Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XX): criação e armazenamento de recursos de programas

Muitas vezes, ao criar um programa, precisamos usar sons e imagens. Na linguagem MQL, existem várias maneiras de usar esse tipo de dados que estão relacionadas à necessidade de fazer upload de arquivos da área restrita de arquivos do terminal. Se o resultado final deve ser um arquivo compilado, basta anexar o arquivo como recurso e eliminar a necessidade de transferir arquivos adicionais para o programa funcionar. Apesar de este método ser adequado para publicar programas no Mercado mql5.com, pois aqui basta botar o arquivo executável, esse método não é de todo adequado para colocar o código fonte no CodeBase mql5.com, pois os arquivos de som *.wav e os de gráficos *.bmp não podem ser colocados nele. Além disso, sem eles, o código fonte não funciona bem.

O que fazer em tal situação? É óbvio que se devem armazenar os dados de todos os arquivos necessários no código fonte em arquivos de inclusão *.mqh na forma de arrays binários. Em seguida, ao inicializar o programa em si, a partir dos conjuntos de dados é necessário criar nas pastas necessárias todos os arquivos necessários para o programa funcionar. Assim, ao executar o código, o próprio programa cria todos os arquivos necessários, coloca-os em pastas, e funciona corretamente. Para o usuário do programa, este processo passa quase despercebido, porém, apenas o tempo da primeira inicialização necessária para criar e gravar os arquivos ausentes aumenta ligeiramente.

Para trabalhar com dados de arquivos, criaremos duas classes:

uma classe-gerador de arquivos a partir de dados prontos,



uma classe para trabalhar com a lista de arquivos criados, nomeadamente com a coleção de objetos-especificadores de arquivos.



Classe-gerador de arquivos

A classe-gerador de arquivos terá um conjunto de métodos estáticos para criar arquivos a partir de dados que correspondam a eles. Além disso, esses métodos estarão disponíveis em qualquer lugar da biblioteca.A classe para trabalhar com os arquivos criados incluirá uma lista contendo todos os arquivos e métodos criados para ter acesso a eles de acordo com os dados armazenados na lista. Em essência, a lista conterá descrições simples dos arquivos criados (nome e descrição do arquivo) e, de acordo com esses dados, mediante consulta, sempre podemos obter o caminho para quelquer arquivo físico e trabalhar com ele.

Vamos começar com o arquivo Datas.mqh. Nós adicionamos a ele as mensagens necessárias, que podem ser exibidas quando são criadas as classes.

À enumeração de índices de mensagens de texto adicionamos constantes que apontam para o local de novas mensagens no array de dados de texto da biblioteca:

enum ENUM_MESSAGES_LIB { MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG= ERR_USER_ERROR_FIRST , MSG_LIB_PARAMS_LIST_END, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_POSITION, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_PENDING, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MARKET, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MARKET_HIST, MSG_LIB_PROP_NOT_SET, MSG_LIB_PROP_EMPTY, MSG_LIB_SYS_ERROR, MSG_LIB_SYS_NOT_SYMBOL_ON_SERVER, MSG_LIB_SYS_FAILED_PUT_SYMBOL, MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE, MSG_LIB_SYS_NOT_GET_MARGIN_RATES, MSG_LIB_SYS_NOT_GET_DATAS, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_STORAGE_FOLDER, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_ACC_OBJ_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_CURR_ACC_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_OPEN_FILE_FOR_WRITE, MSG_LIB_SYS_INPUT_ERROR_NO_SYMBOL, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_SYM_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_SYM_OBJ, MSG_LIB_SYS_NOT_GET_CURR_PRICES, MSG_LIB_SYS_EVENT_ALREADY_IN_LIST, MSG_LIB_SYS_FILE_RES_ALREADY_IN_LIST , MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_RES_LINK, MSG_LIB_SYS_ERROR_ALREADY_CREATED_COUNTER, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_COUNTER, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TEMP_LIST, MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_MARKET_LIST, MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_HISTORY_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_ORDER_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_DEAL_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_CTRL_ORDER_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_CTRL_POSITION_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_MODIFIED_ORD_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_NO_TICKS_YET, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_OBJ_STRUCT, MSG_LIB_SYS_FAILED_WRITE_UARRAY_TO_FILE, MSG_LIB_SYS_FAILED_LOAD_UARRAY_FROM_FILE, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_OBJ_STRUCT_FROM_UARRAY, MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, MSG_LIB_SYS_ERROR_INDEX, MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_CONV_TO_LOWERCASE , MSG_LIB_SYS_ERROR_EMPTY_STRING, MSG_LIB_SYS_FAILED_PREPARING_SYMBOLS_ARRAY, MSG_LIB_SYS_INVALID_ORDER_TYPE,

