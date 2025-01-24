Визуальная оценка и корректировка торговли в MetaTrader 5

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Введение

Представим ситуацию: на каком-либо счёте достаточно долгое время ведётся более-менее активная торговля на разных инструментах разными советниками и где-то даже вручную. И вот, по истечении некоторого времени, мы хотим видеть результаты работы. Естественно, можно посмотреть стандартные отчёты по торговле в терминале, нажав сочетание клавиш Alt+E. Можно загрузить значки сделок на график и посмотреть входы и выходы позиций. Но что, если хочется в динамике посмотреть как велась торговля, где и как открывались и закрывались позиции? Посмотреть раздельно по каждому символу, либо сразу все вместе, открытие и закрытие позиций, на каких уровнях ставились стоп-приказы, и обоснован ли был их размер. А что если далее мы зададимся вопросом "что бы было, если бы ..." (и тут много вариантов — другие стопы, по иным алгоритмам и критериям, использование трейлинга позиций, либо перенос стопов в безубыток и т.д.); а потом ещё и протестировать все свои "если" с наглядным видимым результатом. Как бы могла измениться торговля, если бы...

Для решения таких вопросов, оказывается, всё уже есть. Нам достаточно лишь загрузить историю счёта в файл — все проведённые сделки, а затем в тестере стратегий прогнать советник, который читает сделки из файла и открывает/закрывает позиции в тестере стратегий клиентского терминала. При наличии такого советника, мы сможем добавить в него код для изменения условий выхода из позиций и сравнить, как при этом изменилась торговля, и что бы было, если бы...

Что нам это даст? Ещё один инструмент для поиска лучших результатов, для внесения корректировок в торговлю, которая некоторое время уже велась на счёте; визуальное тестирование позволит в динамике видеть верно ли открывались позиции на том, или ином инструменте, и в нужное ли время они закрывались, и т.д. И главное — какой-то новый алгоритм можно просто добавить в код советника, протестировать, получить результат и внести корректировки в советники, работающие на этом счёте.

Сделаем такую логику поведения советника:

если советник запущен на графике любого инструмента, то он соберёт всю историю сделок на текущем счёте, сохранит все сделки в один файл и далее ничего делать не будет;

если советник запущен в тестере, то он прочитает записанную в файл историю сделок и, во время прохождения теста, будет повторять все сделки из файла, открывая и закрывая позиции.

Таким образом, советник сначала подготавливает файл истории сделок (при запуске его на графике), а затем выполняет сделки из файла, полностью повторяя торговлю на счёте (при запуске его в тестере стратегий).

Далее, внесём доработки в советник, чтобы иметь возможность выставить иные размеры StopLoss и TakeProfit для открываемых в тестере позиций.





Сохраняем историю сделок в файл

В каталоге терминала \MQL5\Experts\ создадим новую папку TradingByHistoryDeals, а в ней — новый файл советника с именем TradingByHistoryDeals.mq5.

В советнике должна быть возможность выбора по какому символу и по какому магику проводить тестирование. В случае, если на счёте работало несколько советников по нескольким символам или магикам, то можно будет выбрать в настройках какой символ или магик нас интересует, ну либо сразу все вместе.

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" input string InpTestedSymbol = "" ; input long InpTestedMagic = - 1 ; sinput bool InpShowDataInLog = false ;

Значения по умолчанию для символа и магика — пустая строка и -1. При этих значениях советник не будет фильтровать историю торговли ни по символу, ни по магику — тестироваться будет полностью вся торговая история. Третьей строкой мы указываем советнику вывести (либо нет) в журнал описания всех сделок, сохранённых в файле — чтобы можно было наглядно проконтролировать верность сохранённых данных.

Каждая сделка — это целый набор различных параметров, описываемых разными свойствами сделки. Самое простое — записать все свойства сделки в структуру. Для записи в файл большого количества сделок, необходимо использовать массив структур. И далее этот массив сохранять в файл. В языке MQL5 для этого всё есть. Логика сохранения истории сделок в файл будет такой:

идём в цикле по историческим сделкам;

получаем очередную сделку и записываем её данные в структуру;

созданную структуру сделки сохраняем в массив сделок;

по окончании цикла подготовленный массив структур сохраняем в файл.



Все дополнительные коды — структуры, классы, перечисления, будем писать в отдельном файле. Назовём его по имени будущего класса торгового объекта символа.

В той же папке создадим новый подключаемый файл с именем SymbolTrade.mqh.

Сразу же напишем макроподстановки для имени каталога, в который будет записываться файл истории, имя файла и путь к файлу, и подключим к созданному файлу все необходимые для разработки файлы Стандартной Библиотеки:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #define DIRECTORY "TradingByHistoryDeals" #define FILE_NAME "HistoryDealsData.bin" #define PATH DIRECTORY+ "\\" +FILE_NAME #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <Trade\Trade.mqh>

Далее напишем структуру сделки:

struct SDeal { ulong ticket; long order; long pos_id; long time_msc; datetime time; double volume; double price; double profit; double commission; double swap; double fee; double sl; double tp; ENUM_DEAL_TYPE type; ENUM_DEAL_ENTRY entry; ENUM_DEAL_REASON reason; long magic; int digits; ushort symbol[ 16 ]; ushort comment[ 64 ]; ushort external_id[ 256 ]; bool SetSymbol( const string deal_symbol) { return (:: StringToShortArray (deal_symbol, symbol)==deal_symbol.Length()); } bool SetComment( const string deal_comment) { return (:: StringToShortArray (deal_comment, comment)==deal_comment.Length()); } bool SetExternalID( const string deal_external_id) { return (:: StringToShortArray (deal_external_id, external_id)==deal_external_id.Length()); } string Symbol ( void ) { return (:: ShortArrayToString (symbol)); } string Comment ( void ) { return (:: ShortArrayToString (comment)); } string ExternalID( void ) { return (:: ShortArrayToString (external_id)); } };

Так как структуры сделок будем сохранять в файл, а в файл можно записывать только структуры простых типов (см. FileWriteArray()), то все строковые переменные необходимо заменить на ushort-массивы и создать методы для записи и возврата строковых свойств структуры.

Созданная структура необходима только для сохранения истории сделок в файл и чтения записанной истории из файла. В самом же советнике далее будет создан список объектов, в котором будут храниться объекты класса сделки. Для поиска нужной сделки в списке и сортировки массива, необходимо будет указывать свойство сделки, по которому она будет искаться в списке. Для поиска сделки список объектов должен быть отсортирован по искомому свойству.

Напишем перечисление всех свойств объекта сделки, по которым возможно будет осуществлять поиск:

enum ENUM_DEAL_SORT_MODE { SORT_MODE_DEAL_TICKET = 0 , SORT_MODE_DEAL_ORDER, SORT_MODE_DEAL_TIME, SORT_MODE_DEAL_TIME_MSC, SORT_MODE_DEAL_TYPE, SORT_MODE_DEAL_ENTRY, SORT_MODE_DEAL_MAGIC, SORT_MODE_DEAL_REASON, SORT_MODE_DEAL_POSITION_ID, SORT_MODE_DEAL_VOLUME, SORT_MODE_DEAL_PRICE, SORT_MODE_DEAL_COMMISSION, SORT_MODE_DEAL_SWAP, SORT_MODE_DEAL_PROFIT, SORT_MODE_DEAL_FEE, SORT_MODE_DEAL_SL, SORT_MODE_DEAL_TP, SORT_MODE_DEAL_SYMBOL, SORT_MODE_DEAL_COMMENT, SORT_MODE_DEAL_EXTERNAL_ID, SORT_MODE_DEAL_TICKET_TESTER, SORT_MODE_DEAL_POS_ID_TESTER, };

Здесь, помимо стандартных свойств сделки, есть ещё два: тикет сделки в тестере и идентификатор позиции в тестере. Дело в том, что мы будем торговать в тестере на основе данных реальных сделок, а открываемые в тестере позиции и, соответственно, те сделки, на основе которых были позиции открыты, в тестере имеют совсем иные тикет и идентификатор. Для того, чтобы мы могли сопоставить реальную сделку со сделкой в тестере (так же и идентификатор), нам нужно будет тикет и идентификатор позиции в тестере сохранять в свойствах объекта сделки, и уже по этим сохранённым данным сопоставлять сделку в тестере с реальной сделкой в истории.

