação do método virtual Type() que é implementado na classe CListObj, que adicionamos à biblioteca há muito tempo:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CListObj : public CArrayObj { private : int m_type; public : void Type ( const int type) { this .m_type=type; } virtual int Type ( void ) const { return ( this .m_type); } CListObj() { this .m_type= 0x7778 ; } };

Aqui o método Type() define para a variável m_type o valor passado, enquanto o método virtual Type() retorna o valor definido por esta variável.



Por padrão (no construtor da classe) para a variável é definido o valor do identificador de tipo de array, como para CArrayObj - 0x7778.



O objetivo de todos os métodos da classe é descrito nos comentários ao código e, a seguir, veremos a implementação desses métodos.



No construtor da classe limpamos a lista, definimos o sinalizador de lista classificada para a lista e

definimos o identificador da lista de coleção de dados de ticks:



CTickSeriesCollection::CTickSeriesCollection() { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_TICKSERIES_ID); }

O método privado IndexTickSeries() retorna o índice da série de tick pelo nome do símbolo:

int CTickSeriesCollection::IndexTickSeries( const string symbol) { const CTickSeries *obj= new CTickSeries(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(obj); delete obj; return index; }

O método recebe o nome do símbolo cujo índice da série de ticks deve ser retornado a partir da lista.

Em seguida, criamos um objeto de série de ticks vazio temporário, enquanto definimos o nome do símbolo passado para o método,

definimos o sinalizador de lista classificada para a lista e procuramos o índice do objeto na lista.

Depois, removemos o objeto temporário e retornamos o índice resultante. Se o objeto não for encontrado ou não for possível criar um objeto temporário, o método retornará NULL.

Método que retorna um ponteiro para um objeto de séries de ticks com base no símbolo:

CTickSeries *CTickSeriesCollection::GetTickseries( const string symbol) { int index= this .IndexTickSeries(symbol); return this .m_list.At(index); }

O método recebe o nome do símbolo cujo objeto da série de ticks deve ser retornado a partir da lista.

Usando o método que acabamos de ver encontramos o índice do objeto da série de ticks na lista, obtemos um ponteiro para este objeto com base no índice encontrado e o retornamos. Se o índice não for encontrado, seu valor será -1, e o método At() da classe CArrayObj retornará NULL.

Método que define o sinalizador de uso da série de ticks do símbolo especificado:

void CTickSeriesCollection::SetAvailableTickSeries( const string symbol, const bool flag= true ) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return ; tickseries.SetAvailable(flag); }

O método recebe o nome do símbolo para o objeto da série de ticks para o qual devemos definir o sinalizador de uso.

Usando o método GetTickseries() acima pegamos a partir da lista um ponteiro para um objeto da série de ticks e

definimos o sinalizador passado para o método.



Método que define o sinalizador de uso da série de ticks cobrindo todos os símbolos na coleção:

void CTickSeriesCollection::SetAvailableTickSeries( const bool flag= true ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.SetAvailable(flag); } }

Num loop percorrendo o número total de séries de ticks na lista,

obtemos o próximo objeto da série de ticks segundo o índice de loop e

definimos o sinalizador passada para o método.



Método que retorna o sinalizador de uso da série de ticks do símbolo especificado:

bool CTickSeriesCollection::IsAvailableTickSeries( const string symbol) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; return tickseries.IsAvailable(); }

O método recebe o nome do símbolo para o qual devemos retornar o sinalizador de uso do objeto da série ticks.

Usando o método GetTickseries() obtemos um ponteiro para o objeto da série de ticks do símbolo desejado e

retornamos o sinalizador de uso definido para este objeto. Se o objeto não puder ser recuperado da lista, o método retornará false.



Método que retorna o sinalizador de uso da série de ticks de todos os símbolos:

bool CTickSeriesCollection::IsAvailableTickSeries( void ) { bool res= true ; int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; res &=tickseries.IsAvailable(); } return res; }

Declaramos uma variável res e a inicializamos com o valor true.

Em seguida, num loop percorrendo o número total de objetos na lista

obtemos um ponteiro para o próximo objeto da série de ticks e

ao valor da variável res adicionamos o sinalizador de uso definido para o objeto atual.

