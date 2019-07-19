Исследования технических фигур Меррилла

Содержание

Введение

Первая попытка создания системы ценовых фигур была сделана Робертом Леви в 1971 году. Он применял пятиконечные фигуры колебания цены и затем тестировал их на значимость. Значительных результатов он не добился, но его работы через 10 лет продолжил Артур Меррилл.

Он разбил фигуры на две категории с очертаниями английских букв M и W. В каждой категории было по 16 фигур. В каждой категории были свои подкатегории. Также Меррилл выделил 6 подкатегорий:

Восходящий тренд

Нисходящий тренд

Треугольник

Расширение

Голова плечи

Перевернутая голова плечи

Насколько актуальны технические фигуры Меррилла в сегодняшних условиях — нам и предстоит выяснить. Для этого разработано приложение, которое позволит проводить тестирование. Помимо этого было бы интересно применить данную модель к различным типам данных — таким как цена закрытия, ее максимумы и минимумы и индикаторы осцилляторного типа.

Теория и область применения

Для того чтобы было предельно ясно каким образом и для каких входных данных мы будем применять модель технических фигур Меррилла, необходимо разобраться что они из себя представляют. Основные две категории — это фигуры, которые выглядят в виде английских букв M и W. Они называются M-паттернами и W-паттернами. В каждой из этих категорий находиться по 16 фигур.

На рис.1 представлены 16 М-паттернов внешне, так или иначе, напоминающих букву М. Как видно из картинки, различие их состоит во взаимном расположении пяти точек, составляющих паттерн.





Рис.1 Визуальное представление М-паттернов

Чуть ниже на рис.2 16 W-паттернов, напоминающих букву W. Общий набор из этих двух групп мы будем находить на графиках цены и индикаторах, а также исследовать, оценивать и искать возможные закономерности.

Рис.2 Визуальное представление М-паттернов

Ведь суть любых паттернов и состоит в том, чтобы при появлении той или иной формации ожидать с определенной долей вероятности цены в ожидаемую сторону и получение на этом прибыли.

Чтобы было максимально ясно в какой области и как будут исследоваться технические фигуры Меррилла, приведем несколько примеров. На рис.3 представлен обычный линейный график цен валютной пары USDCAD на часовом таймфрейме. Сейчас данный тип представления используется нечасто, потому как более популярными стали японские свечи или бары.

Рис.3 Линейный график по ценам закрытия валютной пары USDCAD на часовом таймфрейме

В таком виде даже невооруженным глазом можно идентифицировать уже несколько технических фигур, описанных выше. Это будет первая область исследования — применение к линейному графику по ценам закрытия. Также проверим линейные графики по ценам открытия, максимумы и минимумы.

Второй областью исследования будут индикаторы осцилляторного типа, такие как:

В качестве способа оценки технических фигур, которые буду применяться как к цене, так и к описанным выше индикаторам осцилляторного типа, будет метод предложенный в моей статье Исследование методов свечного анализа (Часть I): Проверка существующих паттернов. Суть его состоит достаточна проста:

Идентификация исследуемой технической фигуры на заданном участке выборки.

Анализ движения цены после идентификации.

Сбор полученных данных и расчет эффективности технической фигуры.





Разработка инструмента для тестирования



Перед разработкой инструменты нужно определиться, какие настройки и установки он должен будет содержать. Состоять он будет из панели с двумя вкладками Анализ и Настройки. А также будут использоваться настройки из окна настроек эксперта. Итого будет три основных раздела, в которых будут свои инструменты для работы с техническими фигурами. Теперь опишем какие настройки будут в каждом из разделов.