На этом пока остановимся с этим файлом и перейдём к файлу советника, созданного чуть ранее. Добавим массив структур, куда будем добавлять структуры всех сделок истории:

input string InpTestedSymbol = "" ; input long InpTestedMagic = - 1 ; sinput bool InpShowDataInLog = false ; SDeal ExtArrayDeals[]={};

И напишем функции для работы с историческими сделками.

Функция, сохраняющая историю сделок в массив:

int SaveDealsToArray(SDeal &array[], bool logs= false ) { SDeal deal={}; if (! HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { Print ( "HistorySelect() failed. Error " , GetLastError ()); return 0 ; } int total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); if (deal_type!= DEAL_TYPE_BUY && deal_type!= DEAL_TYPE_SELL && deal_type!= DEAL_TYPE_BALANCE ) continue ; deal.ticket=ticket; deal.type=deal_type; deal.order= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ORDER ); deal.entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); deal.reason=( ENUM_DEAL_REASON ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_REASON ); deal.time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); deal.time_msc= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME_MSC ); deal.pos_id= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID ); deal.volume= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); deal.price= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ); deal.profit= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); deal.commission= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); deal.swap= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); deal.fee= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_FEE); deal.sl= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SL); deal.tp= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_TP); deal.magic= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_MAGIC ); deal.SetSymbol( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )); deal.SetComment( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_COMMENT )); deal.SetExternalID( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_EXTERNAL_ID )); deal.digits=( int ) SymbolInfoInteger (deal. Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); int size=( int )array.Size(); ResetLastError (); if ( ArrayResize (array, size+ 1 , total)!=size+ 1 ) { Print ( "ArrayResize() failed. Error " , GetLastError ()); continue ; } array[size]=deal; if (logs) DealPrint(deal, i); } return ( int )array.Size(); }

Код функции подробно прокомментирован. Выбираем всю торговую историю от начала и до текущего времени, получаем каждую очередную историческую сделку, сохраняем её свойства в полях структуры и переменную структуры сохраняем в массиве. По окончании цикла по истории сделок, возвращаем размер полученного массива сделок. Для контроля за ходом записи сделок в массив, можно каждую обработанную сделку распечатать в журнале. Для этого, при вызове функции нужно указать флаг logs в формальных параметрах функции равным true.

Функция, распечатывающая в журнале все сделки из массива сделок:

void DealsArrayPrint(SDeal &array[]) { int total=( int )array.Size(); if (total== 0 ) { PrintFormat ( "%s: Error! Empty deals array passed" , __FUNCTION__ ); return ; } for ( int i= 0 ; i<total; i++) { DealPrint (array[i], i); } }

Для вывода описания сделки в журнал, сделаем несколько функций.

Функция, возвращающая описание типа сделки:

string DealTypeDescription( const ENUM_DEAL_TYPE type) { switch (type) { case DEAL_TYPE_BUY : return "Buy" ; case DEAL_TYPE_SELL : return "Sell" ; case DEAL_TYPE_BALANCE : return "Balance" ; case DEAL_TYPE_CREDIT : return "Credit" ; case DEAL_TYPE_CHARGE : return "Additional charge" ; case DEAL_TYPE_CORRECTION : return "Correction" ; case DEAL_TYPE_BONUS : return "Bonus" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION : return "Additional commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : return "Daily commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : return "Monthly commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : return "Daily agent commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY : return "Monthly agent commission" ; case DEAL_TYPE_INTEREST : return "Interest rate" ; case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : return "Canceled buy deal" ; case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : return "Canceled sell deal" ; case DEAL_DIVIDEND : return "Dividend operations" ; case DEAL_DIVIDEND_FRANKED : return "Franked (non-taxable) dividend operations" ; case DEAL_TAX : return "Tax charges" ; default : return "Unknown deal type: " +( string )type; } }

В зависимости от переданного в функцию типа сделки, выводится соответствующая строка.

Функция, возвращающая описание способа изменения позиции:

string DealEntryDescription( const ENUM_DEAL_ENTRY entry) { switch (entry) { case DEAL_ENTRY_IN : return "Entry In" ; case DEAL_ENTRY_OUT : return "Entry Out" ; case DEAL_ENTRY_INOUT : return "Entry InOut" ; case DEAL_ENTRY_OUT_BY : return "Entry OutBy" ; default : return "Unknown entry: " +( string )entry; } }

В зависимости от переданного в функцию способа изменения позиции, выводится соответствующая строка.

Функция, возвращающая описание сделки:

string DealDescription(SDeal &deal, const int index) { string indexs= StringFormat ( "% 5d" , index); if (deal.type!= DEAL_TYPE_BALANCE ) return ( StringFormat ( "%s: deal #%I64u %s, type %s, Position #%I64d %s (magic %I64d), Price %.*f at %s, sl %.*f, tp %.*f" , indexs, deal.ticket, DealEntryDescription(deal.entry), DealTypeDescription(deal.type), deal.pos_id, deal. Symbol (), deal.magic, deal.digits, deal.price, TimeToString (deal.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ), deal.digits, deal.sl, deal.digits, deal.tp)); else return ( StringFormat ( "%s: deal #%I64u %s, type %s %.2f %s at %s" , indexs, deal.ticket, DealEntryDescription(deal.entry), DealTypeDescription(deal.type), deal.profit, AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ), TimeToString (deal.time))); }

Если это балансовая сделка, то выводится описание в виде

0 : deal

Иначе, выводится описание сделки в ином формате:

1 : deal # 190724678 Entry In, type Buy, Position # 225824633 USDCHF (magic 600 ), Price 0.84940 at 2024.09 . 13 23 : 49 : 03 , sl 0.84811 , tp 0.84983

Функция, распечатывающая в журнале описание сделки:

void DealPrint(SDeal &deal, const int index) { Print (DealDescription(deal, index)); }

Здесь всё наглядно — просто распечатываем строку, полученную из функции DealDescription().

Напишем функции для записи и чтения массива сделок в файл/из файла.

Функция, открывающая файл для записи:

bool FileOpenToWrite( int &handle) { ResetLastError (); handle= FileOpen (PATH, FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_COMMON ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "%s: FileOpen() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } return true ; }

Функция, открывающая файл для чтения:

bool FileOpenToRead( int &handle) { ResetLastError (); handle= FileOpen (PATH, FILE_READ | FILE_BIN | FILE_COMMON ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "%s: FileOpen() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } return true ; }

Функции открывают файл для чтения/записи. В формальных параметрах по ссылке передаётся переменная, в которую записывается хэндл файла. Возвращают true при успешном открытии файла и false — при ошибке.

Функция, сохраняющая в файл данные сделок из массива:

bool FileWriteDealsFromArray(SDeal &array[], ulong &file_size) { if (array.Size()== 0 ) { PrintFormat ( "%s: Error! Empty deals array passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } int handle= INVALID_HANDLE ; if (!FileOpenToWrite(handle)) return false ; bool res= true ; ResetLastError (); res&= FileSeek (handle, 0 , SEEK_END ); if (!res) PrintFormat ( "%s: FileSeek(SEEK_END) failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); file_size= 0 ; res&=( FileWriteArray (handle, array)==array.Size()); if (!res) PrintFormat ( "%s: FileWriteArray() failed. Error " , __FUNCTION__ , GetLastError ()); else file_size= FileSize (handle); FileClose (handle); return res; }

В функцию передаётся массив структур, который необходимо сохранить в файле. Переменная для получения размера созданного файла передаётся по ссылке в формальных параметрах функции. Открываем файл, перемещаем файловый указатель в конец файла и записываем данные из массива структур в файл, начиная от указателя. По окончании записи файл закрывается.

