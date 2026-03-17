Алгоритм искусственного поискового роя — Artificial Searching Swarm Algorithm (ASSA)

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Введение

Задача глобальной оптимизации присутствует во многих прикладных задачах — от инженерии до автоматизированных торговых систем — и в реальных прикладных сценариях часто сталкивается с мультимодальными, разрывными и смешанными по типу пространствами, где классические градиентные методы неприменимы. В таких условиях востребованы метаэвристики, в том числе роевые алгоритмы. В этой статье мы рассматриваем Artificial Searching Swarm Algorithm (ASSA) — алгоритм с необычной тактической метафорой, в котором агенты обмениваются короткими «сигналами» о найденных улучшениях. Наша проверяемая гипотеза: позволит ли такой краткоживущий сигнал ускорить раннюю сходимость без потери способности роя выбираться из локальных экстремумов при фиксированном бюджете вычислений?

Чтобы дать ответ, мы реализовали ASSA в MQL5 в виде совместимого с унифицированным тестовым стендом класса, чётко формализовали три правила движения (синергия, поисковое и случайное), механизмы нормализации и обработки дискретности, и провели воспроизводимые эксперименты на стандартном наборе (Hilly, Forest, Megacity) с дополнением эталонных функций Rosenbrock и Griewank. Критерии оценки — качество решения при фиксированном бюджете, стабильность по прогонам и поведение динамики роя.



Алгоритм Artificial Searching Swarm Algorithm (ASSA), был опубликован в 2012 году. Работа демонстрирует результаты тестирования ASSA на десяти контрольных функциях — от классических Розенброка, Гриванка и Растригина до задач с ограничениями — и проводит сравнение с генетическим алгоритмом, PSO и AFSA. Авторы показывают, что при достаточном числе итераций ASSA устойчиво превосходит конкурентов в задачах высокой размерности, сохраняя при этом простоту реализации и нечувствительность к начальным условиям.

Математически поведение каждого агента описывается тремя взаимоисключающими правилами движения. Синергетическое правило запускается с некоторой вероятностью "Pc" при наличии активного сигнала вызова: агент делает шаг в направлении координат вызывающего, причём длина шага пропорциональна нормализованному расстоянию до цели и случайному множителю. Поисковое правило срабатывает в отсутствие сигнала: агент формирует точку-зонд, притягиваясь одновременно к своей исторической лучшей позиции и к глобальному рекорду всего роя, и делает шаг в рассчитанном направлении. Если же зонд совпадает с текущей позицией агента — означая, что поблизости нет ни личного, ни коллективного превосходства — активируется стохастическое правило: случайный шаг в произвольном направлении, поддерживающий исследовательскую активность и защищающий алгоритм от преждевременной стагнации. Когда любое из трёх движений приводит агента в точку с лучшим значением функции, он немедленно транслирует свои координаты, и цикл сигнализации возобновляется.

Механизм глобального табло, известный в биомиметической литературе как "Bulletin Board", служит долгосрочной памятью алгоритма. В отличие от PSO, где каждая частица несёт полную информацию о своей траектории, в ASSA агент хранит лишь свой личный рекорд; актуальный глобальный рекорд всего роя обновляется централизованно и доступен всем участникам одновременно.



Реализация алгоритма

Каждый агент на каждой итерации при работе алгоритма ASSA совершает ровно одно движение, выбирая его тип из трёх возможных правил в зависимости от текущего состояния системы.

Роем управляет механизм сигнала. Когда любой агент обнаруживает позицию с лучшим значением фитнес-функции, чем у него была в предыдущей итерации, он транслирует свои координаты. Эта позиция запоминается в переменной "Xcall" и остаётся активной ровно одну итерацию. На следующей итерации каждый агент знает, был ли в предыдущей итерации зафиксирован сигнал, и с вероятностью "Pc" решает откликнуться на него. Если за итерацию никто не улучшился — сигнал гаснет, и все агенты переходят в режим самостоятельной разведки.

Параллельно ведётся глобальное табло (Bulletin Board) — постоянно обновляемая запись лучшей позиции и лучшего значения фитнес-функции за всё время работы алгоритма. Это глобальный ориентир, доступный каждому агенту при выборе направления движения.