No final do loop retornamos o valor resultante da variável res.

Se o sinalizador de seu uso não estiver definido para pelo menos um dos objetos da lista (false), na variável res no final do loop, será armazenado o valor false. Assim, o método permite saber se o sinalizador de uso está marcado para todas as séries de ticks na coleção, e é retornado true apenas se o sinalizador de uso estiver definido como true para cada objeto de série de ticks na coleção.



Método que define o número de dias do histórico de ticks do símbolo especificado:

bool CTickSeriesCollection::SetRequiredUsedDays( const string symbol, const uint required= 0 ) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; tickseries.SetRequiredUsedDays(required); return true ; }

O método recebe o nome do símbolo cujo número de dias de dados de ticks deve ser definido.

Obtemos um ponteiro para o objeto da série ticks usando o método discutido anteriormente,

definimos o número de dias para ele e retornamos true .

Se o ponteiro para o objeto da série ticks não puder ser obtido a partir da lista, o método retorna false,



Método que define o número de dias do histórico de ticks de todos os símbolos:

bool CTickSeriesCollection::SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) { res &= false ; continue ; } tickseries.SetRequiredUsedDays(required); } return res; }

Declaramos uma variável res e a inicializamos com o valor true.

Em seguida, num loop percorrendo o número total de objetos na lista

obtemos um ponteiro para o próximo objeto da série de ticks e

se o ponteiro para o objeto não puder ser obtido, então

ao valor da variável res adicionamos o valor false e passamos para o próximo objeto na lista-coleção.

Caso contrário, definimos o número de dias de dados de ticks para o objeto atual..

No final do loop retornamos o valor resultante da variável res.

Se o número de dias de dados de ticks não for definido para pelo menos um dos objetos da lista, a variável res no final do loop armazenará o valor false. Assim, o método permite definir o número de dias para todas as séries de ticks na coleção e retorna execução bem sucedida apenas se definirmos o número de dias para cada um dos objetos de dados de ticks armazenados na lista.

Método que retorna o objeto-tick do símbolo especificado segundo o índice na lista de séries de ticks:

CDataTick *CTickSeriesCollection::GetTick( const string symbol, const int index) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return NULL ; return tickseries.GetTickByListIndex(index); }

O método recebe a classe CTickSeries e o índice do objeto-tick armazenado na lista de séries de ticks.

Obtemos um ponteiro para um objeto da série de ticks a partir da lista-coleção segundo o símbolo usando o método GetTickseries() discutido anteriormente e

retornamos um ponteiro para o objeto-tick a partir da lista de séries de ticks usando o método GetTickByListIndex(), que consideramos no último artigo.



Se o objeto da série de ticks não puder ser obtido desde a lista-coleção, o método retorna NULL. Também, o método GetTickByListIndex() da classe CTickSeries também pode retornar NULL.

Método que retorna o último objeto-tick do símbolo especificado segundo o tempo a partir da lista da série de ticks:

CDataTick *CTickSeriesCollection::GetTick( const string symbol, const datetime tick_time) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return NULL ; return tickseries.GetTick(tick_time); }

O método recebe o símbolo da série de ticks da classe CTickSeries e a hora do objeto-tick desejado armazenado na lista da série de ticks.

Obtemos um ponteiro para um objeto da série de ticks a partir da lista-coleção segundo o símbolo usando o método GetTickseries() discutido anteriormente e

retornamos um ponteiro para o objeto-tick desde a lista da série de ticks usando o método GetTick(), que discutimos no último artigo.



Se o objeto da série de ticks não puder ser obtido desde a lista-coleção, o método retorna NULL. Além disso, o método GetTick() da classe CTickSeries também pode retornar NULL.

Método que retorna o último objeto-tick do símbolo especificado segundo o tempo em milissegundos a partir da lista de séries de ticks:



CDataTick *CTickSeriesCollection::GetTick( const string symbol, const long tick_time_msc) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return NULL ; return tickseries.GetTick(tick_time_msc); }

O método recebe o símbolo da série de ticks da classe CTickSeries e o tempo em milissegundos do objeto-tick desejado armazenado na lista da série de ticks.

