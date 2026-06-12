Торговые инструменты MQL5 (Часть 23): Трёхмерные графики с управляемой камерой и поддержкой DirectX для анализа распределений

Введение

У вас есть инструмент для построения графиков биномиального распределения в двух измерениях, но без визуализации, основанной на глубине, паттерны в функциях вероятностной массы сложнее анализировать - перекрытия столбцов кажутся плоскими, различия в частотах теряют пространственный контраст, а переключение между аналитическими перспективами требует перезапуска, а не простого переключения. Эта статья предназначена для разработчиков MetaQuotes Language 5 (MQL5) и алгоритмических трейдеров, стремящихся расширить инструменты статистической визуализации за счет интерактивного трехмерного рендеринга для более глубокого вероятностного анализа.

В предыдущей статье (Часть 22) мы создали инструмент построения графиков на MQL5 для визуализации биномиального распределения с помощью гистограммы смоделированных выборок и теоретической кривой функции вероятностной массы на интерактивном объекте Canvas. В Части 23 мы интегрируем Direct3D в инструмент просмотра биномиального распределения в MQL5, позволяющий переключать режимы 2D/3D и управлять камерой для поворота, масштабирования и автоподбора положения камеры. В статье показано, как визуализировать 3D-столбцы гистограммы с помощью опорной плоскости и осей, проецировать кривую PMF и сохранять 2D-статистику, легенду и оформление. В ней также описывается архитектура на основе классов, взаимодействие с мышью, обновления в реальном времени и настройка параметров для более удобного анализа частот и формы PMF. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет готовый к пользовательским настройкам, функциональный инструмент MQL5 с возможностями 3D моделирования для анализа биномиальных распределений. Перейдём к реализации!





Знакомство с архитектурой платформы 3D-визуализации DirectX

Платформа визуализации DirectX 3D на MQL5 использует графику с аппаратным ускорением для отображения сложных 3D-сцен на графиках, интегрируясь с системой Canvas для плавного переключения режимов 2D/3D и интерактивного управления. Она использует DirectX для эффективного рендеринга 3D-объектов, таких как параллелепипеды для столбцов гистограммы, плоскости для опорных плоскостей и линии для осей, одновременно управляя положением камеры, освещением и проекциями для создания глубины и перспективы при отображении данных. Эта архитектура поддерживает динамические взаимодействия с пользователем, такие как поворот, масштабирование и автоподбор положения камеры, что делает ее идеальной для изучения многомерных данных, таких как распределения, в торговых контекстах, где визуальная глубина подчеркивает паттерны, невидимые в 2D.

Мы намерены развить инструмент построения 2D-биномиальных графиков, добавив 3D-режим, который визуализирует столбцы гистограммы в трех измерениях, включает в себя опорные плоскости и цветные оси для ориентации, а также позволяет манипулировать камерой для более удобного анализа функции вероятностной массы и частот. Проект включает в себя структуру на основе классов для создания объекта Canvas, инициализации 3D-объектов, загрузки данных для моделирования и событийных обновлений для обеспечения отклика в реальном времени. Мы определим класс визуализатора, который инкапсулирует логику 2D и 3D рендеринга, создадим 3D-элементы с использованием примитивов типа box, настроим матрицы проекции и вида для управления камерой, а также интегрируем переключение режимов с интерактивными функциями, такими как перетаскивание, изменение размера и масштабирование колесиком мыши. В конечном итоге у нас получится инструмент для углубленного вероятностного анализа в торговых сценариях. Вкратце, эта платформа преобразует плоские графики данных в интерактивные 3D-модели для получения более глубокого понимания. В результате должно получиться следующее.





Реализация средствами MQL5

Включение библиотек, перечислений и входных параметров для поддержки трёхмерного режима

Прежде чем станет возможным какой-либо трехмерный рендеринг, необходимо расширить базу программы — добавить нужные библиотеки для поддержки трехмерного объекта Canvas и DirectX-примитивов, определить перечисление, позволяющее пользователю переключаться между двухмерным и трехмерным режимами во время выполнения без перезапуска, а также настроить соответствующие входные параметры и константы, которые будут определять внешний вид и поведение трехмерной среды с момента загрузки программы. Вот логика, которую мы используем для достижения этой цели.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Canvas\Canvas3D.mqh> #include <Canvas\DX\DXBox.mqh> #include <Math\Stat\Binomial.mqh> #include <Math\Stat\Math.mqh> enum ResizeDirection { NO_RESIZE, RESIZE_BOTTOM_EDGE, RESIZE_RIGHT_EDGE, RESIZE_CORNER }; enum ViewModeType { VIEW_2D_MODE, VIEW_3D_MODE }; sinput group "=== VIEW MODE SETTINGS ===" input ViewModeType viewMode = VIEW_2D_MODE; sinput group "=== 3D VIEW SETTINGS ===" input bool autoFitCamera = true ; input double initialCameraDistance = 60.0 ; input double initialCameraAngleX = 0.6 ; input double initialCameraAngleY = 0.8 ; sinput group "=== 3D GROUND AND AXES SETTINGS ===" input color groundPlaneColor = clrLightGray ; input double groundPlaneOpacity = 0.6 ; input float groundPlaneWidth = 50.0 ; input float groundPlaneDepth = 20.0 ; input float groundPlaneThickness = 0.5 ; input bool show3DAxes = true ; input color axisXColor = clrRed ; input color axisYColor = clrGreen ; input color axisZColor = clrBlue ; input float axisLength = 20.0 ; input float axisThickness = 0.1 f; const int MIN_CANVAS_WIDTH = 300 ; const int MIN_CANVAS_HEIGHT = 200 ; const int HEADER_BAR_HEIGHT = 35 ; const int SWITCH_ICON_SIZE = 24 ; const int SWITCH_ICON_MARGIN = 6 ;

Начнем реализацию с включения дополнительных необходимых библиотек: "#include <Canvas\Canvas3D.mqh>" для включения возможностей 3D-рендеринга и "#include <Canvas\DX\DXBox.mqh>" для примитивов DirectX box, используемых в 3D-моделях. Далее добавим перечисление режимов отображения. Перечисление "ViewModeType" имеет "VIEW_2D_MODE" и "VIEW_3D_MODE" для переключения типов отображения. Затем настроим дополнительные входные параметры, сгруппированные для удобства организации, начиная с выбора режима просмотра с помощью "viewMode", по умолчанию установленного на "VIEW_2D_MODE". Для настроек, специфичных для 3D, мы предоставляем такие входные параметры, как "autoFitCamera" для автоматического позиционирования камеры, "initialCameraDistance", "initialCameraAngleX" и "initialCameraAngleY" для настройки начальных ракурсов камеры.

Кроме того, добавим входные параметры для 3D-поверхности и осей: "groundPlaneColor", "groundPlaneOpacity", размеры, такие как "groundPlaneWidth", "groundPlaneDepth" и "groundPlaneThickness", переключатель "show3DAxes", цвета осей, такие как "axisXColor", а также длины/толщины с помощью "axisLength" и "axisThickness". Это позволяет настраивать 3D-среду. Наконец, объявим дополнительные константы, связанные с иконками, такие как "SWITCH_ICON_SIZE" и "SWITCH_ICON_MARGIN" для кнопки переключения режимов. Для большей ясности мы выделили конкретные изменения. Далее мы преобразуем все наши глобальные переменные и функции в класс, чтобы упростить управление и сделать код модульным. Начнем с глобальных переменных, которые преобразуем в переменные-члены класса.

Определяем класс визуализатора и его переменные-члены

Для обеспечения организованности и масштабируемости кода мы преобразуем весь инструмент в единый класс, объединяя все переменные состояния, логику рендеринга и обработку взаимодействий в одном классе. В этом разделе задается определение класса и объявляются все переменные-члены, необходимые для отслеживания идентификатора объекта Canvas, геометрии окна, состояний взаимодействия пользователя, трехмерной ориентации камеры, объектов сцены DirectX, включая столбцы, опорной плоскости и осей, а также всех массивов данных и статистических метрик, управляющих визуализацией.

