Preise in der DoEasy-Bibliothek (Teil 61): Kollektion der Tickserien eines Symbols

Im vorherigen Artikel, habe ich die Objektklasse der Liste der Tickdaten erstellt, um die Ticks eines Symbols für eine bestimmte Anzahl von Tagen zu sammeln und zu speichern. Da ein Programm bei seiner Arbeit verschiedene Symbole verwenden kann, sollte für jedes dieser Symbole eine eigene Liste erstellt werden. In diesem Artikel werde ich solche Listen zu einer Tickdatenkollektion zusammenfassen. Dies wird eine reguläre Liste sein, die auf der Klasse des dynamischen Arrays von Zeigern auf Instanzen der CObject-Klasse und ihrer Abkömmlinge der Standardbibliothek basiert. Die Liste soll die Zeiger auf erstellte Tick-Datenlisten für jedes Symbol speichern, dessen Objektklasse ich im vorherigen Artikel vorbereitet habe.

Das Konzept ist identisch mit dem des Aufbaus der vorherigen Sammelklassen in der Bibliothek. Es wird uns erlauben, Tick-Daten von beliebigen Symbolen, die in der Datenbank der Bibliothek vorhanden sind, zu speichern, zu aktualisieren, zu empfangen und in der statistischen Analyse zu verwenden.







Kollektionsklasse der Tickdaten

Erstellen wir in \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ eine neue Kollektionsklasse der Tickdaten namens TickSeriesCollection.mqh.

Die Klasse soll von der Klasse des Basisobjekts aller Bibliotheksobjekte abgeleitet werden.

Werfen wir einen Blick auf den Klassenkörper und analysieren wir seine Variablen und Methoden:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Ticks\TickSeries.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" class CTickSeriesCollection : public CBaseObj { private : CListObj m_list; int IndexTickSeries( const string symbol); public : CTickSeriesCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } CTickSeries *GetTickseries( const string symbol); CTickSeries *GetTickseries( const int index); bool CreateCollection( const CArrayObj *list_symbols, const uint required= 0 ); void SetAvailableTickSeries( const string symbol, const bool flag= true ); void SetAvailableTickSeries( const bool flag= true ); bool IsAvailableTickSeries( const string symbol); bool IsAvailableTickSeries( void ); bool SetRequiredUsedDays( const string symbol, const uint required= 0 ); bool SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ); CDataTick *GetTick( const string symbol, const int index); CDataTick *GetTick( const string symbol, const datetime tick_time); CDataTick *GetTick( const string symbol, const long tick_time_msc); bool IsNewTick( const string symbol); bool CreateTickSeries( const string symbol, const uint required= 0 ); bool CreateTickSeriesAll( const uint required= 0 ); void Refresh( const string symbol); void Refresh( void ); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CTickSeriesCollection(); };

Die Klassenvariable der Klasse m_list ist vom Typ CListObj — die Klasse, die ein Abkömmling der Klasse CArrayObj der Standardbibliothek ist, genau wie viele andere in der Bibliothek erstellte Listen. Die einzige Aufgabe der Klasse CListObj ist es, die Arbeit der virtuellen Methode Type() der Klasse CObject zu implementieren — die Basisklasse der Objekte der Standardbibliothek. Die Methode soll die Typ-ID der Klasse zurückgeben. In diesem Fall ist es die Array-Typ-ID.

Die virtuelle Methode Type() ist in der Klasse CListObj implementiert, die schon vor längerer Zeit zur Bibliothek hinzugefügt wurde:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CListObj : public CArrayObj { private : int m_type; public : void Type ( const int type) { this .m_type=type; } virtual int Type ( void ) const { return ( this .m_type); } CListObj() { this .m_type= 0x7778 ; } };

Hier weist die Methode Type() den übergebenen Wert der Variablen m_type zu, während die virtuelle Methode Type() den durch diese Variable gesetzten Wert zurückgibt.