После того, как массив структур сделок сохранён в файл, из этого файла можно обратно считать все сделки в массив, и далее его использовать для создания списков сделок и работы с ними в тестере.

Функция, загружающая в массив данные сделок из файла:

bool FileReadDealsToArray(SDeal &array[], ulong &file_size) { int handle= INVALID_HANDLE ; if (!FileOpenToRead(handle)) return false ; bool res= true ; ResetLastError (); file_size= 0 ; res=( FileReadArray (handle, array)> 0 ); if (!res) PrintFormat ( "%s: FileWriteArray() failed. Error " , __FUNCTION__ , GetLastError ()); else file_size= FileSize (handle); FileClose (handle); return res; }

На основе созданных выше функций напишем функцию для чтения истории сделок и записи их в файл.

Функция, подготавливающая файл со сделками истории:

bool PreparesDealsHistoryFile(SDeal &deals_array[]) { int total=SaveDealsToArray(deals_array); if (total== 0 ) return false ; ulong file_size= 0 ; if (!FileWriteDealsFromArray(deals_array, file_size)) return false ; PrintFormat ( "%u deals were saved in an array and written to a \"%s\" file of %I64u bytes in size" , deals_array.Size(), "TERMINAL_COMMONDATA_PATH\\Files\\" + PATH, file_size); ArrayResize (deals_array, 0 , total); if (!FileReadDealsToArray(deals_array, file_size)) return false ; PrintFormat ( "%I64u bytes were read from the file \"%s\" and written to the deals array. A total of %u deals were received" , file_size, FILE_NAME, deals_array.Size()); return true ; }

По комментариям в коде вся логика здесь понятна. Функция запускается в обработчике OnInit() и подготавливает файл со сделками для дальнейшей работы с ним:

int OnInit () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { if (!PreparesDealsHistoryFile(ExtArrayDeals)) return ( INIT_FAILED ); if (InpShowDataInLog) DealsArrayPrint(ExtArrayDeals); SDeal deal=ExtArrayDeals[ 0 ]; long leverage= AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); double start_money=deal.profit; datetime first_time=deal.time; string start_time= TimeToString (deal.time, TIME_DATE ); string message= StringFormat ( "Now you can run testing

Interval: %s - current date

Initial deposit: %.2f, leverage 1:%I64u" , start_time, start_money, leverage); Alert (message); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Помимо сохранения всех исторических сделок в файл, здесь ещё выводится алерт с сообщением о рекомендуемых настройках тестера — начальный баланс, плечо и время начала тестирования, соответствующее дате первой балансовой сделки. Например так:

Alert: Now you can run testing Interval: 2024.09 .13 - current date Initial deposit: 3000.00 , leverage 1 : 500

Такие настройки тестера дадут итоговый результат в тестере наиболее близким к тому, который получен в реальности.

Структура сделки, написанная в файле \MQL5\Experts\TradingByHistoryDeals\SymbolTrade.mqh, предназначена только для сохранения истории сделок в файл и для чтения сохранённой истории из файла. Для дальнейшей работы нам необходимо создать класс сделки, объекты которого будут храниться в списках. А сами списки — в объектах торгового класса для тестера. В свою очередь, торговые объекты — это тоже объекты класса, которые будут храниться в своём списке. Каждый торговый объект будет определяться по принадлежности его к определённому своему символу — сколько символов участвовало в торговле, столько будет и торговых объектов. Сами торговые объекты будут содержать в себе список сделок только по своему символу и свои объекты класса CTrade Стандартной Библиотеки. Это позволит каждый торговый объект класса CTrade настроить в соответствии с условиями торгуемого символа.

Напишем класс сделки в файле \MQL5\Experts\TradingByHistoryDeals\SymbolTrade.mqh.

class CDeal : public CObject { protected : ulong m_ticket; long m_order; datetime m_time; long m_time_msc; ENUM_DEAL_TYPE m_type; ENUM_DEAL_ENTRY m_entry; long m_magic; ENUM_DEAL_REASON m_reason; long m_pos_id; double m_volume; double m_price; double m_commission; double m_swap; double m_profit; double m_fee; double m_sl; double m_tp; string m_symbol; string m_comment; string m_external_id; int m_digits; double m_point; ulong m_ticket_tester; long m_pos_id_tester; public : void SetTicket( const ulong ticket) { this .m_ticket=ticket; } void SetOrder( const long order) { this .m_order=order; } void SetTime( const datetime time) { this .m_time=time; } void SetTimeMsc( const long value) { this .m_time_msc=value; } void SetType( const ENUM_DEAL_TYPE type) { this .m_type=type; } void SetEntry( const ENUM_DEAL_ENTRY entry) { this .m_entry=entry; } void SetMagic( const long magic) { this .m_magic=magic; } void SetReason( const ENUM_DEAL_REASON reason) { this .m_reason=reason; } void SetPositionID( const long id) { this .m_pos_id=id; } void SetVolume( const double volume) { this .m_volume=volume; } void SetPrice( const double price) { this .m_price=price; } void SetCommission( const double commission) { this .m_commission=commission; } void SetSwap( const double swap) { this .m_swap=swap; } void SetProfit( const double profit) { this .m_profit=profit; } void SetFee( const double fee) { this .m_fee=fee; } void SetSL( const double sl) { this .m_sl=sl; } void SetTP( const double tp) { this .m_tp=tp; } void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=symbol; } void SetComment( const string comment) { this .m_comment=comment; } void SetExternalID( const string ext_id) { this .m_external_id=ext_id; } void SetTicketTester( const ulong ticket) { this .m_ticket_tester=ticket; } void SetPosIDTester( const long pos_id) { this .m_pos_id_tester=pos_id; } ulong Ticket( void ) const { return this .m_ticket; } long Order( void ) const { return this .m_order; } datetime Time( void ) const { return this .m_time; } long TimeMsc( void ) const { return this .m_time_msc; } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal( void ) const { return this .m_type; } ENUM_DEAL_ENTRY Entry( void ) const { return this .m_entry; } long Magic( void ) const { return this .m_magic; } ENUM_DEAL_REASON Reason( void ) const { return this .m_reason; } long PositionID( void ) const { return this .m_pos_id; } double Volume( void ) const { return this .m_volume; } double Price( void ) const { return this .m_price; } double Commission( void ) const { return this .m_commission; } double Swap( void ) const { return this .m_swap; } double Profit( void ) const { return this .m_profit; } double Fee( void ) const { return this .m_fee; } double SL( void ) const { return this .m_sl; } double TP( void ) const { return this .m_tp; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } string Comment ( void ) const { return this .m_comment; } string ExternalID( void ) const { return this .m_external_id; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } double Point ( void ) const { return this .m_point; } ulong TicketTester( void ) const { return this .m_ticket_tester; } long PosIDTester( void ) const { return this .m_pos_id_tester; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CDeal *obj=node; switch (mode) { case SORT_MODE_DEAL_TICKET : return ( this .Ticket() > obj.Ticket() ? 1 : this .Ticket() < obj.Ticket() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_ORDER : return ( this .Order() > obj.Order() ? 1 : this .Order() < obj.Order() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_TIME : return ( this .Time() > obj.Time() ? 1 : this .Time() < obj.Time() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_TIME_MSC : return ( this .TimeMsc() > obj.TimeMsc() ? 1 : this .TimeMsc() < obj.TimeMsc() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_TYPE : return ( this .TypeDeal() > obj.TypeDeal() ? 1 : this .TypeDeal() < obj.TypeDeal() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_ENTRY : return ( this .Entry() > obj.Entry() ? 1 : this .Entry() < obj.Entry() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_MAGIC : return ( this .Magic() > obj.Magic() ? 1 : this .Magic() < obj.Magic() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_REASON : return ( this .Reason() > obj.Reason() ? 1 : this .Reason() < obj.Reason() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_POSITION_ID : return ( this .PositionID() > obj.PositionID() ? 1 : this .PositionID() < obj.PositionID() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_VOLUME : return ( this .Volume() > obj.Volume() ? 1 : this .Volume() < obj.Volume() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_PRICE : return ( this .Price() > obj.Price() ? 1 : this .Price() < obj.Price() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_COMMISSION : return ( this .Commission() > obj.Commission() ? 1 : this .Commission() < obj.Commission() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_SWAP : return ( this .Swap() > obj.Swap() ? 1 : this .Swap() < obj.Swap() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_PROFIT : return ( this .Profit() > obj.Profit() ? 1 : this .Profit() < obj.Profit() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_FEE : return ( this .Fee() > obj.Fee() ? 1 : this .Fee() < obj.Fee() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_SL : return ( this .SL() > obj.SL() ? 1 : this .SL() < obj.SL() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_TP : return ( this .TP() > obj.TP() ? 1 : this .TP() < obj.TP() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_SYMBOL : return ( this . Symbol () > obj. Symbol () ? 1 : this . Symbol () < obj. Symbol () ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_COMMENT : return ( this . Comment () > obj. Comment () ? 1 : this . Comment () < obj. Comment () ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_EXTERNAL_ID : return ( this .ExternalID() >obj.ExternalID() ? 1 : this .ExternalID() <obj.ExternalID() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_TICKET_TESTER : return ( this .TicketTester()>obj.TicketTester()? 1 : this .TicketTester()<obj.TicketTester() ? - 1 : 0 ); case SORT_MODE_DEAL_POS_ID_TESTER : return ( this .PosIDTester() >obj.PosIDTester() ? 1 : this .PosIDTester() <obj.PosIDTester() ? - 1 : 0 ); default : return ( WRONG_VALUE ); } } CDeal( const ulong ticket, const string symbol) : m_ticket(ticket), m_symbol(symbol), m_ticket_tester( 0 ), m_pos_id_tester( 0 ) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .m_point=:: SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); } CDeal( void ) {} ~CDeal( void ) {} };