Obtemos um ponteiro para um objeto da série de ticks a partir da lista-coleção segundo o símbolo usando o método GetTickseries() discutido anteriormente e

retornamos um ponteiro para o objeto-tick desde a lista da série de ticks usando o método GetTick(), que discutimos no último artigo.



Se o objeto da série de ticks não puder ser obtido desde a lista-coleção, o método retorna NULL. Além disso, o método GetTick() da classe CTickSeries também pode retornar NULL.

Vale a pena esclarecer que, para os dois últimos métodos que retornam objetos-ticks por tempo, pode haver vários ticks ao mesmo tempo, por isso, o método GetTick() da classe CTickSeries retorna o mais recente deles - com o tempo mais recente como o mais relevante.

Método que retorna o sinalizador do novo tick do símbolo especificado:

bool CTickSeriesCollection::IsNewTick( const string symbol) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; return tickseries.IsNewTick(); }

O método recebe o nome do símbolo cujo sinalizador de aparecimento de novo tick deve ser retornado.

Obtemos um ponteiro para um objeto da série de ticks a partir da lista-coleção segundo o símbolo usando o método GetTickseries() discutido anteriormente e

retornamos o sinalizador do novo tick da série de ticks usando o método IsNewTick() da classe CTickSeries, que consideramos no último artigo.

Se o objeto da série de ticks não puder ser obtido a partir da lista-coleção, o método retorna false.

Quero observar que esse recurso ainda não foi implementado na classe CTickSeries, e isso será feito em artigos futuros.



Método que cria uma série de ticks do símbolo especificado:

bool CTickSeriesCollection::CreateTickSeries( const string symbol, const uint required= 0 ) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; return (tickseries.Create(required)> 0 ); }

O método recebe o nome do símbolo, cuja série de ticks deve ser criada, e o número de dias de dados de ticks.

Obtemos um ponteiro para um objeto da série de ticks a partir da lista-coleção segundo o símbolo usando o método GetTickseries() discutido anteriormente e

retornamos o sinalizador indicando que o método Create() da classe CTickSeries retornou um valor maior que zero (o número de objetos-tick criados não é zero).



Método que cria uma série de ticks cobrindo todos os símbolos usados:

bool CTickSeriesCollection::CreateTickSeriesAll( const uint required= 0 ) { bool res= true ; int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; res &=(tickseries.Create(required)> 0 ); } return res; }

O número de dias de dados do tick é passado para o método.

Declaramos uma variável res e a inicializamos com valor true.

Em seguida, num loop percorrendo o número total de objetos na lista

obtemos um ponteiro para o próximo objeto da série de ticks e

ao valor da variável res adicionamos um sinalizador indicando que o valor retornado pelo método Create() da classe CTickSeries, maior que zero (série de ticks criada)

No final do loop, retornamos o valor resultante da variável res.

Se uma série de ticks não for criada para pelo menos um dos objetos na lista, então a variável res no final do loop armazenará o valor false. Assim, o método permite a criação de séries de ticks para todos os símbolos da coleção, e retorna execução bem sucedida apenas se a série de ticks for criada para cada um dos objetos de dados de ticks armazenados na lista.

Método que atualiza a série de ticks do símbolo especificado:

void CTickSeriesCollection::Refresh( const string symbol) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return ; tickseries.Refresh(); }

O método recebe o nome do símbolo cuja série de ticks que precisa ser atualizada.

Obtemos um ponteiro para um objeto da série de ticks a partir da lista-coleção segundo o símbolo usando o método GetTickseries() discutido anteriormente e

a atualizamos usando o método Refresh() da classe CTickSeries.

Método que atualiza a série de ticks de todos os símbolos:

void CTickSeriesCollection::Refresh( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.Refresh(); } }

No ciclo sobre o número total de objetos na lista

obtemos um ponteiro para o próximo objeto da série de ticks por índice de ciclo e

atualizamos a série usando o método Refresh() da classe CTickSeries.



Gostaria de ressaltar que ainda não desenvolvemos o recurso para atualizar a série de ticks na classe CTickSeries ainda, e isso será feito nos próximos artigos.