Standardmäßig (im Klassenkonstruktor) erhält die Variable den gleichen Wert der Array-Typ-ID wie bei CArrayObj — 0x7778.



Der Zweck aller Klassenmethoden ist in den Codekommentaren beschrieben. Die Implementierung dieser Methoden werde ich im Folgenden beschreiben.



Im Klassenkonstruktor wird die Liste gelöscht, das Flag für sortierte Liste gesetzt und die Listen-ID für Tick-Datensammlung definiert:



CTickSeriesCollection::CTickSeriesCollection() { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_TICKSERIES_ID); }

Die 'private' Methode IndexTickSeries() gibt den Index der Tickserie des Symbolnamens zurück:

int CTickSeriesCollection::IndexTickSeries( const string symbol) { const CTickSeries *obj= new CTickSeries(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(obj); delete obj; return index; }

Die Methode erhält den Namen des Symbols, dessen Tickserienindex aus der Liste zurückgegeben werden soll.

Als Nächstes wird ein temporäres leeres Objekt der Tickserie erzeugt. Es soll den Namen eines Symbols haben, der der Methode übergeben wird.

Wir setzen das Flag für die sortierte Liste und und suchen den Objektindex in der Liste.

Anschließend wird eine temporäres Objekt entfernt und der erhaltene Index übermittelt. Wenn das Objekt nicht gefunden wird oder die Erstellung eines temporären Objekts fehlgeschlagen ist, gibt die Methode NULL zurück.

Die Methode gibt den Zeiger auf das Objekt der Tickserien des Symbols zurück:

CTickSeries *CTickSeriesCollection::GetTickseries( const string symbol) { int index= this .IndexTickSeries(symbol); return this .m_list.At(index); }

Die Methode erhält den Namen des Symbols, dessen Objekt der Tickserien aus der Liste zurückgegeben werden soll.

Benutzen wir die eben beschriebene Methode, um den Index des Tickserien-Objekts in der Liste zu finden, um den Zeiger auf das Objekt durch den gefundenen Index zu erhalten und diesen zurückzugeben. Wenn der Index nicht gefunden wird, ist er gleich -1, während die NULL zurückgibt.

Die Methode setzt das Flag der Verwendung der Tickserie des angegebenen Symbols:

void CTickSeriesCollection::SetAvailableTickSeries( const string symbol, const bool flag= true ) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return ; tickseries.SetAvailable(flag); }

Die Methode erhält einen Namen des Symbols, dessen Objekt der Tickserie das Verwendungsflag erhalten soll.

Mit der oben beschriebenen Methode GetTickseries() wird der Zeiger auf das Tickserien-Objekt aus der Liste geholt und das an die Methode übergebene Flag auf dieses gesetzt.



Die Methode setzt das Verwendungsflag von Tickserien aller Kollektionssymbole:h

void CTickSeriesCollection::SetAvailableTickSeries( const bool flag= true ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.SetAvailable(flag); } }

In der Schleife über die Gesamtzahl der Tickserien in der Liste, holen wir das nächste Objekt der Tickserien durch den Schleifenindex und setzen das der Methode übergebene Flag dafür.



Die Methode gibt das Flag der Verwendung der Tickserien des angegebenen Symbols zurück:

bool CTickSeriesCollection::IsAvailableTickSeries( const string symbol) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; return tickseries.IsAvailable(); }

Die Methode erhält einen Namen des Symbols, dessen Verwendungsflag des Objekts der Tickserien zurückgegeben werden soll.

Wir verwenden die Methode GetTickseries(), um den Zeiger auf das Tickserien-Objekt des benötigten Symbols zu erhalten, und um das für dieses Objekt gesetzte Verwendungsflag zurückzugeben. Wenn es nicht gelingt, das Objekt aus der Liste zu holen, gibt die Methode false zurück.