No array de mensagens de texto escrevemos os textos em russo e inglês correspondentes às constantes dos índices:

string messages_library[][TOTAL_LANG]= { { "Начало списка параметров" , "The beginning of the event parameter list" }, { "Конец списка параметров" , "End of the parameter list" }, { "Свойство не поддерживается" , "Property is not support" }, { "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property is not supported in MQL4" }, { "Свойство не поддерживается у позиции" , "Property not supported for position" }, { "Свойство не поддерживается у отложенного ордера" , "The property is not supported for a pending order" }, { "Свойство не поддерживается у маркет-ордера" , "The property is not supported for a market-order" }, { "Свойство не поддерживается у исторического маркет-ордера" , "The property is not supported for a history market-order" }, { "Значение не задано" , "Value not set" }, { "Отсутствует" , "Not set" }, { "Ошибка " , "Error " }, { "Ошибка. Такого символа нет на сервере" , "Error. There is no such symbol on the server" }, { "Не удалось поместить в обзор рынка. Ошибка: " , "Failed to put in the market watch. Error: " }, { "Не удалось получить текущие цены. Ошибка: " , "Could not get current prices. Error: " }, { "Не удалось получить коэффициенты взимания маржи. Ошибка: " , "Failed to get margin rates. Error: " }, { "Не удалось получить данные " , "Failed to get data of " }, { "Не удалось создать папку хранения файлов. Ошибка: " , "Could not create file storage folder. Error: " }, { "Ошибка. Не удалось добавить текущий объект-аккаунт в список-коллекцию" , "Error. Failed to add current account object to collection list" }, { "Ошибка. Не удалось создать объект-аккаунт с данными текущего счёта" , "Error. Failed to create an account object with current account data" }, { "Не удалось открыть для записи файл " , "Could not open file for writing: " }, { "Ошибка входных данных: нет символа " , "Input error: no " }, { "Не удалось создать объект-символ " , "Failed to create symbol object " }, { "Не удалось добавить символ " , "Failed to add " }, { "Не удалось получить текущие цены по символу события " , "Failed to get current prices by event symbol " }, { "Такое событие уже есть в списке" , "This event is already in the list" }, { "Такой файл уже создан и добавлен в список: " , "This file has already been created and added to the list: " }, { "Ошибка. Не удалось создать объект-указатель на файл ресурса" , "Error. Failed to create resource file link object" } , { "Ошибка. Уже создан счётчик с идентификатором " , "Error. Already created a counter with id " }, { "Не удалось создать счётчик таймера " , "Failed to create timer counter " }, { "Ошибка создания временного списка" , "Error creating temporary list" }, { "Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции" , "Error. The list is not a list of the market collection" }, { "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" }, { "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to the list" }, { "Не удалось добавить сделку в список" , "Could not add deal to the list" }, { "Не удалось добавить контрольный ордер " , "Failed to add a control order " }, { "Не удалось добавить контрольую позицию " , "Failed to add a control position " }, { "Не удалось добавить модифицированный ордер в список изменённых ордеров" , "Could not add modified order to the list of modified orders" }, { "Ещё не было тиков" , "No ticks yet" }, { "Не удалось создать структуру объекта" , "Could not create object structure" }, { "Не удалось записать uchar-массив в файл" , "Could not write uchar array to file" }, { "Не удалось загрузить uchar-массив из файла" , "Could not load uchar array from file" }, { "Не удалось создать структуру объекта из uchar-массива" , "Could not create object structure from uchar array" }, { "Не удалось сохранить структуру объекта в uchar-массив, ошибка " , "Failed to save object structure to uchar array, error " }, { "Ошибка. Значение \"index\" должно быть в пределах 0 - 3" , "Error. The \"index\" value must be between 0 - 3" }, { "Не удалось преобразовать строку в нижний регистр, ошибка " , "Failed to convert string to lowercase, error " } , { "Ошибка. Строка предопределённых символов пустая, будет использоваться " , "Error. String of predefined symbols is empty, the symbol will be used: " }, { "Не удалось подготовить массив используемых символов. Ошибка " , "Failed to create an array of used characters. Error " }, { "Не правильный тип ордера: " , "Invalid order type: " },

Devemos notar que a ordem dos textos no array deve corresponder exatamente à ordem de declaração das constantes dos índices na enumeração.



Para que a classe-gerador de arquivos funcione, é necessário criar bancos de dados a partir dos quais a classe pegará dados dos arquivos de som e dos arquivos de imagem. Os arrays unsigned char devem ter esse tipo de dados. Sua criação requer a presença de arquivos de som (*.wav) e de bitmap (*.bmp), que armazenaremos no código fonte da biblioteca. Para exemplificar, eu já tenho preparados alguns dados de teste. Os dados de som e de bitmap serão armazenados cada um em seu próprio arquivo incluído.

No diretório raiz da biblioteca \MQL5\Include\DoEasy\ criamos o arquivo incluído DataSND.mqh e imediatamente escrevemos o nome dos arrays de dados daqueles arquivos de som que colocaremos nos arrays (no entanto, depois podemos alterar os nomes dos arrays de dados, pois eles são necessários apenas para pesquisa rápida na listagem do local onde declarado um array contendo um determinado arquivo, uma vez que os arrays podem ser grandes, mas não mais do que de 16 megabytes):

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/pt/users/artmedia70"

Para inserir um arquivo no código fonte do programa, podemos usar o item de menu "Editar --> Inserir --> Arquivo como matriz binária":





Depois de selecionar este item, será aberta uma janela, na qual precisaremos encontrar um arquivo preparado anteriormente para carregar seus dados num array. O array será criado automaticamente com base no nome do arquivo selecionado (o exemplo não está completo, pois há muitos dados binários):