Кроме этих двух механизмов каждый индивид хранит собственный личный рекорд — лучшую позицию и лучшее значение, которые он лично нашёл за всё время. Таким образом, запоминается три ориентира: своя текущая позиция, своё личное лучшее и глобальное лучшее решение всего роя.

Три правила движения. Все перемещения агентов реализованы в нормализованном пространстве поиска. Нормализация нужна для того, чтобы координаты с разными масштабами вносили одинаковый вклад в вычисление расстояния и направления. Нормализованное евклидово расстояние между двумя точками "A" и "B" в пространстве размерности "n" вычисляется как

NormDist(A, B) = sqrt( Σ ((A[c] - B[c]) / (ub[c] - lb[c]))² ),

где "ub" и "lb" — верхняя и нижняя границы области поиска по координате "c".

Длина шага в нормализованном пространстве задаётся параметром "stepRatio", рекомендуемые значения которого лежат в диапазоне 0.15–0.30. В абсолютных единицах по каждой координате это составляет:

stepRatio · (ub − lb).

Правило 1 — Синергетическое движение. Применяется, если в предыдущей итерации был зафиксирован сигнал вызова (callActive = true) и случайное число r₀ ∈ [0, 1] оказалось меньше параметра вероятности "Pc". Агент делает один шаг в направлении позиции вызывающего "Xcall":

X_new[c] = X[c] + (Xcall[c] − X[c]) / NormDist(X, Xcall) · r₁ · stepRatio

Деление на "NormDist" превращает вектор направления в единичный в нормализованном пространстве, поэтому фактическая длина шага по каждой координате составляет ровно: r₁ · stepRatio · (ub − lb) вне зависимости от масштаба координат. Множитель r₁ ∈ [0, 1] вносит случайность в длину шага — агент не всегда доходит до полного шага.

Смысл правила: быстро стянуть рой к зоне, где только что было найдено улучшение. Это основной механизм ускорения сходимости алгоритма.

Правило 2 — Поисковое движение. Применяется, если сигнал отсутствует или агент не откликнулся на него. Агент строит точку-зонд, притягиваясь одновременно к своему личному рекорду "cB_i" и к глобальному рекорду "cB":

probe[c] = X[c] + r₁ · (cB_i[c] − X[c]) + r₂ · (cB[c] − X[c]),

где r₁, r₂ ∈ [0, 1] — независимые случайные числа.

Если личный рекорд совпадает с текущей позицией (или оба рекорда уже рядом), зонд практически не сдвигается с места — это ситуация вырождения, и алгоритм переходит к правилу 3.

Перед вычислением расстояния зонд ограничивается границами области поиска. Это принципиально важно: при r₁ + r₂ > 1 точка "probe" может значительно выйти за пределы допустимой области, что раздует "NormDist" до огромных значений и фактически обнулит реальный шаг агента. После клипирования агент делает шаг в направлении зонда:

X_new[c] = X[c] + (probe[c] − X[c]) / NormDist(X, probe) · r₃ · stepRatio.

Смысл правила: использовать накопленную коллективную память для направленного поиска вблизи известных хороших зон, уходя при этом от стагнации.

Правило 3 — Случайное движение. Применяется, если зонд правила 2 практически совпал с текущей позицией агента (NormDist < 1e-10), что означает отсутствие полезного градиентного сигнала. Агент совершает случайный шаг по каждой координате независимо:

X_new[c] = X[c] + rand(−1, 1) · stepRatio · (ub[c] − lb[c])

Смысл правила: поддержать исследовательскую активность и вывести агента из точки стагнации, где ни личный, ни глобальный рекорды не дают направления для движения.

После любого из трёх движений новая позиция пропускается через функцию "SeInDiSp", что обеспечивает корректность при дискретных пространствах поиска.

Обновление состояния. После того как внешний оценщик вычислил значения фитнес-функции для всех новых позиций, алгоритм обновляет своё внутреннее состояние. Для каждого индивида проверяется, улучшился ли он по сравнению с предыдущей итерацией. Агент с наилучшим улучшением среди всех агентов становится новым источником сигнала на следующую итерацию — его позиция записывается в "Xcall". Если ни один агент не улучшился, сигнал гаснет (callActive = false).