Die Methode gibt das Flag der Verwendung der Tickserien aller Symbole zurück:

bool CTickSeriesCollection::IsAvailableTickSeries( void ) { bool res= true ; int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; res &=tickseries.IsAvailable(); } return res; }

Wir deklarieren die Variable res und initialisieren sie mit dem Wert true.

Als Nächstes holen wir uns in der Schleife über die Gesamtzahl der Objekte in der Liste, den Zeiger auf das nächste Tickserien-Objekt und addieren das für das aktuelle Objekt definierte Verwendungsflag in die Variable res.

Nach Abschluss der Schleife geben wir den erhaltenen Wert res zurück.

Wenn für mindestens eines der Objekte in der Liste kein Verwendungsflag gesetzt ist (false), speichert res nach Abschluss der Schleife false. Die Methode erlaubt es also zu wissen, ob die Verwendungsflags für alle Tickserien gesetzt sind. True wird nur zurückgegeben, wenn die Verwendungsflags für jedes Tickserien-Objekt in der Kollektion auf true gesetzt sind.



Die Methode setzt die Anzahl der Tage der Tick-Historie des angegebenen Symbols:

bool CTickSeriesCollection::SetRequiredUsedDays( const string symbol, const uint required= 0 ) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; tickseries.SetRequiredUsedDays(required); return true ; }

Die Methode erhält einen Namen des Symbols, dessen Anzahl der Tick-Daten-Tage gesetzt werden soll.

Erhalt des Zeigers auf das Tickserien-Objekt mit der zuvor betrachteten Methode, Setzen der Anzahl der Tage und der Rückgabe von true.

Wenn es nicht gelingt, den Zeiger auf das Tickserien-Objekt aus der Liste zu holen, gibt die Methode false zurück.



Die Methode setzt die Anzahl der Tage der Tick-Historie aller Symbole:

bool CTickSeriesCollection::SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) { res &= false ; continue ; } tickseries.SetRequiredUsedDays(required); } return res; }

Wir deklarieren die Variable res und initialisieren sie mit dem Wert true.

Als Nächstes, in der Schleife über die Gesamtzahl der Objekte in der Liste, holen wir uns den Zeiger auf das nächste Tickserien-Objekt und, wenn es nicht gelingt, erhält die Variable res den Wert false. Dann geht es weiter zum nächsten Objekt in der Kollektionsliste.

Ansonsten setzen wir die Anzahl der Tage für die Tickdaten für das aktuelle Objekt.

Nach Abschluss der Schleife geben wir den erhaltenen Wert res zurück.

Wenn die Anzahl der Tage der Tickdaten für mindestens eines der Objekte in der Liste nicht gesetzt ist, speichert res nach Abschluss der Schleife false. Die Methode erlaubt also das Setzen der Anzahl der Tage für alle Tickserien in der Kollektion und gibt eine erfolgreiche Ausführung nur dann zurück, wenn die Anzahl der Tage für jedes in der Liste gespeicherte Tick-Datenobjekt gesetzt ist.

Die Methode gibt das Tick-Objekt des angegebenen Symbols per Index in der Tickserien-Liste zurück:

CDataTick *CTickSeriesCollection::GetTick( const string symbol, const int index) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return NULL ; return tickseries.GetTickByListIndex(index); }

Die Methode übergibt das Tickserien-Symbol der CTickSeries-Klasse und den Index des benötigten Tick-Objekts, das in der Tickserien-Liste gespeichert ist.

Holen wir den Zeiger auf das Tickserien-Objekt aus der Symbol-Kollektion mit der zuvor beschriebenen Methode GetTickseries() und geben des Zeigers auf das Tick-Objekt aus der Tickserien-Liste mit der Methode GetTickByListIndex() zurück, die ich im vorherigen Artikel besprochen habe.



Wenn es nicht gelingt, das Tickserien-Objekt zu erhalten, gibt die Methode NULL zurück. NULL kann auch die Methode GetTickByListIndex() der Klasse CTickSeries zurückgeben.