class DistributionVisualizer { protected : CCanvas3D m_mainCanvas; string m_canvasObjectName; int m_currentPositionX; int m_currentPositionY; int m_currentWidth; int m_currentHeight; bool m_isDragging; bool m_isResizing; int m_dragStartX; int m_dragStartY; int m_canvasStartX; int m_canvasStartY; int m_resizeStartX; int m_resizeStartY; int m_resizeInitialWidth; int m_resizeInitialHeight; ResizeDirection m_activeResizeMode; ResizeDirection m_hoverResizeMode; bool m_isHoveringCanvas; bool m_isHoveringHeader; bool m_isHoveringResizeZone; bool m_isHoveringSwitchIcon; int m_lastMouseX; int m_lastMouseY; int m_previousMouseButtonState; ViewModeType m_currentViewMode; bool m_are3DObjectsCreated; CDXBox m_histogramBars[]; CDXBox m_groundPlane; CDXBox m_axisX; CDXBox m_axisY; CDXBox m_axisZ; double m_cameraDistance; double m_cameraAngleX; double m_cameraAngleY; int m_mouse3DStartX; int m_mouse3DStartY; bool m_isRotating3D; double m_sampleData[]; double m_histogramIntervals[]; double m_histogramFrequencies[]; double m_theoreticalXValues[]; double m_theoreticalYValues[]; double m_minDataValue; double m_maxDataValue; double m_maxFrequency; double m_maxTheoreticalValue; bool m_isDataLoaded; double m_sampleMean; double m_sampleStandardDeviation; double m_sampleSkewness; double m_sampleKurtosis; double m_percentile25; double m_percentile50; double m_percentile75; double m_confidenceInterval95Lower; double m_confidenceInterval95Upper; double m_confidenceInterval99Lower; double m_confidenceInterval99Upper; };

На этом этапе определим класс "DistributionVisualizer", который инкапсулирует всю логику графического инструмента и служит в качестве менеджера окон как для 2D, так и для 3D визуализации биномиального распределения. В защищенном разделе объявим члены, начиная с объекта CCanvas3D "m_mainCanvas" для 3D-рендеринга, строки "m_canvasObjectName" для идентификатора объекта, целых чисел для текущей позиции и размеров, таких как "m_currentPositionX" и "m_currentWidth", логических значений и целых чисел для состояний взаимодействия, таких как "m_isDragging", "m_dragStartX" и "m_activeResizeMode", используя перечисление "ResizeDirection". Добавим переменные, связанные с режимом отображения, такие как "m_currentViewMode" из "ViewModeType" и "m_are3DObjectsCreated", массивы "CDXBox" для "m_histogramBars", а также отдельные поля для "m_groundPlane", "m_axisX", "m_axisY", "m_axisZ" для моделирования 3D-элементов.

Для управления камерой мы используем значения типа double, такие как "m_cameraDistance", "m_cameraAngleX", "m_cameraAngleY", а также трекеры взаимодействия "m_mouse3DStartX" и "m_isRotating3D". Хранилище данных включает массивы для выборок, гистограмм и теоретических значений, таких как "m_sampleData" и "m_histogramFrequencies", трекеры min/max, флаг загрузки "m_isDataLoaded" и статистические глобальные переменные, такие как "m_sampleMean" и "m_confidenceInterval95Lower". Мы не будем ссылаться на каждую переменную-член, поскольку большинство из них идентичны предыдущим версиям. Для большей ясности мы добавили подробные комментарии. После этого создадим публичный конструктор для инициализации наших переменных следующим образом.

Инициализация и уничтожение экземпляра класса

После создания структуры класса нам нужен конструктор, который присвоит всем переменным-членам класса безопасные и предсказуемые начальные значения перед любым рендерингом или взаимодействием, а также деструктор, который явно освободит ресурсы DirectX, связанные с трехмерными столбцами, опорной плоскостью и осями, когда объект больше не нужен. Это обеспечит корректное завершение программы без выделения памяти GPU.

public : DistributionVisualizer( void ) { m_canvasObjectName = "DistCanvas" ; m_currentPositionX = initialCanvasX; m_currentPositionY = initialCanvasY; m_currentWidth = initialCanvasWidth; m_currentHeight = initialCanvasHeight; m_isDragging = false ; m_isResizing = false ; m_dragStartX = 0 ; m_dragStartY = 0 ; m_canvasStartX = 0 ; m_canvasStartY = 0 ; m_resizeStartX = 0 ; m_resizeStartY = 0 ; m_resizeInitialWidth = 0 ; m_resizeInitialHeight = 0 ; m_activeResizeMode = NO_RESIZE; m_hoverResizeMode = NO_RESIZE; m_isHoveringCanvas = false ; m_isHoveringHeader = false ; m_isHoveringResizeZone = false ; m_isHoveringSwitchIcon = false ; m_lastMouseX = 0 ; m_lastMouseY = 0 ; m_previousMouseButtonState = 0 ; m_currentViewMode = viewMode; m_are3DObjectsCreated = false ; m_cameraDistance = initialCameraDistance; m_cameraAngleX = initialCameraAngleX; m_cameraAngleY = initialCameraAngleY; m_mouse3DStartX = - 1 ; m_mouse3DStartY = - 1 ; m_isRotating3D = false ; m_minDataValue = 0.0 ; m_maxDataValue = 0.0 ; m_maxFrequency = 0.0 ; m_maxTheoreticalValue = 0.0 ; m_isDataLoaded = false ; m_sampleMean = 0.0 ; m_sampleStandardDeviation = 0.0 ; m_sampleSkewness = 0.0 ; m_sampleKurtosis = 0.0 ; m_percentile25 = 0.0 ; m_percentile50 = 0.0 ; m_percentile75 = 0.0 ; m_confidenceInterval95Lower = 0.0 ; m_confidenceInterval95Upper = 0.0 ; m_confidenceInterval99Lower = 0.0 ; m_confidenceInterval99Upper = 0.0 ; }

Определим конструктор для класса "DistributionVisualizer", чтобы инициализировать переменные-члены значениями по умолчанию или значениями на основе входных параметров, при создании экземпляра. Установим имя объекта Canvas как "DistCanvas" и назначим начальные позиции и размеры на основе пользовательских входных параметров. Затем сбросим флаги взаимодействия в значение false, трекеры координат — в ноль, а режимы изменения размера — в "NO_RESIZE". Инициализируем состояния при наведении курсора значением false, трекеры мыши — значением zero, режим просмотра — значением "viewMode", а флаг 3D-объекта — значением false. Для камеры зададим начальное расстояние и углы, установим значение 3D-мыши равным -1, а флаг вращения — значением false. Наконец, установим значения по умолчанию для минимального/максимального значения данных и флага загрузки на соответствующие начальные значения, а также обнулим статистические метрики, подготавливая класс к операциям. Теперь нам понадобится уничтожать элементы при деинициализации, поэтому мы можем это сделать в деструкторе класса. Обычно он использует имя класса так же, как и конструктор, за исключением того, что имеет префикс тильды.

~DistributionVisualizer( void ) { int count = ArraySize (m_histogramBars); for ( int i = 0 ; i < count; i++) { m_histogramBars[i].Shutdown(); } m_groundPlane.Shutdown(); m_axisX.Shutdown(); m_axisY.Shutdown(); m_axisZ.Shutdown(); }

Здесь мы определим деструктор для класса "DistributionVisualizer", чтобы обеспечить надлежащую очистку ресурсов при уничтожении объекта. Получим количество столбцов гистограммы с помощью ArraySize в переменной "m_histogramBars". Затем проходим циклом по каждому из них, чтобы вызвать метод "Shutdown", освобождая соответствующие ресурсы DirectX для 3D-баров. Далее вызовем метод "Shutdown" для объектов "m_groundPlane", "m_axisX", "m_axisY" и "m_axisZ", чтобы освободить память для объектов опорная плоскость и ось, что предотвратит утечки памяти и обеспечит корректное завершение работы. Важно понимать, что деструктор вызывается автоматически; его определение необязательно, но рекомендуется для надлежащей очистки ресурсов.

Затем определим функции-члены класса. Можно объявить их внутри класса, а затем определить вне класса, используя оператор области видимости (::), но в нашем случае мы объявим их публично внутри класса как функции, чтобы уменьшить сложность. Начнём с 3D-визуализации.

Построение столбцов трёхмерной гистограммы и отображение данных и камеры

Именно здесь формируется основная трёхмерная сцена. Определим функции для создания и раскрашивания каждого столбца гистограммы в виде примитива DirectX box, вычислим автоматически подгоняемое расстояние камеры, которое помещает всю сцену в поле зрения на основе фактической высоты столбцов. Создадим опорную плоскость, которая визуально закрепляет столбцы, создадим линии осей X, Y и Z для пространственной ориентации, обновим положение камеры в мировой системе координат и направление освещения на каждом фрейме на основе текущих значений угла и расстояния, а также динамически изменим положение и масштаб каждого столбца при изменении базовых данных распределения.