Класс практически повторяет ранее созданную структуру сделки. Кроме свойств сделки добавлены дополнительные свойства — Digits и Point символа, по которому была проведена сделка. Это упрощает вывод описания сделки, так как эти данные устанавливаются в конструкторе сделки сразу при создании объекта, что освобождает от необходимости получать эти свойства для каждой сделки (если они нужны) при обращении к ней.

Также здесь создан виртуальный метод Compare() для сравнения двух объектов сделок — он будет использоваться при сортировке списков сделок для поиска нужной сделки по указанному свойству.

Теперь создадим торговый класс символа. В классе будет храниться список сделок, проведённых по символу, записанному в свойствах объекта, из него же эти сделки будут запрашиваться тестером для их копирования. В общем, этот класс будет являться основой для копирования сделок, проведённых на счёте по символу, в тестере стратегий:

CDeal DealTmp; class CSymbolTrade : public CObject { private : int m_index_next_deal; int m_deals_processed; protected : MqlTick m_tick; CArrayObj m_list_deals; CTrade m_trade; string m_symbol; public : CArrayObj *GetListDeals( void ) { return (& this .m_list_deals); } void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=symbol; } void SetNumProcessedDeals( const int num) { this .m_deals_processed=num; } int NumProcessedDeals( void ) const { return this .m_deals_processed; } bool AddDeal(CDeal *deal); CDeal *GetDealByTime( const datetime time); CDeal *GetDealByIndex( const int index); CDeal *GetDealInByPosID( const long pos_id); CDeal *GetDealCurrent( void ); int DealsTotal( void ) const { return this .m_list_deals.Total(); } int DealCurrentIndex( void ) const { return this .m_index_next_deal; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } string Description( void ) const { return :: StringFormat ( "%s trade object. Total deals: %d" , this . Symbol (), this .DealsTotal() ); } double Bid( void ); double Ask( void ); datetime Time( void ); long TimeMsc( void ); ulong Buy( const double volume, const ulong magic, const double sl, const double tp, const string comment); ulong Sell( const double volume, const ulong magic, const double sl, const double tp, const string comment); bool ClosePos( const ulong ticket); bool CheckTime( const datetime time) { return ( this .Time()>=time); } void SetNextDealIndex( void ) { this .m_index_next_deal++; } double OnTester ( void ) { :: PrintFormat ( "Symbol %s: Total deals: %d, number of processed deals: %d" , this . Symbol (), this .DealsTotal(), this .NumProcessedDeals()); return this .m_deals_processed; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CSymbolTrade *obj=node; return ( this . Symbol ()>obj. Symbol () ? 1 : this . Symbol ()<obj. Symbol () ? - 1 : 0 ); } CSymbolTrade( void ) : m_index_next_deal( 0 ), m_deals_processed( 0 ) {} CSymbolTrade( const string symbol) : m_symbol(symbol), m_index_next_deal( 0 ), m_deals_processed( 0 ) { this .m_trade.SetMarginMode(); this .m_trade.SetTypeFillingBySymbol( this .m_symbol); } ~CSymbolTrade( void ) {} };

Рассмотрим некоторые методы.

SetNumProcessedDeals() и NumProcessedDeals() устанавливают и возвращают количество уже обработанных тестером исторических сделок из полученного из файла списка сделок. Необходимы для контроля правильности обработки исторических сделок и получения итоговой статистики количества обработанных сделок тестером;

и устанавливают и возвращают количество уже обработанных тестером исторических сделок из полученного из файла списка сделок. Необходимы для контроля правильности обработки исторических сделок и получения итоговой статистики количества обработанных сделок тестером; GetDealCurrent() возвращает указатель на текущую историческую сделку, которую необходимо обработать тестером и пометить её обработанной;

возвращает указатель на текущую историческую сделку, которую необходимо обработать тестером и пометить её обработанной; DealCurrentIndex() возвращает индекс исторической сделки, выбранной для обработки тестером на текущий момент;

возвращает индекс исторической сделки, выбранной для обработки тестером на текущий момент; SetNextDealIndex() после завершения обработки текущей исторической сделки, устанавливает индекс следующей сделки для обработки её тестером. Так как все исторические сделки в списке отсортированы по времени в миллисекундах, то это будет установка индекса следующей сделки после завершения обработки тестером предыдущей. Таким образом мы будем выбирать последовательно все сделки истории, которые будут обрабатываться тестером в момент наступления времени, записанного в свойствах текущей выбранной сделки;

после завершения обработки текущей исторической сделки, устанавливает индекс следующей сделки для обработки её тестером. Так как все исторические сделки в списке отсортированы по времени в миллисекундах, то это будет установка индекса следующей сделки после завершения обработки тестером предыдущей. Таким образом мы будем выбирать последовательно все сделки истории, которые будут обрабатываться тестером в момент наступления времени, записанного в свойствах текущей выбранной сделки; CheckTime() проверяет момент наступления в тестере времени, записанного в свойствах текущей исторической сделки. Логика такова: есть выбранная сделка, которую нужно обработать в тестере. До тех пор, пока время в тестере меньше времени, записанного в сделке, ничего не делаем — просто идём на следующий тик. Как только время в тестере становится равным, либо больше времени в текущей выбранной сделке (время в тестере может не совпасть со временем в сделке, поэтому время проверяется и на "больше"), сделка обрабатывается тестером в зависимости от её типа и способа изменения позиции сделкой. Далее эта сделка помечается обработанной, устанавливается индекс следующей сделки, и процесс ожидания времени, контролируемый этим методом, продолжается, но уже для следующей сделки:

проверяет момент наступления в тестере времени, записанного в свойствах текущей исторической сделки. Логика такова: есть выбранная сделка, которую нужно обработать в тестере. До тех пор, пока время в тестере меньше времени, записанного в сделке, ничего не делаем — просто идём на следующий тик. Как только время в тестере становится равным, либо больше времени в текущей выбранной сделке (время в тестере может не совпасть со временем в сделке, поэтому время проверяется и на "больше"), сделка обрабатывается тестером в зависимости от её типа и способа изменения позиции сделкой. Далее эта сделка помечается обработанной, устанавливается индекс следующей сделки, и процесс ожидания времени, контролируемый этим методом, продолжается, но уже для следующей сделки: Обработчик OnTester() вызывается из стандартного обработчика OnTester() советника, выводит в журнал имя символа, количество исторических и обработанных тестером сделок, и возвращает количество обработанных сделок по символу торгового объекта;

Класс имеет два конструктора — по умолчанию и параметрический.