Die Methode gibt das letzte Tick-Objekt des angegebenen Symbols nach Zeit aus der Tickserienliste zurück:

CDataTick *CTickSeriesCollection::GetTick( const string symbol, const datetime tick_time) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return NULL ; return tickseries.GetTick(tick_time); }

Die Methode übergibt das Tickserien-Symbol der CTickSeries-Klasse und die Zeit des benötigten Tick-Objekts, das in der Tickserien-Liste gespeichert ist.

Wir holen den Zeiger auf das Tickserien-Objekt aus der Kollektion der Symbole mit der zuvor beschriebenen Methode GetTickseries() und geben den Zeiger auf das Tick-Objekt aus der Tickserien-Liste mit der Methode GetTick() zurück, die ich im vorherigen Artikel besprochen habe.



Wenn es nicht gelingt, das Tickserien-Objekt zu erhalten, gibt die Methode NULL zurück. Außerdem kann NULL auch die Methode GetTick() der Klasse CTickSeries zurückgeben.

Die Methode gibt das letzte Tick-Objekt des angegebenen Symbols nach Zeit in Millisekunden aus der Tickserienliste zurück:



CDataTick *CTickSeriesCollection::GetTick( const string symbol, const long tick_time_msc) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return NULL ; return tickseries.GetTick(tick_time_msc); }

Die Methode empfängt das Tickserien-Symbol der CTickSeries-Klasse und die in der Tickserienliste gespeicherte Zeit des benötigten Tick-Objekts in Millisekunden.

Wir holen den Zeiger auf das Tickserien-Objekt aus der Kollektion der Symbole mit der zuvor beschriebenen Methode GetTickseries() und geben den Zeiger auf das Tick-Objekt aus der Tickserien-Liste mit der Methode GetTick() zurück, die ich im vorherigen Artikel besprochen habe.



Wenn es nicht gelingt, das Tickserien-Objekt zu erhalten, gibt die Methode NULL zurück. Außerdem kann NULL auch die Methode GetTick() der Klasse CTickSeries zurückgeben.

Für die letzten beiden Methoden, die Tick-Objekte nach Zeit zurückgeben, kann es mehrere Ticks mit einer ähnlichen Zeit geben, daher gibt die Methode GetTick() der Klasse CTickSeries den allerletzten (mit der neuesten Zeit) als den relevantesten zurück.

Die Methode, die das neue Tick-Flag eines angegebenen Symbols zurückgibt:

bool CTickSeriesCollection::IsNewTick( const string symbol) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; return tickseries.IsNewTick(); }

Die Methode erhält einen Namen des Symbols, dessen neues Tick-Looking-Flag zurückgegeben werden soll.

Wir holen uns den Zeiger auf das Tickserien-Objekt aus der Symbolsammlung mit der zuvor beschriebenen Methode GetTickseries() und geben des Flags des neuen Ticks der Tickserie mit der Methode IsNewTick() der Klasse CTickSeries zurück, die wir im vorherigen Artikel besprochen haben.

Wenn es nicht gelingt, das Objekt der Tickserie zu erhalten, gibt die Methode false zurück.

Diese Fähigkeit ist in der Klasse CTickSeries noch nicht implementiert. Dies wird in den kommenden Artikeln nachgeholt.



Die Methode erzeugt eine Tickserie des angegebenen Symbols:

bool CTickSeriesCollection::CreateTickSeries( const string symbol, const uint required= 0 ) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; return (tickseries.Create(required)> 0 ); }

Die Methode erhält einen Namen des Symbols, dessen Tickserie erstellt werden soll, und die Anzahl der Tick-Datentage.

Wir holen und den Zeiger auf das Tickserien-Objekt aus der Symbolsammlung mit der zuvor beschriebenen Methode GetTickseries() und geben das Flag zurück, das anzeigt, dass die Methode Create() der Klasse CTickSeries einen Wert größer Null zurückgegeben hat (die Anzahl der erzeugten Tick-Objekte ist nicht Null).