bool create3DHistogramBars() { ArrayResize (m_histogramBars, histogramCells); uchar r = ( uchar )((histogramColor) & 0xFF ); uchar g = ( uchar )((histogramColor >> 8 ) & 0xFF ); uchar b = ( uchar )((histogramColor >> 16 ) & 0xFF ); for ( int i = 0 ; i < histogramCells; i++) { if (!m_histogramBars[i].Create(m_mainCanvas.DXDispatcher(), m_mainCanvas.InputScene(), DXVector3(- 0.5 f, 0.0 f, - 0.5 f), DXVector3( 0.5 f, 1.0 f, 0.5 f))) { Print ( "ERROR: Failed to create 3D box for bar " , i); return false ; } m_histogramBars[i].DiffuseColorSet(DXColor(r / 255.0 f, g / 255.0 f, b / 255.0 f, 1.0 f)); m_histogramBars[i].SpecularColorSet(DXColor( 0.2 f, 0.2 f, 0.2 f, 0.3 f)); m_histogramBars[i].SpecularPowerSet( 32.0 f); m_histogramBars[i].EmissionColorSet(DXColor( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f)); m_mainCanvas.ObjectAdd( GetPointer (m_histogramBars[i])); } return true ; } void autoFitCameraPosition() { if (m_currentViewMode != VIEW_3D_MODE || !m_isDataLoaded) return ; float totalWidth = 30.0 f; float maxBarHeight = 0.0 f; double rangeY = m_maxTheoreticalValue; if (rangeY == 0 ) rangeY = 1 ; for ( int i = 0 ; i < histogramCells; i++) { float normalizedHeight = ( float )(m_histogramFrequencies[i] / rangeY); float barHeight = normalizedHeight * 15.0 f; if (barHeight > maxBarHeight) maxBarHeight = barHeight; } float sceneWidth = totalWidth; float sceneHeight = MathMax (maxBarHeight, 15.0 f); float sceneDepth = 10.0 f; float diagonal = MathSqrt (sceneWidth * sceneWidth + sceneHeight * sceneHeight + sceneDepth * sceneDepth); float fov = ( float )(DX_PI / 6.0 ); m_cameraDistance = (diagonal / 2.0 f) / MathTan (fov / 2.0 f) * 1.5 ; m_cameraAngleX = 0.5 ; m_cameraAngleY = 0.7 ; if (m_cameraDistance < 35.0 ) m_cameraDistance = 35.0 ; if (m_cameraDistance > 100.0 ) m_cameraDistance = 100.0 ; Print ( "Auto-fit camera: Distance = " , m_cameraDistance, ", AngleX = " , m_cameraAngleX, ", AngleY = " , m_cameraAngleY); } bool createGroundPlane() { if (!m_groundPlane.Create(m_mainCanvas.DXDispatcher(), m_mainCanvas.InputScene(), DXVector3(-groundPlaneWidth / 2.0 f, -groundPlaneThickness, -groundPlaneDepth / 2.0 f), DXVector3( groundPlaneWidth / 2.0 f, 0.0 f, groundPlaneDepth / 2.0 f))) { Print ( "ERROR: Failed to create ground plane" ); return false ; } uchar r = ( uchar )((groundPlaneColor >> 16 ) & 0xFF ); uchar g = ( uchar )((groundPlaneColor >> 8 ) & 0xFF ); uchar b = ( uchar )( groundPlaneColor & 0xFF ); m_groundPlane.DiffuseColorSet(DXColor(r / 255.0 f, g / 255.0 f, b / 255.0 f, ( float )groundPlaneOpacity)); m_groundPlane.SpecularColorSet(DXColor( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f)); m_mainCanvas.ObjectAdd( GetPointer (m_groundPlane)); return true ; } bool create3DAxes() { if (!m_axisX.Create(m_mainCanvas.DXDispatcher(), m_mainCanvas.InputScene(), DXVector3( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f), DXVector3(axisLength, axisThickness, axisThickness))) { Print ( "ERROR: Failed to create X axis" ); return false ; } uchar rx = ( uchar )((axisXColor >> 16 ) & 0xFF ); uchar gx = ( uchar )((axisXColor >> 8 ) & 0xFF ); uchar bx = ( uchar )( axisXColor & 0xFF ); m_axisX.DiffuseColorSet(DXColor(rx / 255.0 f, gx / 255.0 f, bx / 255.0 f, 1.0 f)); m_axisX.SpecularColorSet(DXColor( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f)); m_mainCanvas.ObjectAdd( GetPointer (m_axisX)); if (!m_axisY.Create(m_mainCanvas.DXDispatcher(), m_mainCanvas.InputScene(), DXVector3( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f), DXVector3(axisThickness, axisLength, axisThickness))) { Print ( "ERROR: Failed to create Y axis" ); return false ; } uchar ry = ( uchar )((axisYColor >> 16 ) & 0xFF ); uchar gy = ( uchar )((axisYColor >> 8 ) & 0xFF ); uchar by = ( uchar )( axisYColor & 0xFF ); m_axisY.DiffuseColorSet(DXColor(ry / 255.0 f, gy / 255.0 f, by / 255.0 f, 1.0 f)); m_axisY.SpecularColorSet(DXColor( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f)); m_mainCanvas.ObjectAdd( GetPointer (m_axisY)); if (!m_axisZ.Create(m_mainCanvas.DXDispatcher(), m_mainCanvas.InputScene(), DXVector3( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f), DXVector3(axisThickness, axisThickness, axisLength))) { Print ( "ERROR: Failed to create Z axis" ); return false ; } uchar rz = ( uchar )((axisZColor >> 16 ) & 0xFF ); uchar gz = ( uchar )((axisZColor >> 8 ) & 0xFF ); uchar bz = ( uchar )( axisZColor & 0xFF ); m_axisZ.DiffuseColorSet(DXColor(rz / 255.0 f, gz / 255.0 f, bz / 255.0 f, 1.0 f)); m_axisZ.SpecularColorSet(DXColor( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f)); m_mainCanvas.ObjectAdd( GetPointer (m_axisZ)); return true ; } void updateCameraPosition() { if (m_currentViewMode != VIEW_3D_MODE) return ; DXVector4 camera = DXVector4( 0.0 f, 0.0 f, ( float )(-m_cameraDistance), 1.0 f); DXMatrix rotationX; DXMatrixRotationX(rotationX, ( float )m_cameraAngleX); DXVec4Transform(camera, camera, rotationX); DXMatrix rotationY; DXMatrixRotationY(rotationY, ( float )m_cameraAngleY); DXVec4Transform(camera, camera, rotationY); m_mainCanvas.ViewPositionSet(DXVector3(camera)); DXVector3 cameraPos = DXVector3(camera.x, camera.y, camera.z); DXVector3 lightPos = DXVector3(cameraPos.x, cameraPos.y + 10.0 f, cameraPos.z); DXVector3 target = DXVector3( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f); DXVector3 lightDir; lightDir.x = target.x - lightPos.x; lightDir.y = target.y - lightPos.y; lightDir.z = target.z - lightPos.z; float length = MathSqrt (lightDir.x * lightDir.x + lightDir.y * lightDir.y + lightDir.z * lightDir.z); if (length > 0.0 f) { lightDir.x /= length; lightDir.y /= length; lightDir.z /= length; } m_mainCanvas.LightDirectionSet(lightDir); } void update3DHistogramBars() { if (!m_isDataLoaded) return ; double rangeX = m_maxDataValue - m_minDataValue; double rangeY = m_maxTheoreticalValue; if (rangeX == 0 ) rangeX = 1 ; if (rangeY == 0 ) rangeY = 1 ; float totalWidth = 30.0 f; float barSpacing = totalWidth / ( float )histogramCells; float barWidth = barSpacing * 0.8 f; float offsetX = -totalWidth / 2.0 f; for ( int i = 0 ; i < histogramCells; i++) { float normalizedHeight = ( float )(m_histogramFrequencies[i] / rangeY); float barHeight = normalizedHeight * 15.0 f; if (barHeight < 0.5 f) barHeight = 0.5 f; float xPos = offsetX + ( float )i * barSpacing + barWidth / 2.0 f; DXMatrix scale, translation, transform; DXMatrixScaling(scale, barWidth, barHeight, barWidth); DXMatrixTranslation(translation, xPos, 0.0 f, 0.0 f); DXMatrixMultiply(transform, scale, translation); m_histogramBars[i].TransformMatrixSet(transform); } }

Сначала определим функцию "create3DHistogramBars" для инициализации 3D-столбцов для гистограммы. Изменим размер массива "m_histogramBars" в соответствии с "histogramCells" с помощью ArrayResize, извлечем компоненты RGB из "histogramColor" с помощью битовых операций. Затем в цикле будем перебирать ячейки для создания каждого "CDXBox" с помощью метода "Create", передавая диспетчер DX и входную сцену, а также векторные размеры для юнит-бокса. Если создание не удается, выводим ошибку и возвращаем false; в противном случае устанавливаем диффузный цвет с помощью "DiffuseColorSet", используя нормализованный RGB, применим блики с помощью "SpecularColorSet" и мощность с помощью "SpecularPowerSet", обнулим излучение с помощью "EmissionColorSet". Добавим прямоугольник на объект Canvas с помощью "ObjectAdd" с указателем, возвращая значение true в случае успеха.