O método que registra no log uma descrição completa da coleção:

void CTickSeriesCollection:: Print ( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries. Print (); } }

No ciclo sobre o número total de objetos na lista

obtemos um ponteiro para o próximo objeto da série de ticks/s3> por índice de ciclo e

exibimos uma descrição completa da série de ticks no log.



O método que registra no log uma breve descrição da coleção:



void CTickSeriesCollection::PrintShort( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.PrintShort(); } }

No ciclo sobre o número total de objetos na lista

obtemos um ponteiro para o próximo objeto da série de ticks por índice de ciclo e

exibimos uma breve descrição da série de ticks no log.

Os métodos discutidos acima são projetados para trabalhar com a já criada lista-coleção de ponteiros para objetos de dados de ticks de símbolos diferentes. Para que eles funcionem em nossos programas, podemos usar diferentes símbolos. Para criar o próprio objeto-coleção, de forma que possamos colocar todas as séries de ticks necessárias nele e, depois, obter ponteiros para elas a partir da lista-coleção, usaremos o seguinte método.



Método que cria uma lista-coleção de séries de ticks de símbolos:

bool CTickSeriesCollection::CreateCollection( const CArrayObj *list_symbols, const uint required= 0 ) { if (list_symbols== NULL ) return false ; int total=list_symbols.Total(); this .m_list.Clear(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSymbol *symbol_obj=list_symbols.At(i); if (symbol_obj== NULL ) continue ; CTickSeries *tickseries= new CTickSeries(); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.SetSymbol(symbol_obj.Name()); this .m_list.Sort(); if ( this .m_list.Search(tickseries)> WRONG_VALUE ) delete tickseries; else { tickseries.SetRequiredUsedDays(required); if (! this .m_list.Add(tickseries)) delete tickseries; } } return this .m_list.Total()> 0 ; }

O método é simples - ele recebe uma lista de símbolos usados no programa (temos essa lista há muito tempo e é usada para criar uma coleção de séries temporais de símbolos), em seguida, num loop percorrendo o número total de símbolos, criamos outro novo objeto-série de ticks e definimos o nome do símbolo a partir da lista de símbolos na posição atual do loop. Se um objeto-série de ticks com esse símbolo ainda não estiver na lista, definimos para ele o número de dias de dados de ticks passados para o método e adicionamos o objeto à lista-coleção. E fazemos assim para cada símbolo da lista. Isso é em poucas palavras. Na verdade, isso se torna um pouco diferente quando verificamos se são bem-sucedidos a criação/adição de objetos-séries de ticks à lista e remoção de objetos desnecessários. Toda a lógica do método é descrita em detalhes em sua listagem, vamos deixá-la para uma análise independente.



Para conectar a coleção criada com o "mundo externo", usamos a classe da biblioteca principal CEngine,

localizada em \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.

Anexamos o arquivo da classe recém-criada a ele:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "Collections\TimeSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BuffersCollection.mqh" #include "Collections\IndicatorsCollection.mqh" #include "Collections\TickSeriesCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh"

Na seção privada da classe declaramos um objeto da classe-coleção da série de ticks:



class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CBuffersCollection m_buffers; CIndicatorsCollection m_indicators; CTickSeriesCollection m_tick_series; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters;

A classe tem um método SetUsedSymbols(), que permite definir na biblioteca uma lista de símbolos especificados para uso no programa.

Adicionamos a ele a transferência do número de dias para os quais é necessário ter dados de ticks na biblioteca:



bool SetUsedSymbols( const string &array_symbols[] , const uint required= 0 );

Por padrão, é passado zero, o que significa um dia, e é especificado no arquivo \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh pela constante TICKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT.

Na implementação do método adicionamos a criação de uma coleção de séries de ticks.



bool CEngine::SetUsedSymbols( const string &array_symbols[], const uint required= 0 ) { bool res= this .m_symbols.SetUsedSymbols(array_symbols); CArrayObj *list= this .GetListAllUsedSymbols(); if (list== NULL ) return false ; res&= this .m_time_series.CreateCollection(list); res&= this .m_tick_series.CreateCollection(list,required); return res; }

Agora, quando este método é chamado, duas coleções serão criadas a partir do programa - uma coleção de séries temporais e uma de séries de ticks.