Die Methode erzeugt Tickserien von allen verwendeten Symbolen:

bool CTickSeriesCollection::CreateTickSeriesAll( const uint required= 0 ) { bool res= true ; int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; res &=(tickseries.Create(required)> 0 ); } return res; }

Die Methode erhält die Anzahl der Tick-Datentage.

Wir deklarieren die Variable res und initialisieren sie mit dem Wert true.

Als Nächstes holen wir uns in der Schleife durch die Gesamtzahl der Objekte in der Liste den Zeiger auf das nächste Tickseries-Objekt und fügen das Flag, das anzeigt, dass der von der Methode Create() der Klasse CTickSeries zurückgegebene Wert größer als Null ist (die Tickseries wurde erstellt), in die Variable res ein.

Geben wir nach Abschluss der Schleife den erhaltenen Wert res zurück.

Wenn für mindestens eines der Objekte in der Liste keine Tickserie erzeugt wird, speichert res bei Schleifenabschluss false. Die Methode ermöglicht also die Erstellung von Tickserien-Kollektion für alle Symbole und gibt eine erfolgreiche Ausführung nur dann zurück, wenn für jedes in der Liste gespeicherte Tick-Datenobjekt Tickserien erstellt werden.

Die Methode aktualisiert die Tickserien des angegebenen Symbols:

void CTickSeriesCollection::Refresh( const string symbol) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return ; tickseries.Refresh(); }

Die Methode erhält einen Symbolnamen, dessen Tickserie aktualisiert werden soll.

Holen wir uns den Zeiger auf das Tickserien-Objekt aus der Symbolsammlung mit der zuvor beschriebenen Methode GetTickseries() und aktualisieren es mit der Methode Refresh() der Klasse CTickSeries.

Die Methode aktualisiert die Tickserien aller Symbole:

void CTickSeriesCollection::Refresh( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.Refresh(); } }

In der Schleife über die Gesamtzahl der Objekte in der Liste holen wir uns den Zeiger auf das nächste Tickserien-Objekt durch den Schleifenindex und aktualisieren die Serie mit der Methode Refresh() der Klasse CTickSeries.



Das Aktualisieren von Tickserien ist in der CTickSeries-Klasse noch nicht implementiert. Dies wird in den kommenden Artikeln nachgeholt.

Die Methode, die die vollständige Kollektionsliste an die Zeitschrift zurückgibt:

void CTickSeriesCollection:: Print ( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries. Print (); } }

In der Schleife durch die Gesamtzahl der Objekte in der Liste holen wir uns den Zeiger auf das nächste Tickserien-Objekt durch den Schleifenindex und zeigen die vollständige Beschreibung der Tickserie im Journal an.



Die Methode, die die kurze Kollektionsliste in das Journal schreibt:



void CTickSeriesCollection::PrintShort( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.PrintShort(); } }

in der Schleife durch die Gesamtzahl der Objekte in der Liste holen wir uns den Zeiger auf das nächste Tickserien-Objekt durch den Schleifenindex und zeigen die Kurzbeschreibung der Tickserie im Journal an.

Die oben betrachteten Methoden sind für die Arbeit mit der bereits erstellten Kollektionsliste von Zeigern auf Tick-Datenobjekte verschiedener Symbole gedacht. Unsere Programme können unterschiedliche Symbole verwenden. Die folgende Methode dient dazu, das Kollektionsobjekt selbst zu erstellen, um alle benötigten Tickserien darin zu platzieren und die entsprechenden Zeiger aus der Kollektionsliste abzufragen, um mit ihnen zu arbeiten.