Для автоматического позиционирования камеры для оптимального просмотра мы реализуем функцию "autoFitCameraPosition", досрочно завершая работу, если не находимся в режиме "VIEW_3D_MODE" или если данные не загружены. Зададим общую ширину, найдём максимальную нормализованную высоту столбцов, масштабированную до 15,0f, путем перебора частот, деленных на диапазон Y, вычислим размеры сцены по высоте с помощью MathMax, вычислим диагональ с помощью MathSqrt и рассчитаем "m_cameraDistance" на основе поля зрения с помощью MathTan, применяя множитель 1,5. Мы назначим фиксированные углы для "m_cameraAngleX" и "m_cameraAngleY", ограничим расстояние в диапазоне от 35,0 до 100,0 и выведем эти настройки для отладки.

Далее создадим функцию "createGroundPlane" для добавления поверхности основания в 3D. Вызовем метод "Create" для объекта "m_groundPlane" с векторами, центрированными в начале координат и скорректированными в соответствии с входными размерами и толщиной. Обработаем сбой выводом ошибки и возвратом значения false. Извлечем RGB из "groundPlaneColor", установим значение diffuse с помощью "DiffuseColorSet", включающего "groundPlaneOpacity" для прозрачности, установим зеркальное отражение равным нулю и добавим на объект Canvas с помощью "ObjectAdd", вернем значение true. Для ориентации определим функцию "create3DAxes" для построения осей X, Y и Z, если значение "show3DAxes" равно true. Для каждой оси вызываем "Create" с соответствующими размерами векторов вдоль их направлений, извлечем RGB из соответствующих цветов, таких как "axisXColor", установим значение diffuse полностью непрозрачным и зеркальным с помощью "DiffuseColorSet" и "SpecularColorSet". Добавим на объект Canvas с помощью "ObjectAdd" и вернем true, если все выполнено успешно, или false в случае наличия ошибок.

Затем реализуем функцию "updateCameraPosition" для настройки 3D-изображения. Возвратимся, если оно не в 3D-режиме. Сформируем вектор камеры с отрицательным значением "m_cameraDistance" на Z, создадим матрицы поворота с помощью "DXMatrixRotationX" и "DXMatrixRotationY" на основе углов, последовательно преобразуем вектор, используя "DXVec4Transform", и установим положение обзора с помощью "ViewPositionSet". Для имитации направленного освещения вычислим положение источника света над камерой, вычислим и нормализуем направление на цель в начале координат с помощью "MathSqrt" и применим его с помощью "LightDirectionSet".

Наконец определим функцию "update3DHistogramBars" для динамического позиционирования и масштабирования столбцов, которая завершает работу при отсутствии данных. После вычисления диапазонов с помощью мер предосторожности мы установим общую ширину равной 30,0f, вычислим расстояние и ширину столбцов, смещение для центрирования, затем выполним цикл для нормализации высот, масштабированных до 15,0f с минимальным значением 0,5f, вычислим позиции X, построим масштабную матрицу с помощью "DXMatrixScaling" и переведем с помощью "DXMatrixTranslation", умножим их с помощью "DXMatrixMultiply" и применим преобразование к каждому столбцу с помощью "TransformMatrixSet" для размещения в 3D. Далее реализуем отрисовку заголовка и рамки для 3D-режима.

Рисование заголовка, значка переключателя и границы в трехмерном режиме

Даже в трехмерном режиме инструменту требуется соответствующая строка заголовка для отображения заголовка распределения, четко расположенная кнопка переключения, позволяющая пользователю переключаться обратно в двумерный режим одним щелчком мыши, и рамка, обрамляющая весь объект Canvas — все это отображается в виде двумерных наложений поверх сцены DirectX таким образом, что интерфейс остается знакомым и функциональным независимо от активного режима просмотра.

void drawSwitchIcon() { int iconX = m_currentWidth - SWITCH_ICON_SIZE - SWITCH_ICON_MARGIN; int iconY = (HEADER_BAR_HEIGHT - SWITCH_ICON_SIZE) / 2 ; color iconBgColor = m_isHoveringSwitchIcon ? DarkenColor(themeColor, 0.1 ) : LightenColor(themeColor, 0.5 ); uint argbIconBg = ColorToARGB (iconBgColor, 255 ); m_mainCanvas.FillCircle(iconX + SWITCH_ICON_SIZE / 2 , iconY + SWITCH_ICON_SIZE / 2 , SWITCH_ICON_SIZE / 2 , argbIconBg); uint argbBorder = ColorToARGB (themeColor, 255 ); m_mainCanvas.Circle(iconX + SWITCH_ICON_SIZE / 2 , iconY + SWITCH_ICON_SIZE / 2 , SWITCH_ICON_SIZE / 2 , argbBorder); m_mainCanvas.FontSet( "Arial Bold" , 10 ); uint argbLabel = ColorToARGB ( clrWhite , 255 ); string modeLabel = (m_currentViewMode == VIEW_2D_MODE) ? "2D" : "3D" ; m_mainCanvas. TextOut (iconX + SWITCH_ICON_SIZE / 2 , iconY + (SWITCH_ICON_SIZE - 10 ) / 2 , modeLabel, argbLabel, TA_CENTER ); } void drawHeaderBarOn3D() { color headerColor; if (m_isDragging) headerColor = DarkenColor(themeColor, 0.1 ); else if (m_isHoveringHeader) headerColor = LightenColor(themeColor, 0.4 ); else headerColor = LightenColor(themeColor, 0.7 ); uint argbHeader = ColorToARGB (headerColor, 255 ); m_mainCanvas.FillRectangle( 0 , 0 , m_currentWidth - 1 , HEADER_BAR_HEIGHT, argbHeader); if (showBorderFrame) { uint argbBorder = ColorToARGB (themeColor, 255 ); m_mainCanvas.Rectangle( 0 , 0 , m_currentWidth - 1 , HEADER_BAR_HEIGHT, argbBorder); m_mainCanvas.Rectangle( 1 , 1 , m_currentWidth - 2 , HEADER_BAR_HEIGHT - 1 , argbBorder); } m_mainCanvas.FontSet( "Arial Bold" , titleFontSize); uint argbText = ColorToARGB (titleTextColor, 255 ); string titleText = StringFormat ( "Binomial Distribution (n=%d, p=%.2f) - 3D View" , numTrials, successProbability); m_mainCanvas. TextOut (m_currentWidth / 2 , (HEADER_BAR_HEIGHT - titleFontSize) / 2 , titleText, argbText, TA_CENTER ); drawSwitchIcon(); } void draw3DBorder() { color borderColor = m_isHoveringResizeZone ? DarkenColor(themeColor, 0.2 ) : themeColor; uint argbBorder = ColorToARGB (borderColor, 255 ); m_mainCanvas.Rectangle( 0 , 0 , m_currentWidth - 1 , m_currentHeight - 1 , argbBorder); m_mainCanvas.Rectangle( 1 , 1 , m_currentWidth - 2 , m_currentHeight - 2 , argbBorder); }

В этой части определим функцию "drawSwitchIcon" для отображения кнопки-переключателя в заголовке для переключения режимов просмотра. Вычислим положение значка на основе таких констант, как "SWITCH_ICON_SIZE" и "SWITCH_ICON_MARGIN", выберем цвет фона, который затемняется при наведении курсора мыши с помощью "DarkenColor" или наоборот осветляется с помощью "LightenColor". Преобразуем в ARGB с помощью "ColorToARGB" и заполним круг с помощью метода fillCircle. Добавим окружность с помощью Circle, установим жирный шрифт с помощью "FontSet", подготовим белый текст в формате ARGB, форматируем метку как "2D" или "3D" в зависимости от значения "m_currentViewMode" и центрируем ее с помощью TextOut для обеспечения интерактивной обратной связи.

Далее создадим функцию "drawHeaderBarOn3D" для наложения заголовка в 3D-режиме, аналогичном 2D, но с измененным заголовком. Определим цвет заголовка на основе состояния перетаскивания или наведения курсора с помощью параметров "DarkenColor" или "LightenColor", заполним прямоугольник с помощью FillRectangle, добавим границы, если параметр "showBorderFrame" имеет значение true. С помощью Rectangle, установим шрифт, отформатируем заголовок, включая "- 3D View", с помощью StringFormat, центрируем его с помощью "TextOut" и вызовем функцию "drawSwitchIcon", чтобы добавить переключатель. Для создания трехмерной рамки объекта Canvas мы реализуем функцию "draw3DBorder". Выберем цвет границы, затемняемый при изменении размера и наведении курсора с помощью параметра "DarkenColor", преобразуя его в ARGB, и рисуем внутренние и внешние прямоугольники с помощью "Rectangle" для согласованности с двухмерными границами. Далее построим трехмерную теоретическую кривую, используя трехмерную плоскость для обеспечения согласованности. Для простоты пока будем использовать обычную прямую линию.