В параметрическом конструкторе, в формальных параметрах, передаётся наименование символа торгового объекта, которое устанавливается при его создании, и в торговый объект класса CTrade устанавливаются режим расчёта маржи,в соответствии с настройками текущего счета, и тип ордера по исполнению, согласно настройкам символа торгового объекта:

CSymbolTrade( void ) : m_index_next_deal( 0 ), m_deals_processed( 0 ) {} CSymbolTrade( const string symbol) : m_symbol(symbol), m_index_next_deal( 0 ), m_deals_processed( 0 ) { this .m_trade.SetMarginMode(); this .m_trade.SetTypeFillingBySymbol( this .m_symbol); }

Метод, добавляющий сделку в массив сделок:

bool CSymbolTrade::AddDeal(CDeal *deal) { this .m_list_deals.Sort(SORT_MODE_DEAL_TICKET); if ( this .m_list_deals.Search(deal)> WRONG_VALUE ) return true ; this .m_list_deals.Sort(SORT_MODE_DEAL_TIME_MSC); if (! this .m_list_deals.InsertSort(deal)) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to add deal" , __FUNCTION__ ); return false ; } return true ; }

В метод передаётся указатель на объект сделки. Если сделка с таким тикетом уже есть в списке — просто возвращается true. Иначе — список сортируется по времени сделок в миллисекундах, и сделка добавляется в список в порядке сортировки по времени в мс.

Метод, возвращающий указатель на объект сделки по времени в секундах:

CDeal* CSymbolTrade::GetDealByTime( const datetime time ) { DealTmp.SetTime(time); this .m_list_deals.Sort(SORT_MODE_DEAL_TIME_MSC); int index= this .m_list_deals.Search(&DealTmp); return this .m_list_deals.At(index); }

В метод передаётся искомое время. Временному объекту сделки устанавливаем переданное в метод время, список сортируется по времени в миллисекундах, и в нём ищется индекс сделки, у которой время равно переданному в метод (установленному во временный объект). Далее возвращается указатель на сделку в списке по найденному индексу. Если сделки с таким временем нет в списке, то индекс будет равен -1, и из списка будет возвращён NULL.

Интересно, что сделка ищется по времени в секундах, но список мы сортируем по времени в миллисекундах. Тесты показали, что если список сортировать тоже в секундах, то некоторые сделки в нём не находятся, хотя они точно есть. Скорее всего, это связано с тем, что в одной секунде есть несколько сделок со временем в миллисекундах. И возвращается указатель на уже обработанную ранее сделку, так как несколько сделок имеют одинаковое время в секундах.

Метод, возвращающий указатель на сделку открытия по идентификатору позиции:

CDeal *CSymbolTrade::GetDealInByPosID( const long pos_id) { int total= this .m_list_deals.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL || deal.PositionID()!=pos_id) continue ; if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_IN ) return deal; } return NULL ; }

В метод передаётся идентификатор позиции, открывающую сделку которой необходимо найти. Далее в цикле по списку сделок получаем сделку, у которой идентификатор позиции равен переданному в метод, и возвращаем указатель на сделку, у которой способ изменения позиции равен "Вход в рынок" (DEAL_ENTRY_IN).

Метод, возвращающий указатель на объект сделки по индексу в списке:

CDeal *CSymbolTrade::GetDealByIndex( const int index) { return this .m_list_deals.At(index); }

Просто возвращаем указатель на объект в списке по переданному в метод индексу. Если индекс некорректен, то будет возвращён NULL.

Метод, возвращающий указатель на сделку, на которую указывает индекс текущей сделки:

CDeal *CSymbolTrade::GetDealCurrent( void ) { this .m_list_deals.Sort(SORT_MODE_DEAL_TIME_MSC); return this .GetDealByIndex( this .m_index_next_deal); }

Список сделок сортируется по времени в миллисекундах, и возвращается указатель на сделку, индекс которой записан в переменную класса m_index_next_deal.

Метод, возвращающий текущую цену Bid:

double CSymbolTrade::Bid( void ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { :: PrintFormat ( "%s: SymbolInfoTick() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); return 0 ; } return this .m_tick.bid; }

Получаем данные последнего тика в структуру цен m_tick и возвращаем из неё цену Bid.

Метод, возвращающий текущую цену Ask:

double CSymbolTrade::Ask( void ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { :: PrintFormat ( "%s: SymbolInfoTick() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); return 0 ; } return this .m_tick.ask; }

Получаем данные последнего тика в структуру цен m_tick и возвращаем из неё цену Ask.

Метод, возвращающий текущее время в секундах:

datetime CSymbolTrade::Time( void ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { :: PrintFormat ( "%s: SymbolInfoTick() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); return 0 ; } return this .m_tick.time; }

Получаем данные последнего тика в структуру цен m_tick и возвращаем из неё время.

Метод, возвращающий текущее время в миллисекундах:

long CSymbolTrade::TimeMsc( void ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { :: PrintFormat ( "%s: SymbolInfoTick() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); return 0 ; } return this .m_tick.time_msc; }

Получаем данные последнего тика в структуру цен m_tick и возвращаем из неё время в миллисекундах.

Метод, открывающий длинную позицию:

ulong CSymbolTrade::Buy( const double volume, const ulong magic, const double sl, const double tp, const string comment) { this .m_trade.SetExpertMagicNumber(magic); if (! this .m_trade.Buy(volume, this .m_symbol, 0 , sl, tp, comment)) { return 0 ; } return this .m_trade.ResultOrder(); }

В метод передаются параметры открываемой длинной позиции, в торговый объект устанавливается требуемый магик позиции и отсылается приказ на открытие длинной позиции с указанными параметрами. При ошибке открытия позиции, возвращается ноль, в случае успеха — тикет ордера, на основе которого была открыта позиция.

Метод, открывающий короткую позицию:

ulong CSymbolTrade::Sell( const double volume, const ulong magic, const double sl, const double tp, const string comment) { this .m_trade.SetExpertMagicNumber(magic); if (! this .m_trade.Sell(volume, this .m_symbol, 0 , sl, tp, comment)) { return 0 ; } return this .m_trade.ResultOrder(); }

Аналогично предыдущему методу, но открывается короткая позиция.

Метод, закрывающий позицию по тикету:

bool CSymbolTrade::ClosePos( const ulong ticket) { return this .m_trade.PositionClose(ticket); }

Возвращает результат вызова метода PositionClose() торгового объекта класса CTrade.

Торговый класс символа готов. Теперь реализуем его в советнике для работы с историческими сделками, сохранёнными в файле.