Независимо от наличия улучшения каждый агент безусловно принимает своё новое положение как текущее: в отличие от некоторых алгоритмов, где отвергнутые ходы отбрасываются, в ASSA агент всегда переходит туда, куда сделал шаг. Это обеспечивает постоянное исследование пространства даже при отсутствии прогресса.

Личный рекорд агента обновляется только в случае улучшения. Глобальное табло обновляется сразу, как только любой агент превысил записанный на нём результат.

Рисунок 1. Иллюстрация работы алгоритма

Иллюстрация содержит все ключевые элементы алгоритма в одном кадре. Левая часть — поисковое пространство: фоновый градиент имитирует ландшафт фитнес-функции, а золотая звезда с кольцами — Global Best / Xcall.

Три агента с цветовой кодировкой демонстрируют каждое правило: жёлтая стрелка (Rule 1) летит к "Xcall", голубая (Rule 2) идёт к точке "probe" через личный и глобальный рекорды, оранжевые (Rule 3) расходятся веером случайных направлений. Красный агент с импульсными кольцами показывает момент сигнала. Серые неактивные агенты — фон роя.

Правая панель:

Bulletin Board с полями "cB" и "fB"

Три блока правил с формулами

Механизм сигнала — четыре шага от улучшения до гашения флага

Таблица параметров с рекомендуемыми диапазонами.

Теперь напишем псевдокод алгоритма ASSA.

=== ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ===

FOR i = 0 TO N-1:

FOR c = 0 TO n-1:

X[i][c] ← случайное число из [lb[c], ub[c]]

callActive ← FALSE

revision ← FALSE



=== ПЕРВАЯ ОЦЕНКА (revision = FALSE) ===

Moving:

FOR i = 0 TO N-1:

a[i].c ← SeInDiSp(X[i]) // привязать к сетке

[внешний оценщик вычисляет a[i].f для всех i]

Revision:

FOR i = 0 TO N-1:

a[i].fP ← a[i].f // базовое значение для детектора улучшений

a[i].fB ← a[i].f // личный рекорд

a[i].cB ← a[i].c // позиция личного рекорда

a[i].cP ← a[i].c // текущая позиция

IF a[i].f > fB:

fB ← a[i].f

cB ← a[i].c // глобальное табло



Xcall ← cB // начальный сигнал — от лучшего агента

callActive ← TRUE

revision ← TRUE



=== ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ===

WHILE бюджет не исчерпан:

// --- MOVING ---

FOR i = 0 TO N-1:

moved ← FALSE



// ПРАВИЛО 1 — Синергетическое движение

IF callActive AND rand(0,1) < Pc:

dist ← NormDist(a[i].cP, Xcall)

IF dist > 1e-10:

r₁ ← rand(0, 1)

FOR c = 0 TO n-1:

xNew ← a[i].cP[c] + (Xcall[c] − a[i].cP[c]) / dist · r₁ · stepRatio

a[i].c[c] ← SeInDiSp(Clamp(xNew, lb[c], ub[c]))

moved ← TRUE



IF NOT moved:

// ПРАВИЛО 2 — Поисковое движение

r₁ ← rand(0, 1)

r₂ ← rand(0, 1)

FOR c = 0 TO n-1:

probe[c] ← Clamp(a[i].cP[c] + r₁·(a[i].cB[c] − a[i].cP[c])

+ r₂·(cB[c] − a[i].cP[c]),

lb[c], ub[c])

dist ← NormDist(a[i].cP, probe)



IF dist > 1e-10:

r₃ ← rand(0, 1)

FOR c = 0 TO n-1:

xNew ← a[i].cP[c] + (probe[c] − a[i].cP[c]) / dist · r₃ · stepRatio

a[i].c[c] ← SeInDiSp(Clamp(xNew, lb[c], ub[c]))

ELSE:

// ПРАВИЛО 3 — Случайное движение

FOR c = 0 TO n-1:

xNew ← a[i].cP[c] + rand(−1, 1) · stepRatio · (ub[c] − lb[c])

a[i].c[c] ← SeInDiSp(Clamp(xNew, lb[c], ub[c]))

[внешний оценщик вычисляет a[i].f для всех i]



// --- REVISION ---

newCall ← FALSE

bestImpr ← −∞



FOR i = 0 TO N-1:

// детектор улучшения → кандидат на новый сигнал

IF a[i].f > a[i].fP AND a[i].f > bestImpr:

bestImpr ← a[i].f

newCall ← TRUE

Xcall ← a[i].c



// обновить личный рекорд

IF a[i].f > a[i].fB:

a[i].fB ← a[i].f

a[i].cB ← a[i].c



// безусловно принять новую позицию

a[i].fP ← a[i].f

a[i].cP ← a[i].c



// обновить глобальное табло

IF a[i].f > fB:

fB ← a[i].f

cB ← a[i].c



callActive ← newCall



=== РЕЗУЛЬТАТ ===

RETURN cB, fB // позиция и значение глобального оптимума

Переходим к написанию кода алгоритма. Класс "C_AO_ASSA" является наследником базового класса "C_AO" и реализует все три поведенческих правила алгоритма искусственного поискового роя. Публичный интерфейс класса полностью совпадает с интерфейсом остальных алгоритмов серии "C_AO" — методы "Init", "Moving" и "Revision" делают его совместимым с унифицированным тестовым стендом без каких-либо изменений во внешнем коде.

Из полей базового класса алгоритм использует: a[] — массив агентов; a[i].c[] — позиция для оценки фитнес-функции; a[i].f — значение фитнес-функции, заполняемое внешним оценщиком; a[i].cP[] — текущая позиция агента, сохраняемая между итерациями; a[i].cB[] и a[i].fB — позиция и значение личного рекорда; a[i].fP — значение фитнес-функции в предыдущей позиции, используемое для детектирования улучшения; cB[] и fB — глобальное табло (позиция и значение лучшего решения за всё время); revision — флаг завершения фазы инициализации.

Собственные поля класса, не имеющие аналогов в базовом классе, составляют всего четыре элемента, "stepRatio" хранит шаг поиска как долю от длины диапазона по каждой оси, "Pc" задаёт вероятность синергетического движения, "callActive" — булев флаг, обозначающий наличие активного сигнала вызова, действующего ровно одну итерацию. Xcall[] — массив координат, фиксирующий позицию агента, который последним транслировал улучшение. Рабочий массив probe[] выделяется один раз при инициализации и повторно используется в каждой итерации для вычисления зонда правила 2.

Метод "SetParams" переносит значения из универсального массива params[] в типизированные поля класса. Вызывается один раз из тестового скрипта после того, как пользователь через входные параметры задал нужные значения.

class C_AO_ASSA : public C_AO { public : ~C_AO_ASSA () { } C_AO_ASSA () { ao_name = "ASSA" ; ao_desc = "Artificial Searching Swarm Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/21671" ; popSize = 20 ; stepRatio = 0.25 ; Pc = 0.01 ; ArrayResize (params, 3 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "stepRatio" ; params [ 1 ].val = stepRatio; params [ 2 ].name = "Pc" ; params [ 2 ].val = Pc; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; stepRatio = params [ 1 ].val; Pc = params [ 2 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double stepRatio; double Pc; private : double Xcall []; bool callActive; double probe []; double NormDist ( double &A [], double &B []); };

Метод инициализации подготавливает алгоритм к новому запуску. Первым делом вызывается "StandardInit" базового класса, который сбрасывает флаг "revision" в "false", обнуляет глобальный рекорд "fB", выделяет и инициализирует массив агентов a[], копирует переданные диапазоны поиска во внутренние массивы. После возврата из "StandardInit" выделяется память под собственные массивы класса: Xcall[] размером "coords" для хранения позиции сигнала и probe[] того же размера для рабочего вычисления зонда. Флаг "callActive" сбрасывается в "false" — никакого сигнала ещё нет.

Затем каждый агент помещается в случайную начальную позицию: для каждой координаты вызывается u.RNDfromCI, и результат записывается в a[i].cP[c] . Именно cP[], а не c[], является текущей позицией агента между итерациями. Поле c[] на этом этапе не заполняется — оно будет установлено при первом вызове "Moving".

bool C_AO_ASSA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (Xcall, coords); ArrayResize (probe, coords); callActive = false ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) for ( int c = 0 ; c < coords; c++) a [i].cP [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); return true ; }

Вспомогательный метод вычисляет евклидово расстояние между двумя точками "A" и "B" в нормализованном пространстве [0, 1]^n . Нормализация выполняется покоординатно.