Проецирование теоретической кривой на трехмерную сцену

В то время как столбцы гистограммы существуют как истинные трехмерные объекты в сцене DirectX, теоретическая кривая функции вероятностной массы рисуется как двухмерное наложение, спроецированное в перспективное пространство. Это означает, что мы вручную преобразуем каждую точку кривой с помощью объединенных матриц вида и проекции, чтобы вычислить, где она окажется на экране, а затем рисуем ее в виде сглаженной линии на объекте Canvas. Мы также включаем функцию обрезки, чтобы предотвратить отображение какой-либо части кривой за пределами строки заголовка.

void draw3DTheoreticalCurve() { if (!m_isDataLoaded) return ; double rangeX = m_maxDataValue - m_minDataValue; double rangeY = m_maxTheoreticalValue; if (rangeX == 0 ) rangeX = 1 ; if (rangeY == 0 ) rangeY = 1 ; float totalWidth = 30.0 f; float offsetX = -totalWidth / 2.0 f; DXMatrix projection, view, worldToScreen; m_mainCanvas.ViewMatrixGet(view); m_mainCanvas.ProjectionMatrixGet(projection); DXMatrixMultiply(worldToScreen, view, projection); uint curveColor = ColorToARGB (theoreticalCurveColor, 255 ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (m_theoreticalXValues) - 1 ; i++) { float x1 = offsetX + ( float )((m_theoreticalXValues[i] - m_minDataValue) / rangeX * totalWidth); float y1 = ( float )(m_theoreticalYValues[i] / rangeY * 20.0 ); float x2 = offsetX + ( float )((m_theoreticalXValues[i + 1 ] - m_minDataValue) / rangeX * totalWidth); float y2 = ( float )(m_theoreticalYValues[i + 1 ] / rangeY * 20.0 ); DXVector4 p1_3d = DXVector4(x1, y1, 0.0 f, 1.0 f); DXVector4 p2_3d = DXVector4(x2, y2, 0.0 f, 1.0 f); DXVec4Transform(p1_3d, p1_3d, worldToScreen); DXVec4Transform(p2_3d, p2_3d, worldToScreen); if (p1_3d.w > 0.0 f && p2_3d.w > 0.0 f) { DXVec4Scale(p1_3d, p1_3d, 1.0 f / p1_3d.w); DXVec4Scale(p2_3d, p2_3d, 1.0 f / p2_3d.w); int sx1 = ( int )(( float )m_currentWidth * ( 0.5 f + 0.5 f * p1_3d.x)); int sy1 = ( int )(( float )m_currentHeight * ( 0.5 f - 0.5 f * p1_3d.y)); int sx2 = ( int )(( float )m_currentWidth * ( 0.5 f + 0.5 f * p2_3d.x)); int sy2 = ( int )(( float )m_currentHeight * ( 0.5 f - 0.5 f * p2_3d.y)); if (clipLineToHeader(sx1, sy1, sx2, sy2)) { for ( int w = 0 ; w < curveLineWidth; w++) m_mainCanvas.LineAA(sx1, sy1 + w, sx2, sy2 + w, curveColor); } } } } bool clipLineToHeader( int &x1, int &y1, int &x2, int &y2) { if (y1 < HEADER_BAR_HEIGHT && y2 < HEADER_BAR_HEIGHT) return false ; if (y1 >= HEADER_BAR_HEIGHT && y2 >= HEADER_BAR_HEIGHT) return true ; if (y1 < HEADER_BAR_HEIGHT) { if (y2 != y1) { x1 = x1 + (x2 - x1) * (HEADER_BAR_HEIGHT - y1) / (y2 - y1); y1 = HEADER_BAR_HEIGHT; } } else if (y2 < HEADER_BAR_HEIGHT) { if (y2 != y1) { x2 = x1 + (x2 - x1) * (HEADER_BAR_HEIGHT - y1) / (y2 - y1); y2 = HEADER_BAR_HEIGHT; } } return true ; }

В этой части мы определим функцию "draw3DTheoreticalCurve", которая накладывает теоретическую функцию вероятностной массы в виде 2D-линии на 3D-сцену, обеспечивая ее корректное отображение в перспективе без необходимости полного моделирования 3D-кривой. Это возможно, но пока мы просто не хотим этого делать, так как хотим сосредоточиться только на 3D-столбцах. Если данные не загружены, функция немедленно завершает работу, вычисляем диапазоны X и Y с соблюдением мер предосторожности, установим общую ширину, соответствующую гистограмме, для выравнивания и вычислим смещение для центрирования.

Чтобы спроецировать 3D-точки в 2D-пространство экрана, мы объявим матрицы, извлечем область просмотра и проекцию с помощью "ViewMatrixGet" и "ProjectionMatrixGet", умножим их на матрицу "мир-экран" с помощью "DXMatrixMultiply" и подготовим цвет кривой с помощью ColorToARGB. Перебирая последовательные теоретические точки, мы масштабируем координаты X и Y, чтобы они соответствовали трехмерному пространству, формируем точки "DXVector4" при z=0, преобразуем их с помощью "DXVec4Transform". Проверим положительное значение w на видимость, нормализуем путем деления с помощью "DXVec4Scale", преобразуем в экранные целые числа на основе размеров объекта Canvas. Далее обрежем сегмент, чтобы избежать заголовка, используя "clipLineToHeader" и нарисуем сглаженные линии с помощью LineAA в цикле ширины из "curveLineWidth" для определения толщины.

Этот метод проекции имеет решающее значение, поскольку связывает 3D-рендеринг с 2D-наложениями: преобразуя мировые координаты с помощью объединенной матрицы, мы имитируем глубину, одновременно рисуя плоские линии на объекте Canvas, позволяя кривой выглядеть так, как будто она парит в 3D-пространстве относительно столбцов. Это улучшает визуальную корреляцию без сложной 3D-сплайновой интерполяции. Чтобы предотвратить рисование поверх заголовка, мы реализуем функцию "clipLineToHeader" как простую утилиту для обрезки линии по границе заголовка. Отклоним, если обе координаты y находятся выше значения "HEADER_BAR_HEIGHT", примем, если обе находятся ниже. В противном случае обрежем проблемную точку, интерполируя x по границе y, обновим координаты по ссылке и обеспечим корректное отображение 2D-элементов в 3D-виде. Теперь можно приступить к инициализации 3D-модели, чтобы отслеживать прогресс. Теперь определим логику для создания визуализации.

Создание и инициализация трехмерного контекста

После определения всех отдельных функций рисования и работы с камерой, теперь нам нужна логика, которая свяжет все воедино — создание объекта Canvas, настройка контекста DirectX, сборка трехмерных объектов, загрузка данных о распределении и запуск первого рендеринга. Эти функции составляют основу последовательности запуска инструмента. Каждая из них имеет четкую задачу: создание объекта Canvas настраивает поверхность рендеринга, инициализация контекста конфигурирует освещение и проекцию, создание объекта заполняет сцену, загрузим в гистограмму смоделированные биномиальные выборки. Без этой координирующей логики ни одна из отдельных функций, определенных нами ранее, не сработала бы в правильном порядке.