Разбираем в тестере историю сделок из файла

Перейдём к файлу советника \MQL5\Experts\TradingByHistoryDeals\TradingByHistoryDeals.mq5 и впишем временный объект только что созданного торгового класса символа — он потребуется для поиска нужного объекта в списке, в котором будут храниться указатели на такие объекты:

input string InpTestedSymbol = "" ; input long InpTestedMagic = - 1 ; sinput bool InpShowDataInLog = false ; CSymbolTrade SymbTradeTmp; SDeal ExtArrayDeals[]={}; CArrayObj ExtListSymbols;

У нас есть массив исторических сделок, на основе которого мы можем создать список торговых объектов, внутри которых будут списки сделок, принадлежащих символу объекта. В массиве сделок хранятся структуры, описывающие сделки. Так как в торговом объекте будут содержаться списки объектов сделок, нам нужно создать функцию, создающую новый объект сделки, и заполняющий свойства сделки из полей структуры, описывающей сделку:

CDeal *CreateDeal(SDeal &deal_str) { CDeal *deal= new CDeal(deal_str.ticket, deal_str. Symbol ()); if (deal== NULL ) { PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create deal object" ); return NULL ; } deal.SetOrder(deal_str.order); deal.SetPositionID(deal_str.pos_id); deal.SetTimeMsc(deal_str.time_msc); deal.SetTime(deal_str.time); deal.SetVolume(deal_str.volume); deal.SetPrice(deal_str.price); deal.SetProfit(deal_str.profit); deal.SetCommission(deal_str.commission); deal.SetSwap(deal_str.swap); deal.SetFee(deal_str.fee); deal.SetSL(deal_str.sl); deal.SetTP(deal_str.tp); deal.SetType(deal_str.type); deal.SetEntry(deal_str.entry); deal.SetReason(deal_str.reason); deal.SetMagic(deal_str.magic); deal.SetComment(deal_str. Comment ()); deal.SetExternalID(deal_str.ExternalID()); return deal; }

В функцию передаётся структура сделки, создаётся новый объект сделки, и его свойства заполняются значениями из полей структуры.

Функция возвращает указатель на вновь созданный объект. При ошибке создания объекта, возвращается NULL.

Напишем функцию, создающую список торговых объектов символов:

bool CreateListSymbolTrades(SDeal &array_deals[], CArrayObj *list_symbols) { bool res= true ; int total=( int )array_deals.Size(); if (total== 0 ) { PrintFormat ( "%s: Error! Empty deals array passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } CSymbolTrade *SymbolTrade= NULL ; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { SDeal deal_str=array_deals[i]; if (deal_str.type!= DEAL_TYPE_BUY && deal_str.type!= DEAL_TYPE_SELL ) continue ; string symbol=deal_str. Symbol (); SymbTradeTmp.SetSymbol(symbol); list_symbols.Sort(); int index=list_symbols.Search(&SymbTradeTmp); if (index== WRONG_VALUE ) { SymbolTrade= new CSymbolTrade(symbol); if (SymbolTrade== NULL ) { res &= false ; continue ; } if (!list_symbols.Add(SymbolTrade)) { delete SymbolTrade; res &= false ; continue ; } } else { SymbolTrade=list_symbols.At(index); if (SymbolTrade== NULL ) continue ; } if (SymbolTrade.GetDealByTime(deal_str.time)== NULL ) { CDeal *deal=CreateDeal(deal_str); if (deal== NULL ) { res &= false ; continue ; } res &=SymbolTrade.AddDeal(deal); } } return res; }

Логика функции подробно расписана в комментариях. В цикле по списку исторических сделок анализируем каждую очередную сделку. Проверяем её символ и, если торгового объекта для этого символа ещё нет, — создаём новый торговый объект и сохраняем его в списке. Если уже есть — просто получаем указатель на торговый объект символа сделки из списка. Далее, точно так же проверяем наличие такой сделки в списке сделок торгового объекта и добавляем её в список при отсутствии. В результате прохода в цикле по всем историческим сделкам, получаем список торговых объектов по символам, в которых содержатся списки сделок, принадлежащих символу объекта.

Список торговых объектов можно вывести в журнал при помощи функции:

void SymbolsArrayPrint(CArrayObj *list_symbols) { int total=list_symbols.Total(); if (total== 0 ) return ; Print ( "Symbols used in trading:" ); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { string index= StringFormat ( "% 3d" , i+ 1 ); CSymbolTrade *obj=list_symbols.At(i); if (obj== NULL ) continue ; PrintFormat ( "%s. %s" ,index, obj.Description()); } }

В цикле по списку торговых объектов символов получаем очередной объект и выводим в журнал его описание. Выглядит в журнале это примерно так:

Symbols used in trading: 1. AUDUSD trade object . Total deals: 218 2. EURJPY trade object . Total deals: 116 3. EURUSD trade object . Total deals: 524 4. GBPUSD trade object . Total deals: 352 5. NZDUSD trade object . Total deals: 178 6. USDCAD trade object . Total deals: 22 7. USDCHF trade object . Total deals: 250 8. USDJPY trade object . Total deals: 142 9. XAUUSD trade object . Total deals: 118

У нас появился объект класса сделки. Добавим функцию, возвращающую описание сделки:

string DealDescription(CDeal *deal, const int index) { string indexs= StringFormat ( "% 5d" , index); if (deal.TypeDeal()!= DEAL_TYPE_BALANCE ) return ( StringFormat ( "%s: deal #%I64u %s, type %s, Position #%I64d %s (magic %I64d), Price %.*f at %s, sl %.*f, tp %.*f" , indexs, deal.Ticket(), DealEntryDescription(deal.Entry()), DealTypeDescription(deal.TypeDeal()), deal.PositionID(), deal. Symbol (), deal.Magic(), deal. Digits (), deal.Price(), TimeToString (deal.Time(), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ), deal. Digits (), deal.SL(), deal. Digits (), deal.TP())); else return ( StringFormat ( "%s: deal #%I64u %s, type %s %.2f %s at %s" , indexs, deal.Ticket(), DealEntryDescription(deal.Entry()), DealTypeDescription(deal.TypeDeal()), deal.Profit(), AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ), TimeToString (deal.Time()))); }

Эта функция полностью повторяет логику точно такой же функции, возвращающей описание структуры сделки. Но здесь вместо структуры сделки в функцию передаётся указатель на объект сделки.

Теперь оформим обработчик OnInit() до логического завершения.

Добавим обработку запуска советника в тестере, создадим список торговых объектов и обратимся к каждому символу, которые использовались в торговле для подгрузки их истории и открытия окон графиков этих символов в тестере:

int OnInit () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { if (!PreparesDealsHistoryFile(ExtArrayDeals)) return ( INIT_FAILED ); if (InpShowDataInLog) DealsArrayPrint(ExtArrayDeals); SDeal deal=ExtArrayDeals[ 0 ]; long leverage= AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); double start_money=deal.profit; datetime first_time=deal.time; string start_time= TimeToString (deal.time, TIME_DATE ); string message= StringFormat ( "Now you can run testing

Interval: %s - current date

Initial deposit: %.2f, leverage 1:%I64u" , start_time, start_money, leverage); Alert (message); } else { ulong file_size= 0 ; ArrayResize (ExtArrayDeals, 0 ); if (!FileReadDealsToArray(ExtArrayDeals, file_size)) { PrintFormat ( "Failed to read file \"%s\". Error %d" , FILE_NAME, GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } PrintFormat ( "%I64u bytes were read from the file \"%s\" and written to the deals array. A total of %u deals were received" , file_size, FILE_NAME, ExtArrayDeals.Size()); } if (!CreateListSymbolTrades(ExtArrayDeals, &ExtListSymbols)) { Print ( "Errors found while creating symbol list" ); return ( INIT_FAILED ); } SymbolsArrayPrint(&ExtListSymbols); datetime array[]; int total=ExtListSymbols.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CSymbolTrade *obj=ExtListSymbols.At(i); if (obj== NULL ) continue ; CopyTime (obj. Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 1 , array); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnDeinit() советника очистим созданные массивы и списки:

void OnDeinit ( const int reason) { ExtListSymbols.Clear(); ArrayFree (ExtArrayDeals); }

В обработчике OnTick() советника в тестере обрабатываем список сделок из файла:

void OnTick () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; TradeByHistory(InpTestedSymbol, InpTestedMagic); }

Рассмотрим эту функцию подробнее. Вообще, логика обработки сделок истории изначально представлялась такой:

получили время тика, получили сделку с таким временем, обрабатываем сделку в тестере.