Возвращаемое значение используется в двух ролях. Во-первых, как делитель для нормировки вектора направления — именно деление на "NormDist" превращает вектор (TO − X) в единичный в нормализованном пространстве, и тогда произведение r · stepRatio задаёт длину шага в долях от диапазона независимо от абсолютного масштаба. Во-вторых, как пороговая проверка — если расстояние меньше 1e-10, правило 2 считает зонд совпадающим с текущей позицией и передаёт управление правилу 3.

double C_AO_ASSA::NormDist ( double &A [], double &B []) { double s = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double rng = rangeMax [c] - rangeMin [c]; if (rng < 1 e- 10 ) continue ; double d = (A [c] - B [c]) / rng; s += d * d; } return MathSqrt (s); }

Метод реализует фазу движения всех агентов и делится на два принципиально разных блока. В самом первом вызове "Moving" флаг "revision" ещё ложен — инициализация не завершена. В этом случае метод просто переводит начальные позиции из a[i].cP[] в a[i].c[] через u.SeInDiSp(), привязывая каждую координату к ближайшему допустимому узлу дискретной сетки. Эти значения будут переданы внешнему оценщику, который вычислит начальные значения фитнес-функции. Никакого движения ещё не происходит.

Нормальные итерации (при revision = true). Для каждого агента метод последовательно проверяет три правила, переходя к следующему только если предыдущее не применилось. Флаг "moved" отслеживает, было ли выполнено движение по правилу 1.

Правило 1 — синергетическое движение. Проверяется одновременно активность сигнала "callActive" и случайное число u.RNDfromCI(0,1) < Pc. Если оба условия выполнены, вычисляется нормализованное расстояние от текущей позиции a[i].cP до позиции сигнала "Xcall". При ненулевом расстоянии тянется случайное число "r1" и выполняется шаг: xNew = cP[c] + (Xcall[c] − cP[c]) / dist * r1 * stepRatio. Результат укладывается в границы диапазона через вспомогательный метод Clamp() и через SeInDiSp(). Флаг "moved" поднимается.

Правило 2 — поисковое движение. Выполняется, если "moved" ложен. Независимо разыгрываются "r1" и "r2", после чего для каждой координаты вычисляется зонд: probe[c] = cP[c] + r1*(cB_i[c] − cP[c]) + r2*(cB[c] − cP[c]). Зонд немедленно укладывается в границы — это принципиально важный шаг: при r1 + r2 > 1 сырое значение зонда уходит за пределы допустимой области, и без "NormDist" раздувается до значений, при которых реальный шаг агента вырождается в ноль. После этого вычисляется нормализованное расстояние до зонда и при ненулевом расстоянии разыгрывается "r3" и выполняется шаг в направлении зонда.

Правило 3 — случайное движение. Применяется, если "NormDist" до зонда оказался меньше порога 1e-10, то есть зонд практически совпал с текущей позицией агента. По каждой координате независимо выполняется случайное смещение: xNew = cP[c] + u.RNDfromCI(−1, 1) * stepRatio * (rangeMax[c] − rangeMin[c]).

Во всех трёх случаях финальный "xNew" проходит через SeInDiSp() перед записью в a[i].c[c].

void C_AO_ASSA::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].cP [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } return ; } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { bool moved = false ; if (callActive && u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ) < Pc) { double dist = NormDist (a [i].cP, Xcall); if (dist > 1 e- 10 ) { double r1 = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double xNew = a [i].cP [c] + (Xcall [c] - a [i].cP [c]) / dist * r1 * stepRatio; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (xNew, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } moved = true ; } } if (!moved) { double r1 = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); double r2 = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { probe [c] = a [i].cP [c] + r1 * (a [i].cB [c] - a [i].cP [c]) + r2 * (cB [c] - a [i].cP [c]); } double dist = NormDist (a [i].cP, probe); if (dist > 1 e- 10 ) { double r3 = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double xNew = a [i].cP [c] + (probe [c] - a [i].cP [c]) / dist * r3 * stepRatio; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (xNew, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } else { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double xNew = a [i].cP [c] + u.RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ) * stepRatio * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (xNew, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } }

Метод "Revision" реализует фазу обновления внутреннего состояния алгоритма после того, как внешний оценщик заполнил значения a[i].f. Как и "Moving", метод разделён на два блока.