void renderVisualization() { if (m_currentViewMode == VIEW_2D_MODE) render2DVisualization(); else render3DVisualization(); } void render3DVisualization() { if (!m_isDataLoaded) return ; updateCameraPosition(); update3DHistogramBars(); color bgColor = backgroundTopColor; uint bgColorArgb = ColorToARGB (bgColor, 255 ); m_mainCanvas.Render(DX_CLEAR_COLOR | DX_CLEAR_DEPTH, bgColorArgb); if (showBorderFrame) draw3DBorder(); drawHeaderBarOn3D(); if (showStatistics) { drawStatisticsPanelOn3D(); drawLegendOn3D(); } draw3DTheoreticalCurve(); if (m_isHoveringResizeZone && enableResizing) drawResizeIndicatorOn3D(); m_mainCanvas.Update(); } bool createCanvasAndObjects() { if (!m_mainCanvas.CreateBitmapLabel(m_canvasObjectName, 0 , 0 , m_currentWidth, m_currentHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "ERROR: Failed to create canvas" ); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , m_canvasObjectName, OBJPROP_XDISTANCE , m_currentPositionX); ObjectSetInteger ( 0 , m_canvasObjectName, OBJPROP_YDISTANCE , m_currentPositionY); if (!initialize3DContext()) { Print ( "ERROR: Failed to initialize 3D context" ); return false ; } if (!create3DObjects()) { Print ( "ERROR: Failed to create 3D objects" ); return false ; } return true ; } bool initialize3DContext() { m_mainCanvas.ProjectionMatrixSet(( float )(DX_PI / 6.0 ), ( float )m_currentWidth / ( float )m_currentHeight, 0.1 f, 1000.0 f); m_mainCanvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0.0 f, 0.0 f, 0.0 f)); m_mainCanvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 f, 1.0 f, 0.0 f)); m_mainCanvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f, 0.9 f)); m_mainCanvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.6 f, 0.6 f, 0.6 f, 0.5 f)); if (autoFitCamera && m_isDataLoaded) autoFitCameraPosition(); updateCameraPosition(); Print ( "SUCCESS: 3D context initialized" ); return true ; } bool create3DObjects() { if (!create3DHistogramBars()) { Print ( "ERROR: Failed to create 3D histogram bars" ); return false ; } if (!createGroundPlane()) { Print ( "ERROR: Failed to create ground plane" ); return false ; } if (show3DAxes && !create3DAxes()) { Print ( "ERROR: Failed to create 3D axes" ); return false ; } m_are3DObjectsCreated = true ; Print ( "SUCCESS: 3D objects created" ); return true ; } bool setup3DMode() { if (m_are3DObjectsCreated) { if (autoFitCamera && m_isDataLoaded) autoFitCameraPosition(); updateCameraPosition(); return true ; } Print ( "WARNING: 3D objects not created - this shouldn't happen!" ); return create3DObjects(); } bool loadDistributionData() { MathSrand ( GetTickCount ()); ArrayResize (m_sampleData, sampleSize); MathRandomBinomial(numTrials, successProbability, sampleSize, m_sampleData); if (!computeHistogram(m_sampleData, m_histogramIntervals, m_histogramFrequencies, m_maxDataValue, m_minDataValue, histogramCells)) { Print ( "ERROR: Failed to calculate histogram" ); return false ; } ArrayResize (m_theoreticalXValues, numTrials + 1 ); ArrayResize (m_theoreticalYValues, numTrials + 1 ); MathSequence( 0 , numTrials, 1 , m_theoreticalXValues); MathProbabilityDensityBinomial(m_theoreticalXValues, numTrials, successProbability, false , m_theoreticalYValues); m_maxFrequency = m_histogramFrequencies[ ArrayMaximum (m_histogramFrequencies)]; m_maxTheoreticalValue = m_theoreticalYValues[ ArrayMaximum (m_theoreticalYValues)]; double scaleFactor = m_maxFrequency / m_maxTheoreticalValue; for ( int i = 0 ; i < histogramCells; i++) m_histogramFrequencies[i] /= scaleFactor; computeAdvancedStatistics(); m_isDataLoaded = true ; if (m_currentViewMode == VIEW_3D_MODE && m_are3DObjectsCreated) { if (autoFitCamera) autoFitCameraPosition(); update3DHistogramBars(); } Print ( "SUCCESS: Loaded distribution data" ); return true ; }

Во-первых, мы определим функцию "renderVisualization" для обработки отрисовки на основе текущего режима, проверим "m_currentViewMode" на соответствие "VIEW_2D_MODE" для вызова "render2DVisualization" или, в противном случае, "render3DVisualization", централизуем логику отрисовки как для 2D, так и для 3D просмотра. Мы не будем много работать с 2D, поскольку логика та же, что и в предыдущей версии. Для 3D-графики мы реализуем функцию "render3DVisualization", которая завершается досрочно без данных, обновим параметры камеры и столбцов гистограммы, установим цвет фона из "backgroundTopColor", преобразованного в ARGB. Очистим сцену с помощью функции Render с помощью флагов "DX_CLEAR_COLOR | DX_CLEAR_DEPTH", отрисует границу, если она включена, с помощью функции "draw3DBorder". Добавим заголовок с помощью функции "drawHeaderBarOn3D" и завершим работу функцией "Update" для отображения 3D-контента. Для настройки объекта Canvas мы создаём функцию "createCanvasAndObjects", вызывая CreateBitmapLabel для "m_mainCanvas" с нормализованным форматом ARGB Установим расстояния между объектами с помощью ObjectSetInteger для "OBJPROP_XDISTANCE" и "OBJPROP_YDISTANCE". Далее вызовем "initialize3DContext" и "create3DObjects", возвращая false в случае любой ошибки с выводом сообщений об ошибке.

Затем определим функцию "initialize3DContext" для настройки 3D-среды: установим проекционную матрицу с помощью "ProjectionMatrixSet", используя FOV в 30 градусов, коэффициент отношения из размеров и ближнюю/дальнюю плоскости. Определим целевую точку обзора и направление вверх с помощью "ViewTargetSet" и "ViewUpDirectionSet" в начале координат. Применим цвета света и окружающего освещения с помощью "LightColorSet" и "AmbientColorSet". Выполняем автоподбор положения камеры, если это включено и данные, загруженные вызовом "autoFitCameraPosition". Обновим положение с помощью "updateCameraPosition"; и выведем сообщение об успешном завершении.

Далее функция "create3DObjects" организует создание 3D-элементов, последовательно вызывая функции "create3DHistogramBars", "createGroundPlane" и условно "create3DAxes", если "show3DAxes" имеет значение true. Установим "m_are3DObjectsCreated" в значение true в случае успеха с сообщением для вывода на экран или возвращая значение false в случае любой ошибки. Для активации режима мы реализуем функцию "setup3DMode", которая проверяет, созданы ли объекты, и если да, производит автоподбор положения камеры и обновляет камеру. В противном случае выводит предупреждение и пытается создать их с помощью функции "create3DObjects". Теперь определим "loadDistributionData" для подготовки биномиальных данных: зададим начальное значение генератора случайных чисел с помощью MathSrand, используя GetTickCount, изменим размер "m_sampleData" и генерируем выборки с помощью MathRandomBinomial, вычислим гистограмму с помощью "computeHistogram", установим теоретические массивы с помощью "MathSequence" и MathProbabilityDensityBinomial, найдем максимальные значения с помощью ArrayMaximum, масштабируем частоты в соответствии с теоретическим максимумом. Вычислим статистику, установим "m_isDataLoaded" в значение true, и если находимся в режиме "VIEW_3D_MODE" с созданными объектами, производим автоподбор положения камеры и обновляем столбцы, выводим сообщение об успешном завершении. Для инициализации вызовем функции следующим образом в обработчике событий инициализации.

Подключение обработчика событий инициализации

После определения всей логики класса нам необходимо связать его с точкой входа в программу. В обработчике OnInit создаётся экземпляр визуализатора. Настраиваются объект Canvas и трёхмерные объекты, загружаются данные о распределении и запускается первый рендеринг. Любая ошибка на этом этапе четко обрабатывается: экземпляр удаляется, и возвращается код ошибки инициализации, что предотвращает работу программы в некорректном состоянии.

DistributionVisualizer *distributionVisualizer = NULL ; int OnInit () { ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); distributionVisualizer = new DistributionVisualizer(); if (distributionVisualizer == NULL ) { Print ( "ERROR: Failed to create window object" ); return INIT_FAILED ; } if (!distributionVisualizer.createCanvasAndObjects()) { Print ( "ERROR: Failed to create canvas" ); delete distributionVisualizer; distributionVisualizer = NULL ; return INIT_FAILED ; } if (!distributionVisualizer.loadDistributionData()) { Print ( "ERROR: Failed to load distribution data" ); delete distributionVisualizer; distributionVisualizer = NULL ; return INIT_FAILED ; } distributionVisualizer.renderVisualization(); ChartRedraw (); Print ( "SUCCESS: Distribution window initialized" ); return INIT_SUCCEEDED ; }

Сначала объявим глобальный указатель "distributionVisualizer" на класс "DistributionVisualizer", инициализируемый значением NULL, для управления экземпляром инструмента во всей программе. В обработчике OnInit включим события мыши, установив CHART_EVENT_MOUSE_MOVE и "CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL" в значение true с помощью ChartSetInteger для поддержки взаимодействия. Создадим экземпляр визуализатора с помощью new, проверим наличие значения NULL и обработаем сбой, выводя сообщение об ошибке и вернём "INIT_FAILED". Затем вызовем "createCanvasAndObjects" для настройки объекта Canvas и 3D-элементов, с обработкой ошибок для удаления экземпляра и возврата ошибки. Затем загрузим данные с помощью функции "loadDistributionData", снова выполняя очистку при возникновении ошибки. Наконец отобразим визуализацию, перерисуем график с помощью ChartRedraw, выводим сообщение об успешном завершении и вернём INIT_SUCCEEDED для подтверждения настройки. После компиляции получаем следующий результат.

Теперь нам нужно добавить панель со статистикой и легендой. Вот логика, которую мы используем для достижения этой цели.