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" unsigned char sound_array_coin_01[]= { 0x52 , 0x49 , 0x46 , 0x46 , 0x1E , 0x50 , 0x09 , 0x00 , 0x57 , 0x41 , 0x56 , 0x45 , 0x66 , 0x6D , 0x74 , 0x20 , 0x12 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x03 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x44 , 0xAC , 0x00 , 0x00 , 0x20 , 0x62 , 0x05 , 0x00 , 0x08 , 0x00 , 0x20 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x64 , 0x61 , 0x74 , 0x61 , 0x28 , 0x35 , 0x09 , 0x00 , 0x11 , 0xBA , 0x20 , 0xBB , 0x11 , 0xBA , 0x20 , 0xBB , 0x74 , 0x81 , 0x62 , 0xBB , 0x74 , 0x81 , 0x62 , 0xBB , 0xE9 , 0x37 , 0x4D , 0xBB , 0xE9 , 0x37 , 0x4D , 0xBB , 0x7C , 0x41 , 0x13 , 0xBB , 0x7C , 0x41 , 0x13 , 0xBB , 0x8F , 0xE4 , 0x84 , 0xBA , 0x8F , 0xE4 , 0x84 , 0xBA , 0x51 , 0x6D , 0x05 , 0x3A , 0x51 , 0x6D , 0x05 , 0x3A , 0xE1 , 0xC7 , 0x85 , 0x3A , 0xE1 , 0xC7 , 0x85 , 0x3A , 0xF5 , 0xA9 , 0xA1 , 0x39 , 0xF5 , 0xA9 , 0xA1 , 0x39 , 0xD6 , 0xF7 , 0x25 , 0xBA , 0xD6 , 0xF7 , 0x25 , 0xBA , 0x88 , 0x38 , 0x5B , 0xBA , 0x88 , 0x38 , 0x5B , 0xBA , 0xC8 , 0x31 , 0x05 , 0x39 , 0xC8 , 0x31 , 0x05 , 0x39 , 0x62 , 0xA0 , 0xF8 , 0x39 , 0x62 , 0xA0 , 0xF8 , 0x39 , 0x62 , 0xE5 , 0x39 , 0xBA , 0x62 , 0xE5 , 0x39 , 0xBA , 0x8A , 0xAA , 0x8B , 0xBA , 0x8A , 0xAA , 0x8B , 0xBA , 0xDC , 0xF9 , 0x0B , 0xBA , 0xDC , 0xF9 , 0x0B , 0xBA , 0xEA , 0x27 , 0x97 , 0xBA , 0xEA , 0x27 , 0x97 , 0xBA , 0xA1 , 0x5E , 0xDA , 0xBA , 0xA1 , 0x5E , 0xDA , 0xBA , 0x96 , 0x5B , 0x56 , 0xBA , 0x96 , 0x5B , 0x56 , 0xBA , 0x13 , 0xB9 , 0xA6 , 0xB8 , 0x13 , 0xB9 , 0xA6 , 0xB8 , 0x3B , 0xFD , 0x39 , 0xB7 , 0x3B , 0xFD , 0x39 , 0xB7 , 0x05 , 0x39 , 0x37 , 0xB9 , 0x05 , 0x39 , 0x37 , 0xB9 , 0x7D , 0xED , 0x18 , 0xBA , 0x7D , 0xED , 0x18 , 0xBA , 0x73 , 0xDD , 0x8A , 0xBA , 0x73 , 0xDD , 0x8A , 0xBA , 0xD1 , 0x83 , 0xD4 , 0xBA , 0xD1 , 0x83 , 0xD4 , 0xBA , 0xFF , 0x94 , 0x0C , 0xBB , 0xFF , 0x94 , 0x0C , 0xBB , 0xAF , 0x13 , 0xF6 , 0xBA , 0xAF , 0x13 , 0xF6 , 0xBA , 0x5A , 0x27 , 0x4A , 0xBA , 0x5A , 0x27 , 0x4A , 0xBA , 0x68 , 0xA7 , 0xA1 , 0x39 , 0x68 , 0xA7 , 0xA1 , 0x39 , 0xBE , 0x9B , 0x32 , 0x3A , 0xBE , 0x9B , 0x32 , 0x3A , 0xFD , 0x21 , 0x0C , 0x3A , 0xFD , 0x21 , 0x0C , 0x3A , 0x36 , 0xFF , 0x21 , 0x3A , 0x36 , 0xFF , 0x21 , 0x3A , 0xB5 , 0xA2 , 0x36 , 0x3A , 0xB5 , 0xA2 , 0x36 , 0x3A , 0xBB , 0x73 , 0xE2 , 0xB9 , 0xBB , 0x73 , 0xE2 , 0xB9 , 0x16 , 0xDA , 0x16 , 0xBB , 0x16 , 0xDA , 0x16 , 0xBB , 0x41 , 0x70 , 0x23 , 0xBB , 0x41 , 0x70 , 0x23 , 0xBB , 0xA9 , 0xC6 , 0x34 , 0xBA , 0xA9 , 0xC6 , 0x34 , 0xBA , 0x78 , 0x88 , 0x35 , 0x37 , 0x78 , 0x88 , 0x35 , 0x37 , 0xFB , 0x4C , 0xA9 , 0xBA , 0xFB , 0x4C , 0xA9 , 0xBA , 0xDA , 0xAA ,

Como os dados do array repetem completamente os dados do arquivo, esses arrays resultam bastante grandes. É por isso que digitei com antecedência os nomes dos arrays criados, para pular rapidamente para o início de cada listagem usando o atalho de pesquisa Ctrl+F.