Вкладка Анализ содержит:

Два набора кнопок для выбора типов тестируемых технических фигур. Также имеются кнопки All M и All W для быстрого выбора/снятие группы фигур М и W типа. Набор кнопок для выбора тестируемых таймфреймов и кнопка ALL для выбора/снятия всей группы кнопок. Поле ввода "Пороговое значение тренда в пунктах". Это значение прибыли в пунктах, которую должна достичь цена максимум за три свечи после идентификации исследуемой фигуры Меррилла. Кнопка, открывающая диалоговое окно с выбором Начальной и Конечной даты и времени тестирования. Поле ввода с чекбоксом и кнопкой представляет собой фильтр для поиска нужных торговых инструментов. Имеет один пресет — Major. Он показывает мажорные валютные пары. Чекбокс отключает фильтр и показывает все доступные торговые инструменты. Выбранные с помощью фильтра торговые инструменты в таблице, по выбору которых из списка происходит анализ технических фигур. Таблица результатов, состоящая из семи колонок: Имя фигуры. В столбце показывается имя исследуемой фигуры по Мерриллу. Например M10 или W12.

Найдено. Количество найденных фигур заданного типа на установленной выборке.

Таймфрейм. Показывает таймфрейм, на котором происходил анализ заданной фигуры.

P, Uptrend. Это вероятность движения цены на значение "Порогового тренда в пунктах" после появления технической фигуры в восходящем направлении.

P, Dntrend. Это вероятность движения цены на значение "Порогового тренда в пунктах" после появления технической фигуры в нисходящем направлении.

K, UpTrend/K, DnTrend. Это коэффициент, описанный в моей статье Исследование методов свечного анализа (Часть I): Проверка существующих паттернов. Смысл его в том, что он оценивает насколько быстро цена достигает заданного профита после появления исследуемой технической фигуры в восходящем и нисходящем направлении тренда.

На рис.4 представлена визуальная реализация всех описанных выше инструментов и параметров.

Рис.4 Реализация вкладки Анализ

Теперь рассмотрим вторую вкладку, это Настройки:

Используемый индикатор. Предоставляет выбор к какому из индикаторов будет применятся поиск и исследование технических фигур Меррилла. Весовые коэффициенты. Используются при расчете описанных выше коэффициентов K, UpTrend/DnTrend. Язык интерфейса. Выпадающий список выбора языка интерфейса: русский или английский.

Внешний вид вкладки с настройками на рис.5 ниже:

Рис.5 Реализация вкладки Настройки

Последний раздел настроек использует окно "Свойств эксперта" (горячая клавиша F7) и там установлены настройки применяемых индикаторов, которые перечислены под заголовком Используемый индикатор. На рис.6 показано окно последнего раздела настроек.

Рис.6 Окно настроек используемых индикаторов

При определении настроек в этом окне нужно учитывать следующие особенности:

Первая настройка "Applied price" используется переменную типа перечисление ENUM_APPLIED_PRICE, которое имеет семь значений: цены открытия, закрытия, цены High и Low, а также медианная, типичная и средневзвешенная цена. Так вот, для исследования от цены цены графика следует использовать первые четыре из этого перечисление, потому как остальные предназначены для расчетов индикаторов.

При намерении использовать в исследовании фигур индикаторы настройка "Applied price" будет влиять на индикаторы, которые используют в своих расчетах переменную типа ENUM_APPLIED_PRICE. А именно: ATR, CCI, RSI.

Рассмотрим теперь программную реализацию интерфейса, описанного выше приложения, а также методику поиска и анализа технических фигур Меррилла.