Отображение панели статистики, легенды и индикатора изменения размера в трехмерном режиме

Панель статистики и легенда уже были реализованы в двухмерной версии и имеют значительную аналитическую ценность — они отображают пользователю ключевые показатели, такие как среднее значение, стандартное отклонение, доверительные интервалы, а также условные обозначения для чтения гистограммы в сравнении с теоретической кривой. В трехмерном режиме эти элементы необходимо сохранять в виде двухмерных наложений, накладываемых поверх трехмерной сцены после каждого прохода рендеринга. Аналогичным образом, индикатор изменения размера должен появляться при каждом наведении курсора пользователем на область изменения размера, независимо от текущего режима отображения. Этот блок интегрирует эти наложения в процесс трехмерного рендеринга.

void drawStatisticsPanelOn3D() { drawStatisticsPanel(); } void drawLegendOn3D() { int legendX = statsPanelX; int legendY = HEADER_BAR_HEIGHT + statsPanelY + statsPanelHeight; int legendWidth = statsPanelWidth; int legendHeightThis = legendHeight; color legendBgColor = LightenColor(themeColor, 0.9 ); uchar bgAlpha = 153 ; uint argbLegendBg = ColorToARGB (legendBgColor, bgAlpha); uint argbBorder = ColorToARGB (themeColor, 255 ); uint argbText = ColorToARGB ( clrBlack , 255 ); for ( int y = legendY; y <= legendY + legendHeightThis; y++) for ( int x = legendX; x <= legendX + legendWidth; x++) blendPixelSet(m_mainCanvas, x, y, argbLegendBg); for ( int x = legendX; x <= legendX + legendWidth; x++) blendPixelSet(m_mainCanvas, x, legendY, argbBorder); for ( int y = legendY; y <= legendY + legendHeightThis; y++) blendPixelSet(m_mainCanvas, legendX + legendWidth, y, argbBorder); for ( int x = legendX; x <= legendX + legendWidth; x++) blendPixelSet(m_mainCanvas, x, legendY + legendHeightThis, argbBorder); for ( int y = legendY; y <= legendY + legendHeightThis; y++) blendPixelSet(m_mainCanvas, legendX, y, argbBorder); m_mainCanvas.FontSet( "Arial" , panelFontSize); int itemY = legendY + 10 ; int lineSpacing = panelFontSize; uint argbHist = ColorToARGB (histogramColor, 255 ); m_mainCanvas.FillRectangle(legendX + 7 , itemY - 4 , legendX + 22 , itemY + 4 , argbHist); m_mainCanvas. TextOut (legendX + 27 , itemY - 4 , "3D Histogram" , argbText, TA_LEFT ); itemY += lineSpacing; uint argbCurve = ColorToARGB (theoreticalCurveColor, 255 ); for ( int i = 0 ; i < 15 ; i++) { blendPixelSet(m_mainCanvas, legendX + 7 + i, itemY, argbCurve); blendPixelSet(m_mainCanvas, legendX + 7 + i, itemY + 1 , argbCurve); } m_mainCanvas. TextOut (legendX + 27 , itemY - 4 , "Theoretical PMF" , argbText, TA_LEFT ); } void drawResizeIndicatorOn3D() { drawResizeIndicator(); } if (showStatistics) { drawStatisticsPanelOn3D(); drawLegendOn3D(); } draw3DTheoreticalCurve(); if (m_isHoveringResizeZone && enableResizing) drawResizeIndicatorOn3D();

В этой части определим функцию "drawStatisticsPanelOn3D" для отображения статистики в 3D-режиме путем простого вызова функции "drawStatisticsPanel". Повторно используем 2D-логику для обеспечения согласованности наложения. Для легенды в 3D реализуем "drawLegendOn3D" аналогично 2D, но с меткой "3D-гистограмма": установим позиции из входных параметров, осветлим "themeColor" для фона с помощью "LightenColor", подготовим цвета ARGB, включая альфа-канал, с помощью ColorToARGB. В цикле смешаем пиксели для заливки и границ с помощью "blendPixelSet", установим шрифт с помощью FontSet, рисуем прямоугольник образца гистограммы с помощью FillRectangle и добавим метку с помощью "TextOut". Далее смешаем линию образца кривой и добавим ее метку. Добавим визуальные элементы легенды, адаптированные для 3D. Для индикации областей изменения размера в 3D создадим "drawResizeIndicatorOn3D", который вызывает "drawResizeIndicator" для обеспечения той же обратной связи, что и в 2D.

В процессе 3D-рендеринга, если "showStatistics" имеет значение true, вызовем функции "drawStatisticsPanelOn3D" и "drawLegendOn3D" для наложения информационных панелей. Рисуем кривую с помощью функции "draw3DTheoreticalCurve" для вероятностного наложения и если происходит наведение курсора на зону изменения размера с включенной функцией изменения размера, добавляем индикатор с помощью функции "drawResizeIndicatorOn3D". Интегрируем 2D-элементы после 3D-рендеринга для гибридного отображения. При компилировании получаем следующий результат.

После завершения работы с панелью необходимо обработать взаимодействие с графиком.

Обработка взаимодействий с мышью и переключение режимов просмотра

Полезность трехмерной визуализации зависит от ее интерактивности. Пользователь должен иметь возможность вращать сцену для просмотра столбцов под разными углами, увеличивать и уменьшать масштаб для фокусировки на определенных областях распределения, перетаскивать объект Canvas для изменения его положения на графике, изменять его размер для регулировки области просмотра и переключаться между двухмерным и трехмерным режимами одним щелчком мыши. Все эти взаимодействия происходят посредством событий мыши, и каждое из них должно обрабатываться тщательно во избежание конфликтов. Например, перетаскивание, предназначенное для вращения трехмерной сцены, не должно одновременно прокручивать график, а щелчок по значку переключателя не должен одновременно запускать перетаскивание. Этот блок определяет всю логику взаимодействия, чтобы инструмент оставался полностью интерактивным.

void handleMouseEvent( int mouseX, int mouseY, int mouseState) { bool previousHoverState = m_isHoveringCanvas; bool previousHeaderHoverState = m_isHoveringHeader; bool previousResizeHoverState = m_isHoveringResizeZone; bool previousSwitchHoverState = m_isHoveringSwitchIcon; m_isHoveringCanvas = (mouseX >= m_currentPositionX && mouseX <= m_currentPositionX + m_currentWidth && mouseY >= m_currentPositionY && mouseY <= m_currentPositionY + m_currentHeight); m_isHoveringHeader = isMouseOverHeaderBar(mouseX, mouseY); m_isHoveringSwitchIcon = isMouseOverSwitchIcon(mouseX, mouseY); m_isHoveringResizeZone = isMouseInResizeZone(mouseX, mouseY, m_hoverResizeMode); bool needRedraw = (previousHoverState != m_isHoveringCanvas || previousHeaderHoverState != m_isHoveringHeader || previousResizeHoverState != m_isHoveringResizeZone || previousSwitchHoverState != m_isHoveringSwitchIcon); if (m_currentViewMode == VIEW_3D_MODE && m_isHoveringCanvas && !m_isHoveringHeader) { if (mouseState == 1 && m_previousMouseButtonState == 0 ) { m_isRotating3D = true ; m_mouse3DStartX = mouseX; m_mouse3DStartY = mouseY; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); } else if (mouseState == 1 && m_previousMouseButtonState == 1 && m_isRotating3D) { m_cameraAngleY += (mouseX - m_mouse3DStartX) / 300.0 ; m_cameraAngleX += (mouseY - m_mouse3DStartY) / 300.0 ; if (m_cameraAngleX < -DX_PI * 0.49 ) m_cameraAngleX = -DX_PI * 0.49 ; if (m_cameraAngleX > DX_PI * 0.49 ) m_cameraAngleX = DX_PI * 0.49 ; m_mouse3DStartX = mouseX; m_mouse3DStartY = mouseY; needRedraw = true ; } else if (mouseState == 0 && m_previousMouseButtonState == 1 ) { m_isRotating3D = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } } if (mouseState == 1 && m_previousMouseButtonState == 0 ) { if (m_isHoveringSwitchIcon) { switchViewMode(); m_previousMouseButtonState = mouseState; return ; } else if (enableDragging && m_isHoveringHeader && !m_isHoveringResizeZone) { m_isDragging = true ; m_dragStartX = mouseX; m_dragStartY = mouseY; m_canvasStartX = m_currentPositionX; m_canvasStartY = m_currentPositionY; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); needRedraw = true ; } else if (m_isHoveringResizeZone) { m_isResizing = true ; m_activeResizeMode = m_hoverResizeMode; m_resizeStartX = mouseX; m_resizeStartY = mouseY; m_resizeInitialWidth = m_currentWidth; m_resizeInitialHeight = m_currentHeight; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); needRedraw = true ; } } else if (mouseState == 1 && m_previousMouseButtonState == 1 ) { if (m_isDragging) handleCanvasDrag(mouseX, mouseY); else if (m_isResizing) handleCanvasResize(mouseX, mouseY); } else if (mouseState == 0 && m_previousMouseButtonState == 1 ) { if (m_isDragging || m_isResizing) { m_isDragging = false ; m_isResizing = false ; m_activeResizeMode = NO_RESIZE; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); needRedraw = true ; } } if (needRedraw) { renderVisualization(); ChartRedraw (); } m_lastMouseX = mouseX; m_lastMouseY = mouseY; m_previousMouseButtonState = mouseState; } void handleMouseWheel( int mouseX, int mouseY, double delta) { bool isOverCanvas = (mouseX >= m_currentPositionX && mouseX <= m_currentPositionX + m_currentWidth && mouseY >= m_currentPositionY + HEADER_BAR_HEIGHT && mouseY <= m_currentPositionY + m_currentHeight); if (m_currentViewMode == VIEW_3D_MODE && isOverCanvas) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); m_cameraDistance *= 1.0 - delta * 0.001 ; if (m_cameraDistance < 20.0 ) m_cameraDistance = 20.0 ; if (m_cameraDistance > 200.0 ) m_cameraDistance = 200.0 ; renderVisualization(); ChartRedraw (); } else { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } } bool isMouseOverSwitchIcon( int mouseX, int mouseY) { int iconX = m_currentPositionX + m_currentWidth - SWITCH_ICON_SIZE - SWITCH_ICON_MARGIN; int iconY = m_currentPositionY + (HEADER_BAR_HEIGHT - SWITCH_ICON_SIZE) / 2 ; return (mouseX >= iconX && mouseX <= iconX + SWITCH_ICON_SIZE && mouseY >= iconY && mouseY <= iconY + SWITCH_ICON_SIZE); } void switchViewMode() { if (m_currentViewMode == VIEW_2D_MODE) { m_currentViewMode = VIEW_3D_MODE; Print ( "Switched to 3D mode" ); if (!setup3DMode()) { Print ( "ERROR: Failed to setup 3D mode, reverting to 2D" ); m_currentViewMode = VIEW_2D_MODE; } else { if (autoFitCamera) autoFitCameraPosition(); } } else { m_currentViewMode = VIEW_2D_MODE; Print ( "Switched to 2D mode" ); } renderVisualization(); ChartRedraw (); }