Agora, resta adicionar à listagem desse arquivo o número necessário de arrays de dados de som. Já criei vários sons de teste e, como o arquivo ficou grande, aqui não faz sentido listá-lo. Em vez disso, podemos vê-lo nos arquivos da biblioteca anexados no final do artigo.

Exatamente da mesma maneira criaremos um arquivo contendo dados de bitmap chamado DataIMG.mqh. Nele, eu também já inseri dois arrays com a imagem de uma lâmpada LED de duas cores: um array de dados com um LED verde, no outro, um vermelho:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/pt/users/artmedia70" unsigned char img_array_spot_green[]= { 0x42 , 0x4D , 0x38 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x28 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x10 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x10 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x01 , 0x00 , 0x20 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0xC3 , 0x0E , 0x00 , 0x00 , 0xC3 , 0x0E , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF ,

...



0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0x00 , 0x00 }; unsigned char img_array_spot_red[]= { 0x42 , 0x4D , 0x38 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x28 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x10 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x10 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x01 , 0x00 , 0x20 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0xC3 , 0x0E , 0x00 , 0x00 , 0xC3 , 0x0E , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF ,

Da mesma maneira que no exemplo com dados de som, não forneço aqui a listagem completa do arquivo resultante.



Para disponibilizar dados do arquivo binário na biblioteca, anexamos os arquivos de dados ao arquivo Defines.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/pt/users/artmedia70" #include "DataSND.mqh" #include "DataIMG.mqh" #include "Datas.mqh" #ifdef __MQL4__ #include "ToMQL4.mqh" #endif

No bloco de substituição de macro do arquivo Defines.mqh digitamos a substituição de macro indicando a pasta dos dados de recurso da biblioteca:

#define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Page " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define COLLECTION_ORD_PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_ORD_COUNTER_ID ( 1 ) #define COLLECTION_ACC_PAUSE ( 1000 ) #define COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_ACC_COUNTER_ID ( 2 ) #define COLLECTION_SYM_PAUSE1 ( 100 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1 ( 16 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1 ( 3 ) #define COLLECTION_SYM_PAUSE2 ( 300 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2 ( 16 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2 ( 4 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x7779 ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777D ) #define DIRECTORY ( "DoEasy\\" ) #define RESOURCE_DIR ( "DoEasy\\Resource\\" ) #define CLR_DEFAULT ( 0xFF000000 ) #define SYMBOLS_COMMON_TOTAL ( 1000 )

Dentro da subpasta da biblioteca Resource\ serão criadas automaticamente as pastas Sounds e Images para criar e armazenar nelas arquivos de som e de imagens, respectivamente.

Como, ao criar arquivos de arrays preparados, precisamos especificar a extensão do arquivo criado, então, para lhe mostrar ao método de criação de arquivo qual arquivo será criado e em qual das duas pastas colocá-lo, necessitamos um enumeração de tipos de dados, cujos dados serão gravados em arrays binários .

No final da listagem Defines.mqh, digitamos a enumeração necessária:

enum ENUM_FILE_TYPE { FILE_TYPE_WAV, FILE_TYPE_BMP, };

Como colocaremos todos os arquivos dos recursos da biblioteca nas pastas Sounds e Images, pastas essas que por sua vez botaremos no diretório MQL5\ Files\ do terminal, precisaremos ajustar o método PlaySound() da classe CMessage. Abrimos o arquivo \MQL5\Include\DoEasy\ Services\Message.mqh e

fazemos ajustes no caminho do arquivo no método PlaySound():

bool CMessage:: PlaySound ( const string file_name ) { bool res=:: PlaySound ( "\\Files\\" + file_name); CMessage::m_global_error=(res ? ERR_SUCCESS : :: GetLastError ()); return res; }

Neste caso, para reproduzir o arquivo, especificamos a subpasta \Files\ do terminal, uma vez que vamos armazenar todos os dados referentes a MQL5\ e a esta pasta, enquanto o restante caminho do arquivo é registrado ao criar o objeto-descrição do arquivo e é transferido a este método pelo parâmetro file_name.



Por enquanto, isso é suficiente para criar as classes que precisamos.



Agora, na pasta \MQL5\Include\DoEasy\Services\ criaremos a nova classe CFileGen no arquivo FileGen.mqh:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/pt/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "..\\Services\DELib.mqh" class CFileGen { private : static string m_folder_name; static string m_subfolder; static string m_name; static int m_handle; static void SetName( const ENUM_FILE_TYPE file_type, const string file_name); static void SetSubFolder( const ENUM_FILE_TYPE file_type); static string Extension( const ENUM_FILE_TYPE file_type); public : static string Name( void ) { return CFileGen::m_name; } static bool IsExist( const ENUM_FILE_TYPE file_type, const string file_name); static bool Create( const ENUM_FILE_TYPE file_type, const string file_name, const uchar &file_data_array[]); };

Imediatamente, a biblioteca de funções de serviço DELib.mqh é anexada ao arquivo, uma vez que a ela já estão anexadas Defines.mqh e Message.mqh, necessárias para o funcionamento da classe:



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/pt/users/artmedia70" #property strict #include "..\Defines.mqh" #include "Message.mqh" #include "TimerCounter.mqh"

Todos os membros-variáveis da classe e seus métodos são mencionados no código, e não faz sentido descrever seu propósito. Consideremos a implementação dos métodos.