На первый взгляд, простая и логичная схема при реализации потерпела полное фиаско. Дело в том, что в тестере не всегда время тика совпадает с временем сделки. Даже в миллисекундах. И при тестировании по всем тикам, на основе реальных тиков, взятых с того же самого сервера, сделки терялись. Время тика знаем, точно знаем, что на этом самом времени есть сделка, но тестер её не видит — нет тика с таким временем, как у сделки. Но есть тик со временем до-, и со временем после времени сделки. Соответственно, логика может быть построена не на тиках с их временем, а на сделках:

сделки отсортированы в списке по времени их появления в миллисекундах. Устанавливаем индекс самой первой сделки как индекс текущей,

выбираем сделку по индексу текущей сделки и получаем её время; ждём тик с таким временем: если время тика меньше времени сделки — ждём следующий тик, если время тика равно или больше времени сделки — обрабатываем сделку, записываем в неё факт того, что она уже обработана, и устанавливаем индекс следующей сделки как индекс текущей; пока тест не окончен, повторяем с пункта 2.



Такая схема позволяет дождаться времени каждой последующей сделки и исполнить её в тестере. При этом, на цену сделки внимания не обращаем — просто копируем сделки по наступлению их времени. Даже если время тика в тестере уже чуть позже, чем у реальной сделки — ничего страшного. Главное — скопировать торговлю. Фактом того, что сделка уже обработана тестером, будет ненулевое значение свойства сделки "тикет позиции в тестере". Если это значение равно нулю — значит, эта сделка ещё не обрабатывалась в тестере. После исполнения этой сделки в тестере, в это её свойство вписывается тикет позиции, к которой относится эта сделка в тестере.

Напишем функцию, в которой реализована описанная выше логика:

void TradeByHistory( const string symbol= "" , const long magic=- 1 ) { datetime time= 0 ; int total=ExtListSymbols.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CSymbolTrade *obj=ExtListSymbols.At(i); if (obj== NULL ) continue ; CDeal *deal=obj.GetDealCurrent(); if (deal== NULL ) continue ; if ((magic>- 1 && deal.Magic()!=magic) || (symbol!= "" && deal. Symbol ()!=symbol)) continue ; ENUM_DEAL_TYPE type=deal.TypeDeal(); if (type!= DEAL_TYPE_BUY && type!= DEAL_TYPE_SELL ) continue ; if (deal.TicketTester()> 0 ) continue ; if (!obj.CheckTime(deal.Time())) continue ; ENUM_DEAL_ENTRY entry=deal.Entry(); if (entry== DEAL_ENTRY_IN ) { double sl= 0 ; double tp= 0 ; ulong ticket=(type== DEAL_TYPE_BUY ? obj.Buy(deal.Volume(), deal.Magic(), sl, tp, deal. Comment ()) : type== DEAL_TYPE_SELL ? obj.Sell(deal.Volume(),deal.Magic(), sl, tp, deal. Comment ()) : 0 ); if (ticket> 0 ) { obj.SetNumProcessedDeals(obj.NumProcessedDeals()+ 1 ); deal.SetTicketTester(ticket); long pos_id_tester= 0 ; if ( HistoryDealSelect (ticket)) { pos_id_tester= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID ); deal.SetPosIDTester(pos_id_tester); } } } if (entry== DEAL_ENTRY_OUT || entry== DEAL_ENTRY_INOUT || entry== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { CDeal *deal_in=obj.GetDealInByPosID(deal.PositionID()); if (deal_in== NULL ) continue ; ulong ticket_tester=deal_in.TicketTester(); if (ticket_tester== 0 ) { PrintFormat ( "Could not get position ticket, apparently position #%I64d (#%I64d) is already closed

" , deal.PositionID(), deal_in.PosIDTester()); obj.SetNextDealIndex(); continue ; } if (obj.ClosePos(ticket_tester)) { obj.SetNumProcessedDeals(obj.NumProcessedDeals()+ 1 ); deal.SetTicketTester(ticket_tester); } } if (deal.TicketTester()> 0 ) { obj.SetNextDealIndex(); } } }

Этот код полностью копирует оригинальную торговлю, которая велась на счёте, и сделки которой записаны в файл. Все позиции открываются без стоп-приказов. То есть, значения для StopLoss и TakeProfit не копируются из реальных сделок в методы открытия позиций. Это упрощает отслеживание сделок, так как сделки закрытия тоже есть в списке, и тестер их отрабатывает, независимо от того, как была закрыта позиция — по StopLoss или по TakeProfit.

Скомпилируем советник и запустим его на графике. В итоге, будет создан файл HistoryDealsData.bin, в общей папке клиентских терминалов, по пути типа "C:\Users\UserName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files", в подпапке TradingByHistoryDeals, и будет выведен на график алерт с сообщением о желательных настройках тестера:

Давайте теперь запустим советник в тестере, выбрав в настройках тестера указанный диапазон дат, начальный депозит и плечо:

Тест запустим по всем проторгованным символам и магикам:

Получается, что вся торговля принесла нам минус 550 долларов. Интересно, а если бы мы ставили иные стоп-приказы?

Давайте проверим.





Скорректируем стоп-приказы

Сохраним советник в той же папке \MQL5\Experts\TradingByHistoryDeals\ под новым именем TradingByHistoryDeals_SLTP.mq5.

Добавим перечисление методов тестирования, входные параметры разобьём по группам, добавив группу для установки параметров стоп-приказов, и две новые переменные глобального уровня для передачи через них значений StopLoss и TakeProfit в торговые объекты:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "SymbolTrade.mqh" enum ENUM_TESTING_MODE { TESTING_MODE_ORIGIN, TESTING_MODE_SLTP, }; input group "Strategy parameters" input string InpTestedSymbol = "" ; input long InpTestedMagic = - 1 ; sinput bool InpShowDataInLog = false ; input group "Stops parameters" input ENUM_TESTING_MODE InpTestingMode = TESTING_MODE_ORIGIN; input int InpStopLoss = 300 ; input int InpTakeProfit = 500 ; CSymbolTrade SymbTradeTmp; SDeal ExtArrayDeals[]={}; CArrayObj ExtListSymbols; int ExtStopLoss; int ExtTakeProfit;

В обработчике OnInit() скорректируем и запишем в переменные значения стоп-приказов, устанавливаемые входными параметрами:

int OnInit () { ExtStopLoss =(InpStopLoss< 1 ? 0 : InpStopLoss); ExtTakeProfit=(InpTakeProfit< 1 ? 0 : InpTakeProfit);

Добавим функции, рассчитывающие корректные значения для цен StopLoss и TakeProfit относительно уровня StopLevel, установленного для символа:

double CorrectStopLoss( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const int stop_loss, const int spread_multiplier= 2 ) { if (stop_loss== 0 || (order_type!= ORDER_TYPE_BUY && order_type!= ORDER_TYPE_SELL )) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name, spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK )); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY ? NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt, price-stop_loss*pt), dg) : NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt, price+stop_loss*pt), dg) ); } double CorrectTakeProfit( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const int take_profit, const int spread_multiplier= 2 ) { if (take_profit== 0 || (order_type!= ORDER_TYPE_BUY && order_type!= ORDER_TYPE_SELL )) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name, spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK )); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY ? NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt, price+take_profit*pt), dg) : NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt, price-take_profit*pt), dg) ); } int StopLevel( const string symbol_name, const int spread_multiplier) { int spread=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_SPREAD ); int stop_level=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); return (stop_level== 0 ? spread*spread_multiplier : stop_level); }

Для установки уровней StopLoss и TakeProfit, цена стоп-приказа не должна находиться ближе к текущей цене на расстояние StopLevel. Если уровень StopLevel для символа имеет нулевое значение, значит используется размер StopLevel, равный двум, иногда трём размерам спреда, установленного для символа. В этих функциях используется двойной множитель спреда. Эта величина передаётся в формальных параметрах функций, и имеет значение по умолчанию 2. При необходимости изменения значения множителя, нужно передать в функции, при их вызове, иное требуемое значение. Функции возвращают корректные цены для StopLoss и TakeProfit.