Определим функцию "handleMouseEvent" для управления всеми взаимодействиями мыши в визуализаторе. Сохраним предыдущие состояния при наведении курсора, обновим "m_isHoveringCanvas", проверяя положение мыши относительно границ объекта Canvas, установим "m_isHoveringHeader" с помощью "isMouseOverHeaderBar", "m_isHoveringSwitchIcon" с помощью "isMouseOverSwitchIcon" и "m_isHoveringResizeZone" с помощью "isMouseInResizeZone".

Флаг перерисовки активируется, если изменяется какое-либо состояние наведения мыши. В режиме "VIEW_3D_MODE" над объектом Canvas, но не над заголовком, обработаем вращение: при нажатии установим "m_isRotating3D" в значение true, запишем начальные точки, отключим прокрутку с помощью "ChartSetInteger" для CHART_MOUSE_SCROLL. При перетаскивании регулируем "m_cameraAngleY" и "m_cameraAngleX" с помощью дельт, масштабированных на 300,0, ограничиваем угол по оси X в диапазоне от -0,49PI до 0,49PI, чтобы предотвратить перевороты. Обновим начальные точки и перерисуем флаг. При освобождении сбрасываем вращение и включаем прокрутку. Далее проверим нажатия: если над значком переключения, вызываем "switchViewMode" и возвращаемся после обновления состояния. Если перетаскивание возможно над заголовком без изменения размера, активируем перетаскивание с начальными точками и отключаем прокрутку; если над зоной изменения размера, включаем изменение размера, устанавливаем режим, захватываем начальные точки и отключаем прокрутку, отметим перерисовку. Для удерживаемой кнопки вызовем "handleCanvasDrag" или "handleCanvasResize". При отпускании кнопки сбросим флаги/режим и включим прокрутку, отметим перерисовку. При необходимости вызовем "renderVisualization" и ChartRedraw, затем обновим последнее значение курсора мыши и состояние.

Далее реализуем функцию "handleMouseWheel" для масштабирования в 3D. Проверим, находится ли курсор мыши над областью графика под заголовком в режиме "VIEW_3D_MODE", отключим прокрутку, умножим "m_cameraDistance" на 1,0 минус масштабированное значение для плавной регулировки, ограничим значение в диапазоне от 20,0 до 200,0 и выполняем повторную отрисовку. В противном случае включим прокрутку для навигации по графику.

Для обнаружения наведения курсора на кнопку переключения создадим функцию "isMouseOverSwitchIcon", вычисляющую координаты значка на основе текущих размеров и констант и возвращающую значение true, если курсор мыши находится внутри границ квадрата. И вот определим функцию "switchViewMode" для переключения режимов: если 2D, установим значение в "VIEW_3D_MODE", выводим сообщение о переключении, пытаемся выполнить "setup3DMode" и возвращаем/ выводим сообщение об ошибке в случае сбоя. В противном случае производим автоподбор положения камеры, если функция включена. Если используется 3D-формат, переключимся на 2D и выведем на экран. Затем визуализируем новый режим и перерисуем график для немедленного обновления. Теперь можно вызывать эти функции в обработчике событий графика.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (distributionVisualizer == NULL ) return ; if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; int mouseState = ( int )StringToInteger(sparam); distributionVisualizer.handleMouseEvent(mouseX, mouseY, mouseState); } if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { int mouseX = ( int )( short ) lparam; int mouseY = ( int )( short )(lparam >> 16 ); distributionVisualizer.handleMouseWheel(mouseX, mouseY, dparam); } }

В обработчике OnChartEvent обработаем взаимодействия с графиком глобально, досрочно выходим, если "distributionVisualizer" равен NULL, чтобы избежать ошибок. Если идентификатор равен CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, преобразуем параметры для получения координат и состояния мыши. Далее делегируем вызов функции "handleMouseEvent" в экземпляре визуализатора. Для "CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL" извлечем скорректированные положения мыши из lparam bits и вызовем "handleMouseWheel" с дельтой, включая масштабирование с помощью колесика мыши в 3D. Теперь можно обновить обработчик событий деинициализации и тиков, чтобы изменения вступили в силу, используя тот же формат, что и ниже.

void OnDeinit ( const int reason) { if (distributionVisualizer != NULL ) { delete distributionVisualizer; distributionVisualizer = NULL ; } ChartRedraw (); Print ( "Distribution window deinitialized" ); } void OnTick () { static datetime lastBarTimestamp = 0 ; datetime currentBarTimestamp = iTime ( _Symbol , chartTimeframe, 0 ); if (currentBarTimestamp > lastBarTimestamp) { if (distributionVisualizer != NULL ) { if (distributionVisualizer.loadDistributionData()) { distributionVisualizer.renderVisualization(); ChartRedraw (); } } lastBarTimestamp = currentBarTimestamp; } }

В обработчике OnDeinit проверим, не равен ли "distributionVisualizer" значению NULL, удалим экземпляр для освобождения ресурсов, установим указатель в значение NULL, перерисуем график с помощью функции "ChartRedraw" и выведем сообщение о деинициализации. Далее, в обработчике OnTick используем статическую переменную "lastBarTimestamp" для отслеживания времени открытия предыдущего столбца и получим время открытия текущего столбца с помощью iTime с помощью символа, "chartTimeframe", и нулевого сдвига. Если обнаружен новый столбец, проверим существование визуализатора, перезагрузим данные с помощью функции "loadDistributionData", в случае успеха выполним повторную отрисовку с помощью функции "renderVisualization". Перерисуем график и обновим временную метку. Полный цикл ведения лога выглядит следующим образом.

На этом наша реализация 3D-визуализации завершена. Теперь остаётся проверить работоспособность системы, что и рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже показан итоговый результат в формате Graphics Interchange Format (GIF).

В ходе тестирования столбцы гистограммы точно масштабировались в трех измерениях при различном количестве испытаний, автоподбор положения камеры стабильно обеспечивал полную видимость столбцов при загрузке, а переключение между двухмерным и трехмерным режимами отображения происходило без потери данных или нарушения компоновки.





Заключение

В этой статье мы интегрировали DirectX 3D в инструмент просмотра биномиального распределения в MQL5, позволяющий переключать режимы 2D/3D и управлять камерой для поворота, масштабирования и автоподбора положения камеры. Мы визуализировали столбцы трёхмерной гистограммы с опорной плоскостью и цветовыми осями, спроецировали теоретическую кривую PMF в перспективное пространство и сохранили двухмерные элементы, такие как панели статистики, легенда и настраиваемые темы. Детали реализации включали архитектуру на основе классов, взаимодействие с мышью, обновление новых столбцов в реальном времени и настраиваемые входные параметры для испытаний, вероятность, размер выборки и параметры отображения. После ознакомления со статьей вы сможете:

Переключаться между двухмерным и трехмерным отображением биномиальных распределений непосредственно на графике без перезапуска.

Вращать и масштабировать трехмерную гистограмму, чтобы изучить формы функции вероятностной массы и частотные контрасты под любым углом

Использовать трехмерную визуализацию вместе с наложенной теоретической кривой, чтобы в режиме реального времени сравнивать смоделированные выборочные распределения с ожидаемыми биномиальными вероятностями

В следующих статьях мы рассмотрим, как добавить панорамирование при перетаскивании 3D-вида, добавить больше статистических функций распределения к нашим двухмерным столбчатым диаграммам и обеспечить плавное переключение. Следите за обновлениями!