Como os membros-variáveis da classe são estáticos, eles requerem inicialização explícita:

string CFileGen::m_folder_name=RESOURCE_DIR; string CFileGen::m_subfolder= "\\" ; string CFileGen::m_name= NULL ; int CFileGen::m_handle= INVALID_HANDLE ;

Método para criar um arquivo a partir de um array de dados:

bool CFileGen::Create( const ENUM_FILE_TYPE file_type , const string file_name , const uchar &file_data_array[] ) { CFileGen::SetName(file_type,file_name); if (:: FileIsExist (CFileGen::m_name)) return false ; CFileGen::m_handle=:: FileOpen (CFileGen::m_name, FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (CFileGen::m_handle== INVALID_HANDLE ) { int err=:: GetLastError (); :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_OPEN_FILE_FOR_WRITE), "\"" ,CFileGen::m_name, "\". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), "\"" ,CMessage::Text(err), "\" " ,CMessage::Retcode(err)); return false ; } :: FileWriteArray (CFileGen::m_handle,file_data_array); :: FileClose (CFileGen::m_handle); return true ; }

O método usa a função padrão FileWriteArray(), que permite registrar numa arquivo binário arrays contento quaisquer tipos de dados, exceto strings.

Ao método são transferidos o tipo do arquivo registrado (som ou imagem), o nome do futuro arquivo e o array contendo o conjunto de dados binários do arquivo a ser criado.

Todas as ações, realizadas pelo método, são registradas em sua listagem - elas são simples e claras, por isso não vamos debruçar-nos sobre ela em detalhes.



Método que retorna o sinalizador que indica se o arquivo existe no diretório de recursos:

bool CFileGen::IsExist( const ENUM_FILE_TYPE file_type , const string file_name ) { CFileGen::SetName(file_type,file_name); return :: FileIsExist (CFileGen::m_name); }

Ao método é transferido o tipo do arquivo registrado e o nome do arquivo, cuja presença é necessário verificar. Em seguida, é definido o nome do arquivo consistindo no seu caminho, nome e extensão. Com ajuda da função FileIsExist() é retornado o resultado da verificação de presença de um arquivo com tal nome.

Método que define o nome do arquivo consistindo no seu caminho, nome e extensão:

void CFileGen::SetName( const ENUM_FILE_TYPE file_type , const string file_name ) { CFileGen::SetSubFolder(file_type) ; CFileGen::m_name = CFileGen::m_folder_name + CFileGen::m_subfolder + file_name + CFileGen::Extension( file_type ) ; }

Ao método são transferidos o tipo do arquivo registrado e o nome do arquivo, e a partir deles o método coleta o nome completo do arquivo incluindo a pasta de armazenamento de arquivos da biblioteca, a subpasta segundo a extensão do arquivo, criado pelo método SetSubFolder(), transferido para o método nome (file_name) e a extensão do arquivo, criada pelo método Extension() de acordo com o tipo de arquivo (som ou imagem). O resultado é registrado numa variável-membro da classe m_name.



Método para definir o nome da subpasta, dependendo do tipo de arquivo (som ou imagem):



void CFileGen::SetSubFolder( const ENUM_FILE_TYPE file_type ) { CFileGen::m_subfolder=( file_type==FILE_TYPE_BMP ? "Images\\" : file_type==FILE_TYPE_WAV ? "Sounds\\" : "" ); }

Dependendo do tipo de arquivo que é transferido ao método, na variável-membro da classe m_subfolder é registrado o nome da subpasta Images\ ou Sounds\.



Método que retorna a extensão do arquivo por seu tipo:

string CFileGen::Extension( const ENUM_FILE_TYPE file_type ) { string ext=:: StringSubstr (:: EnumToString (file_type), 10 ); if (!:: StringToLower (ext) ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_CONV_TO_LOWERCASE),CMessage::Retcode(:: GetLastError ())); return "." + ext; }

Ao método é transferido o tipo de arquivo. Depois, a partir da notação ( EnumToString()) transferida ao método da constante da enumeração ENUM_FILE_TYPE é extraída a extensão com ajuda da função StringSubstr() (para o arquivo de som, da string "FILE_TYPE_WAV" é extraída a substring "WAV", já para o arquivo de bitmap, "BMP"), em seguida, todos os símbolos da substring extraída contendo a extensão do arquivo são convertidos em strings com ajuda de StringToLower(), no início da string é adicionado o sinal de ponto '.' e o do método é retornado resultado.



Assim fica concluída a criação de uma classe-gerador de arquivos.

Agora, no código fonte podemos armazenar dados binários de arquivos de som e de bitmap e, automaticamente, quando iniciado o programa, a partir desses dados criar arquivos completos, que serão colocados em pastas das quais a biblioteca os receberá e utilizará.