Проход нулевой итерации (при revision = false). После первой оценки фитнес-функции метод инициализирует все исторические записи. Для каждого агента: текущее значение a[i].f записывается в a[i].fP как базовое значение для будущего детектирования улучшений; то же значение записывается в a[i].fB как начальный личный рекорд; позиция a[i].c копируется в a[i].cB и a[i].cP. Параллельно отслеживается глобальный рекорд: лучший агент обновляет поля "fB" и "cB" базового класса. По завершении цикла позиция глобального лучшего копируется в "Xcall", флаг "callActive" поднимается в "true" — чтобы уже с первой рабочей итерации агенты могли использовать синергетическое правило. Флаг "revision" переводится в "true", фиксируя завершение инициализации.

Нормальные итерации (при revision = true). Перед циклом по агентам сбрасываются переменные детектирования нового сигнала: newCall = false и bestImpr = −DBL_MAX. Затем для каждого агента выполняется четыре независимые проверки.

Первая проверка: если a[i].f > a[i].fP (агент улучшился по сравнению с прошлой итерацией) и его новое значение лучше любого другого улучшения в текущей итерации, этот агент становится новым источником сигнала — его позиция записывается в "Xcall", флаг "newCall" поднимается.

Вторая проверка: если a[i].f > a[i].fB, обновляется личный рекорд агента — "fB" и "cB" агента получают новые значения.

Третья операция: безусловное принятие нового положения. Значение a[i].fP получает a[i].f, позиция a[i].cP получает a[i].c. Это намеренное архитектурное решение: в ASSA агент всегда переходит туда, куда сделал шаг, вне зависимости от того, было ли это движение улучшением. Такая безусловная диффузия поддерживает непрерывное исследование пространства.

Четвёртая проверка: если a[i].f > fB, обновляется глобальное табло. По завершении цикла флаг "callActive" получает значение "newCall". Если ни один агент не улучшился — сигнал гаснет, и на следующей итерации все агенты перейдут в режим поиска или случайного движения.

void C_AO_ASSA::Revision () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { a [i].fP = a [i].f; a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0 , 0 , coords); ArrayCopy (a [i].cP, a [i].c, 0 , 0 , coords); if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , coords); } } ArrayCopy (Xcall, cB, 0 , 0 , coords); callActive = true ; revision = true ; return ; } bool newCall = false ; double bestImpr = - DBL_MAX ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > a [i].fP && a [i].f > bestImpr) { bestImpr = a [i].f; newCall = true ; ArrayCopy (Xcall, a [i].c, 0 , 0 , coords); } if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0 , 0 , coords); } a [i].fP = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cP, a [i].c, 0 , 0 , coords); if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , coords); } } callActive = newCall; }





Результаты тестов

ASSA|Artificial Searching Swarm Algorithm|50.0|0.3|0.1|

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5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6255894509557836

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4138604978642843

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25380653012476456

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5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5448792178119948

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2980777003474912

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.185642399646027

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5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.41076923076923083

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.1787692307692308

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09629230769230851

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All score: 3.00769 (33.42%)

Итоговый набранный балл 33,42% по серии испытаний, не позволяет ASSA войти в рейтинговую таблицу сорока пяти лучших методов оптимизации.

Обогатим наш набор тестовых функций ещё двумя общепринятыми эталонными задачами, чтобы исследователи могли проверять алгоритмы и на других типах ландшафтов. В частности, функция Rosenbrock применяется для оценки точности сходимости, а Griewank, как и Rastrigin — для анализа скорости и устойчивости сходимости. Заодно посмотрим, как алгоритм ASSA ведёт себя на этих новых тестовых функциях.