Для создания графического интерфейса используется метод CreateGUI(), который состоит из методов создающих главное окно интерфейса CreateWindow() и диалоговой окно CreateWindowSetting1() выбора временного диапазона для исследования.

bool CProgram::CreateGUI( void ) { if (!CreateWindow( "Merrill Patterns" )) return ( false ); if (!CreateWindowSetting1( "Настройки диапазона дат" )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); }

Теперь посмотрим из чего состоят каждый из этих методов. Первым выберем главное окно интерфейса. Оно состоит из реализации вкладки Анализ, состоящей из элементов, описанных на рис.4.

if (!CreatePatternSet(m_patterns, 10 , 10 )) return ( false ); if (!CreateTFLabel(m_text_labels[ 1 ], 10 , 105 , 0 )) return ( false ); if (!CreateTimeframeSet(m_timeframes, 10 , 125 , 0 )) return ( false ); if (!CreateSymbolsFilter(m_symb_filter1,m_request1, 10 , 180 , 0 )) return ( false ); if (!CreateDateRange(m_request3, 280 , 180 , 0 )) return ( false ); if (!CreateThresholdValue(m_threshold1, 400 , 180 , 100 , 0 )) return ( false ); if (!CreateSymbTable(m_symb_table1, 10 , 225 , 0 )) return ( false ); if (!CreateTable1(m_table1, 120 , 225 , 0 )) return ( false );

И из вкладки Настройки, описанной на рис.5

if (!CreateButtonsGroup1( 10 , 50 )) return ( false ); if (!CreateTextLabel(m_text_labels[ 0 ], 10 , 100 )) return ( false ); if (!CreateTextLabel(m_text_labels[ 3 ], 10 , 10 )) return ( false ); if (!CreateCoef(m_coef1, 10 , 140 , "K1" , 1 )) return ( false ); if (!CreateCoef(m_coef2, 100 , 140 , "K2" , 0.5 )) return ( false ); if (!CreateCoef(m_coef3, 200 , 140 , "K3" , 0.25 )) return ( false ); if (!CreateLanguageSetting(m_lang_setting, 10 , 180 , 1 )) return ( false ); if (!CreateStatusBar( 1 , 26 )) return ( false ); return ( true ); }

Более подробную реализацию каждого из применяемых методов, реализующих элементы интерфейса, можно будет посмотреть в исходных кодах в конце статьи.

Метод, реализующий диалоговое окно установки временной выборки, выглядит так:

bool CProgram::CreateWindowSetting1( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window[ 2 ]); int x=m_request3.X(); int y=m_request3.Y()+m_request3.YSize(); m_window[ 2 ].XSize( 372 ); m_window[ 2 ].YSize( 230 ); m_window[ 2 ].WindowType(W_DIALOG); if (!m_window[ 2 ].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); if (!CreateCalendar(m_calendar1,m_window[ 2 ], 10 , 25 , D'01.01.2019' , 1 )) return ( false ); if (!CreateCalendar(m_calendar2,m_window[ 2 ], 201 , 25 ,m_calendar2.Today(), 1 )) return ( false ); if (!CreateTimeEdit(m_time_edit1,m_window[ 2 ], 10 , 200 , "Время" , 1 )) return ( false ); if (!CreateTimeEdit(m_time_edit2,m_window[ 2 ], 200 , 200 , "Время" , 1 )) return ( false ); return ( true ); }

Теперь более подробно коснемся методик исследования технических фигур, их поиска и оценки. Для этого отследим всю последовательность действий этого алгоритма. Для начала рассмотрим файл MerrillPatterns.mq5 в котором стартует этот алгоритм.

#include "Program.mqh" CProgram program; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_Price1 = PRICE_CLOSE ; input int Inp_ATR_Peroid = 5 ; input int Inp_CCI_Peroid = 5 ; input int Inp_DeM_Peroid = 5 ; input int Inp_ForcePeriod = 13 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_ForceMAMethod = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_ForceAppliedPrice = PRICE_CLOSE ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Inp_ForceAppliedVolume = VOLUME_TICK ; input int Inp_WPR_Period = 5 ; input int Inp_RSI_Period = 5 ; int OnInit ( void ) { program.OnInitEvent(); if (!program.CreateGUI()) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Не удалось создать графический интерфейс!" ); return ( INIT_FAILED ); } program.InitializePrice(Inp_Price1); program.InitializeATR(Inp_ATR_Peroid); program.InitializeCCI(Inp_CCI_Peroid); program.InitializeDeM(Inp_DeM_Peroid); program.InitializeForce(Inp_ForcePeriod,Inp_ForceMAMethod,Inp_ForceAppliedPrice,Inp_ForceAppliedVolume); program.InitializeWPR(Inp_WPR_Period); program.InitializeRSI(Inp_RSI_Period); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Помимо входных параметров индикаторов, в секции OnInit() идет создание графической оболочки и далее идет инициализация данных установленных в окне Свойств.Все методы передают внешние настройки во внутренние переменные.