No entanto, para os obter facilmente, de alguma maneira precisamos descrever os arquivos existentes e ter um acesso rápido e conveniente a eles. Para fazer isso, criaremos uma classe-coleção de recursos do programa. Porém, ela, em vez de ser aquela coleção que criamos na biblioteca (listas de ponteiros para objetos da coleção), será uma coleção de objetos-descrições de arquivos.

Para cada arquivo físico criado, criaremos um objeto-especificador, no qual serão gravados seu nome, caminho e descrição. Vamos ter acesso a arquivos físicos através desses objetos-especificadores. Nesse tipo de objetos, qualquer descrição textual, que adicionarmos ao objeto-especificador para cada arquivo específico, será uma descrição do arquivo.

Por exemplo, para o som de clique do mouse, pode-se fazer uma descrição na forma da string "Som de clique do mouse 01", "Clique 01" e assim por diante, desde que conveniente. Em seguida, para obter a descrição do arquivo necessário, nós a buscamos de acordo com nossa descrição, inserindo-a nos parâmetros de pesquisa. O método de pesquisa nos retornará o índice do objeto-especificador de arquivo e, a partir dele, obteremos as propriedades do arquivo físico.



Classe-coleção de recursos de programa

Na pasta da biblioteca \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ criamos a nova classe CResourceCollection no arquivo ResourceCollection.mqh. Diretamente na listagem da nova classe escreveremos mais uma classe, nomeadamente a classe do objeto-especificador, cujas instâncias criaremos para cada novo arquivo e adicionaremos à coleção de especificadores:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/pt/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\\Services\\FileGen.mqh" class CResObj : public CObject { private : string m_file_name; string m_description; public : void FileName( const string name) { this .m_file_name=name; } void Description( const string descr) { this .m_description=descr; } string FileName( void ) const { return this .m_file_name; } string Description( void ) const { return this .m_description; } bool IsEqual ( const CResObj* compared_obj) const { return this .Compare(compared_obj, 0 )== 0 ; } virtual int Compare ( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; CResObj( void ){;} }; int CResObj::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CResObj *obj_compared=node; if (mode== 0 ) return ( this .m_file_name>obj_compared.m_file_name ? 1 : this .m_file_name<obj_compared.m_file_name ? - 1 : 0 ); else return ( this .m_description>obj_compared.m_description ? 1 : this .m_description<obj_compared.m_description ? - 1 : 0 ); }

À listagem anexamos imediatamente os arquivos necessários: a classe do array dinâmico de ponteiros para as instâncias da classe CObject e dos seus herdeiros da biblioteca padrão e a classe-gerador de arquivos da biblioteca CFileGen.

Para que o objeto-especificador possa ser armazenado na lista CArrayObj, precisamos tornar este objeto num herdeiro da classe base da biblioteca CObject padrão.

Todas as variáveis-membro da classe e os métodos da classe estão comentados no código, e não vamos nos debruçar sobre eles em detalhes.

Vou esclarecer apenas que o método virtual Compare() compara os campos de dois objetos-especificadores de acordo com o nome do arquivo por padrão. Se os campos de dois objetos a serem comparados forem iguais, o método retornará zero. Se for necessário comparar os objetos de acordo com a descrição do arquivo, será necessário definir o modo mode como 1.

Já o método IsEqual(), que retorna o sinalizador indicando se dois objetos são iguais, compara os objetos apenas de acordo com o nome do arquivo (afinal não podem haver dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta). O método retorna o resultado da operação do método Compare() com o modo mode por padrão (0), o que corresponde à comparação segundo o nome do arquivo.



Escrevamos uma classe-coleção de objetos-especificadores de arquivos de recursos do programa:

class CResourceCollection { private : CArrayObj m_list_dscr_obj; bool CreateFileDescrObj( const string file_name, const string descript); bool AddToList(CResObj* element); public : bool CreateFile( const ENUM_FILE_TYPE file_type, const string file_name, const string descript, const uchar &file_data_array[]); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_dscr_obj; } int GetIndexResObjByDescription( const string file_description); CResourceCollection( void ); };

Neste caso, também é descrito o propósito de cada método diretamente na listagem, por isso começamos já a analisar os métodos da classe.

Fora do corpo da classe, escrevemos o construtor da classe:

CResourceCollection::CResourceCollection() { this .m_list_dscr_obj.Clear() ; this .m_list_dscr_obj.Sort(); }

Neste caso, é limpa a lista de objetos-especificadores e para a lista é colocado um sinalizador de classificação de acordo com o nome do arquivo (por padrão 0).

Método para criar um arquivo e adicionar um objeto-especificador à lista-coleção:

bool CResourceCollection::CreateFile( const ENUM_FILE_TYPE file_type , const string file_name , const string descript , const uchar &file_data_array[] ) { if ( !CFileGen::Create ( file_type , file_name , file_data_array )) { if (!:: FileIsExist (CFileGen::Name())) return false ; } return this .CreateFileDescrObj(file_type,CFileGen::Name(),descript); }

Ao método são transferidos o tipo de arquivo criado (som ou imagem), o nome do arquivo, a descrição do arquivo e a referência ao array binário de dados do arquivo a partir do qual ele será criado.