ASSA на тестовой функции Griewank

Функция Гриванка была предложена Андреасом Гриванком в 1980 году в работе, посвящённой обобщённым методам спуска для глобальной оптимизации, и с тех пор прочно вошла в стандартный арсенал бенчмарков для сравнительного тестирования метаэвристик. В двумерном случае она записывается следующим образом: f(x, y) = (x² + y²) / 4000 − cos(x) · cos(y/√2) + 1

Структура функции представляет собой наложение двух принципиально разных компонентов. Первый — квадратичный параболоид с очень пологим подъёмом (делитель 4000 намеренно делает его почти плоским), формирующий общий градиентный фон, направляющий поиск к центру. Второй — произведение двух косинусов, создающее густую периодическую рябь по всей поверхности. Именно взаимодействие этих двух компонентов определяет сложность функции: косинусный член порождает огромное количество локальных оптимумов, тогда как квадратичный фон делает их неравноценными — чем дальше от центра, тем хуже локальный максимум. Глобальный оптимум единственен и расположен в точке (0, 0), где f(0, 0) = 0.

Заслуживает отдельного внимания несимметричность ячеек косинусной сетки. По оси x период равен 2π ≈ 6.28, тогда как по оси y аргумент косинуса делится на √2, что растягивает период до 2π√2 ≈ 8.89. В результате на 2D-визуализации характерные "острова" оптимумов имеют не квадратную, а прямоугольную форму, вытянутую по вертикали — это хорошо заметно на графике функции.

Для тестового стенда принята область поиска x, y ∈ [−20, 20]. Выбор этого диапазона не случаен и заслуживает отдельного пояснения. Классическая область поиска функции Гриванка в литературе задаётся как [−600, 600]. Однако при таком диапазоне период косинуса составляет менее одного процента от ширины экрана, и характерная сетка оптимумов визуально сливается в однородный фон, неотличимый от чистого параболоида.

При диапазоне [−20, 20] в поле зрения попадает около шести с половиной периодов по оси "x" и около пяти по оси "y", при этом амплитуда косинусного члена превышает вклад квадратичного члена в пять раз — рябь становится доминирующей визуально, и структура функции читается отчётливо. С точки зрения алгоритмической сложности уменьшение диапазона снижает общее число локальных оптимумов, однако не меняет принципиального характера задачи: алгоритм по-прежнему вынужден работать в мультимодальном ландшафте, где каждый шаг рискует привести в соседний локальный колодец. В многомерном случае (500 запусков, то есть 1000 переменных) сложность задачи возрастает многократно.

Поскольку тестовый стенд построен на максимизацию, функция Гриванка входит в него в инвертированном виде: вместо f(x, y) оценивается −f(x, y), что превращает глобальный минимум в глобальный максимум. Масштабирование в диапазон [0, 1] выполняется относительно максимального значения исходной функции ≈ 2.141, достигаемого вблизи точки (−15.716, −17.798). Ниже представлена реализация функции Гриванка.

class C_Griewank : public C_Function { public : C_Griewank () { fuName = "Griewank" ; xMinRange = - 20.0 ; xMaxRange = 20.0 ; yMinRange = - 20.0 ; yMaxRange = 20.0 ; globalMaxFunValue = 1.0 ; xGlobalMax = 0.0 ; yGlobalMax = 0.0 ; globalMinFunValue = 0.0 ; xGlobalMin = - 15.715716 ; yGlobalMin = - 17.797798 ; } double Core ( double x, double y) { double f = (x * x + y * y) / 4000.0 - MathCos (x) * MathCos (y / MathSqrt ( 2.0 )) + 1.0 ; return Scale (-f, - 2.140734 , 0.0 , 0.0 , 1.0 ); } };

Еще одна функция, реализация и визуализация.

ASSA на тестовой функции Rosenbrock

Функция Розенброка была опубликована в 1960 году и по сей день остаётся одним из наиболее цитируемых тестов для алгоритмов оптимизации — не из-за обилия локальных оптимумов, а по прямо противоположной причине. В двумерном случае она определяется формулой: f(x, y) = 100·(y − x²)² + (1 − x)²

Функция имеет единственный глобальный минимум f(1, 1) = 0 и не обладает локальными минимумами — казалось бы, простейшая задача для любого оптимизатора. Однако именно топология её ландшафта делает её классическим испытанием. Минимум расположен на дне узкой, сильно искривлённой параболической долины, ориентированной вдоль кривой y = x². Поперечный градиент в этой долине огромен — малейшее отклонение от дна резко повышает значение функции. Продольный же градиент вдоль дна долины чрезвычайно пологий: функция убывает к минимуму медленно и почти незаметно для алгоритмов, ориентирующихся на величину улучшения за шаг, поэтому она очень хорошо подходит для определения точности сходимости алгоритмов.