Die Methode, die die Kollektionsliste der Tickserien der Symbole erstellt:

bool CTickSeriesCollection::CreateCollection( const CArrayObj *list_symbols, const uint required= 0 ) { if (list_symbols== NULL ) return false ; int total=list_symbols.Total(); this .m_list.Clear(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSymbol *symbol_obj=list_symbols.At(i); if (symbol_obj== NULL ) continue ; CTickSeries *tickseries= new CTickSeries(); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.SetSymbol(symbol_obj.Name()); this .m_list.Sort(); if ( this .m_list.Search(tickseries)> WRONG_VALUE ) delete tickseries; else { tickseries.SetRequiredUsedDays(required); if (! this .m_list.Add(tickseries)) delete tickseries; } } return this .m_list.Total()> 0 ; }

Die Methode ist recht einfach — sie erhält die Liste der im Programm verwendeten Symbole (die Liste existiert schon recht lange und wird beim Erstellen der Symbol-Zeitreihen-Kollektion verwendet). Als Nächstes wird in der Schleife durch die Gesamtzahl der Symbole ein neues Tickserien-Objekt erstellt und dessen Symbolname aus der Liste der Symbole an der aktuellen Schleifenposition gesetzt. Wenn das Tickserien-Objekt mit einem solchen Symbol noch nicht in der Liste vorhanden ist, setzen wir die Anzahl der an die Methode übergebenen Tick-Datentage und fügen das Objekt zur Kollektionsliste hinzu. Dies sollte für jedes Symbol in der Liste durchgeführt werden. Hier habe ich das System kurz skizziert. Wenn Sie tiefer einsteigen, sehen Sie die Prüfungen für das erfolgreiche Erstellen und Hinzufügen von Tickserien-Objekten zur Liste und das Löschen von nicht benötigten Objekten, falls erforderlich. Die gesamte Methodenlogik ist in ihrem Listing detailliert beschrieben. Ich überlass es Ihnen, sie zu analysieren.



Die Hauptbibliotheksklasse CEngine wird verwendet, um die erstellte Kollektion mit der "Außenwelt" zu verbinden.

Die Klasse ist in \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh gespeichert.

Binden Sie die Datei in einer neu erstellten Klasse ein:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "Collections\TimeSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BuffersCollection.mqh" #include "Collections\IndicatorsCollection.mqh" #include "Collections\TickSeriesCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh"

Wir deklarieren im 'private' Abschnitt der Klasse das Objekt der Kollektionsklasse der Tickserien:



class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CBuffersCollection m_buffers; CIndicatorsCollection m_indicators; CTickSeriesCollection m_tick_series; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters;

Die Klasse verfügt über die Methode SetUsedSymbols(), mit der wir die Liste der im Programm zu verwendenden Symbole festlegen können.

Übergeben wir die Anzahl der Tage, die Tick-Daten haben sollen in der Bibliothek:



bool SetUsedSymbols( const string &array_symbols[] , const uint required= 0 );

Standardmäßig wird Null übergeben (was einen Tag bedeutet) und in \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh durch die Konstante TICKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT gesetzt.

In der Methodenimplementierung fügen wir das Erstellen der Kollektion von Tickserien hinzu.



bool CEngine::SetUsedSymbols( const string &array_symbols[], const uint required= 0 ) { bool res= this .m_symbols.SetUsedSymbols(array_symbols); CArrayObj *list= this .GetListAllUsedSymbols(); if (list== NULL ) return false ; res&= this .m_time_series.CreateCollection(list); res&= this .m_tick_series.CreateCollection(list,required); return res; }

Jetzt werden zwei Kollektionen (Zeitreihen- und Tickserien-Kollektion) beim Aufruf der Methode aus dem Programm erzeugt.



Wir fügen im 'public' Teil der Klasse die Methoden für den Zugriff auf die Tickserien-Kollektionsklasse aus nutzerdefinierten Programmen hinzu:

bool SeriesCopyToBufferAsSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { return this .m_time_series.CopyToBufferAsSeries(symbol,timeframe,property,array,empty);} CTickSeriesCollection *GetTickSeriesCollection ( void ) { return & this .m_tick_series; } CArrayObj *GetListTickSeries( void ) { return this .m_tick_series.GetList(); }

Für den Moment reicht es aus, das Kollektionsobjekt der Tickserien selbst und die Kollektionsliste daraus dem Programm zurückzugeben.