Se não for possível criar o arquivo com ajuda do método Create() da classe CFileGen e o arquivo realmente estiver faltando (ele pode já existir e, por isso, não poder ser criado novamente), retornaremos false.

Se não havia arquivo e agora foi criado, do método retornamos o resultado do método de criação de objeto-especificador e o do da sua adição à lista-coleção de objetos-especificadores de arquivos.



Método para criar um objeto-especificador de arquivo e adicioná-lo à lista-coleção:

bool CResourceCollection::CreateFileDescrObj( const string file_name , const string descript ) { CResObj *res_dscr= new CResObj(); if (res_dscr== NULL ) { Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_RES_LINK)); return false ; } res_dscr.FileName(file_name); res_dscr.Description(descript); if (! this .AddToList(res_dscr)) { delete res_dscr ; return false ; } return true ; }

Ao método são transferidos o nome de arquivo e sua descrição.

Criamos um novo objeto-especificador de arquivo , e se não for possível criar o objeto, imprimimos no log uma mensagem sobre isto e retornamos false.

Em seguida, para o objeto-especificador recém-criado definimos o nome de arquivo, a descrição de arquivo, e o adicionamos à lista-coleção. Se não for possível adicionar o objeto, ele deverá ser destruído para evitar vazamento de memória, sendo assim, excluímos o objeto e retornamos false.

Caso contrário, retornamos true (objeto criado e adicionado à coleção com sucesso).



Método que adiciona um novo objeto-especificador à lista-coleção:

bool CResourceCollection::AddToList( CResObj *element ) { this .m_list_dscr_obj.Sort() ; if ( this .m_list_dscr_obj.Search(element)> WRONG_VALUE ) return false ; return this .m_list_dscr_obj.Add(element); }

Ao método é transferido o objeto-especificador, na lista-coleção é definido um sinalizador de classificação por nome de arquivo, e se já houver um objeto com o mesmo nome na lista, retornaremos false.

Caso contrário, retornamos o resultado do método de adição de objeto à lista.



Método que retorna o índice do objeto-especificador na lista-coleção de acordo com a descrição do arquivo:

int CResourceCollection::GetIndexResObjByDescription( const string file_description ) { CResObj *obj= new CResObj() ; if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; obj.Description(file_description) ; this .m_list_dscr_obj.Sort( 1 ); int index= this .m_list_dscr_obj.Search(obj); delete obj; return index; }

Ao método é transferida a descrição do arquivo, segundo a qual é necessário encontrar o objeto-especificador. Criamos uma instância temporária do objeto-especificador e no seu campo de descrição definimos a descrição de arquivo transferida ao método.

Para a lista-coleção definimos um sinalizador de classificação por descrição de arquivo ( 1) e obtemos o índice do objeto-especificador cujo campo de descrição contém o texto da pesquisa.

Certamente, teremos que excluir o objeto temporário e retornar o índice obtido (-1 se na lista-coleção não existir um objeto com tal descrição).

A classe de coleção de objetos-especificadores de arquivo está pronta.



Agora, precisamos adicionar alguns métodos ao objeto base da biblioteca CEngine.

Abrimos o arquivo \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh e

anexamos a ele o arquivo da coleção de objetos-especificadores:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/pt/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh"

Criamos um novo objeto-coleção de recursos do programa (coleção de especificadores de arquivo):

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CResourceCollection m_resource; CArrayObj m_list_counters; int m_global_error; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; bool m_is_account_event; bool m_is_symbol_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; int m_last_account_event; int m_last_symbol_event;

e adicionamos três novos métodos para trabalhar com a coleção de recursos do programa:

void OnTimer ( void ); bool SetUsedSymbols( const string &array_symbols[]) { return this .m_symbols.SetUsedSymbols(array_symbols);} bool CreateFile ( const ENUM_FILE_TYPE file_type, const string file_name, const string descript, const uchar &file_data_array[]) { return this .m_resource.CreateFile(file_type,file_name,descript,file_data_array); } CArrayObj *GetListResource ( void ) { return this .m_resource.GetList(); } int GetIndexResObjByDescription ( const string file_name) { return this .m_resource.GetIndexResObjByDescription(file_name); } ushort EventMSC( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 0 ); } ushort EventReason( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 1 ); } ushort EventSource( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 2 ); } CEngine(); ~CEngine(); };

Os métodos têm os mesmos nomes que os métodos na classe-coleção de objetos-especificadores e chamam os métodos com o mesmo nome a partir desta classe.



Para testar as classes geradas, criaremos todos os arquivos de acordo com os dados disponíveis nos arquivos incluídos DataSND.mqh e DataIMG.mqh em arrays binários. No log "Experts", exibiremos os resultados da criação de arquivos a partir de arrays binários e o conteúdo da lista-coleção resultante de objetos-especificadores de arquivos. Também tocaremos um dos sons e exibiremos no canto inferior direito da tela uma imagem composta por dois arquivos de imagem criados de LEDs vermelho e verde.



Testando o acesso a arquivos gerados automaticamente

Pegamos o EA TestDoEasyPart19.mq5 do artigo anterior e o salvamos na nova pasta \MQL5\Experts\TestDoEasy\ Part20\ usando o novo nome TestDoEasyPart20.mq5.