void InitializePrice( ENUM_APPLIED_PRICE price) { m_applied_price=price; } void InitializeATR( int period) { m_atr_period=period; } void InitializeCCI( int period) { m_cci_period=period; } void InitializeDeM( int period) { m_dem_period=period; } void InitializeWPR( int period) { m_wpr_period=period; } void InitializeRSI( int period) { m_rsi_period=period; } void CProgram::InitializeForce( int period, ENUM_MA_METHOD ma_method, ENUM_APPLIED_PRICE price, ENUM_APPLIED_VOLUME volume) { m_force_period=period; m_force_ma_method=ma_method; m_force_applied_price=price; m_force_applied_volume=volume; }

После этого приложение готово к использованию и все остальные настройки передаются созданному графическому интерфейсу. Чуть выше говорилось о том, что запуск расчета происходит по выбору валютного инструмента из таблицы символов(поз.6 рис.4), также это происходит по окончанию ввода "Порогового значение тренда в пунктах" (поз.3 рис.4). Оба этих события запускаю один и тот же метод ChangeSymbol1() для начала сбора установленных данных, чтобы подготовить их для начала анализа.

bool CProgram::ChangeSymbol1( const long id) { if (id!=m_symb_table1.Id()) return ( false ); if (m_symb_table1.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { m_status_bar.SetValue( 0 , "Не выбран символ для анализа" ); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); return ( false ); } string symbol=m_symb_table1.GetValue( 0 ,m_symb_table1.SelectedItem()); string val=(m_lang_index== 0 )? "Выбранный символ: " : "Selected symbol: " ; m_status_bar.SetValue( 0 ,val+:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_DESCRIPTION )); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); GetResult(symbol); return ( true ); }

Суть его работы состоит в определении выбранного торгового инструмента из таблицы символов и передача его значения в статусную строку и метод GetResult(). Рассмотрим его более подробно, потому как вся основная работа происходит именно в этом методе.

bool CProgram::GetResult( const string symbol) { RATING_SET m_coef[]; PATTERN_TYPE pattern_types[]; ArrayResize (pattern_types, 33 ); for ( int i= 0 ;i< 33 ;i++) { if (i== 16 ) pattern_types[i]=- 1 ; if (i< 16 ) pattern_types[i]=PATTERN_TYPE(i); if (i> 16 ) pattern_types[i]=PATTERN_TYPE(i- 1 ); } GetTimeframes(m_timeframes,m_cur_timeframes); int total= ArraySize (m_cur_timeframes); if (total< 1 ) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Вы не выбрали рабочий таймфрейм!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "You have not selected a working timeframe!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } int count= 0 ; m_total_row= 0 ; m_table1.DeleteAllRows(); datetime start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar1.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit1.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit1.GetMinutes()+ ":00" ); datetime end= StringToTime ( TimeToString (m_calendar2.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit2.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit2.GetMinutes()+ ":00" ); if (start>end || end> TimeCurrent ()) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Неправильно выбран диапазон дат!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "Incorrect date range selected!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } for ( int k= 0 ;k< 33 ;k++) { if (k== 16 ) continue ; if (m_patterns[k].IsPressed()) { ArrayResize (m_m_total,total); ArrayResize (m_coef,total); ZeroMemory (m_m_total); ZeroMemory (m_coef); count++; for ( int j= 0 ;j<total;j++) { double arr[]; int copied=GetData(m_buttons_group1.SelectedButtonIndex(),symbol,m_cur_timeframes[j],start,end,arr); if (copied< 9 ) MessageBox ( "Недостаточно данных для анализа" , "Ошибка" , MB_OK ); for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { if (i>copied- 9 ) continue ; double A=arr[i]; double B=arr[i+ 1 ]; double C=arr[i+ 2 ]; double D=arr[i+ 3 ]; double E=arr[i+ 4 ]; if (GetPatternType(A,B,C,D,E)==pattern_types[k]) { m_m_total[j]++; GetCategory(symbol,i+ 5 ,m_coef[j],m_cur_timeframes[j],m_threshold_value1); } } AddRow(m_table1,m_patterns[k].LabelText(),m_coef[j],m_m_total[j],m_cur_timeframes[j]); } } } if (count> 0 ) { m_table1.DeleteRow(m_total_row); m_table1.Update( true ); m_table1.GetScrollVPointer().Update( true ); } else { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Вы не выбрали паттерн!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "You have not chosen a pattern!" , "Error" , MB_OK ); } return ( true ); }