В функции торговли по истории сделок TradeByHistory() впишем новые блоки кода, где учитывается режим торговли в тестере и установка значений StopLoss и TakeProfit в случае, если выбрано тестирование с указанными значениями стоп-приказов. В блоке закрытия позиций закрывать их нужно только при типе тестирования "оригинальная торговля". Если выбрано тестирование с указанными значениями стоп-приказов, то сделки закрытия должны игнорироваться — тестер сам будет закрывать позиции по выставленным значениям StopLoss и TakeProfit. Единственное, что нужно делать при торговле со стоп-приказами в случае обработки сделок закрытия — это помечать их обработанными и переходить к следующей сделке.

void TradeByHistory( const string symbol= "" , const long magic=- 1 ) { datetime time= 0 ; int total=ExtListSymbols.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CSymbolTrade *obj=ExtListSymbols.At(i); if (obj== NULL ) continue ; CDeal *deal=obj.GetDealCurrent(); if (deal== NULL ) continue ; if ((magic>- 1 && deal.Magic()!=magic) || (symbol!= "" && deal. Symbol ()!=symbol)) continue ; ENUM_DEAL_TYPE type=deal.TypeDeal(); if (type!= DEAL_TYPE_BUY && type!= DEAL_TYPE_SELL ) continue ; if (deal.TicketTester()> 0 ) continue ; if (!obj.CheckTime(deal.Time())) continue ; ENUM_DEAL_ENTRY entry=deal.Entry(); if (entry== DEAL_ENTRY_IN ) { double sl= 0 ; double tp= 0 ; if (InpTestingMode==TESTING_MODE_SLTP) { ENUM_ORDER_TYPE order_type=(deal.TypeDeal()== DEAL_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); sl=CorrectStopLoss(deal. Symbol (), order_type, ExtStopLoss); tp=CorrectTakeProfit(deal. Symbol (), order_type, ExtTakeProfit); } ulong ticket=(type== DEAL_TYPE_BUY ? obj.Buy(deal.Volume(), deal.Magic(), sl, tp, deal. Comment ()) : type== DEAL_TYPE_SELL ? obj.Sell(deal.Volume(),deal.Magic(), sl, tp, deal. Comment ()) : 0 ); if (ticket> 0 ) { obj.SetNumProcessedDeals(obj.NumProcessedDeals()+ 1 ); deal.SetTicketTester(ticket); long pos_id_tester= 0 ; if ( HistoryDealSelect (ticket)) { pos_id_tester= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID ); deal.SetPosIDTester(pos_id_tester); } } } if (entry== DEAL_ENTRY_OUT || entry== DEAL_ENTRY_INOUT || entry== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { CDeal *deal_in=obj.GetDealInByPosID(deal.PositionID()); if (deal_in== NULL ) continue ; ulong ticket_tester=deal_in.TicketTester(); if (ticket_tester== 0 ) { PrintFormat ( "Could not get position ticket, apparently position #%I64d (#%I64d) is already closed

" , deal.PositionID(), deal_in.PosIDTester()); obj.SetNextDealIndex(); continue ; } if (InpTestingMode==TESTING_MODE_ORIGIN) { if (obj.ClosePos(ticket_tester)) { obj.SetNumProcessedDeals(obj.NumProcessedDeals()+ 1 ); deal.SetTicketTester(ticket_tester); } } else { obj.SetNumProcessedDeals(obj.NumProcessedDeals()+ 1 ); deal.SetTicketTester(ticket_tester); } } if (deal.TicketTester()> 0 ) { obj.SetNextDealIndex(); } } }

В обработчике OnTester() советника посчитаем и вернём общее количество обработанных в тестере сделок:

double OnTester ( void ) { double ret= 0.0 ; int total=ExtListSymbols.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CSymbolTrade *obj=ExtListSymbols.At(i); if (obj!= NULL ) ret+=obj. OnTester (); } return (ret); }

Кроме того, здесь для каждого торгового объекта символа вызывается его собственный обработчик OnTester(), которые распечатывают в журнале свои данные. По окончании тестирования, в журнале тестера получим такие сообщения:

2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 2025.01 .21 23 : 54 : 59 Symbol AUDUSD: Total deals: 218 , number of processed deals: 216 2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 2025.01 .21 23 : 54 : 59 Symbol EURJPY: Total deals: 116 , number of processed deals: 114 2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 2025.01 .21 23 : 54 : 59 Symbol EURUSD: Total deals: 524 , number of processed deals: 518 2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 2025.01 .21 23 : 54 : 59 Symbol GBPUSD: Total deals: 352 , number of processed deals: 350 2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 2025.01 .21 23 : 54 : 59 Symbol NZDUSD: Total deals: 178 , number of processed deals: 176 2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 2025.01 .21 23 : 54 : 59 Symbol USDCAD: Total deals: 22 , number of processed deals: 22 2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 2025.01 .21 23 : 54 : 59 Symbol USDCHF: Total deals: 250 , number of processed deals: 246 2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 2025.01 .21 23 : 54 : 59 Symbol USDJPY: Total deals: 142 , number of processed deals: 142 2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 2025.01 .21 23 : 54 : 59 Symbol XAUUSD: Total deals: 118 , number of processed deals: 118 2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 final balance 3591.70 pips 2025.01 .22 23 : 49 : 15.951 Core 1 OnTester result 1902

Скомпилируем советник и запустим его с теми же настройками тестирования, но указав тип тестирования как "Specified StopLoss and TakeProfit values", установив размеры StopLoss и TakeProfit равными 100 и 500 пунктов соответственно:

В прошлом тесте, при тестировании оригинальной торговли, мы получили убыток в 550 долларов. Сейчас, заменив StopLoss всех позиций на значение в 100 пунктов, а TakeProfit — на 500 пунктов, мы получили прибыль в 590 пунктов. И это при простой замене стоп-приказов, не глядя на специфику разных торгуемых символов. Если для каждого из проторгованных символов подобрать свои размеры стоп-приказов, то график тестирования, вполне вероятно, можно и выровнять.





Заключение

Сегодня мы провели небольшой эксперимент с торговой историей в стиле "А что бы было, если...". Думаю, такие эксперименты вполне могут натолкнуть на интересные решения по изменению своей торговли. И в следующей статье мы проведём ещё один такой эксперимент — подключим сюда различные трейлинги позиций. Будет интересно.

К статье прикреплены файлы всех рассмотренных сегодня советников и классов. Вы можете их скачать, изучить и самостоятельно поэкспериментировать со своими торговыми счетами. Папку с архивом можно сразу распаковать в свой каталог MQL5 клиентского терминала, и все файлы будут размещены в нужных подпапках.

Программы, используемые в статье:

#

Имя

Тип Описание

1

SymbolTrade.mqh

Библиотека класса

Библиотека структуры и класса сделки, торговый класс символа

2

TradingByHistoryDeals.mq5

Советник

Советник для просмотра в тестере сделок и трейдов, осуществляемых на счёте

3

TradingByHistoryDeals_SLTP.mq5

Советник

Советник для просмотра и изменения при помощи StopLoss и TakeProfit в тестере сделок и трейдов, осуществляемых на счёте

4

MQL5.zip

Архив

Архив файлов, представленных выше, для распаковки в каталог MQL5 клиентского терминала



Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