Como os arquivos devem ser criados durante a primeira execução do programa, realizaremos o trabalho com as classes para criar recursos do programa no manipulador OnInit(). Nele, testamos o resultado obtido.

Adicionamos ao manipulador OnInit(), no final, este bloco de código:

#ifdef __MQL5__ trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); #endif Print ( "

" ,TextByLanguage( "--- Проверка успешности создания файлов ---" , "--- Verifying files were created ---" )); string dscr=TextByLanguage( "Проверка существования файла: " , "Checking existence of file: " ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_01" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 1" , "Sound of falling coin 1" ),sound_array_coin_01); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_01" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_02" ,TextByLanguage( "Звук упавших монеток" , "Sound fallen coins" ),sound_array_coin_02); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_02" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_03" ,TextByLanguage( "Звук монеток" , "Sound of coins" ),sound_array_coin_03); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_03" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_04" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "Sound of falling coin 2" ),sound_array_coin_04); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_04" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_01" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 1" , "Click on button sound 1" ),sound_array_click_01); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_01" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_02" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 2" , "Click on button sound 1" ),sound_array_click_02); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_02" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_03" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 3" , "Click on button sound 1" ),sound_array_click_03); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_03" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_cash_machine_01" ,TextByLanguage( "Звук кассового аппарата" , "Sound of cash machine" ),sound_array_cash_machine_01); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_cash_machine_01" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_green" ,TextByLanguage( "Изображение \"Зелёный светодиод\"" , "Image \"Green Spot lamp\"" ),img_array_spot_green); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_green" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_red" ,TextByLanguage( "Изображение \"Красный светодиод\"" , "Image \"Red Spot lamp\"" ),img_array_spot_red); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_red" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); Print ( "

" ,TextByLanguage( "--- Проверка списка описания файлов ---" , "--- Checking file description list ---" )); CArrayObj* list_res=engine.GetListResource(); if (list_res!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list_res.Total();i++) { CResObj *res=list_res.At(i); if (res== NULL ) continue ; string type=( StringFind (res.FileName(), "\\Sounds\\" )> 0 ? TextByLanguage( "Звук " , "Sound " ) : TextByLanguage( "Изображение " , "Image " )); Print (type, string (i+ 1 ), ": " ,TextByLanguage( "Имя файла :" , "File name: " ),res.FileName(), " (" ,res.Description(), ")" ); if (res.Description()==TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 1" , "Sound of falling coin 1" )) { CMessage:: PlaySound (res.FileName()); } } int index_r=engine.GetIndexResObjByDescription(TextByLanguage( "Изображение \"Красный светодиод\"" , "Image \"Red Spot lamp\"" )); int index_g=engine.GetIndexResObjByDescription(TextByLanguage( "Изображение \"Зелёный светодиод\"" , "Image \"Green Spot lamp\"" )); if (index_g> WRONG_VALUE && index_r> WRONG_VALUE ) { CResObj *res_g=list_res.At(index_g); CResObj *res_r=list_res.At(index_r); if (res_g== NULL || res_r== NULL ) { Print (TextByLanguage( "Не удалось получить данные с описанием файла изображения" , "Failed to get image file description data" )); return ( INIT_SUCCEEDED ); } long chart_ID= ChartID (); string name=prefix+ "RedGreenSpot" ; if ( ObjectCreate (chart_ID,name, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_ID,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , "\\Files\\" +res_g.FileName()); ObjectSetString (chart_ID,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , "\\Files\\" +res_r.FileName()); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_LOWER ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_LOWER ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_STATE , true ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_XSIZE , 16 ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_YSIZE , 16 ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_XOFFSET , 0 ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_YOFFSET , 0 ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); ChartRedraw (chart_ID); } } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Aqui criamos arquivos a partir de dados localizados em arrays binários no código fonte da biblioteca. Após criar cada arquivo, verificamos sua existência e imprimimos o resultado no log. Após criar todos os arquivos e seus especificadores, verificamos a lista completa de especificadores de arquivos adicionados à coleção no estágio de criação de arquivos.



A listagem descreve todas as ações. Vamos deixá-las para auto-análise.

Após compilar o EA, ele exibe no lo registros sobre os resultados da criação de arquivos, reproduz o som de uma moeda que cai e exibe um padrão de LED de duas imagens no canto inferior direito da tela. Podemos alternar as imagens clicando na imagem do LED (afinal, de fato, este é um botão que possui dois estados lig/deslig)









Como se pode ver, tudo está pronto, as mensagens sobre a criação bem-sucedida de arquivos são exibidas no log, a imagem do LED muda de cor quando a imagem é clicada e, se abrirmos o diretório de dados do terminal (no terminal, item de menu Arquivo -> Abrir diretório de dados), vamos para a pasta som de uma moeda descartada, haverá duas subpastas - Imagens e Sons - contendo todos os arquivos recém-criados.



O que vem agora?

No próximo artigo, abrimos uma nova seção da biblioteca falando sobre se deve armazenar os dados classes de negociação e tudo relacionado a elas.



Abaixo estão anexados todos os arquivos da versão atual da biblioteca e os arquivos do EA de teste. Você pode baixá-los e testar tudo sozinho.

Se você tiver perguntas, comentários e sugestões, poderá expressá-los nos comentários do artigo.

Complementos