Na seção pública da classe adicionamos métodos para acessar a classe da coleção da séries de ticks a partir de nossos programas:

bool SeriesCopyToBufferAsSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { return this .m_time_series.CopyToBufferAsSeries(symbol,timeframe,property,array,empty);} CTickSeriesCollection *GetTickSeriesCollection ( void ) { return & this .m_tick_series; } CArrayObj *GetListTickSeries( void ) { return this .m_tick_series.GetList(); }

Por enquanto, basta retornar ao programa o próprio objeto de coleção das séries de ticks e a lista-coleção a partir dele.

Por hoje, isso é tudo de que precisamos para criar uma coleção de séries de ticks.







Teste

Para testar a criação de uma coleção de séries de ticks, pegaremos um Expert Advisor do artigo anterior e salvá-lo-emos numa nova pasta \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part61\ com o nome TestDoEasyPart61.mq5.

Como agora todas as séries de ticks estão disponíveis na própria biblioteca, removemos a anexação de seu arquivo da classe a o programa:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Ticks\TickSeries.mqh>

Na área de variáveis globais do programa excluímos as variáveis do objeto "Novo Tick" e o objeto de dados da série de ticks do símbolo atual:



CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; CNewTickObj check_tick; CTickSeries tick_series;

No final do manipulador OnInit() removemos a configuração do símbolo atual para o objeto "Novo Tick":



engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "Falling coin 2" )); check_tick.SetSymbol( Symbol ()); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Removemos na função OnInitDoEasy() o bloco de código usado para verificar a criação de uma série de ticks do símbolo atual:

engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); Print ( "" ); tick_series.SetSymbol( Symbol ()); tick_series.SetAvailable( true ); tick_series.SetRequiredUsedDays(); tick_series.Create(); tick_series. Print (); Print ( "" ); int index_max=CSelect::FindTickDataMax(tick_series.GetList(),TICK_PROP_ASK); CDataTick *tick_max=tick_series.GetList().At(index_max); if (tick_max!= NULL ) tick_max. Print (); int index_min=CSelect::FindTickDataMin(tick_series.GetList(),TICK_PROP_BID); CDataTick *tick_min=tick_series.GetList().At(index_min); if (tick_min!= NULL ) tick_min. Print ();

Agora, neste lugar, precisamos colocar a criação de séries de ticks para todos os símbolos da coleção criada de dados de ticks:

engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); engine.GetTickSeriesCollection().CreateTickSeriesAll(); engine.GetTickSeriesCollection(). Print ();

No manipulador OnTick(), quando um novo tick chegar, tentaremos encontrar na coleção de séries de ticks para cada símbolo um objeto-tick com o preço máximo Ask e preço mínimo Bid nas listas de dados de ticks, e exibir os parâmetros de cada objeto-tick encontrado no log:



void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } static bool check= false ; if (!check) { Print ( "" ); CArrayObj* list=engine.GetTickSeriesCollection().GetList(); int total=engine.GetTickSeriesCollection().DataTotal(); for ( int i= 0 ;i<list.Type();i++) { CTickSeries *tick_series=engine.GetTickSeriesCollection().GetTickseries(i); if (tick_series!= NULL ) { int index_max=CSelect::FindTickDataMax(tick_series.GetList(),TICK_PROP_ASK); int index_min=CSelect::FindTickDataMin(tick_series.GetList(),TICK_PROP_BID); engine.GetTickSeriesCollection().GetTick(tick_series. Symbol (),index_max). Print (); engine.GetTickSeriesCollection().GetTick(tick_series. Symbol (),index_min). Print (); } } check= true ; } }

Vamos compilar o Expert Advisor e iniciá-lo no gráfico de qualquer símbolo, tendo previamente definido nas configurações o uso do timeframe atual e dos símbolos de uma lista predefinida, na qual deixaremos os dois primeiros:





Após um curto período de tempo necessário para criar dados de tick para os dois símbolos usados no manipulador OnInit(), o log exibirá os dados sobre os parâmetros do programa, séries de tempo criadas e dados de ticks gerados, enquanto após a chegada do primeiro ticko log mostrará os dados de quatro ticks encontrados com máximo Ask e preço mínimo Bid para cada um dos dois símbolos:

Account 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10426.13 USD, 1 : 100 , Hedge, MetaTrader 5 demo --- Initializing "DoEasy" library --- Working with predefined symbol list. The number of used symbols: 2 "AUDUSD" "EURUSD" Working with the current timeframe only: H1 AUDUSD symbol timeseries: - Timeseries "AUDUSD" H1: Requested: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On the server: 6194 EURUSD symbol timeseries: - Timeseries "EURUSD" H1: Requested: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On the server: 5675 Tick series "AUDUSD" : Requested number of days: 1 , Historical data created: 142712 Tick series "EURUSD" : Requested number of days: 1 , Historical data created: 113985 Library initialization time: 00 : 00 : 06.156 ============= Beginning of parameter list (Tick "AUDUSD" 2021.01 . 19 10 : 06 : 53.387 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2021.01 . 19 10 : 06 : 53.387 Last price update time: 2021.01 . 19 10 : 06 : 53 Volume for the current Last price: 0 Flags: 6 Changed data on the tick: - Ask price change - Bid price change ------ Bid price: 0.77252 Ask price: 0.77256 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00004 ------ Symbol: "AUDUSD" ============= End of parameter list (Tick "AUDUSD" 2021.01 . 19 10 : 06 : 53.387 ) ============= ============= Beginning of parameter list (Tick "AUDUSD" 2021.01 . 18 11 : 51 : 48.662 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2021.01 . 18 11 : 51 : 48.662 Last price update time: 2021.01 . 18 11 : 51 : 48 Volume for the current Last price: 0 Flags: 130 Changed data on the tick: - Bid price change ------ Bid price: 0.76589 Ask price: 0.76593 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00004 ------ Symbol: "AUDUSD" ============= End of parameter list (Tick "AUDUSD" 2021.01 . 18 11 : 51 : 48.662 ) ============= ============= Beginning of parameter list (Tick "EURUSD" 2021.01 . 19 10 : 05 : 07.246 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2021.01 . 19 10 : 05 : 07.246 Last price update time: 2021.01 . 19 10 : 05 : 07 Volume for the current Last price: 0 Flags: 6 Changed data on the tick: - Ask price change - Bid price change ------ Bid price: 1.21189 Ask price: 1.21189 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00000 ------ Symbol: "EURUSD" ============= End of parameter list (Tick "EURUSD" 2021.01 . 19 10 : 05 : 07.246 ) ============= ============= Beginning of parameter list (Tick "EURUSD" 2021.01 . 18 14 : 57 : 53.847 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2021.01 . 18 14 : 57 : 53.847 Last price update time: 2021.01 . 18 14 : 57 : 53 Volume for the current Last price: 0 Flags: 134 Changed data on the tick: - Ask price change - Bid price change ------ Bid price: 1.20536 Ask price: 1.20536 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00000 ------ Symbol: "EURUSD" ============= End of parameter list (Tick "EURUSD" 2021.01 . 18 14 : 57 : 53.847 ) =============

No log podemos ver que inicializar a biblioteca com a criação de listas de dados de ticks para dois símbolos demorou 16 segundos, e depois, após a chagada de um novo tick, encontramos dois ticks para cada um dos símbolos usados - com o preço máximo Ask e o preço mínimo Bid para o dia atual.



O que vem agora?

No próximo artigo, começaremos a criar atualizações em tempo real e monitorar eventos de dados na coleção de ticks criados hoje.



Todos os arquivos da versão atual da biblioteca e o arquivo do EA de teste para MQL5 estão anexados abaixo. Você pode baixá-los e testar tudo sozinho.

Gostaria de ressaltar que a classe-coleção das séries de tick está em desenvolvimento e, por isso, implementar essas classes neste estágio é extremamente desfavorável.

Se você tiver perguntas, comentários e sugestões, poderá expressá-los nos comentários do artigo.