Для начала следует объяснить типы вводимых переменных в самом начале метода. Первая из них это структура RATING_SET.

struct RATING_SET { int a_uptrend; int b_uptrend; int c_uptrend; int a_dntrend; int b_dntrend; int c_dntrend; };

Она содержит 6 переменных типа int и необходима для записи в них результатов о том, как часто после идентификации фигуры цена шла в заданном направлении и как быстро ее достигала. Например для восходящего тренда и установленного порогового значение тренда в пунктах в 100 пукнтов на 5-знаке при нахождении фигуры и преодолении цены этого значения за одну свечу в переменную a_uptrend запишется единица, если цена достигла 100 пунктов за 2 свечи, то в переменную b_uptrend. В нашем метода мы будем использовать массив таких структур m_coef[].

Второй тип переменной — PATTERN_TYPE. Это перечисление, в котором собраны все типы технических фигур Меррилла.

enum PATTERN_TYPE { M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8, M9,M10,M11,M12,M13,M14,M15,M16, W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8, W9,W10,W11,W12,W13,W14,W15,W16 };

В методе применятся массив перечислений pattern_types[]. Далее идет проверка — какие таймфреймы для работы были выбраны в приложении. Эту информацию обрабатывает метод GetTimeframes().

void CProgram::GetTimeframes(CButton &buttons[], ENUM_TIMEFRAMES &timeframe[]) { string tf[ 22 ]= { "M1" , "M2" , "M3" , "M4" , "M5" , "M6" , "M10" , "M12" , "M15" , "M20" , "M30" , "H1" , "H2" , "H3" , "H4" , "H6" , "H8" , "H12" , "D1" , "W1" , "MN" }; int j= 0 ; ArrayResize (timeframe, 22 ); for ( int i= 0 ;i< 22 ;i++) { if (buttons[i].IsPressed()) { timeframe[j]=StringToTimeframe(tf[i]); j++; } } ArrayResize (timeframe,j); }

И записывает это в заранее заданный для этого массив таймфреймов m_cur_timeframes[]. Далее получаем временной диапазон для работы.

И в первом цикле начинаем проверять нажатие выбранных кнопок, отвечающих за типы фигур и определивших с набором исследуемых фигур. В следующем цикле каждую из фигур исследуем на выбранных до этого таймфреймах. И вот здесь мы приходим к вопросу — к каким данные будут применятся выбранные до этого настройки фигур и таймфреймов. За это отвечает метод GetData(), который определяет какие настройки вы задали в окне свойств эксперта, а также Используемый индикатор(поз.1 рис.5) в вкладке настройки приложения.