Das ist im Moment alles, was wir brauchen, um die Tickserien-Kollektion zu erstellen.







Test

Um das Erstellen der Tickserien-Kollektion für den Symbolprogramm-Betrieb zu testen, nehme ich den EA aus dem vorherigen Artikel und speichere ihn in \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part61\ als TestDoEasyPart61.mq5.

Da nun alle Tickserien aus der Bibliothek selbst verfügbar sind, entfernen wir die Einbindung ihrer Klassendatei im Programm:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Ticks\TickSeries.mqh>

Im Bereich der globalen Programmvariablen entfernen wir die Objektvariablen "New tick" und das Datenobjekt Tickserie des aktuellen Symbols:



CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; CNewTickObj check_tick; CTickSeries tick_series;

Am Ende von OnInit() entfernen wir das Setzen des aktuellen Symbols für das Objekt "New tick":



engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "Falling coin 2" )); check_tick.SetSymbol( Symbol ()); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Entfernen wir den Codeblock zur Überprüfung der Erstellung einer Tickserie des aktuellen Symbols aus der Funktion OnInitDoEasy():

engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); Print ( "" ); tick_series.SetSymbol( Symbol ()); tick_series.SetAvailable( true ); tick_series.SetRequiredUsedDays(); tick_series.Create(); tick_series. Print (); Print ( "" ); int index_max=CSelect::FindTickDataMax(tick_series.GetList(),TICK_PROP_ASK); CDataTick *tick_max=tick_series.GetList().At(index_max); if (tick_max!= NULL ) tick_max. Print (); int index_min=CSelect::FindTickDataMin(tick_series.GetList(),TICK_PROP_BID); CDataTick *tick_min=tick_series.GetList().At(index_min); if (tick_min!= NULL ) tick_min. Print ();

Nun müssen wir hier die Erstellung von Tickserien für alle Symbole der erstellten Tick-Datensammlung einstellen:

engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); engine.GetTickSeriesCollection().CreateTickSeriesAll(); engine.GetTickSeriesCollection(). Print ();

In OnTick() wird beim Eintreffen eines neuen Ticks versucht, für jedes Symbol ein Tick-Objekt mit dem höchsten Ask- und dem niedrigsten Bid-Preis in den Tick-Datenlisten zu finden, sowie die Parameter jedes gefundenen Tick-Objekts im Journal anzuzeigen:



void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } static bool check= false ; if (!check) { Print ( "" ); CArrayObj* list=engine.GetTickSeriesCollection().GetList(); int total=engine.GetTickSeriesCollection().DataTotal(); for ( int i= 0 ;i<list.Type();i++) { CTickSeries *tick_series=engine.GetTickSeriesCollection().GetTickseries(i); if (tick_series!= NULL ) { int index_max=CSelect::FindTickDataMax(tick_series.GetList(),TICK_PROP_ASK); int index_min=CSelect::FindTickDataMin(tick_series.GetList(),TICK_PROP_BID); engine.GetTickSeriesCollection().GetTick(tick_series. Symbol (),index_max). Print (); engine.GetTickSeriesCollection().GetTick(tick_series. Symbol (),index_min). Print (); } } check= true ; } }

Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf einem Chart mit einem beliebigen Symbol. Stellen Sie vorher sicher, dass Sie den aktuellen Zeitrahmen und die Symbole aus der vordefinierten Liste aktivieren, wobei nur die ersten beiden Symbole von den gesamten vorgeschlagenen Symbolen ausgelassen werden:





Nach einer kurzen Zeit, die benötigt wird, um Tick-Daten für zwei verwendete Symbole in OnInit() zu erzeugen, erhält das Journal Daten über die Programmparameter, die erzeugte Zeitreihe und erstellte Tick-Daten. Bei Ankunft des neuen Ticks empfängt das Journal die Daten über vier erkannte Ticks mit dem höchsten Ask und dem niedrigsten Bid für jedes der beiden Symbole:

Account 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10426.13 USD, 1 : 100 , Hedge, MetaTrader 5 demo --- Initializing "DoEasy" library --- Working with predefined symbol list. The number of used symbols: 2 "AUDUSD" "EURUSD" Working with the current timeframe only: H1 AUDUSD symbol timeseries: - Timeseries "AUDUSD" H1: Requested: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On the server: 6194 EURUSD symbol timeseries: - Timeseries "EURUSD" H1: Requested: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On the server: 5675 Tick series "AUDUSD" : Requested number of days: 1 , Historical data created: 142712 Tick series "EURUSD" : Requested number of days: 1 , Historical data created: 113985 Library initialization time: 00 : 00 : 06.156 ============= Beginning of parameter list (Tick "AUDUSD" 2021.01 . 19 10 : 06 : 53.387 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2021.01 . 19 10 : 06 : 53.387 Last price update time: 2021.01 . 19 10 : 06 : 53 Volume for the current Last price: 0 Flags: 6 Changed data on the tick: - Ask price change - Bid price change ------ Bid price: 0.77252 Ask price: 0.77256 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00004 ------ Symbol: "AUDUSD" ============= End of parameter list (Tick "AUDUSD" 2021.01 . 19 10 : 06 : 53.387 ) ============= ============= Beginning of parameter list (Tick "AUDUSD" 2021.01 . 18 11 : 51 : 48.662 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2021.01 . 18 11 : 51 : 48.662 Last price update time: 2021.01 . 18 11 : 51 : 48 Volume for the current Last price: 0 Flags: 130 Changed data on the tick: - Bid price change ------ Bid price: 0.76589 Ask price: 0.76593 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00004 ------ Symbol: "AUDUSD" ============= End of parameter list (Tick "AUDUSD" 2021.01 . 18 11 : 51 : 48.662 ) ============= ============= Beginning of parameter list (Tick "EURUSD" 2021.01 . 19 10 : 05 : 07.246 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2021.01 . 19 10 : 05 : 07.246 Last price update time: 2021.01 . 19 10 : 05 : 07 Volume for the current Last price: 0 Flags: 6 Changed data on the tick: - Ask price change - Bid price change ------ Bid price: 1.21189 Ask price: 1.21189 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00000 ------ Symbol: "EURUSD" ============= End of parameter list (Tick "EURUSD" 2021.01 . 19 10 : 05 : 07.246 ) ============= ============= Beginning of parameter list (Tick "EURUSD" 2021.01 . 18 14 : 57 : 53.847 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2021.01 . 18 14 : 57 : 53.847 Last price update time: 2021.01 . 18 14 : 57 : 53 Volume for the current Last price: 0 Flags: 134 Changed data on the tick: - Ask price change - Bid price change ------ Bid price: 1.20536 Ask price: 1.20536 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00000 ------ Symbol: "EURUSD" ============= End of parameter list (Tick "EURUSD" 2021.01 . 18 14 : 57 : 53.847 ) =============

Laut Journal dauerte die Initialisierung der Bibliothek und die Erstellung der Tick-Datenlisten 16 Sekunden. Beim Eintreffen eines neuen Ticks fanden wir zwei Ticks — mit dem höchsten Ask- und dem niedrigsten Bid-Preis — für jedes der verwendeten Symbole für den aktuellen Tag.



Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werde ich mich mit der Echtzeitaktualisierung und der Steuerung von Datenereignissen in der heute erstellten Tick-Kollektion beschäftigen.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit der Test-EA-Datei für MQL5 zum Testen und Herunterladen angehängt.

Die Tickserien-Kollektionsklasse befindet sich in der Entwicklung, daher wird ihre Verwendung in eigenen Programmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen.

Schreiben Sie Ihre Fragen und Vorschläge in den Kommentaren.