Характерная форма ландшафта хорошо читается на 2D-визуализации: красная зона высоких значений (то есть малых значений исходной функции в инвертированном представлении) вытянута по изогнутой полосе, следующей параболе y = x², тогда как левый нижний угол уходит в синий — именно там, у точки (−2.048, −2.048), исходная функция достигает своего максимума ≈ 3905.926, что соответствует нулю в шкале фреймворка.

Трудность Розенброка для роевых алгоритмов носит специфический характер. Большинство метаэвристик эффективно работает в ситуации, когда пространство поиска содержит чёткие ориентиры — выраженные пики, которые притягивают агентов. Здесь же агент, попавший на дно долины, оказывается в ситуации почти полного отсутствия градиентного сигнала вдоль направления к оптимуму. Алгоритм, способный надёжно найти точку (1, 1), демонстрирует умение двигаться по едва уловимому спуску, не съезжая при этом со скользких стенок долины. В многомерном случае задача усложняется экспоненциально: долина в "n" измерениях становится n-мерной параболической трубкой, и вероятность случайно выйти из неё растёт с каждым добавленным измерением.

Область поиска для тестового стенда задана как x, y ∈ [−2.048, 2.048] — стандартный диапазон, принятый в большинстве сравнительных исследований. Функция входит в стенд также в инвертированном виде: оценивается −f(x, y), глобальный минимум превращается в глобальный максимум со значением 1.0 в масштабированной шкале. Ниже представлена реализация.

class C_Rosenbrock : public C_Function { public : C_Rosenbrock () { fuName = "Rosenbrock" ; xMinRange = - 2.048 ; xMaxRange = 2.048 ; yMinRange = - 2.048 ; yMaxRange = 2.048 ; globalMaxFunValue = 1.0 ; xGlobalMax = 1.0 ; yGlobalMax = 1.0 ; globalMinFunValue = 0.0 ; xGlobalMin = - 2.048 ; yGlobalMin = - 2.048 ; } double Core ( double x, double y) { double f = 100.0 * MathPow (y - x * x, 2 ) + MathPow ( 1.0 - x, 2 ); return Scale (-f, - 3905.926227 , 0.0 , 0.0 , 1.0 ); } };

Визуализация работы ASSA на тестовых функциях для определения рейтинга.

ASSA на тестовой функции Hilly

ASSA на тестовой функции Forest

ASSA на тестовой функции Megacity

После серии испытаний алгоритм ASSA представлен в нашей рейтинговой таблице лучших оптимизационных методов только ознакомительно.





Выводы

Мы предоставили воспроизводимую MQL5‑реализацию ASSA и проверили её поведение на нескольких типах ландшафтов. Результаты показали чёткую закономерность: механизм сигнала действительно ускоряет начальную концентрацию роя в перспективных зонах, но в зрелых итерациях из‑за фиксированной вероятности отклика (Pc), единичной продолжительности сигнала и безусловного принятия шагов алгоритм теряет разнообразие и склонен к преждевременной сходимости. Правило 2 усиленно тянет агентов к уже накопленным личным и глобальным рекордам, а правило 3 — случайного восстановления разнообразия — срабатывает редко и лишь как запасной вариант. Итоговый скоринг (33.42%) не позволил ASSA попасть в верхнюю часть рейтинга на тестовом стенде.

Практический вывод: ASSA полезен как компактный и понятный демонстрационный алгоритм и как исходная заготовка для модификаций, но в «сыром» виде он не рекомендован как основной инструмент для сложных мультимодальных или дискретных задач. Для повышения конкурентоспособности целесообразны следующие улучшения: адаптивное управление Pc и stepRatio (в зависимости от стадии поиска), продление или кумуляция сигнала (многотактные вызовы), регулярные механизмы диверсификации (периодические рестарты, ниширование, контролируемые мутации), а также более избирательная политика принятия шагов (не всегда принимать неулучшающие переходы). Исходный код и тестовый протокол оставлены открытыми для воспроизведения и дальнейших исследований.

Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)





Плюсы и минусы алгоритма ASSA

Плюсы:

Небольшое количество параметров.

Минусы:

Застревает.

К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.





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