int CProgram::GetData( int index, string symb, ENUM_TIMEFRAMES tf, datetime start, datetime end, double &arr[]) { int Handle= INVALID_HANDLE ,copied; if (index== 0 ) { MqlRates rt[]; ZeroMemory (rt); copied= CopyRates (symb,tf,start,end,rt); ArrayResize (arr,copied); for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { arr[i]=rt[i].close; if (m_applied_price== PRICE_OPEN ) arr[i]=rt[i].open; else if (m_applied_price== PRICE_CLOSE ) arr[i]=rt[i].close; else if (m_applied_price== PRICE_HIGH ) arr[i]=rt[i].high; else if (m_applied_price== PRICE_LOW ) arr[i]=rt[i].low; } return (copied); } if (index== 1 ) Handle= iATR (symb,tf,m_atr_period,m_applied_price); if (index== 2 ) Handle= iCCI (symb,tf,m_cci_period,m_applied_price); if (index== 3 ) Handle= iDeMarker (symb,tf,m_dem_period); if (index== 4 ) Handle= iForce (symb,tf,m_force_period,m_force_ma_method,m_force_applied_volume); if (index== 5 ) Handle= iWPR (symb,tf,m_wpr_period); if (index== 6 ) Handle= iRSI (symb,tf,m_rsi_period,m_applied_price); if (Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Не удалось получить хендл индикатора" ); return (- 1 ); } copied= CopyBuffer (Handle, 0 ,start,end,arr); return (copied); }

После того, как данные для анализа получены, алгоритм переходит к методу GetPatternType() с помощью которого производится поиск всех заданных до этого паттернов на выбранных таймфреймах.

PATTERN_TYPE CProgram::GetPatternType( double A, double B, double C, double D, double E) { if (B>A && A>D && D>C && C>E) return (M1); if (B>A && A>D && D>E && E>C) return (M2); if (B>D && D>A && A>C && C>E) return (M3); if (B>D && D>A && A>E && E>C) return (M4); if (D>B && B>A && A>C && C>E) return (M5); if (D>B && B>A && A>E && E>C) return (M6); if (B>D && D>C && C>A && A>E) return (M7); if (B>D && D>E && E>A && A>C) return (M8); if (D>B && B>C && C>A && A>E) return (M9); if (D>B && B>E && E>A && A>C) return (M10); if (D>E && E>B && B>A && A>C) return (M11); if (B>D && D>C && C>E && E>A) return (M12); if (B>D && D>E && E>C && C>A) return (M13); if (D>B && B>C && C>E && E>A) return (M14); if (D>B && B>E && E>C && C>A) return (M15); if (D>E && E>B && B>C && C>A) return (M16); if (A>C && C>B && B>E && E>D) return (W1); if (A>C && C>E && E>B && B>D) return (W2); if (A>E && E>C && C>B && B>D) return (W3); if (A>C && C>E && E>D && D>B) return (W4); if (A>E && E>C && C>D && D>B) return (W5); if (C>A && A>B && B>E && E>D) return (W6); if (C>A && A>E && E>B && B>D) return (W7); if (E>A && A>C && C>B && B>D) return (W8); if (C>A && A>E && E>D && D>B) return (W9); if (E>A && A>C && C>D && D>B) return (W10); if (C>E && E>A && A>B && B>D) return (W11); if (E>C && C>A && A>B && B>D) return (W12); if (C>E && E>A && A>D && D>B) return (W13); if (E>C && C>A && A>D && D>B) return (W14); if (C>E && E>D && D>A && A>B) return (W15); if (E>C && C>D && D>A && A>B) return (W16); return (- 1 ); }

При нахождении технической фигуры происходит ее оценка посредством метода GetCategory(). Здесь-то и используется определенный ранее массив структур типа RATING_SET.

bool CProgram::GetCategory( const string symbol, const int shift,RATING_SET &rate, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int threshold) { MqlRates rt[]; datetime start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar1.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit1.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit1.GetMinutes()+ ":00" ); start+= PeriodSeconds (timeframe)*shift; int copied= CopyRates (symbol,timeframe,start, 4 ,rt); if (copied< 4 ) return ( false ); double high1,high2,high3,low1,low2,low3,close0,point; close0=rt[ 0 ].close; high1=rt[ 1 ].high; high2=rt[ 2 ].high; high3=rt[ 3 ].high; low1=rt[ 1 ].low; low2=rt[ 2 ].low; low3=rt[ 3 ].low; if (! SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ,point)) return ( false ); if (( int )((high1-close0)/point)>=threshold) { rate.a_uptrend++; } else if (( int )((high2-close0)/point)>=threshold) { rate.b_uptrend++; } else if (( int )((high3-close0)/point)>=threshold) { rate.c_uptrend++; } if (( int )((close0-low1)/point)>=threshold) { rate.a_dntrend++; } else if (( int )((close0-low2)/point)>=threshold) { rate.b_dntrend++; } else if (( int )((close0-low3)/point)>=threshold) { rate.c_dntrend++; } return ( true ); }

Обработанные данные оценки передаются в метод AddRow(), который рассчитывает значения вероятностей и коэффициенты эффективности и заносит их в таблицу результатов.

void CProgram::AddRow(CTable &table, string pattern_name,RATING_SET &rate, int found, ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { int row=m_total_row; double p1,p2,k1,k2; int sum1= 0 ,sum2= 0 ; sum1=rate.a_uptrend+rate.b_uptrend+rate.c_uptrend; sum2=rate.a_dntrend+rate.b_dntrend+rate.c_dntrend; p1=(found> 0 )?( double )sum1/found* 100 : 0 ; p2=(found> 0 )?( double )sum2/found* 100 : 0 ; k1=(found> 0 )?(m_k1*rate.a_uptrend+m_k2*rate.b_uptrend+m_k3*rate.c_uptrend)/found: 0 ; k2=(found> 0 )?(m_k1*rate.a_dntrend+m_k2*rate.b_dntrend+m_k3*rate.c_dntrend)/found: 0 ; table.AddRow(row); table.SetValue( 0 ,row,pattern_name); table.SetValue( 1 ,row,( string )found); table.SetValue( 2 ,row,TimeframeToString(timeframe)); table.SetValue( 3 ,row, DoubleToString (p1, 2 ), 2 ); table.SetValue( 4 ,row, DoubleToString (p2, 2 ), 2 ); table.SetValue( 5 ,row, DoubleToString (k1, 2 ), 2 ); table.SetValue( 6 ,row, DoubleToString (k2, 2 ), 2 ); ZeroMemory (rate); m_total_row++; }

Для снятие возможных вопросов в использовании приложения в видео ниже приведены примеры расчета с различными настройками.

Рекомендации при тестировании технических фигур Меррилла:

Для корректной работы приложения необходимо, чтобы исторические данные для тестирования по заданному вами торговому инструменту были загружены.

Не рекомендуется загружать все паттерны и все таймфреймы одновременно, так как обработка результатов может занять длительное время.

Самые распространенные сценарии, вызывающие трудности в работе, были оснащены подсказками. Такие как — неустановка таймфрема, паттерна или неправильная дата.

Будьте внимательны с настройками в свойствах эксперта(рис.6), и если установки непонятны, то перечитайте статью.

В статье дважды была освещена тема метода расчета эффективности паттернов и приведена ссылка на статью, в которой очень подробно всё описано. Потому как устанавливая весовые коэффициенты во вкладке настройки, нужно иметь четкое понимание их влияния на оценку паттернов.

Заключение

В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, отсортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала. Для того чтобы найти корень терминала, в котором находится папка MQL5, нужно в MetaTrader 5 нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+D или воспользоваться контекстным меню, как показано на рис.14 ниже.





Рис.7 Поиск папки MQL5 в корне терминала MetaTrader 5